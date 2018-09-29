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 УЕФА оштрафовала команды Украины за действия болельщиков на матче Лиги наций в Чехии

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал сборную Украины из-за действий ее болельщиков, а сборную Чехии из-за ненадлежащей организации матча между ними, который состоялся в Чехии 6 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА.

Украина оштрафована на 35 000 евро, а также в течение 30 дней должна связаться с чешской стороной, чтобы договориться о возмещении убытков, причиненных болельщиками.

Как заявили в УЕФА, украинские болельщики зажигали фальшфайеры, бросали на поле предметы, выскакивали на поле, нанесли материальный ущерб, а также устроили беспорядки.

Чехия, со своей стороны, оштрафована на 13 000 евро. Причинами стали опоздание с началом матча, недостаточная организация (отсутствие должного количества стюардов), блокировка лестницы, а также выбегание болельщиков на поле. Чехия также получила предупреждение, а эпизод с болельщиками на поле закрыли без рассмотрения.

В Федерации футбола Украины напомнили, что речь идет о событиях во время матча Лиги наций Чехия - Украина, который состоялся 6 сентября 2018 в чешском городе Угерске-Градиште.

Также читайте: Лига наций УЕФА: сборная Украины обыгрывает чехов

Источник: https://censor.net.ua/n3088717
 
   
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Уроды эти так называемые "болельщики".
За что они вообще "болеют" не понятно, но точно против Украины.
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Такие дебилы везде есть. В Польше вокруг Варшавы всё разрисовано трёхцветными флагами футбольной команды Легия.
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А ТИМ ЧАСОМ...
Національний Банк Польщі купив 9 тон золота. Шоб було. Було 103 тони, стало 112. Вартість всього золотого запасу 16 млрд злотих. Це 4,5 млрд доларів. Однак це невелика частина золото-валютних резервів Польщі, які загалом перевищують 416 мільярдів злотих. Це понад 100 мільярдів євро. У 2014 році резерви складали близько 80 мільярдів євро. ВВП Польщі суттєво перевищує півтрильйона доларів на рік.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУЕФА оштрафовала команды Украины за действия болельщиков на матче Лиги наций в Чехии
 
 
 
 
 
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