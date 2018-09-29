 УЕФА оштрафовала команду Украины за действия болельщиков на матче Лиги наций в Чехии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА.

Украина оштрафована на 35 000 евро, а также в течение 30 дней должна связаться с чешской стороной, чтобы договориться о возмещении убытков, причиненных болельщиками.

Как заявили в УЕФА, украинские болельщики зажигали фальшфайеры, бросали на поле предметы, выскакивали на поле, нанесли материальный ущерб, а также устроили беспорядки.

Чехия, со своей стороны, оштрафована на 13 000 евро. Причинами стали опоздание с началом матча, недостаточная организация (отсутствие должного количества стюардов), блокировка лестницы, а также выбегание болельщиков на поле. Чехия также получила предупреждение, а эпизод с болельщиками на поле закрыли без рассмотрения.

В Федерации футбола Украины напомнили, что речь идет о событиях во время матча Лиги наций Чехия - Украина, который состоялся 6 сентября 2018 в чешском городе Угерске-Градиште.

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