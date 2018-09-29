 УЕФА оштрафовала команду Украины за действия болельщиков на матче Лиги наций в Чехии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА.
Украина оштрафована на 35 000 евро, а также в течение 30 дней должна связаться с чешской стороной, чтобы договориться о возмещении убытков, причиненных болельщиками.
Как заявили в УЕФА, украинские болельщики зажигали фальшфайеры, бросали на поле предметы, выскакивали на поле, нанесли материальный ущерб, а также устроили беспорядки.
Чехия, со своей стороны, оштрафована на 13 000 евро. Причинами стали опоздание с началом матча, недостаточная организация (отсутствие должного количества стюардов), блокировка лестницы, а также выбегание болельщиков на поле. Чехия также получила предупреждение, а эпизод с болельщиками на поле закрыли без рассмотрения.
В Федерации футбола Украины напомнили, что речь идет о событиях во время матча Лиги наций Чехия - Украина, который состоялся 6 сентября 2018 в чешском городе Угерске-Градиште.
За что они вообще "болеют" не понятно, но точно против Украины.
Національний Банк Польщі купив 9 тон золота. Шоб було. Було 103 тони, стало 112. Вартість всього золотого запасу 16 млрд злотих. Це 4,5 млрд доларів. Однак це невелика частина золото-валютних резервів Польщі, які загалом перевищують 416 мільярдів злотих. Це понад 100 мільярдів євро. У 2014 році резерви складали близько 80 мільярдів євро. ВВП Польщі суттєво перевищує півтрильйона доларів на рік.
Дома золотые руки не нужны (((.
как ни прискорбно, по етим выходкам и судят Украину за бугром.
прошу вибачення - все вже видалено...
більш нікому....
Мої сусіди по хмарочосу, коли дивляться футбол, так галасують, що не чую, як репетую я.
ненавижу идиотов, маскирующих свою агрессию и тупость под любовь к команде...
фанатизм переросший в дебилизм - это ужасно, неуправляемо, прискорбно и не спортивно
фанаты команды - это не штурмовые отряды... это те, кто предан и верен одной команде
(это мое мнение... не претендующее на истину)
но именно из-за этих долбо... люди перестают ходить на стадионы (и с детьми) как раньше
але не тільки сам фан-сектор є небезпечний, а й те що відбувається "до або після" самої гри
безлад і сутички з поліцією...бійки з іншими фанами і море вогню від файєрів...
це вже стає буденністю...своєрідним шоу...і небезпекою для оточуючих
хоч вона і немолода жіночка... але очі має
а сам..дійсно...вже і забув коли ...
Забыли наверное,как совсем недавно Джанни Инфантино обменивался любезностями с путиным,не знал уже,как только отработать кремлядские деньги,дарил футболку главному террористу с надписью путин. Штрафанули хорватскую сборную Домагоя Виде за слова "Слава Украине!" в его видеоприветствии после матча ЧМ-2018 с московией.
Нечего всех под одну гребенку стричь!
А може вони тому і запалили фаєри, що темно було на стадіоні?)))