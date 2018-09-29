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Все про:болельщики (264) УЕФА (272) футбол (3014) Чехия (810)

 УЕФА оштрафовала команду Украины за действия болельщиков на матче Лиги наций в Чехии

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал сборную Украины из-за действий ее болельщиков, а сборную Чехии из-за ненадлежащей организации матча между ними, который состоялся в Чехии 6 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА.

Украина оштрафована на 35 000 евро, а также в течение 30 дней должна связаться с чешской стороной, чтобы договориться о возмещении убытков, причиненных болельщиками.

Как заявили в УЕФА, украинские болельщики зажигали фальшфайеры, бросали на поле предметы, выскакивали на поле, нанесли материальный ущерб, а также устроили беспорядки.

Чехия, со своей стороны, оштрафована на 13 000 евро. Причинами стали опоздание с началом матча, недостаточная организация (отсутствие должного количества стюардов), блокировка лестницы, а также выбегание болельщиков на поле. Чехия также получила предупреждение, а эпизод с болельщиками на поле закрыли без рассмотрения.

В Федерации футбола Украины напомнили, что речь идет о событиях во время матча Лиги наций Чехия - Украина, который состоялся 6 сентября 2018 в чешском городе Угерске-Градиште.

Также читайте: Лига наций УЕФА: сборная Украины обыгрывает чехов

Источник: https://censor.net.ua/n3088717
 
 
 Топ комментарии
 
Уроды эти так называемые "болельщики".
За что они вообще "болеют" не понятно, но точно против Украины.
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бараны малолетние.... - сиську не дососали.
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Такие дебилы везде есть. В Польше вокруг Варшавы всё разрисовано трёхцветными флагами футбольной команды Легия.
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Уроды эти так называемые "болельщики".
За что они вообще "болеют" не понятно, но точно против Украины.
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Такие дебилы везде есть. В Польше вокруг Варшавы всё разрисовано трёхцветными флагами футбольной команды Легия.
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Вони вже і до України добрались - на кордоні по трасі автобусні зупинки так само розмальовані.
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А ТИМ ЧАСОМ...
Національний Банк Польщі купив 9 тон золота. Шоб було. Було 103 тони, стало 112. Вартість всього золотого запасу 16 млрд злотих. Це 4,5 млрд доларів. Однак це невелика частина золото-валютних резервів Польщі, які загалом перевищують 416 мільярдів злотих. Це понад 100 мільярдів євро. У 2014 році резерви складали близько 80 мільярдів євро. ВВП Польщі суттєво перевищує півтрильйона доларів на рік.
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А ведь орки-москали смеялись когда-то над "нищими пшеками". Имхо, даже если не иметь нефти-газа-прочих подземных ништяков - упорно работать, самим выбирать себе власть и её контролировать, воровать в меру - всё наладится. Чем украинцы хуже поляков ?
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Большую часть этого золота было заработано золотыми руками Украинцев.
Дома золотые руки не нужны (((.
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тапохуй!!! включамо бидлорежим... тут помираємо, а там футбіл такий нєжний! ідітє ви наХУЙ!!
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чмо, соси свою піську
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вы, падлюки, позорите Украину.
как ни прискорбно, по етим выходкам и судят Украину за бугром.
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шо я сам себя лайкнув?
прошу вибачення - все вже видалено...
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Ви дійсно вірите, що у Чехію на матч малолєтки їдуть? Я думаю, це або уже зрілі забезпечені фани, ну або місцеві заробітчани були на стадіоні.
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е дві людини яким я вірю - жонці і мамі..
більш нікому....
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Пустяки это, по сравнению с забегами в столице Украины с вёдрами говна.
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А может все таки оштрафовали за знаменитый хит харьковских болельщиков сезона 2014, а все остальное токо повод?
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Да нет. Как раз хит не пели. Поэтому и попали в сумме на 48000 евро. А спели бы без бардака, который они учинили- их бы на эту сумму премировали.
УЕФА оштрафовала команды Украины за действия болельщиков на матче Лиги наций в Чехии - Цензор.НЕТ 6844
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Футбольные болельщики это всегда тупое быдло, независимо в какой сране они проживают.
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Из-за этих малолетних дол6оебов большинство любителей футбола на стадион и не ходят. Можно назвать массу других причин, типа хорошей картинки с лучших ракурсов, пивко, повторы и прочие туалеты в двух шагах. Но, имхо, просто противно на этих обезьян смотреть, а находится рядом вдвойне.
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Я пересмотрела своё отношение к фанам после событий 2 мая в Одессе . Если б не эти пацаны, то с большой вероятностью жить бы мне сейчас в оккупированной Одессе , а не в свободной Украине .
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І за поведінку телевізійних уболівальників теж варто було би накладати штрафи на футбольні клуби та застосовувати санкції.
Мої сусіди по хмарочосу, коли дивляться футбол, так галасують, що не чую, як репетую я.
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А вы тоже начните 'галасувати', и вам станет намного легче жить)
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уважаю настоящих болельщиков... которые от души... и с уважением
ненавижу идиотов, маскирующих свою агрессию и тупость под любовь к команде...
фанатизм переросший в дебилизм - это ужасно, неуправляемо, прискорбно и не спортивно
фанаты команды - это не штурмовые отряды... это те, кто предан и верен одной команде
(это мое мнение... не претендующее на истину)
но именно из-за этих долбо... люди перестают ходить на стадионы (и с детьми) как раньше
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Чому перестають ходити з дітьми? Мої друзі, вболівальники у 2-3 поколінні, ходять з дітьми на стадіон. Просто не беруть квитки поруч із фан-сектором. Фани ультрач взагалі-то в одному спеціальному секторі вболівають завжди.
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дуже добре! дуже
але не тільки сам фан-сектор є небезпечний, а й те що відбувається "до або після" самої гри
безлад і сутички з поліцією...бійки з іншими фанами і море вогню від файєрів...
це вже стає буденністю...своєрідним шоу...і небезпекою для оточуючих
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Ви коли останній раз на стадіоні були? Регулярно ходжу років 15 мабуть (сам я не ультрас), бійок за цей час більше не стало... Не ведіться на "гарячі" новини із ЗМІ.
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моя сестра мешкає неподалік стадіону "Дніпро-арена" (там колись був "Металург")
хоч вона і немолода жіночка... але очі має
а сам..дійсно...вже і забув коли ...
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И только многие забыли, что благодаря этим фанатам, в Одессе кацапы не сделали недореспублику,*болельщики* прославили хуйла с песней путин -хуйло! И сколько пацанов ушло в 2014году,добровольцами,сколько уже отдали свои жизни за Украину!
Забыли наверное,как совсем недавно Джанни Инфантино обменивался любезностями с путиным,не знал уже,как только отработать кремлядские деньги,дарил футболку главному террористу с надписью путин. Штрафанули хорватскую сборную Домагоя Виде за слова "Слава Украине!" в его видеоприветствии после матча ЧМ-2018 с московией.
Нечего всех под одну гребенку стричь!
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Я щось не врубився, на чеському стадіоні перед грою світло пропало і через це матч почався із запізнення. І їм штраф менший, ніж нашим фанам за фаєри??? Де логіка???

А може вони тому і запалили фаєри, що темно було на стадіоні?)))
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НЕ ПОНИМАЮ, каждый должен нести ответственность за свои поступки, кто неподобающие себя ведёт того пусть и штрафуют, если закон позволяет. Причём команда, её бабло и пьяные неадекватные хулиганы? А самое интересное кому эти "штрафы" идут потом "в карман" (кто заинтересованная сторона)? Бизнес на спорте - самый коррупционный в мире! Почему никто не обратился в суд по поводу незаконности таких правил?
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Если европейская "Фемида" признаёт КОЛЛЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, тогда совершенно непонятно почему такие "вопли и возмущения" по поводу "терактов", ведь это же ВОЙНА и КОЛЛЕКТИВНАЯ ответственность каждого европейца за политику своих государств ("как ГРАЖДАНИНА", но в современном мире уже почти нет института ГРАЖДАНСТВА он девальвирован УЗУРПАТОРАМИ до безответственного ПОДДАНСТВА или даже РЕЗИДЕНСТВА)!
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Цензор.НЕТНовостиСпортУЕФА оштрафовала команду Украины за действия болельщиков на матче Лиги наций в Чехии
 
 
 
 
 
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