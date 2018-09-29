Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает австрийское издание Tiroler Tageszeitung со ссылкой на АРА.
"Федеральный канцлер Себастьян Курц в октябре поедет в Санкт-Петербург, где встретится с президентом Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующие сообщения российских СМИ о визите были подтверждены "Австрийскому агентству печати" (АРА) в федеральной канцелярии Австрии.
В Санкт-Петербурге австрийский канцлер вместе с Путиным откроют выставку в Эрмитаже. Также запланированы двусторонние переговоры. "Как сообщили в федеральной канцелярии, также должен состояться рабочая беседа на темы двустороннего сотрудничества, энергетики, отношений ЕС и РФ, а также ситуации в Украине и Сирии", - говорится в сообщении.
1 - В глобальной политике, Майдан добился смены внешнего управляющего для Украины. Если раньше, политика Украины управлялась из застенков Кремля, то сегодня, рычаги управления Украиной находятся у США и именно США определяет, по какому курсу Украина должна двигаться.
2 - Что Украина выиграла от смены внешнего управляющего. Чтобы понять превосходства которые нам предоставляют США, нужно вспомнить о недостатках которые давала нам Россия.
- Под надзором России, для Украины было запрещено - располагать армией, развивать армию и финансировать ВПК Украины.
- Под надзором России, для Украины было запрещено иметь за основу, собственную церковь, собственный язык, собственную историю.
- Под надзором России, для Украины было запрещено развивать собственную экономику.
- Под надзором России, для Украины, было запрещено строительство транспортного сообщения.
- Под надзором России, было запрещено вести глобальную торговлю с ЕС и США.
- Под надзором России, было запрещено достойно оплачивать труд украинцев.
- Россия требовала от ВР Украины ввести диктаторские законы.
Все что сегодня от Украины и от ВР требует США, это осуществлять полностью противоположные, запрещенным Россией, действия. США требует от Украины, развивать все то, что на протяжении долгих лет, запрещала нам Россия. Поддержка США это и есть то, чего добился Майдан, Порошенко и народ Украины.
Про эти рычаги их попросил порошенко?
Вена в качестве председателя в Евросоюзе поддержит позицию Брюсселя в вопросе антироссийских санкций, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
"... мы будем председательствовать в ЕС и будем активно принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать решения ЕС, само собой разумеется, и санкций", - сказал С.Курц во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.