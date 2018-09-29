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 Канцлер Австрии Курц приедет к Путину на переговоры по Донбассу в октябре

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в октябре совершит поездку в Санкт-Петербург, где проведет рабочую беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой будет обсуждаться, в частности, ситуация в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает австрийское издание Tiroler Tageszeitung со ссылкой на АРА.

"Федеральный канцлер Себастьян Курц  в октябре поедет в Санкт-Петербург, где встретится с президентом Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие сообщения российских СМИ о визите были подтверждены "Австрийскому агентству печати" (АРА) в федеральной канцелярии Австрии.

В Санкт-Петербурге австрийский канцлер вместе с Путиным откроют выставку в Эрмитаже. Также запланированы двусторонние переговоры. "Как сообщили в федеральной канцелярии, также должен состояться рабочая беседа на темы двустороннего сотрудничества, энергетики, отношений ЕС и РФ, а также ситуации в Украине и Сирии", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курц на встрече с Порошенко осудил российскую агрессию и четко заявил о санкциях, - посол Щерба

Источник: https://censor.net.ua/n3088716
 
 
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Австриицы умеет стричь рассеиских пенсионеров и знает как не в вред себя.

Канцлер Австрии Курц приедет к Путину на переговоры по Донбассу в октябре - Цензор.НЕТ 4854
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Поедут к террористу путину в террористическую организацию под названием рассия .Тьфу , позорники вонючие ..
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Многие, в основном зрадофилы, пытаются доказать, что Майдан, для Украины не принес пользы. И в этом вопросе нужно раз и на всегда поставить точку. Итак - Чего добился Майдан.

1 - В глобальной политике, Майдан добился смены внешнего управляющего для Украины. Если раньше, политика Украины управлялась из застенков Кремля, то сегодня, рычаги управления Украиной находятся у США и именно США определяет, по какому курсу Украина должна двигаться.

2 - Что Украина выиграла от смены внешнего управляющего. Чтобы понять превосходства которые нам предоставляют США, нужно вспомнить о недостатках которые давала нам Россия.

- Под надзором России, для Украины было запрещено - располагать армией, развивать армию и финансировать ВПК Украины.

- Под надзором России, для Украины было запрещено иметь за основу, собственную церковь, собственный язык, собственную историю.

- Под надзором России, для Украины было запрещено развивать собственную экономику.

- Под надзором России, для Украины, было запрещено строительство транспортного сообщения.

- Под надзором России, было запрещено вести глобальную торговлю с ЕС и США.

- Под надзором России, было запрещено достойно оплачивать труд украинцев.

- Россия требовала от ВР Украины ввести диктаторские законы.

Все что сегодня от Украины и от ВР требует США, это осуществлять полностью противоположные, запрещенным Россией, действия. США требует от Украины, развивать все то, что на протяжении долгих лет, запрещала нам Россия. Поддержка США это и есть то, чего добился Майдан, Порошенко и народ Украины.
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"сегодня, рычаги управления Украиной находятся у США и именно США определяет, по какому курсу Украина должна двигаться"
Про эти рычаги их попросил порошенко?
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Майдан изменил внешнего управляющего с России на США, Порошенко добился поддержки в период агрессии рашки и этого всего добился народ Украины.
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Роль порошенко в добыче поддержки не выдерживает никакой критики, поскольку его нескончаемые благодарности на фоне постоянных скандалов внутри и вне Украины не равноценны и привели к реальному падению интереса запада к Украине
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Та ты шо? 2 катера для Украины, 1 миллиард долларов на Украину, 250 долларов в украинскую Армию, санкции для рососии, Северный поток заблокировали ради Украины, Джавелины для Украины, Военные учения совместно с украинской армией, Королевский флот Великобритании в Украину - интерес пропал да? Ого! Канцлер Австрии Курц приедет к Путину на переговоры по Донбассу в октябре - Цензор.НЕТ 377
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Ну с чисто философской стороны , можно по разному рассуждать .А с чисто практической реальной обьективности , сейчас просто выйди на улицу , подойди к любому прохожему человеку -пенсионеру , рабочему ,студенту . к чиновникам не подходи - они как воровали так и воруют . только плюс к этому воровству добавили себе миллионные официальные зарплаты . так вот - подойди к любому человеку и спроси как ему жить стало сейчас при этих ценах , тарифах ,инфляциях?
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Я среди украинцев живу и слышу только одно, поцепить гирю к косе тимошенко и в Днепр кинуть.
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Так при Юльке за квартиру народ копейки платил .а Сейчас зарплата 3 100 гривен и за квартиру нужно отдать 4 000 . что то какой то перекос .
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У райцентрах нижче 6000 грн ніхто не йде працювати, а у Києві 12 тис грн просять, хоча у моїх рідних більше.
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Откроют выставку и флакон чего нить безалкогольного. Очень полезный и содержательный вояж г-на короткого к г-ну плешивому
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курц поедет за процент предлагать тихую гавань для евров.
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Курц не має стосунку до Донбасу. Можна ще про це з КНДР поговорити.
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КУРЦ УЛЫБАЛСЯ И СКАЗАЛ ЭТО В ЛИЦО ПУТЛЕРУ. С того медленно закапал ботокс... : ))))
Вена в качестве председателя в Евросоюзе поддержит позицию Брюсселя в вопросе антироссийских санкций, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"... мы будем председательствовать в ЕС и будем активно принимать участие в позиции Евросоюза, будем поддерживать решения ЕС, само собой разумеется, и санкций", - сказал С.Курц во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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