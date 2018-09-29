 Канцлер Австрии Курц приедет к Путину на переговоры по Донбассу в октябре

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает австрийское издание Tiroler Tageszeitung со ссылкой на АРА.

"Федеральный канцлер Себастьян Курц в октябре поедет в Санкт-Петербург, где встретится с президентом Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие сообщения российских СМИ о визите были подтверждены "Австрийскому агентству печати" (АРА) в федеральной канцелярии Австрии.

В Санкт-Петербурге австрийский канцлер вместе с Путиным откроют выставку в Эрмитаже. Также запланированы двусторонние переговоры. "Как сообщили в федеральной канцелярии, также должен состояться рабочая беседа на темы двустороннего сотрудничества, энергетики, отношений ЕС и РФ, а также ситуации в Украине и Сирии", - говорится в сообщении.

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