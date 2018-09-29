 Кучма уходит с должности представителя Украины на переговорах по Донбассу в Минске после 2 октября, - Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщет УНИАН, со ссылкой на пресс-секретаря Кучмы Дарку Олифер.

"Леонид Кучма примет участие в заседании ТКГ в Минске, что состоится 2 октября. А относительно следующих заседаний - все дальнейшие кадровые решения по этому вопросу являются прерогативой президента Украины", - отметила Олифер. По словам Олифер, Кучма не должен писать заявление на увольнение, поскольку работал в группе на общественных началах.

Олифер отметила, что летом ему исполнилось 80 лет, и он считает, что этот возраст является "критическим".

"Этим летом Леонид Данилович отметил 80-летний юбилей, и именно это имелось в виду под критическим возрастом", - сказала Олифер.

Своим преемником Леонид Кучма называет советника президента Петра Порошенко, дипломата Руслана Демченко.

Ранее 28 сентября Леонид Кучма заявил, что уйдет с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, когда достигнет критического возраста



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