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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1697) Минск (1184) минские соглашения (2467)

 Кучма уходит с должности представителя Украины на переговорах по Донбассу в Минске после 2 октября, - Олифер

Леонид Кучма уходит с должности представителя Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. Последний раз Леонид Кучма примет участие в заседании группы 2 октября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщет УНИАН, со ссылкой на пресс-секретаря Кучмы Дарку Олифер.

"Леонид Кучма примет участие в заседании ТКГ в Минске, что состоится 2 октября. А относительно следующих заседаний - все дальнейшие кадровые решения по этому вопросу являются прерогативой президента Украины", - отметила Олифер. По словам Олифер, Кучма не должен писать заявление на увольнение, поскольку работал в группе на общественных началах.

Олифер отметила, что летом ему исполнилось 80 лет, и он считает, что этот возраст является "критическим".

"Этим летом Леонид Данилович отметил 80-летний юбилей, и именно это имелось в виду под критическим возрастом", - сказала Олифер.

Своим преемником Леонид Кучма называет советника президента Петра Порошенко, дипломата Руслана Демченко.

Ранее 28 сентября Леонид Кучма заявил, что уйдет с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, когда достигнет критического возраста


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Источник: https://censor.net.ua/n3088715
 
   
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А мне жаль. Всё таки Кучма там работал на интересы Украины. ИМХО.
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аха!!и ещё слезу пусти!!(на монитор!!чтоб замкнул)благодаря ему и таким как он!!украина всё теперь сполна хлебает!!(так цуки наработали!!что теперь люди жизнями расплачиваются!!) Кучма уходит с должности представителя Украины на переговорах по Донбассу в Минске после 2 октября, - Олифер - Цензор.НЕТ 8621
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стоп. а как же безальтернативное мыролюбство, а как же только мырный процесс и соблюдение шыкаладным цехом протоколов менцких подлецов? Это что получается что дамбасня с нами уже не адиннарот и не переместители грузов, а так быдло конченое?
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Кучма работал на общественных началах. Епть, кто же там договора и мирные планы подписывал? Всеми теми бумажками только жопу подтереть.
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нельзя так писать. этоже мыролюбное перемирие и потужный гиперлуп нападут.
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Конечно известно. Еще в очень старой книжке про мертвого карпентера (плотника) написано:
бойся маланцев безальтернативно мыролюбное мыролюбство приносящих.
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Іншими словами, але є подібне. Тепер це в українських реаліях: бійся зрадоботів, бо кидаються лайном😏
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Пусть Медведчука уносит с собой... а то тот Украину так же как и своих подзащитных "защищает" (( соглашаясь со всеми доводами ВРАГОВ
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Вот так и получается ,что эти ублюдочное корупционеры бандиты ограбили Украину и доживают в награбленных дворцах.А в это время народ Украины задыхается миллионами и бежит куда попало.
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только олеги петровичи никуда не бегут почему то)
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Он должен выходить с тюрьмы, в которую сел сразу после своего президенсткого срока.
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Кучма " на общественных началах"? 😀😀😂 именно с Кучмы пошла знаменитая прихватизация . Его еше и судить надо за уничтоженные заводы
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Мертворожденное представительство в мертворожденном формате должен представлять мертворожденный чук Кучма уходит с должности представителя Украины на переговорах по Донбассу в Минске после 2 октября, - Олифер - Цензор.НЕТ 9369
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один из его клонов вполне может дожить.
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В Минске становится тише,
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, наш ласковый Кучма,
Возвращайся в свой сказочный лес.

Не грусти, улыбнись на прощание,
Вспоминай эти дни, вспоминай,
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи нам всем не желай
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКучма уходит с должности представителя Украины на переговорах по Донбассу в Минске после 2 октября, - Олифер
 
 
 
 
 
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