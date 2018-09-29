Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщет УНИАН, со ссылкой на пресс-секретаря Кучмы Дарку Олифер.
"Леонид Кучма примет участие в заседании ТКГ в Минске, что состоится 2 октября. А относительно следующих заседаний - все дальнейшие кадровые решения по этому вопросу являются прерогативой президента Украины", - отметила Олифер. По словам Олифер, Кучма не должен писать заявление на увольнение, поскольку работал в группе на общественных началах.
Олифер отметила, что летом ему исполнилось 80 лет, и он считает, что этот возраст является "критическим".
"Этим летом Леонид Данилович отметил 80-летний юбилей, и именно это имелось в виду под критическим возрастом", - сказала Олифер.
Своим преемником Леонид Кучма называет советника президента Петра Порошенко, дипломата Руслана Демченко.
Ранее 28 сентября Леонид Кучма заявил, что уйдет с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, когда достигнет критического возраста
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бойся маланцев безальтернативно мыролюбное мыролюбство приносящих.
Тает быстрое время чудес,
До свиданья, наш ласковый Кучма,
Возвращайся в свой сказочный лес.
Не грусти, улыбнись на прощание,
Вспоминай эти дни, вспоминай,
Пожелай исполненья желаний,
Новой встречи нам всем не желай
Прямим текстом: Україна без Кучми