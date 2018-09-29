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 Информация о минировании поезда "Киев - Мариуполь" не подтвердилась, - "Укрзализныця"

В публичном акционерном обществе "Укрзализныця" заявили, что информация о минировании поезда "Киев - Мариуполь" не подтвердилась.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"После проверки правоохранителями информации о минировании поезда №104 "Киев - Мариуполь" в 21:05 он отправился по маршруту. Опасных предметов не обнаружено", - отмечают в пресс-службе.

После завершения проверки подвижного состава правоохранительные органы организовали посадку пассажиров в поезд.

"Укрзализныця" приносит извинения за временные неудобства и принимает все меры, чтобы сократить отставание поезда от графика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С поезда "Киев-Мариуполь" эвакуировали 700 пассажиров после сообщения о минировании, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/n3088712
 
 
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знаете, где лучше всего, разрастаются гнилостные грибки, уничтожающие здоровую основу? Там, где появляется возможность разложения... Россия - система в стадии "разложения"... Киньте "грибок" паники, "нападения НАТО", и в России обоснуется хаос... Когда общество "настроено против врагов" , любой "шум" спровоцирует "взрыв" подозрительности. Подозрительность вызывает "фобию"... "Фобия" вызывает ненависть к власти, неспособной с ней справиться... "Так рушатся государства...
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Такий грибок - зрадоботство, який росія нам регулярно підкидає.
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Такі "мінування" стали в Україні повсякденною подією, але на Цензорі це лакмусовий папірець для визначення переконань коментатора. Тільки ідіот під час ООС може сміятися із можливої диверсії на залізниці.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнформация о минировании поезда "Киев - Мариуполь" не подтвердилась, - "Укрзализныця"
 
 
 
 
 
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