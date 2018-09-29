 Информация о минировании поезда "Киев - Мариуполь" не подтвердилась, - "Укрзализныця"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"После проверки правоохранителями информации о минировании поезда №104 "Киев - Мариуполь" в 21:05 он отправился по маршруту. Опасных предметов не обнаружено", - отмечают в пресс-службе.

После завершения проверки подвижного состава правоохранительные органы организовали посадку пассажиров в поезд.

"Укрзализныця" приносит извинения за временные неудобства и принимает все меры, чтобы сократить отставание поезда от графика.

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