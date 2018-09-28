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 Требую допустить к Сенцову украинских врачей, - Супрун

Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун потребовала допустить к Олегу Сенцову, который держит голодовку в российской колонии, украинсих врачей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в твиттере.

Супрун отметила: "Олега Сенцова вывезли в больницу для "планового обследования". Ранее омбудсмену Людмиле Денисовой сообщили о том, что консилиум врачей якобы не обнаружил у Олега особых проблем со здоровьем. Требуем предоставления доступа к Олегу украинским врачам!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские тюремщики вывезли Сенцова из колонии в больницу для "планового обследования"

Напомним, 24 сентября, сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3088711
 
 
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Вот таки есть вопросы к Сенцову. И есть темные пятна.
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Зараз хуйло злякається такого аффтаритета і погодиться.
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Надо еще снять туфлю стоимостью в 100 зарплат медработника и по трибуне постучать...
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Та ничего страшного с ним не случится. Чувак 4 месяца не ест, а сценарии пишет.. Я весь этот шухер не очень понимаю. Вот про тех, кто в Донецке по подвалам сидят, которым глаза выкалывают и руки отрезают зо то, что там тризуб или "слава Украине" как-то не очень слышно. Кто-то из Цензоровских хомяков, которые тут за мученика Сенцова жопу рвут, хоть кого-то знают пофамильно из тех военных, которые годами у сепаров в плену? Не, понятно, что Олегу тяжелее - он не ест обычную еду, а питается какими-то смесями. И любой из тех безвестных пацанов, которые сейчас в Донецке и Луганске сидят по подвалам (и которых не выдвигают ни на какую премию, не выбирают жителем Парижа и пр.) они бы на следующий день попросились назад в донецкий подвал. чтобы только так драматично не голодать..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТребую допустить к Сенцову украинских врачей, - Супрун
 
 
 
 
 
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