 "Нормандская четверка" продолжит дебаты о размещении миротворцев ООН на Донбассе, - глава МИД Германии Маас

Об этом заявил в пятницу на Генеральной Ассамблее ООН министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы продолжим заниматься конфликтом в Украине. Совместно с Францией, Россией и Украиной мы интенсивно работаем над имплементацией Минских соглашений", - сказал немецкий дипломат.
Он уточнил, что фокусом этой работы является давно согласованные меры по стабилизации режима прекращения огня. "Все усилия будут продолжены, включая наши размышления о возможной миссии ООН на востоке Украины", - добавил Маас.
Дипломат добавил, что "только тогда, когда военные средства будут включены в четкую политическую стратегию, миротворцы станут теми, кто закладывает основы мира".
"Мы, немцы, продолжим вносить наши взносы - в военном, финансовом, но также и политическом аспектах - через дипломатию и инвестиции в стабильность и реконструкцию", – заверил глава немецкой дипломатии, добавив, что успех миротворческих миссии ООН обеспечивается участием государств-членов.
Де ж ти, скурвий сину, всiх нас завiз.(С)
Ось его от Украины и отправьте