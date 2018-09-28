 "Нормандская четверка" продолжит дебаты о размещении миротворцев ООН на Донбассе, - глава МИД Германии Маас

Об этом заявил в пятницу на Генеральной Ассамблее ООН министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжим заниматься конфликтом в Украине. Совместно с Францией, Россией и Украиной мы интенсивно работаем над имплементацией Минских соглашений", - сказал немецкий дипломат.

Он уточнил, что фокусом этой работы является давно согласованные меры по стабилизации режима прекращения огня. "Все усилия будут продолжены, включая наши размышления о возможной миссии ООН на востоке Украины", - добавил Маас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия предлагает в качестве миротворцев на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки, - Марчук

Дипломат добавил, что "только тогда, когда военные средства будут включены в четкую политическую стратегию, миротворцы станут теми, кто закладывает основы мира".

"Мы, немцы, продолжим вносить наши взносы - в военном, финансовом, но также и политическом аспектах - через дипломатию и инвестиции в стабильность и реконструкцию", – заверил глава немецкой дипломатии, добавив, что успех миротворческих миссии ООН обеспечивается участием государств-членов.

Читайте также: Альтернативы минскому процессу для урегулирования ситуации на Донбассе нет, - глава МИД Германии Маас