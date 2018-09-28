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 Политика Украины, За рубежом
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 "Нормандская четверка" продолжит дебаты о размещении миротворцев ООН на Донбассе, - глава МИД Германии Маас

Германия вместе с партнерами по "Нормандскому формату" продолжит работу над поиском завершения конфликта на Донбассе, в том числе и в части размещения миротворцев.

Об этом заявил в пятницу на Генеральной Ассамблее ООН министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжим заниматься конфликтом в Украине. Совместно с Францией, Россией и Украиной мы интенсивно работаем над имплементацией Минских соглашений", - сказал немецкий дипломат.

Он уточнил, что фокусом этой работы является давно согласованные меры по стабилизации режима прекращения огня. "Все усилия будут продолжены, включая наши размышления о возможной миссии ООН на востоке Украины", - добавил Маас.

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Дипломат добавил, что "только тогда, когда военные средства будут включены в четкую политическую стратегию, миротворцы станут теми, кто закладывает основы мира".

"Мы, немцы, продолжим вносить наши взносы - в военном, финансовом, но также и политическом аспектах - через дипломатию и инвестиции в стабильность и реконструкцию", – заверил глава немецкой дипломатии, добавив, что успех миротворческих миссии ООН обеспечивается участием государств-членов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088710
 
 
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Люди в гвалт: фiрман - сволота
Де ж ти, скурвий сину, всiх нас завiз.(С)
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Вот дебатов уже больше не надо,пора хуйлу ставить ультиматумы и жесткие санкции
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Потом миротворцев надо разместить на Курилах, в Карелии и Калининградской области.
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Это уже какой по счёту продолжатель? "Нормандская четвірка" продовжить дебати щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі, - глава МЗС Німеччини Маас - Цензор.НЕТ 9857
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нормандская четверка" продолжит дебаты о размещении миротворцев ООН на Донбассе, - глава МИД Германии Маас
 
 
 
 
 
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