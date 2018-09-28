 Этап учений Десантно-штурмовых войск "Козацкая воля-2018" прошел в Одессе. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".
В ходе учений десантники предотвратили высадку на берег группы морского спецназа условного противника.
Для этого в один из южных районов на вертолетах Ми-8 перебросили десантно-штурмовой отряд. Его высадку прикрывали ударные вертолеты Ми-24 армейской авиации. Огнем из стрелкового оружия десантники уничтожили боевых пловцов.
Когда после этого к берегу подошли малые боевые катера неприятеля, отряд ДШВ вызвал подкрепление. К месту боестолкновения выдвинулась бронированная группа, которая отбила атаку противника.
В это же время в Херсонской области подразделения Десантно-штурмовых войск отрабатывали рейдовые действия в тылу условного противника.
"При этом десантники действовали по-боевому, учитывая опыт, полученный на фронте. В частности, для полной безопасности и исключения различных неожиданностей, они брали под охрану важные мосты, высоты и другие объекты, и только после этого двигались колонны бронетанковой и автомобильной техники", - сказано в сообщении.
Также ударные вертолеты Ми-24 прикрывали десантно-штурмовые подразделения с воздуха.