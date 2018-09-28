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 Этап учений Десантно-штурмовых войск "Козацкая воля-2018" прошел в Одессе. ФОТОрепортаж

В Одесской области проходят командно-штабные учения Десантно-штурмовых войск ВС Украины "Козацька воля-2018".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

В ходе учений десантники предотвратили высадку на берег группы морского спецназа условного противника.

Для этого в один из южных районов на вертолетах Ми-8 перебросили десантно-штурмовой отряд. Его высадку прикрывали ударные вертолеты Ми-24 армейской авиации. Огнем из стрелкового оружия десантники уничтожили боевых пловцов.

Когда после этого к берегу подошли малые боевые катера неприятеля, отряд ДШВ вызвал подкрепление. К месту боестолкновения выдвинулась бронированная группа, которая отбила атаку противника.

В это же время в Херсонской области подразделения Десантно-штурмовых войск отрабатывали рейдовые действия в тылу условного противника.

"При этом десантники действовали по-боевому, учитывая опыт, полученный на фронте. В частности, для полной безопасности и исключения различных неожиданностей, они брали под охрану важные мосты, высоты и другие объекты, и только после этого двигались колонны бронетанковой и автомобильной техники", - сказано в сообщении.

Также ударные вертолеты Ми-24 прикрывали десантно-штурмовые подразделения с воздуха.

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Этап учений Десантно-штурмовых войск Козацкая воля-2018 прошел в Одессе 01
Этап учений Десантно-штурмовых войск Козацкая воля-2018 прошел в Одессе 02
Этап учений Десантно-штурмовых войск Козацкая воля-2018 прошел в Одессе 03
Этап учений Десантно-штурмовых войск Козацкая воля-2018 прошел в Одессе 04

Источник: https://censor.net.ua/n3088709
 
   
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