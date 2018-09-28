 Луценко вернул на доработку представление на снятие неприкосновенности с Мосийчука, - Сарган

Генпрокурор Юрий Луценко вернул представление о снятии неприкосновенности с нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука на доработку Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.НЕТ.

По словам Ларисы Сарган, пресс-секретаря генерального прокурора, Луценко подписал подготовленные юридическим отделом документы по возврату представления сегодня, 28 сентября.

"Документы передали "сырые", с некоторыми недостатками. Представлять их предстоит генпрокурору в Раде, и чтобы все прошло нормально, пакет документов вернули на доработку", - уточнила пресс-секретарь Луценко.

Юридический отдел ГПУ проверяет каждое представление.

Напомним, 21 сентября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.