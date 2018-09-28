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Все про:ГПУ (8871) Луценко (7163) неприкосновенность (859) Мосийчук (302) САП (886)

 Луценко вернул на доработку представление на снятие неприкосновенности с Мосийчука, - Сарган

Юридический отдел нашел в документе несоответствие требованиям закона.

Генпрокурор Юрий Луценко вернул представление о снятии неприкосновенности с нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука на доработку Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.НЕТ.

По словам Ларисы Сарган, пресс-секретаря генерального прокурора, Луценко подписал подготовленные юридическим отделом документы по возврату представления сегодня, 28 сентября.

"Документы передали "сырые", с некоторыми недостатками. Представлять их предстоит генпрокурору в Раде, и чтобы все прошло нормально, пакет документов вернули на доработку", - уточнила пресс-секретарь Луценко.

Юридический отдел ГПУ проверяет каждое представление.

Напомним, 21 сентября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Источник: https://censor.net.ua/n3088708
 
 
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 Топ комментарии
 
Юридический отдел нашел в документе несоответствие требованиям закона.

Скажите, а алкаш из зоны без образования со справкой УДО правомерно занимает пост главного прокурора Украины?
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Топаз на волі, Насіров без електронного браслета, Розенблат літає у Німеччину, де сплачує іпотеку за будинок.

Достойно ми рухаємося до 5 річниці Революції гідності. Нічого не скажешь.
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Пока Ради акты Ляшку пляшут под парашенка им нечего бояться.
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Ну когда это недорозумение заедет на мену второй раз,его вонючего приспособленца и алканавта жалеть уже никто не будет.
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Пять лет назад, я повелся. Когда стрим смотрел где ему в харю дали около автобуса. Грешен, каюсь. Думал он после отсидки человеком стал. Ошибся.
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Юридический отдел нашел в документе несоответствие требованиям закона.

Скажите, а алкаш из зоны без образования со справкой УДО правомерно занимает пост главного прокурора Украины?
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"Носов", так "юридический отдел" или "Луценко"? Ты "на личности"-то, не переходи... Юридический отдел счёл документ не соответствующим. Подал доклад. Руководитель согласился... У тебя, во "ВнутриМКАДьи", подобное вообще невозможно...
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Так стадо с верховной зрады узаконило кума) «Хорошие сапоги...»
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Шо значит "без образования"? Зона - его университет.
Югик - вор авторитетный, в законе. Не фраер ушастый.
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сейчас в новостях снова пулеметную ленту показали.
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Топаз на волі, Насіров без електронного браслета, Розенблат літає у Німеччину, де сплачує іпотеку за будинок.

Достойно ми рухаємося до 5 річниці Революції гідності. Нічого не скажешь.
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Если долго смореть в пулеметную ленту - то лента посмотрит в тебя!
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Шо, кто-то из порядочных людей смотрит канал, который я называю "прямая кишка Пороха" ?
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Я считаю себя "порядочным". Скажите, а что такое "Кишка Пороха"? Хочется посмотреть... Я - "скрытый извращенец", да ещё и "вуайерист" - люблю подглядывать...
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Похоже, ты уже насмотрелся столько, что кацапу бояры столько не выпить. Луценко повернув на доопрацювання подання на зняття недоторканності з Мосійчука, - Сарган - Цензор.НЕТ 8049
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Показово, що тут лайкають то, як постраждалого від терракту ФСБ инваліда штовхає ригівська п**дота...
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По центру - любитель садо-вмазо (это когда тянет на Иринку после хорошей поддачи).
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Как быстро бежит время. Жизнь полна неожиданностей. Как Йугику поперла фортуна. Еще совсем недавно им во Франкфурте пол вытирали, потом сидел в клетке рукавицы шил, а теперь видишь, сам у корыта, вместе с теми на кого еще недавно тявкал.
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Слева попутчик леволюции? Без очков плохо вижу.
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Ох, и "дерьма" напёрли...!!! И "зраднюки, и "тролли лахтинские", и, самое главное - "ПОЛЕЗНЫЕ ИДИОТЫ"... А теперь - "по полкам" - придурки в прокуратуре "слохматили" такой "тугумент", который "не прошёл" контроль в "инстанции", которая должна проверять правильность и соответствие требованиям закона документа. Доложили "Главному"... Он сказал - "Вернуть, и доработать!" Чисто техническая процедура... С чего подняли "хипишь"? (Кстати, чисто еврейско-одесское слово - "вонь на голом месте"...)
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Угу - Луценка без юридического образования вернул, или его зам. из клоаки КГБ, который недавно ингуша, воевавшего за Украину, ФСБешникам на пытки отдал?
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С новым годом Мосейчук!
-Та ще рано?!
-Тебе Юга,ще год накинул Луценко повернув на доопрацювання подання на зняття недоторканності з Мосійчука, - Сарган - Цензор.НЕТ 8013
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко вернул на доработку представление на снятие неприкосновенности с Мосийчука, - Сарган
 
 
 
 
 
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