 Оккупанты провели в Крыму учения авиации с бомбардировкой морских целей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"В качестве морской цели использовались щиты-мишени, имитирующие боевые корабли. Для их поражения авиация применила более 40 авиационных бомб и около 60 управляемых и неуправляемых ракет", – говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа РФ.
По информации российского военного ведомства, в совместных учениях принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации. В том числе в учении приняли участие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота РФ.
Самолеты 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа прибыли в оккупированный Крым для учений из Ростовской области.
Недавно проскочила интересная и очень мощная новость, которую карманные СМИ олигархов, постарались не разглашать из за своих соображений. Итак - Верховная рада, приняли законопроект, который сорвал последний замок с закупоренных недр украинского газа. 150 миллиардов кубометров украинского газа, готово хлынуть не только в Украину, а и в ЕС, оставив кремль, далеко за бортом. Вот почему путиняра, начал мутить с Северным потоком. Ссылка на новость - https://www.youtube.com/watch?v=1G4J8Ev30aI
Украина готова выставить на аукционы 44 участка с запасами 150 млрд куб. м газа https://interfax.com.ua/news/economic/520874.html
И давно олигархи скрывают?
Sep. 28th, 2018
Полной неожиданностью для многих стала презентация на международной выставке оборонной промышленности ADEX-2018, ракетного катера "Веспа" от ОАО "Завод кузница на Рыбальском". Неожиданным во многом потому как все мы ожидаем того знаменательного дня когда на воду будет спущен ракетный катер "Лань" способный уничтожать вражеские корабли водоизмещением до 5 000 тонн благодаря ПКР "Нептун".
Что же, дабы понять, в чем разница между этими двумя катерами следует их сравнить. Этим и займемся. Тем более что катера типа "Лань" стоят на вооружении ВМС "Вьетнама" и, не смотря на их некоторые конструктивные особенности, благодаря проекту ТТ-400ТР, от первоначального проекта они отличаются не настолько кардинально.
Итак, "Лань" это быстроходный ракетный катер, водоизмещением 445 тонн, способный развивать скорость до 32 узлов и при скорости 14 узлов осуществлять переходы до 2 000 миль. На вооружении "Лань" должна иметь 8 ПКР "Нептун", 76-мм артиллерийскую установку АК-176 и 30-мм артустановку АК-630.
В свою очередь "Веспа", согласно обнародованным ТТХ, обладает полным водоизмещением 640 тонн, способна развивать скорость до 40 узлов и автономно находится в плаванье до 10 суток. На вооружении "Веспа" помимо пресловутых ПКР "Нептун" имеет ЗРК "Арбалет-К", 76-мм артустановку АК-176 и две 30-мм артустановки АК-630.
В принципе, "Веспа" по ряду показателей, как мореходных, так и огневых, превосходит "Лань" и если бы я делал выбор, то, безусловно, он пал бы именно на этот катер. Правда, вопрос о снабжении ЗРК "Арбалет-К" ракетами "Игла" остается актуальным, ведь об их замене на аналоги нигде не афишировалось.
Тем не менее, с учетом данных обстоятельств, диссонанс нейронов ничуть не уменьшился, ведь вопрос "что же заложат" на "кузне" ответа пока не получил.
там многа всякой кацкалошни-мишеней.
хотя все равно бы не попали, округу бы в ноль свели,
а в калоши бы не попали - те еще бросатели железа...
твой день - накати бояры, проскрепи скрепой шо та за дидов и шо можешь павтарить.
а зачем ихним пенсионерам гроши, если никто из них до пенсии не доживет?