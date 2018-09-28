 Оккупанты провели в Крыму учения авиации с бомбардировкой морских целей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В качестве морской цели использовались щиты-мишени, имитирующие боевые корабли. Для их поражения авиация применила более 40 авиационных бомб и около 60 управляемых и неуправляемых ракет", – говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты готовят в Крыму масштабные военные учения, в которых примут участие более 50 самолетов и 10 кораблей

По информации российского военного ведомства, в совместных учениях принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации. В том числе в учении приняли участие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота РФ.

Самолеты 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа прибыли в оккупированный Крым для учений из Ростовской области.

Также читайте: Развернутые оккупантами в Крыму ЗРК С-400 угрожают самолетам на территории 4 стран, - МинВОТ