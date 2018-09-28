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 Оккупанты провели в Крыму учения авиации с бомбардировкой морских целей

На учениях в оккупированном Крыму самолеты оперативно-тактической и морской авиации российского Южного военного округа отрабатывали ракетно-бомбовый удар по кораблям условного противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В качестве морской цели использовались щиты-мишени, имитирующие боевые корабли. Для их поражения авиация применила более 40 авиационных бомб и около 60 управляемых и неуправляемых ракет", – говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты готовят в Крыму масштабные военные учения, в которых примут участие более 50 самолетов и 10 кораблей

По информации российского военного ведомства, в совместных учениях принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации. В том числе в учении приняли участие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота РФ.

Самолеты 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа прибыли в оккупированный Крым для учений из Ростовской области.

Также читайте: Развернутые оккупантами в Крыму ЗРК С-400 угрожают самолетам на территории 4 стран, - МинВОТ

Источник: https://censor.net.ua/n3088707
 
 
 Топ комментарии
 
Украина переходит в наступление
Недавно проскочила интересная и очень мощная новость, которую карманные СМИ олигархов, постарались не разглашать из за своих соображений. Итак - Верховная рада, приняли законопроект, который сорвал последний замок с закупоренных недр украинского газа. 150 миллиардов кубометров украинского газа, готово хлынуть не только в Украину, а и в ЕС, оставив кремль, далеко за бортом. Вот почему путиняра, начал мутить с Северным потоком. Ссылка на новость - https://www.youtube.com/watch?v=1G4J8Ev30aI
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Украина переходит в наступление
Недавно проскочила интересная и очень мощная новость, которую карманные СМИ олигархов, постарались не разглашать из за своих соображений. Итак - Верховная рада, приняли законопроект, который сорвал последний замок с закупоренных недр украинского газа. 150 миллиардов кубометров украинского газа, готово хлынуть не только в Украину, а и в ЕС, оставив кремль, далеко за бортом. Вот почему путиняра, начал мутить с Северным потоком. Ссылка на новость - https://www.youtube.com/watch?v=1G4J8Ev30aI
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26.07.2018
Украина готова выставить на аукционы 44 участка с запасами 150 млрд куб. м газа https://interfax.com.ua/news/economic/520874.html

И давно олигархи скрывают?
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потому что ты сам "новость" придумал!)))
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https://edition.cnn.com/2018/09/28/politics/marine-corps-f-35b-fighter-crash/index.html?utm_source=twCNN&utm_content=2018-09-28T17%3A19%3A35&utm_medium=social&utm_term=image
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Пентагон выделил $11,5 млрд на закупку у консорциума Lockheed Martin, Northrop Grumman Corp, Pratt & Whitney, Rolls-Royce plc, Allison и British Aerospace очередных 141 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Общая программа закупок составит $406,5 млрд
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Українські пілоти ЗСУ теж тренуються наносити таки удари і в них гарно це виходить. Оккупанты провели в Крыму учения авиации с бомбардировкой морских целей - Цензор.НЕТ 4860
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"Лань" или "Веспа": какой из катеров имеет будущее в составе ВМСУ
Sep. 28th, 2018

Оккупанты провели в Крыму учения авиации с бомбардировкой морских целей - Цензор.НЕТ 4579
Полной неожиданностью для многих стала презентация на международной выставке оборонной промышленности ADEX-2018, ракетного катера "Веспа" от ОАО "Завод кузница на Рыбальском". Неожиданным во многом потому как все мы ожидаем того знаменательного дня когда на воду будет спущен ракетный катер "Лань" способный уничтожать вражеские корабли водоизмещением до 5 000 тонн благодаря ПКР "Нептун".

Что же, дабы понять, в чем разница между этими двумя катерами следует их сравнить. Этим и займемся. Тем более что катера типа "Лань" стоят на вооружении ВМС "Вьетнама" и, не смотря на их некоторые конструктивные особенности, благодаря проекту ТТ-400ТР, от первоначального проекта они отличаются не настолько кардинально.

Итак, "Лань" это быстроходный ракетный катер, водоизмещением 445 тонн, способный развивать скорость до 32 узлов и при скорости 14 узлов осуществлять переходы до 2 000 миль. На вооружении "Лань" должна иметь 8 ПКР "Нептун", 76-мм артиллерийскую установку АК-176 и 30-мм артустановку АК-630.
В свою очередь "Веспа", согласно обнародованным ТТХ, обладает полным водоизмещением 640 тонн, способна развивать скорость до 40 узлов и автономно находится в плаванье до 10 суток. На вооружении "Веспа" помимо пресловутых ПКР "Нептун" имеет ЗРК "Арбалет-К", 76-мм артустановку АК-176 и две 30-мм артустановки АК-630.
В принципе, "Веспа" по ряду показателей, как мореходных, так и огневых, превосходит "Лань" и если бы я делал выбор, то, безусловно, он пал бы именно на этот катер. Правда, вопрос о снабжении ЗРК "Арбалет-К" ракетами "Игла" остается актуальным, ведь об их замене на аналоги нигде не афишировалось.
Тем не менее, с учетом данных обстоятельств, диссонанс нейронов ничуть не уменьшился, ведь вопрос "что же заложат" на "кузне" ответа пока не получил.
Оккупанты провели в Крыму учения авиации с бомбардировкой морских целей - Цензор.НЕТ 8189
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кацапам уже впору проводить учения по быстрому перемещению по своему мосту... Окупанти провели в Криму навчання авіації з бомбардуванням морських цілей - Цензор.НЕТ 9674
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Китайская провинция по имени Мавзолейный Плешивый Хмырь пугает Мир сбитым ИЛ-20 Окупанти провели в Криму навчання авіації з бомбардуванням морських цілей - Цензор.НЕТ 2910Израильтяне в шоке...
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Це маленький російській тритон, що по проксі заліз в Естонію і уявляє себе алігатором.
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Эстония в зрительном зале, следит как рождаются и умирают.
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Україна була дружня країна, але хуйла це не влаштовувало і тепер має що має.
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могли бы и по севасской северной бухте отучениться,
там многа всякой кацкалошни-мишеней.
хотя все равно бы не попали, округу бы в ноль свели,
а в калоши бы не попали - те еще бросатели железа...
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К удивлению всех присутвующих на учениях ни один ИЛ-20 не пострадал
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не смогли пво в розетку включить, а то бы ой шо б було
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...разбился, пилот катапультировался.
твой день - накати бояры, проскрепи скрепой шо та за дидов и шо можешь павтарить.
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Хай витрачають гроші, бо це гроші їх пенсіонерів.
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Вы как всегда в самую суть.
а зачем ихним пенсионерам гроши, если никто из них до пенсии не доживет?
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очередные понты засрашки, на самом деле они серут со страху.
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Бомби не бомби,а Томос голубь принесёт.Ось так, птичка с Томосом,побеждает эскадрильи и армады.Або як рушила,мошкара,порядки боевых слонов персов,залепляя им очи,що вони топтали сами себя,та своих хозяев Окупанти провели в Криму навчання авіації з бомбардуванням морських цілей - Цензор.НЕТ 3484
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты провели в Крыму учения авиации с бомбардировкой морских целей
 
 
 
 
 
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