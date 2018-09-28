 Нападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Одессы неизвестные обстреляли автомобиль инкассаторов одной из частных фирм, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
Злоумышленники ранили обоих инкассаторов, одного в ступню, другого – в бедро. Обоих пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них медики оценивают как крайне тяжелое, сейчас ему делают операцию.
Грабители, забрав около 3,4 млн гривен, скрылись на бежевом "Ланосе", предположительно направившись в сторону Пересыпского моста, пишет "Думская".
В городе объявлен план "Сирена". На место происшествия прибыло руководство регионального главка Нацполиции и прокуратуры Одесской области.
Видео "Думской"
Напомним, 21 сентября двое мужчин с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль работников компании, осуществляющей обслуживание терминалов пополнения мобильной связи в Приморском районе Одессы. В результате двое сотрудников частной фирмы были ранены. Злоумышленники украли 200 тыс. грн у сотрудников частной фирмы, которая занимается пополнением наличными средствами терминалов мобильной связи. В этот же день грабители были задержаны.
Зато законопослушным гражданам разрешить огнестрел ни-ни, жди пока приус приедет.
Вот поэтому Зося Синицкая вышла замуж за студента ,а не за Корейка -чуйка плохая
что означает выражение "чуйка плохая" ?
Осталось непонятным, у кого же "чуйка плохая" ?
Ведь у Зоси "чуйка" оказалась хорошая : она отфутболила целых двух миллионеров, добивавшихся её руки: и Корейку, и Бендера, благоразумно выйдя по тихому замуж за студента-ушлёпка из общаги.
Но в целом да, у Зоси получается, что чуйка работает хорошо.
А я понимал более буквально, что "чуйка" - это чутьё, нюх, интуиция.
В этом плане у Зоси была хорошая социально-психологическая интуиция-чутьё: не стала выходить замуж за подпольных миллионеров в СССР 1928 года, за один год до начала тотального уничтожения НЭПа и всех классово чуждых. По тихому вышла замуж за студента.
Но, увы, вряд ли её это спасло: 1937 году ей всё равно не удалось бы пережить: дедушка у неё вроде бы эсером был. Да и сам судя по всему польской контрреволюционной национальности: поляков в Одессе репрессировали наиболее массово.
Полное соответствие Трухе.
Доиграется Лолита со своимиставленниками, ох доиграется...
Они похитили из машины женщины сумочку с документами и хотели скрыться на сером «Мерседесе». В полиции проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям на территории Одессы и области. По информациodessa.online, они входили в группировку Торнике Нагладзе, которого сегодня суд отправил в СИЗО. Он подозревается в покушении на активиста Олега Михайлика.