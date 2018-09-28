 Нападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Одессы неизвестные обстреляли автомобиль инкассаторов одной из частных фирм, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Злоумышленники ранили обоих инкассаторов, одного в ступню, другого – в бедро. Обоих пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них медики оценивают как крайне тяжелое, сейчас ему делают операцию.

Грабители, забрав около 3,4 млн гривен, скрылись на бежевом "Ланосе", предположительно направившись в сторону Пересыпского моста, пишет "Думская".

В городе объявлен план "Сирена". На место происшествия прибыло руководство регионального главка Нацполиции и прокуратуры Одесской области.

















Видео "Думской"

Напомним, 21 сентября двое мужчин с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль работников компании, осуществляющей обслуживание терминалов пополнения мобильной связи в Приморском районе Одессы. В результате двое сотрудников частной фирмы были ранены. Злоумышленники украли 200 тыс. грн у сотрудников частной фирмы, которая занимается пополнением наличными средствами терминалов мобильной связи. В этот же день грабители были задержаны.