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 Нападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестные обстреляли автомобиль инкассаторов недалеко от Потемкинской лестницы и скрылись на "Лексусе". В городе введен план "Сирена".

В центре Одессы неизвестные обстреляли автомобиль инкассаторов одной из частных фирм, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Злоумышленники ранили обоих инкассаторов, одного в ступню, другого – в бедро. Обоих пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них медики оценивают как крайне тяжелое, сейчас ему делают операцию.

Грабители, забрав около 3,4 млн гривен, скрылись на бежевом "Ланосе", предположительно направившись в сторону Пересыпского моста, пишет "Думская".

В городе объявлен план "Сирена". На место происшествия прибыло руководство регионального главка Нацполиции и прокуратуры Одесской области.

Нападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен 01
Нападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен 02
Нападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен 03
Нападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен 04
Нападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен 05
Нападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен 06
Нападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен 07
Нападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен 08

Видео "Думской"

Напомним, 21 сентября двое мужчин с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль работников компании, осуществляющей обслуживание терминалов пополнения мобильной связи в Приморском районе Одессы. В результате двое сотрудников частной фирмы были ранены. Злоумышленники украли 200 тыс. грн у сотрудников частной фирмы, которая занимается пополнением наличными средствами терминалов мобильной связи. В этот же день грабители были задержаны.

Источник: https://censor.net.ua/n3088706
 
 
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Так що перехватують Ланос чи Лексус?
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Вначале был Ланос, но по дороге его апгрейдили до Лексуса.
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Шо опять? Новое нападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен - Цензор.НЕТ 2546 Авакав включай свою сирену. Да и ланос слава богу не евробляха которых соевые детей пугают, так что полюбому найдут кто совершил ето злодейство. Верно я говорю товарисчи соевые боты?
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Так що перехватують Ланос чи Лексус?
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молдаване заступили на смену и наверно мне прийдется опять акк новый заводить ....я заметил они работают на Цензоре сутки через трое....новости одни и теже через 2 часа дублируют то ошибки в заглавии пишут ....последний раз хохма была ...63 града 35 танков заметили возле Донецка а на фотках экскаватор траншею роет ...я начал критиковать и получил банан
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Оддеса здавна горат бандюганів.Але й мусорня тама продажна,жадібна,тупорила і лінива.А "людішькє" --сепарня ледь не 100 відсотків,а хто кращий--того вбивають.
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Суди недавно відпустили всіх бандитів які були затримані в 2014 році під час антиукраїнського заколоту 2 травня 2014 року і почались збройні пограбування!!!!! До цього було все тихо!!!! Поліція робить вигляд що вона працює, але насправді вона фальсифікує свою роботу!!!! Почалась реалізація нового плану захоплення Одеси, відпустили проросійських бандитів з тюрем, щоб було кому знову влаштовувати антиукраїнський заколот і ходити по Одесі з російськими прапорами, наступним етапом розкачують ситуацію в Одесі за допомоги криміналу та ментів-зрадників, бо реально нападають на інкасаторів менти, або колишні, або діючі і роблять вони це не заради кількох десятків тисяч баксів, а виконуючи план путіна, за який їм платять в рази більше!
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Если в ланосе лежит 3,4 ляма то он конешно уже лексус.
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Это ланос от Ашота. Тюнинг под лексус,шобы замаскироваться.
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Вначале был Ланос, но по дороге его апгрейдили до Лексуса.
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Победили преступность так же, как коррупцию и бедность.
Зато законопослушным гражданам разрешить огнестрел ни-ни, жди пока приус приедет.
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У инкассаторов было оружие и Шо? Причем тут этот случай к разрешению ношения оружия? Абы ляпнуть, да?
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Инкассаторов, конечно, жалко, чисто по-человечески. Но в чем смысл давать им оружие, если они не могут себя и деньги защитить? Зато понтов всегда куча: бронежилеты, каски, пистолеты, расступитесь все, мы идём.
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Эксперта издалека видно. Очень мудрые рашмышления, чисто по-человечески, умнее не бывает.
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Вот поэтому Зося Синицкая вышла замуж за студента ,а не за Корейка -чуйка плохая 😀
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уважаемый Олег Петрович, не совсем понял ваш пост о Зосе Синицкой :

Вот поэтому Зося Синицкая вышла замуж за студента ,а не за Корейка -чуйка плохая

что означает выражение "чуйка плохая" ?
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очевидно, что Зося чем-то задним подозревала, что лучше по тихому за студента выйти)
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Спасибо за разъяснение, ув. Харьков-Сити.

Осталось непонятным, у кого же "чуйка плохая" ?
Ведь у Зоси "чуйка" оказалась хорошая : она отфутболила целых двух миллионеров, добивавшихся её руки: и Корейку, и Бендера, благоразумно выйдя по тихому замуж за студента-ушлёпка из общаги.
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ну это как выражение мол ой что-то у меня чуйка плохая, лучше так не буду делать.
Но в целом да, у Зоси получается, что чуйка работает хорошо.
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Теперь понял. Спасибо, ув. ХарьковСити: "у меня чуйка плохая" - это означает, что "у меня плохое предчувствие, лучше так не буду делать".

А я понимал более буквально, что "чуйка" - это чутьё, нюх, интуиция.

В этом плане у Зоси была хорошая социально-психологическая интуиция-чутьё: не стала выходить замуж за подпольных миллионеров в СССР 1928 года, за один год до начала тотального уничтожения НЭПа и всех классово чуждых. По тихому вышла замуж за студента.

Но, увы, вряд ли её это спасло: 1937 году ей всё равно не удалось бы пережить: дедушка у неё вроде бы эсером был. Да и сам судя по всему польской контрреволюционной национальности: поляков в Одессе репрессировали наиболее массово.
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"Плаха я",іба Карьєйка--мільйонер,а Бендер прибув таки запізно.
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Почитайте "Золотой телёнок " .плохая чайка означает плохое предвидение.
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Человеческий фактор (испуг) и внезапность нападения ты не учитываешь ? Ты бы сама всралась , получив пулю в бедро. И забыла в миг про пистолет.
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Мусоряки "Лексіс" свиснули(іба служ. платня --"нішьчьїнска я").
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Шо опять? Новое нападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен - Цензор.НЕТ 2546 Авакав включай свою сирену. Да и ланос слава богу не евробляха которых соевые детей пугают, так что полюбому найдут кто совершил ето злодейство. Верно я говорю товарисчи соевые боты?
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Поносов ты опять за свое?! Новий напад на інкасаторів в Одесі: поранено 2 людини, викрадено 3 400 000 гривень - Цензор.НЕТ 1187
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А где доблестные патрульные,которые должны перекрывать район после сигнала в считаные минуты?Стоят на парковках возле супермаркетов.Картина маслом.
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обьявлен план Сирена...тока утром читал шо ее ликвидировали, шо, опять?!
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На втором снизу фото фотограф явно отвлекся от темы....
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И сразу эксперты, собаки, прожекторы, ленты, сурово брови насупим, найдём, сирена, план-перехват, авто с надписями, ланосы, ланосы, лексусы-фокусы. Дюк стоит и ржёт с постамента! Браво Одесса! Спасибо что поранили!
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два раза мочили приват..два укрпошту..миллион раз так отбирали деньги с авто.....10 лет стреляли инкоссаторов в харькове...не навижу приват..угрожают судом за 1500грн..грабь бандитов...ура..а я нищ Новий напад на інкасаторів в Одесі: поранено 2 людини, викрадено 3 400 000 гривень - Цензор.НЕТ 7192 Новий напад на інкасаторів в Одесі: поранено 2 людини, викрадено 3 400 000 гривень - Цензор.НЕТ 2044
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Лексус вже ланоси випускати почав? )))
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Одесский главмусор - полный импотент в профессии + изрядная вата.
Полное соответствие Трухе.
Доиграется Лолита со своимиставленниками, ох доиграется...
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Да ему пох абсолютно, он в любой момент чухнет в любую страну и оттуда будет по телику смотреть как тут глотки будут рвать друг другу....бабла он себе и потомкам нацарював уже
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Та причем тут Лолита? Авакова огород и бабки он на этом поднимает.
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Документальный сериал "Бандитская Одесса" начинается серией о Грише Котовском Новий напад на інкасаторів в Одесі: поранено 2 людини, викрадено 3 400 000 гривень - Цензор.НЕТ 7985и прочими Соньками Золотыми Ручками Новий напад на інкасаторів в Одесі: поранено 2 людини, викрадено 3 400 000 гривень - Цензор.НЕТ 7985Софья Блювштейн действительно Легенда Одессы и Визитная карточка дореворюционной РАБссии
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А усиленная группа ГПУ,що в Одессу була направлена 22 сентября,ще там? Новий напад на інкасаторів в Одесі: поранено 2 людини, викрадено 3 400 000 гривень - Цензор.НЕТ 6960
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зрараз гроші рахують - кому скільки та скільки кому на верх передати...
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это пуцену неймеца, решил гривен срубить, как никак самая устойчивая валюта
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Йося Джугашвили первый банк бомбанул в 1907 году,второй раз в 1908 году...,все бабло пошло в партийную кассу РСДРП чЛенина
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Не побоялись даже "усілєной групи" мусаров на самольотє, або грабіжники знали шо усілія вже змінились на відпочинок.
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27.09.18 на пересечении Пушкинской и Малой Арнаутской были задержаны четверо граждан Грузии: 18, 19, 38 и 40 лет.

Они похитили из машины женщины сумочку с документами и хотели скрыться на сером «Мерседесе». В полиции проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям на территории Одессы и области. По информациodessa.online, они входили в группировку Торнике Нагладзе, которого сегодня суд отправил в СИЗО. Он подозревается в покушении на активиста Олега Михайлика.Новий напад на інкасаторів в Одесі: поранено 2 людини, викрадено 3 400 000 гривень - Цензор.НЕТ 1985Новий напад на інкасаторів в Одесі: поранено 2 людини, викрадено 3 400 000 гривень - Цензор.НЕТ 9097Новий напад на інкасаторів в Одесі: поранено 2 людини, викрадено 3 400 000 гривень - Цензор.НЕТ 4441Новий напад на інкасаторів в Одесі: поранено 2 людини, викрадено 3 400 000 гривень - Цензор.НЕТ 4764
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Ланос = Лексус. Недалеко от Потемкинской лестницы = Софиевская угол Торговой (1,2 км от недалеко от Потемкинской). У нас в стране все профессионалы и журналисты тоже. Непрофессионалы, естественно, менты
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Это Зайцева на Лексусе была, за ней погнался "службовэць" Дронов на Туареге.
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цензорята что Янык в лучшие годы "гарант-гидрант" "лексус-ланос". а копчики над вещдоками раскорячились и втыкают с умным видом 21 век на дворе камеры смотрите дурики
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Ну и шо тут такого? Эка невидаль! Он Коболев без всякой стрельбы на такую же сумму ежемесячно «Нафтогаз» выставляет и ничё. А супротив всего Правления «Нафтогаза» эта «группа злоумышленников» - зелёные пацанята в пионэрских трусиках и панамках.
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После пары предупредительных выстрелов по ногам инкассаторы решили, что не имеет смысла помирать ради чужого бабла... А может, просто в доле были...
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Одесса что то в последнее время разбой за разбоем такое ощущение что все бандиты пристанище там нашли !!! Мусоров руководство в шею гнать нужно Новий напад на інкасаторів в Одесі: поранено 2 людини, викрадено 3 400 000 гривень - Цензор.НЕТ 9950
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Уже Топаз на работу вийшов фінансувати ДНР
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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