 Церемония награждения негосударственной наградой "Народный герой Украины" состоялась в исторической крепости Хотин. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Церемонию провели сестра погибшего Народного героя Украины, бойца 72-й ОМБ, доцента Черновицкого университета Леонида Дергача, позывной Академик, Елена и Народный герой Украины, основательница медицинской службы "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

Известный доброволец, организатор медицинской службы "Госпитальеры" Яна Зинкевич подписывает наградные книжки





Командир 1-ой штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса, Народный герой Украины Дмитрий Коцюбайло представлял тяжело раненого полгода назад Юрия Ульшина, позывной Грек

Общий снимок участников церемонии





Комбат 8-го батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт, друг Червень, закрепляет награды на груди героев

Младший сын альфовца Юрия Журавлева, погибшего 26 мая. После гибели отца Саша поступил в военное училище