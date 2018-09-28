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 Церемония награждения негосударственной наградой "Народный герой Украины" состоялась в исторической крепости Хотин. ФОТО

Неправительственные награды получили воины, проявившие героизм и доблесть на войне, продолжающейся на Донбассе уже пятый год. За павших Героев награду получали их родственники.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

Церемонию провели сестра погибшего Народного героя Украины, бойца 72-й ОМБ, доцента Черновицкого университета Леонида Дергача, позывной Академик, Елена и Народный герой Украины, основательница медицинской службы "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

Церемония награждения негосударственной наградой Народный герой Украины состоялась в исторической крепости Хотин 01

Известный доброволец, организатор медицинской службы "Госпитальеры" Яна Зинкевич подписывает наградные книжки


Церемония награждения негосударственной наградой Народный герой Украины состоялась в исторической крепости Хотин 02

Командир 1-ой штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса, Народный герой Украины Дмитрий Коцюбайло представлял тяжело раненого полгода назад Юрия Ульшина, позывной Грек 

Церемония награждения негосударственной наградой Народный герой Украины состоялась в исторической крепости Хотин 03

Общий снимок участников церемонии


Церемония награждения негосударственной наградой Народный герой Украины состоялась в исторической крепости Хотин 04

Комбат 8-го батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт, друг Червень, закрепляет награды на груди героев

Церемония награждения негосударственной наградой Народный герой Украины состоялась в исторической крепости Хотин 05

Младший сын альфовца Юрия Журавлева, погибшего 26 мая. После гибели отца Саша поступил в военное училище

Источник: https://censor.net.ua/n3088705
 
   
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Это вам не поросячьи медальки . За лизание задницы не дают .
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Вселенський Патріархат має документи, які доводять, що РПЦ є дочірньою Церквою УПЦ - Філарет
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Оце сама справедлива і почесна нагорода в Україні. Слава Україні! Героям Слава!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЦеремония награждения негосударственной наградой "Народный герой Украины" состоялась в исторической крепости Хотин. ФОТО
 
 
 
 
 
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