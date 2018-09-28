 До конца года будет введено в эксплуатацию 48 новых казарм для контрактников, - Минобороны

Об этом 28 сентября, во время брифинга для СМИ сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Александр Чергинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В целом до конца этого года планируется ввести в эксплуатацию и заселить 48 казарм улучшенной планировки. В частности, планируется к сдаче и заселению военнослужащих-контрактников в казармы на Львовщине, что в Старычах", - сказал Чергинец.
Офицер напомнил, что полная реализация проекта по сдаче в эксплуатацию всех 184 зданий запланирована в 2019 году, что позволит обеспечить жильем 23 тыс. военнослужащих-контрактников ВС Украины.
Пацаны! вы прокололись!.. я повторяю вопрос: вы из какой страны пишите?
а еще там нет совкових дебилов, типа Муженко и Полторака
у большинства контрактников семьи, єто не срочники
и куда контрактники приведут своих жен и детей?
- спасибо.
- а деньги?
- забыл кошелек в гостиннице. завтра.
- так не пойдет...
- тебе сказали завтра, значит завтра. (с)