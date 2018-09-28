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 До конца года будет введено в эксплуатацию 48 новых казарм для контрактников, - Минобороны

До конца этого года Министерство обороны планирует ввести в эксплуатацию и заселить 48 казарм улучшенной планировки.

Об этом 28 сентября, во время брифинга для СМИ сообщил заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины полковник Александр Чергинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В целом до конца этого года планируется ввести в эксплуатацию и заселить 48 казарм улучшенной планировки. В частности, планируется к сдаче и заселению военнослужащих-контрактников в казармы на Львовщине, что в Старычах", - сказал Чергинец.

До конца года будет введено в эксплуатацию 48 новых казарм для контрактников, - Минобороны 01

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Офицер напомнил, что полная реализация проекта по сдаче в эксплуатацию всех 184 зданий запланирована в 2019 году, что  позволит обеспечить жильем 23 тыс. военнослужащих-контрактников ВС Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3088704
 
   
 Топ комментарии
 
Остаётся вопрос где взять контрактников в эти казармы.
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Помню стену от ПаРаши , от киборга кролячего.
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плани есть, а мозгов нет
у большинства контрактников семьи, єто не срочники
и куда контрактники приведут своих жен и детей?
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Остаётся вопрос где взять контрактников в эти казармы.
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казарм еще нет , лукавая статья говорит, что казармы (планируют ввести в эсксплуатацию) "будут"
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Понятное дело. Если бы ничего не строили, было бы замечательно.
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Та казарми вже є, може в них жити ніхто не хоче, бо покращене планування.
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Ты не понимаешь разницу между казармой и вполне себе комфортным общежитием? До конца года будет введено в эксплуатацию 48 новых казарм для контрактников, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4525
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Що, бувають комфортні гуртожитки? Хіба для студентів, і то рідко, Не кажучи про оті коров'ячі хліви, які в Україні казармами звуть.
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Помню стену от ПаРаши , от киборга кролячего.
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На фото только 2 или 3 казармы видны, а где остальные 45 будут?
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В НАТО контрактники тоже в казармах живут? До конца года будет введено в эксплуатацию 48 новых казарм для контрактников, - Минобороны - Цензор.НЕТ 703
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Федька! как насчет фото, где Порох с женой с Трампами фотался.. ты вчера говорил что это фейк, а как сейчас.. поменял свое "авторитетно" мнение?
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У Косюка и Ахметова в доме.Наши жить будут .
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в НАТО общие казарми для контрактников только в учебних центрах подготовки, но не для проживания
а еще там нет совкових дебилов, типа Муженко и Полторака
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а чего с уточнениями и выкручиваешь его - он спросил точно, ответ должен быть точный, чтоб глупость не прошла, хоть он ждал ответы - нет, никто о таких и не слышал.
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плани есть, а мозгов нет
у большинства контрактников семьи, єто не срочники
и куда контрактники приведут своих жен и детей?
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- вот ордера.
- спасибо.
- а деньги?
- забыл кошелек в гостиннице. завтра.
- так не пойдет...
- тебе сказали завтра, значит завтра. (с)
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Мовчіть! Якби не Йуля то й того б не було! До конца года будет введено в эксплуатацию 48 новых казарм для контрактников, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2275
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вам не трудно развить свою мысль по поводу юли?
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Йуля сегодня сказала, что нафтогаз, которому газпром должен, разгонит... Потом, видно, по традиции ВСУ, а там и вся Украина
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо конца года будет введено в эксплуатацию 48 новых казарм для контрактников, - Минобороны
 
 
 
 
 
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