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 Украина обратилась в ОБСЕ, чтобы выяснить причины массового отравления в оккупированной Макеевке

Украина попросила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ выяснить причины массового отравления водой в оккупированной Макеевке Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Как ранее сообщал представитель омбудсмена на Донбассе, воду в оккупированной Макеевке обеззараживали НЕ хлором, а марганцем, поскольку хлор закончился.

В правительстве заявили, что на Макеевский фильтровальную станцию ​​хлор поставляла именно Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Макеевке произошло массовое отравление водой, - представитель омбудсмена

26 сентября стало известно, что в городе Макеевка, что на оккупированной Донецкой области, произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек, в том числе детей в возрасте до 9 лет.

По состоянию на утро 27 сентября количество госпитализированных возросло до 43 человек. Днем 27 сентября стало известно, что число госпитализированных возросло до 87.

Днем 28 сентября количество госпитализированных вследствие отравления водой в оккупированной Макеевке возросло до 117.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиной массового отравления в Макеевке оказался марганец, им дезинфицировали воду, - представитель омбудсмена Лисянский

Источник: https://censor.net.ua/n3088703
 
 
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А чего тут выяснять - траванулись рюцьким духом! Украина обратилась в ОБСЕ, чтобы выяснить причины массового отравления в оккупированной Макеевке - Цензор.НЕТ 3172
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Бурятские обдроченцы слили бояру в реку....))
СеЛяВи)))
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Воду травонути, світло обірвати, тепло в мороз не дати - почерк в Україні дуже знайомий.
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А далі - як по нотах - ""Хахлы виноватые...!"
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