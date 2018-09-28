 Украина обратилась в ОБСЕ, чтобы выяснить причины массового отравления в оккупированной Макеевке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Как ранее сообщал представитель омбудсмена на Донбассе, воду в оккупированной Макеевке обеззараживали НЕ хлором, а марганцем, поскольку хлор закончился.

В правительстве заявили, что на Макеевский фильтровальную станцию ​​хлор поставляла именно Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Макеевке произошло массовое отравление водой, - представитель омбудсмена

26 сентября стало известно, что в городе Макеевка, что на оккупированной Донецкой области, произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек, в том числе детей в возрасте до 9 лет.

По состоянию на утро 27 сентября количество госпитализированных возросло до 43 человек. Днем 27 сентября стало известно, что число госпитализированных возросло до 87.

Днем 28 сентября количество госпитализированных вследствие отравления водой в оккупированной Макеевке возросло до 117.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиной массового отравления в Макеевке оказался марганец, им дезинфицировали воду, - представитель омбудсмена Лисянский