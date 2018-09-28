 Порошенко обсудил со стратегическим советником от США генералом Абизейдом вопросы реформирования и помощи ВСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Было отмечено важное значение деятельности группы иностранных советников, которую возглавляет Абизейд, для усиления оборонных возможностей Украины и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Порошенко обсудил с американским генералом дальнейшие пути усиления помощи Украине в сфере безопасности со стороны США с учетом существующих угроз и насущных потребностей ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина демонстрирует прогресс по пути достижения взаимосовместимости с НАТО, - стратегический советник от США Абизейд

"Генерал Абизейд высоко оценил новую украинскую армию и существующий уровень взаимодействия в оборонной сфере. Он также выразил уверенность в дальнейшем углублении соответствующей украинской-американского сотрудничества", - говорится в сообщении.