 Порошенко обсудил со стратегическим советником от США генералом Абизейдом вопросы реформирования и помощи ВСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Было отмечено важное значение деятельности группы иностранных советников, которую возглавляет Абизейд, для усиления оборонных возможностей Украины и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.
Порошенко обсудил с американским генералом дальнейшие пути усиления помощи Украине в сфере безопасности со стороны США с учетом существующих угроз и насущных потребностей ВСУ.
"Генерал Абизейд высоко оценил новую украинскую армию и существующий уровень взаимодействия в оборонной сфере. Он также выразил уверенность в дальнейшем углублении соответствующей украинской-американского сотрудничества", - говорится в сообщении.
А тебя?
Фейк: пьяного Порошенка сняли с рейса Киев-Москва
https://www.stopfake.org/fejk-pyanogo-poroshenka-snyali-s-rejsa-kiev-moskva/
тебя уволят или застрелят?
Вот зачем ты так нагло лжешь в глаза людям, бот? На месте твоего куратора, я бы тебя выгнал за такую халтурную работу. Такие как ты дискредитируют Ольгино и его филиал - минстець.
1. На гаваях.
2. в воронеже.
3. на вилах.
Подойдёт?