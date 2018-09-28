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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15496) США (14199) Абизейд (3)

 Порошенко обсудил со стратегическим советником от США генералом Абизейдом вопросы реформирования и помощи ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с американским генералом Джоном Абизейдом, стратегическим советником высокого уровня от США в Комитете реформ Министерства обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Было отмечено важное значение деятельности группы иностранных советников, которую возглавляет Абизейд, для усиления оборонных возможностей Украины и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Порошенко обсудил с американским генералом дальнейшие пути усиления помощи Украине в сфере безопасности со стороны США с учетом существующих угроз и насущных потребностей ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина демонстрирует прогресс по пути достижения взаимосовместимости с НАТО, - стратегический советник от США Абизейд

"Генерал Абизейд высоко оценил новую украинскую армию и существующий уровень взаимодействия в оборонной сфере. Он также выразил уверенность в дальнейшем углублении соответствующей украинской-американского сотрудничества", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3088700
 
   
 Топ комментарии
 
(всем кто настрочил вверху).....как вас КОЛБАСИТ когда президент Украины ЗАЩИЩАЕТ страну (((((
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В каком месте он защищает страну? Когда с медведчуком кацапским сжиженным газом спекулирует? Или когда армию обворовывает? А может когда страну с ахметкой ротердамит?
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(всем кто настрочил вверху).....как вас КОЛБАСИТ когда президент Украины ЗАЩИЩАЕТ страну (((((
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Ты за однотурогого проходимца имел ввиду.
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В каком месте он защищает страну? Когда с медведчуком кацапским сжиженным газом спекулирует? Или когда армию обворовывает? А может когда страну с ахметкой ротердамит?
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то усьо шатуны и рука крембля))) Порошенко обговорив зі стратегічним радником від США генералом Абізейдом питання реформування і допомоги ЗСУ - Цензор.НЕТ 8484 Потужных пэрэмог нам усим!!!

Порошенко обговорив зі стратегічним радником від США генералом Абізейдом питання реформування і допомоги ЗСУ - Цензор.НЕТ 4318
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Че за дурацкий вопрос, тогда встречный вопрос:
А тебя?
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Одна зрадоботна вівця відмовляється заходить і говорить, що її хвилює Порошенко🐑 Ось вона! @
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Засунь свой ФЕЙК ТРЕХ ЛЕТНЕЙ давности себе в .......

Фейк: пьяного Порошенка сняли с рейса Киев-Москва
https://www.stopfake.org/fejk-pyanogo-poroshenka-snyali-s-rejsa-kiev-moskva/
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Скоро кількість зустрічей порошенко перевищіть кількість образ, які знають зрадоботи. 😊
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али, ты работодателя написал с маленькой буквы.
тебя уволят или застрелят?
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У мене вистачає меду🤗 А роботодавець не він😋
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У тебя и отличного мяса по 65 грн хватает.
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Зараз дорожче м'ясо, але тобі це невідомо.
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Так оно и год назад было дороже, а ты врал что по 65 грн покупал.
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Для тебе дорожче, бо ти не купуєш продукти.
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Да шо там я, вся Украина не покупает продуктов, потому все украинцы покупали мясо на базаре по 110-120 грн за кг, один лживый Хасан покупал по 65.
Вот зачем ты так нагло лжешь в глаза людям, бот? На месте твоего куратора, я бы тебя выгнал за такую халтурную работу. Такие как ты дискредитируют Ольгино и его филиал - минстець.
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Треба казати коли це було, а писав конкретно з датами. Тому не треба тут брехати.
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А сколько ленточек он перерезал, сколько народных денег украл. Не выгорит зрадоботам с их образами.
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генерал Абизейдом воровал тушенку у своих солдат, становился первым в гарнизоне в очередь на квартиру, получал ли паек или тыловые, когда остальные не получали?
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Так, бо всі американські генерали крадуть🤣 Давайте смішить всіх🤗
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Тебе в шоке от смеха баблокрыт лайк отписал Порошенко обговорив зі стратегічним радником від США генералом Абізейдом питання реформування і допомоги ЗСУ - Цензор.НЕТ 8713
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после выборов где окажется П.О. ПОРОШЕНКО?
1. На гаваях.
2. в воронеже.
3. на вилах.
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очччень хочется превратить в реальность п.3
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Воронеж тоже походит, хоть рожу его не видеть постоянно
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Компромиссный вариант: на вилах в Воронеже.
Подойдёт?
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будет неприкосновенен как и все попередники - кучмо,кравчук, ющЪ
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говорят, в Украине должны начать строить две новые морские базы.. а так вообще все спокойно и зрадофилы беспечно резвятся..
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Яценюх своего первого русского убил в шесть лет, а что ты полезного сделал для Родины?!
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что полезного? Посмотришь... не долго осталось

Порошенко обговорив зі стратегічним радником від США генералом Абізейдом питання реформування і допомоги ЗСУ - Цензор.НЕТ 3620
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Написав кілька тисяч зрадоботних коментарів на Цензорі🤔
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а ты, хасан, вообще спишь хоть когда-нибудь? Ты тут круглосуточно. со своими слащавыми комментами. Думаешь поможет? Порошенко обговорив зі стратегічним радником від США генералом Абізейдом питання реформування і допомоги ЗСУ - Цензор.НЕТ 6142
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Вже спав чотири години. Тепер маю право довести зрадоботів до сказу😁
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до сказу?))) Ти?))))))))))))) Давно так не смеялся. Ты правда веришь что тебя кто-то читает на форуме? Сомневаюсь что даже твой куратор перечитывает твои перлы, разве только счет ведет для дальнейшей оплаты за высеры))))
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А я бы, на месте куратора, его бы выгнал. Филонит гад.
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Неможливо, бо нема куратора. А у вас вже починається підрив пуканів😂
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Ты считаешь, все кто против твоего Пети, зрадоботы, я правильно понял. Один Петя и ты патриоты, вся остальная Украина - зрадоботы. Молодец, талант.
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Це ви вважаєте, хто проти вашого бойка і юлі є порохоботами.
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Нашого, это ты сам придумал. Я пока достойного кандидата не увидел, если выбирать будет из того что есть, возможно за Юлю, когда она была премьером, украинцы жили намного лучше, чем сейчас. Когда начнутся предвыборные гонки, тогда конкретно и определюсь.
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Морські бази будують, бо це місце для утилізації зрадоботів😜
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Весной порохоботов начнут утилизировать, а может и раньше.
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А мене це не хвилює, бо того зрадоботи захлинуться своєю жовчю.
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Как это тебя не волнует, тебя же весной будут утилизировать.
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Тот кто придет к власти, Петя не будет, ему народ не даст стать снова президентом.
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А представь завтра йулька победила (не дай бог конечно), стэць сдристнул, ты от кого лавэ получать будешь, чтобы на мясо хватило?
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Юлька не переможе, а теоретично мені все рівно, бо я тут не працюю🤗
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Лох. Все порохоботы за помои, а этот - на шару
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В тюрьме кормят бесплатно, зачем ему лавэ?
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Президент встретился с советником... Днище. 😭 Этот не его уровень, даже если это неофициальная встреча.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил со стратегическим советником от США генералом Абизейдом вопросы реформирования и помощи ВСУ
 
 
 
 
 
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