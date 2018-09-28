 Количество заявлений о трудоустройстве украинцев в Польше за год снизилось на 25%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Согласно рапорту польского Министерства семьи, труда и социальной политики, в первой половине 2018 года зарегистрировано 692,5 тыс. заявлений о поручении выполнения работы гражданам Украины. Это на 212,4 тыс. меньше, чем в аналогичный период 2017 года.

Причиной этой тенденции эксперты называют изменение правил регистрации работников, введение безвиза и отток сезонных рабочих из Украины дальше на Запад.

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"Во-первых, с 1 января 2018 г. заявления предпринимателей о намерении принять на работу иностранца стали платными, также эту процедуру измененили, что усложнило торговлю фиктивными заявлениями.

Во-вторых, в первой половине прошлого года (до 11 июня 2017) еще не было безвизового движения для граждан Украины. Чтобы работать в Польше на основе биометрического паспорта, в дальнейшем необходимо заявление, однако возможность свободно находиться в Шенгенской зоне способствует также случаям нелегального трудоустройства без документов, прежде всего в других странах ЕС.

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В-третьих, популярность Польши как места сезонной работы несколько уменьшилась, а украинцы в первой половине 2018 года часто выбирали, например, Чехию, Венгрию, балтийские и скандинавские страны и Израиль ", - сообщил председатель комитета по вопросам миграции и трудоустройства Польско-украинской хозяйственной палаты Павел Кулага.