EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Экономика, За рубежом
  2291  52
Все про:Польша (4508) украинцы (2890) заробитчане (261)

 Количество заявлений о трудоустройстве украинцев в Польше за год снизилось на 25%

В Польше отмечается снижение количества официально работающих украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Согласно рапорту польского Министерства семьи, труда и социальной политики, в первой половине 2018 года зарегистрировано 692,5 тыс. заявлений о поручении выполнения работы гражданам Украины. Это на 212,4 тыс. меньше, чем в аналогичный период 2017 года.

Причиной этой тенденции эксперты называют изменение правил регистрации работников, введение безвиза и отток сезонных рабочих из Украины дальше на Запад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый пятый заробитчанин в Польше мечтает остаться на ПМЖ, - соцопрос

"Во-первых, с 1 января 2018 г. заявления предпринимателей о намерении принять на работу иностранца стали платными, также эту процедуру измененили, что усложнило торговлю фиктивными заявлениями.

Во-вторых, в первой половине прошлого года (до 11 июня 2017) еще не было безвизового движения для граждан Украины. Чтобы работать в Польше на основе биометрического паспорта, в дальнейшем необходимо заявление, однако возможность свободно находиться в Шенгенской зоне способствует также случаям нелегального трудоустройства без документов, прежде всего в других странах ЕС.

Читайте также: Количество студентов из Украины в Польше за 3 года выросло до 35 тыс. человек

В-третьих, популярность Польши как места сезонной работы несколько уменьшилась, а украинцы в первой половине 2018 года часто выбирали, например, Чехию, Венгрию, балтийские и скандинавские страны и Израиль ", - сообщил председатель комитета по вопросам миграции и трудоустройства Польско-украинской хозяйственной палаты Павел Кулага.

Источник: https://censor.net.ua/n3088699
 
 
 Топ комментарии
 
Американский миллиардер не увидел в Украине полигона для иноваций из-за неблагоприятного инвестиционного климата

Американский миллиардер, создатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил отказом на просьбу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о внедрении в Украине проекта по возобновляемой энергии.

Заявка Владимира Гройсмана на реализацию в Украине проекта сохранения возобновляемой энергии в Украине не была принята американской корпорацией.

В официальном письме от департамента по связям с общественностью Tesla говорится, что причины отказа - уровень коррупции и неблагоприятный инвестиционный климат в Украине. Поэтому компания Tesla не заинтересована в инвестировании данного проекта
 показать весь комментарий
 
да патаму чта по биометрии ездют. На месте трудоустраиваются. Что ж тут такого дивного?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Поляки своими антиукраинскими выходками скоро выдавят украинцев из своей страны в лучшие страны ЕС ,где выше зарплаты, а их экономика и сельское хозяйство завалятся.Если дураки ,то это надолго.
 показать весь комментарий
 
 
да патаму чта по биометрии ездют. На месте трудоустраиваются. Что ж тут такого дивного?
 показать весь комментарий
 
 
Так перемогам! Ні поразкам! 25% заробітчан зрозуміли, що потрібно їхати у країни Скандинавії та Західну Европу.
 показать весь комментарий
 
 
Для сусідів, не пишуть об'яв, до них приходять і кажуть. Дуже кривий висір, давай виправляйся і висирай ще. Кількість заяв про працевлаштування українців у Польщі за рік знизилася на 25% - Цензор.НЕТ 7915
 показать весь комментарий
 
 
нєд! співвідношення зарплата/дороговизна проживання однаково з Польщею, а чеська мова ніц не зрозуміла
 показать весь комментарий
 
На РАБссии денех нет,но вы держитесь там до пенссии Димон сказал правду....
 показать весь комментарий
 
Деньги там есть, но только для сакральных.
 показать весь комментарий
 
та ладно, сезонные работы, это в Украине сезонные,
то работает завод, то стоит, а в Польше всегда есть работа
 показать весь комментарий
 
 
По 12 часов 6 дней в неделю. Сколько выдержишь? Это при том, что будешь жить в общаге, где у всех разные смены и всем пох на то, что ты пришёл с ночной.
 показать весь комментарий
 
так в шестидесятых турки начинали в европе гастарбайтничать. потом огляделись...
 показать весь комментарий
 
Так-так! Вже відчувається хода потужних невідворотніх 144 реХВорм! Кількість заяв про працевлаштування українців у Польщі за рік знизилася на 25% - Цензор.НЕТ 2656
 показать весь комментарий
 
 
осінь. в вирій більшість потяглась. там тепло. там більше платять.
 показать весь комментарий
 
Рост экономики Украины по оценкам Всемирного банка 3,5 %...,агенство Блумберг также заметило рост...одни зрадофилы трындят Украина нищая....,в этом году в Украину завезли 360 000 автомашин..нищие блин..,такого не было даже не времена Жигулей Москвичей и Запорожцев вместе взятых... Количество заявлений о трудоустройстве украинцев в Польше за год снизилось на 25% - Цензор.НЕТ 2501 Количество заявлений о трудоустройстве украинцев в Польше за год снизилось на 25% - Цензор.НЕТ 2501
 показать весь комментарий
 
Придурок, ми тільки в 2015 на 15% лягли, а и про якісь нащасні 3%, які ще треба зробити, ореш! Який ріст світової економіки? 4-5% Кількість заяв про працевлаштування українців у Польщі за рік знизилася на 25% - Цензор.НЕТ 6173
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Россия в течение января-июля 2018 года импортировала во Львовскую область товаров на 135 млн долларов, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Об этом передает Новое время со ссылкой на Главное управление статистики во Львовской области.
При этом львовские производители за этот период продали в Россию товаров только на 24,1 млн долларов. Отрицательное сальдо торговли составило 111,3 млн долларов.
В январе-июле экспорт товаров из Львовской области в целом вырос на 126%, и достиг 1,4 млрд долларов, а импорт - на 129,6%, до 1,5 млрд долларов.
Львовская область имеет отрицательное сальдо торговли на сумму 479,4 млн долларов. Область торгует со 76 странами мира. Россия занимает третье место в торговом рейтинге Львова после Германии и Польши
 показать весь комментарий
 
Улицу перейти невозможно....Шумахеры блин летают что по Космосу...пля... Количество заявлений о трудоустройстве украинцев в Польше за год снизилось на 25% - Цензор.НЕТ 184 Нищие пля....Количество заявлений о трудоустройстве украинцев в Польше за год снизилось на 25% - Цензор.НЕТ 184
 показать весь комментарий
 
То, что придурки летают по узким улицам необорудованным подземными переходами говорит о богатстве Украинцев???
 показать весь комментарий
 
 
Главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко со счетов Ощадбанка, 20 сентября 2018 года, отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов. А вы в Польшу на заработки едьте......
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Соевым недоразвитым доказать невозможно
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Американский миллиардер не увидел в Украине полигона для иноваций из-за неблагоприятного инвестиционного климата

Американский миллиардер, создатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил отказом на просьбу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о внедрении в Украине проекта по возобновляемой энергии.

Заявка Владимира Гройсмана на реализацию в Украине проекта сохранения возобновляемой энергии в Украине не была принята американской корпорацией.

В официальном письме от департамента по связям с общественностью Tesla говорится, что причины отказа - уровень коррупции и неблагоприятный инвестиционный климат в Украине. Поэтому компания Tesla не заинтересована в инвестировании данного проекта
 показать весь комментарий
 
 
Пллять. з?лбали. В 2014 г. украинцы преложили решение по атмосферным генераторам, где они?

Гперлуп в помощь
 показать весь комментарий
 
Брехня, посмотрите что на границе творится, люди прут пешком, мощным автопотоком, рейсовые автобысы по 10 шт. в очереди, авиарейсы постоянно прибавляются и пустыми не летают
 показать весь комментарий
 
 
http://dumskaya.net/news/v-tcentre-odessy-bandity-napali-na-inkassatorov-090545/
 показать весь комментарий
 
барыги уже ладошки потные потирают))) будет теперь кому батрачить за минималку потужну на цукерковых конвеерах)))
Та не, не тешьте себя, упыри. В Польшу может и меньше, а вот вглубь европы, потоки "заробитчан" стабильно курсируют))) Лепите "тузиков" и "шаленых бджил" с ревами ))) Кількість заяв про працевлаштування українців у Польщі за рік знизилася на 25% - Цензор.НЕТ 8406
 показать весь комментарий
 
 
Врут соевые ,ох врут ... им хоть ссы в глаза ,они будут петь это Божья роса Кількість заяв про працевлаштування українців у Польщі за рік знизилася на 25% - Цензор.НЕТ 3685
 показать весь комментарий
 
 
Врут пальмомасловые их барыга кооператорный нанял, для реализации своей многосходиловочки по просыранию; эх, такой сРаны, на народный республики. Кількість заяв про працевлаштування українців у Польщі за рік знизилася на 25% - Цензор.НЕТ 6180
 показать весь комментарий
 
Водка це не наш напій її жеруть на підарації, так шо, забирай шинель, пальмомасловий і кіздуй додому на парашу. Ботокс многосходіловочний чекає на тебе... Мабуть мЯдаль видасть за кращій висір. Кількість заяв про працевлаштування українців у Польщі за рік знизилася на 25% - Цензор.НЕТ 1308
 показать весь комментарий
 
Кто хотел, тот уже уехал. Поэтому писать заявлеия просто некому.
 показать весь комментарий
 
 
Все сидят или лежат? Никто не стоит?
А теперь разбавим этот вечер таким вот Кількість заяв про працевлаштування українців у Польщі за рік знизилася на 25% - Цензор.НЕТ 4150 :
В расчете на одного человека во II квартале располагаемый доход составлял 13 178,5 гривен.
Во II квартале 2018 года доходы и расходы украинцев выросли на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщает Госстат.
Отмечается, что расходы и сбережения украинцев также увеличились на 25,9%.
Доходы населения во II квартале 2018 года составили 758,6 млрд грн, расходы - 745,6 млрд грн. Таким образом, прирост сбережений составил 13 млрд грн.
Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 13 178,5 грн.
 показать весь комментарий
 
Цензор, такой Цензор!
К чему манипуляции статистикой?

Приведу для всех корректные цифры, но вначале, я хочу сказать о том, что на сайте Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, вообще ОТСУТСТВУЮТ данные о получении разрешения на трудоустройство для украинцев за 1 полугодие 2017 года! Вот есть данные за 1 полугодие 2017 года и совсем нет данных за "аналогичный период 2017 года".

Есть данные за весь 2017 год! Хотите узнать сколько украинцев получили разрешение на трудоустройство в Польше? за весь 2017 год? Пожалуйста - 1 714 891 человек (еще раз по цифрам - 1 млн 714 тыс 891 человек!!!), из них женщин - 615 631 особа (615 тыс. 631 особа).
Я уточню, что эти цифры не учитывают тех, кто получил разрешение на работу ранее, т.е. до 01.01.2017 года, кто ведет свой бизнес в Польше и тех, кто трудоустроен по карте побуту.
А в 1-ом полугодии 2018 года разрешение на трудоустройство получили 692 466 человек, из них 224 829 женщин. И в силу очевидных причин, нет пока статистики по всему 2018 году.
Вот ссылка на базу данных Министерства семьи, труда и социальной политики Польши: https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ т.е. любой читатель Цензора, может пройти по ссылке и проверить мои слова!
Повторюсь еще раз: Украина теряет людей, и в одной из радиопередач польского радио Едынка, звучала цифра о 3,5 млн. украинцев, которые заехали в эту страну, но там также прозвучала цифра и о 2,5 млн. поляков, уехавших в поисках лучшей жизни в страны Западной Европы, США, Канаду.
И для полной правдивости хочу заметить, что информация о точном количестве украинцев, которые платят страховые взносы и через 5 лет будут иметь право на пенсию, находится в польском PZU, и эта информация известна правительству Польши, но я думаю, что никто не даст ее в свободный доступ в Украину!
Но можно и дальше закрывать глаза и твердить, что никто с Украины не уезжает, а если уезжает то их немного, и то они низкоквалифицированные работники и т.д. и т.п. Это называется поза страуса и она никак не решает проблему трудовой миграции!
 показать весь комментарий
 
 
Хочу уточнить, что в предложении следует читать: "Вот есть данные за 1 полугодие 2018 года и совсем нет данных за "аналогичный период 2017 года"!
Прошу прощения за опечатку с годом!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКоличество заявлений о трудоустройстве украинцев в Польше за год снизилось на 25%
 
 
 
 
 
 вверх