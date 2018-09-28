 Количество заявлений о трудоустройстве украинцев в Польше за год снизилось на 25%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Согласно рапорту польского Министерства семьи, труда и социальной политики, в первой половине 2018 года зарегистрировано 692,5 тыс. заявлений о поручении выполнения работы гражданам Украины. Это на 212,4 тыс. меньше, чем в аналогичный период 2017 года.
Причиной этой тенденции эксперты называют изменение правил регистрации работников, введение безвиза и отток сезонных рабочих из Украины дальше на Запад.
"Во-первых, с 1 января 2018 г. заявления предпринимателей о намерении принять на работу иностранца стали платными, также эту процедуру измененили, что усложнило торговлю фиктивными заявлениями.
Во-вторых, в первой половине прошлого года (до 11 июня 2017) еще не было безвизового движения для граждан Украины. Чтобы работать в Польше на основе биометрического паспорта, в дальнейшем необходимо заявление, однако возможность свободно находиться в Шенгенской зоне способствует также случаям нелегального трудоустройства без документов, прежде всего в других странах ЕС.
В-третьих, популярность Польши как места сезонной работы несколько уменьшилась, а украинцы в первой половине 2018 года часто выбирали, например, Чехию, Венгрию, балтийские и скандинавские страны и Израиль ", - сообщил председатель комитета по вопросам миграции и трудоустройства Польско-украинской хозяйственной палаты Павел Кулага.
то работает завод, то стоит, а в Польше всегда есть работа
Об этом передает Новое время со ссылкой на Главное управление статистики во Львовской области.
При этом львовские производители за этот период продали в Россию товаров только на 24,1 млн долларов. Отрицательное сальдо торговли составило 111,3 млн долларов.
В январе-июле экспорт товаров из Львовской области в целом вырос на 126%, и достиг 1,4 млрд долларов, а импорт - на 129,6%, до 1,5 млрд долларов.
Львовская область имеет отрицательное сальдо торговли на сумму 479,4 млн долларов. Область торгует со 76 странами мира. Россия занимает третье место в торговом рейтинге Львова после Германии и Польши
Американский миллиардер, создатель SpaceX и Tesla Илон Маск ответил отказом на просьбу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о внедрении в Украине проекта по возобновляемой энергии.
Заявка Владимира Гройсмана на реализацию в Украине проекта сохранения возобновляемой энергии в Украине не была принята американской корпорацией.
В официальном письме от департамента по связям с общественностью Tesla говорится, что причины отказа - уровень коррупции и неблагоприятный инвестиционный климат в Украине. Поэтому компания Tesla не заинтересована в инвестировании данного проекта
Гперлуп в помощь
Та не, не тешьте себя, упыри. В Польшу может и меньше, а вот вглубь европы, потоки "заробитчан" стабильно курсируют))) Лепите "тузиков" и "шаленых бджил" с ревами )))
А теперь разбавим этот вечер таким вот :
В расчете на одного человека во II квартале располагаемый доход составлял 13 178,5 гривен.
Во II квартале 2018 года доходы и расходы украинцев выросли на 25,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщает Госстат.
Отмечается, что расходы и сбережения украинцев также увеличились на 25,9%.
Доходы населения во II квартале 2018 года составили 758,6 млрд грн, расходы - 745,6 млрд грн. Таким образом, прирост сбережений составил 13 млрд грн.
Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 13 178,5 грн.
К чему манипуляции статистикой?
Приведу для всех корректные цифры, но вначале, я хочу сказать о том, что на сайте Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, вообще ОТСУТСТВУЮТ данные о получении разрешения на трудоустройство для украинцев за 1 полугодие 2017 года! Вот есть данные за 1 полугодие 2017 года и совсем нет данных за "аналогичный период 2017 года".
Есть данные за весь 2017 год! Хотите узнать сколько украинцев получили разрешение на трудоустройство в Польше? за весь 2017 год? Пожалуйста - 1 714 891 человек (еще раз по цифрам - 1 млн 714 тыс 891 человек!!!), из них женщин - 615 631 особа (615 тыс. 631 особа).
Я уточню, что эти цифры не учитывают тех, кто получил разрешение на работу ранее, т.е. до 01.01.2017 года, кто ведет свой бизнес в Польше и тех, кто трудоустроен по карте побуту.
А в 1-ом полугодии 2018 года разрешение на трудоустройство получили 692 466 человек, из них 224 829 женщин. И в силу очевидных причин, нет пока статистики по всему 2018 году.
Вот ссылка на базу данных Министерства семьи, труда и социальной политики Польши: https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ т.е. любой читатель Цензора, может пройти по ссылке и проверить мои слова!
Повторюсь еще раз: Украина теряет людей, и в одной из радиопередач польского радио Едынка, звучала цифра о 3,5 млн. украинцев, которые заехали в эту страну, но там также прозвучала цифра и о 2,5 млн. поляков, уехавших в поисках лучшей жизни в страны Западной Европы, США, Канаду.
И для полной правдивости хочу заметить, что информация о точном количестве украинцев, которые платят страховые взносы и через 5 лет будут иметь право на пенсию, находится в польском PZU, и эта информация известна правительству Польши, но я думаю, что никто не даст ее в свободный доступ в Украину!
Но можно и дальше закрывать глаза и твердить, что никто с Украины не уезжает, а если уезжает то их немного, и то они низкоквалифицированные работники и т.д. и т.п. Это называется поза страуса и она никак не решает проблему трудовой миграции!
Прошу прощения за опечатку с годом!