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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (162) судебная реформа (1073)

 Присяжные-бизнесмены и судьи из-за границы. Вакарчук рассказал, какой видит реформу судебной системы

По мнению музыканта, судейский корпус нужно полностью обновить, а к рассмотрению дел привлечь присяжных из бизнеса и судей из-за границы.

В Украине между понятиями "закона" и "справедливости" образовалась глубокая яма, которую чиновники и олигархи могут обойти или перелететь, а вот простые украинцы падают в нее, как в пропасть. Об этом в блоге на "Украинской правде" пишет Святослав Вакарчук, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению Вакарчука, для того, чтобы исправить ситуацию, необходима судебная реформа.

"Во-первых, следует осуществить полное обновление судейского корпуса. Сделать это можно, только лишив старых судей возможности контролировать отбор новых," – пишет Вакарчук. К отбору судей он предлагает привлечь тех, кто пользуется доверием общества – волонтеров, гражданских активистов и международных экспертов. "Реформа Верховного Суда показала – старая система не обновит себя добровольно. Как хирург, который не сделает сам себе сложную операцию," – пишет Вакарчук.

Вторым шагом музыкант называет доверие судам со стороны украинского и иностранного бизнеса. Для этого, по его мнению, к ведению дел в Украине нужно привлечь авторитетных иностранных судей. "В конце-концов, те редкие успешные дела, касавшиеся интересов Украины, например, "Нафтогаз" против "Газпрома", или единственное дело против топ-коррупции – дело Лазаренко – рассматривались иностранными судьями", – аргументирует Вакарчук.

Кроме того, он предлагает привлекать к рассмотрению коммерческих споров авторитетных представителей бизнеса. Они могли бы выступать в роли присяжных.

В-третьих, Вакарчук считает, что нужно создать условия, при которых судьи будут бояться заниматься коррупцией. Для этого следует пристально следить за количеством дел, возвращенных после кассации. И если действия судьи окажутся незаконными – тут же увольнять его или ее.

"Честные суды нужны в том числе и для того, чтобы мы могли избавиться от такого явления, как олигархи, – подводит итог Вакарчук. – Их нужно лишить влияния на политические решения, касающиеся их собственного бизнеса и монополий, паразитирующих на ренте".

Источник: https://censor.net.ua/n3088698
 
   
 Топ комментарии
 
"Бизнесменов - в присяжные" - такое мог предложить только работник ротом.
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Может, для начала, пусть судей не назначают, а избирают?
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Святослав осторожно намекнул - на первом этапе без внешнего управления не обойтись.
Оспаривайте по существу - зачем такой срач разводить?!
Или уже "стокгольмский синдром" у заложников нынешней власти развился?
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"следует осуществить полное обновление судейского корпуса. Сделать это можно, только лишив старых судей возможности контролировать отбор новых"

Это очевидно для любого человека, желающего настоящих, а не показушных реформ в стране.

" к ведению дел в Украине нужно привлечь авторитетных иностранных судей"

Тоже очень разумно. Наших судей не прогнивших мало и отобрать их среди гнойной кучи коррумпированных невозможно.

"Кроме того, он предлагает привлекать к рассмотрению коммерческих споров авторитетных представителей бизнеса. Они могли бы выступать в роли присяжных"

А вот тут не уверен. Авторитетные представители бизнеса в Украине как правило порядочными людьми не являются.

"нужно создать условия, при которых судьи будут бояться заниматься коррупцией. Для этого следует пристально следить за количеством дел, возвращенных после кассации. И если действия судьи окажутся незаконными - тут же увольнять его или ее."

Я бы еще заведение уголовного дела добавил бы, а не только увольнение, но тоже разумно, браво!
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А дівчєта з підтанцьовки шо мімо, а пацанам з підтацьовкі шо мішає в судді йти. Присяжні-бізнесмени і судді з-за кордону. Вакарчук розповів, якою бачить реформу судової системи - Цензор.НЕТ 4567
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Это харчащее чмо таки подолось в пидаризенты?
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А шо, он вже "проффесор" був, тепер нарцис преться... Ударника - міністром оборони, соліст - міністр харчової, бас-гітара - Донбас-губернатор, менеджера по контрактам - послом в Росії і т.п.
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Есть у Вакарчука несколько хороших песен. А так ничего особенного. Другой раз и не поймёшь то ли Вакарчук поёт, то ли собака воет под какафонию.
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Ага. На концертах вообще не старается. Текстов песен разобрать вообще невозможно. Тупо подвывание под музыку. Хорошо, что народ тексты знает. Поёт за него. Присяжні-бізнесмени і судді з-за кордону. Вакарчук розповів, якою бачить реформу судової системи - Цензор.НЕТ 1544
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Ты, юлебот, уже явно перебарщиваешь со своими идиотскими нападками.
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Не суди всех по себе, лолабот. Не тебе, набивающему клювом тексты лоламетодичек, судить других и приобщать их к своей ботоферме.
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Ленин надеялся - заменим бюрократов рабочими... и устраним бюрократизм...
Но он забыл, что "рабочий" - это не порода...
Посади рабочего за бюрократический стол и он станет бюрократом, может хуже предыдущего...
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Тих умників, хто просто обкакує людину з ученим ступенем і вільно володіючою анлійською (на сьогодні основна мова міжнародного спілкування) хочу запитати, хто має хоч 5% подібних знань і навичок.
Якось одна розумна людина сказала - іншого мжна критикувати тільки в тому разі, якщо сам умієш хоча б так же...
Якщо приведете в приклад азірова, то він просто знущався викривляючі дежавну мову...
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Открою секрет: тот, у кого папик ректор этого же ВУЗа. И бывший Министр образования. Присяжні-бізнесмени і судді з-за кордону. Вакарчук розповів, якою бачить реформу судової системи - Цензор.НЕТ 6999 Присяжні-бізнесмени і судді з-за кордону. Вакарчук розповів, якою бачить реформу судової системи - Цензор.НЕТ 5071
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Это означает только то, что Вакарчук из хорошей семьи с хорошей культурой и хорошими традициями.
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З яким таким ученим ступенем? Він що, кандидат чи доктор наук, PhD or MD?
І що, кожного неграмотного мексиканця що знає розмовну англійску без словника Присяжні-бізнесмени і судді з-за кордону. Вакарчук розповів, якою бачить реформу судової системи - Цензор.НЕТ 4980 будем до світил науки зараховувати?
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Да, он именно кандидат физико-математических наук. Защитил дисертацию.
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Цензорные завсегдатаи превращаются в пенсионный лепризорий. Вам подавай Кондитера, Юлю или другого пенсионера, лишь бы злословить. Что то новое и мощное, как Вакарчук, вас пугает.
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Хорошо забытое старое не может быть "новым". Присяжні-бізнесмени і судді з-за кордону. Вакарчук розповів, якою бачить реформу судової системи - Цензор.НЕТ 8462
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Не сочтите за труд объяснить, что означает лепризорий?
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Очевидно - имеется ввиду лепрозорий - изолятор для прокаженных.
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Я догадался. А вот догадался ли афтор, что за этим кроется, я не уверен Присяжні-бізнесмени і судді з-за кордону. Вакарчук розповів, якою бачить реформу судової системи - Цензор.НЕТ 7293
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Ну коли це "новоє" і "мощноє", то бережи Господь Україну. Тримав, тримав інтригу, а тут напружився і як у муку перднув. З суддів почав . Ну правильно, а з кого ж іще. "Чи діждемось ми Вашингтона, з новим і праведним законом?" Тарасе Григоровичу, Тарасе Григоровичу мабуть ще дуже нескоро. У "нових" і "мощних" просто полова у голові.
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пускай для начала депутатом поработает, покажет свою компетентность, наберется опыта, заслужит доверия, а потому уже народ решит доверять ему страну или лучше не рисковать.
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Судебный корпус можно обновлять до новых веников, в том числе привлекая варягов. Главный вопрос иной - как сделать так, чтобы в Украине ВСЕ были РАВНЫ перед законом?
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Так для этого и нужно реформировать судебный корпус и удалить всех старых судей.
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А чем нынешний развал судебной системы вас не устраивает? Во многих судах так дозаменялись - судить некому. Люди без приговоров годами в СИЗО сидят.А если бы всех уволили. Ну пользуйтесь же хоть иногда головой не только чтобы кушать и говорить.
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Колись Жванецький казав "А может в консерватории что-то поменять?". Все починається з лідера з Президента. А з цим у нас біда. А ви судді, судді....
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Золото ні перше, ні друге. Тим більше від цього персонажу.
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Точно...назовите более успешного музыканта в истории Украины.
Никого даже близко нет, кроме Вакарчука, кто способен на каждый свой концерт собирать полные стадионы поклонников.
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Почему бизнесмены и судьи? Почему не рок певцы и музыканты? Чечерену даешь! Полный пи.... А присяжным знание украинского как родного уже не обязательно? Он что у вас идиот?
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"присяжным знание украинского как родного уже не обязательно", а ти сам то чому на штучній, імперській мові пишеш? Чим ти володієш, язіком , мовою? Яка вте мова рідна, якої ти національності?

русский - не національність, а тип людини...
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Ты чего? Я американец. Речь же не о бо мне а о ПРИСЯЖНЫХ. Ты хоть понимаешь кто должен быть присяжным? Только тот для которого украинский язык родной!
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А где он писал, что не нужно знание украинского?
Вы от балды придумали что-то и тут же раскритиковали свою же фантазию.
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Судьи - потому что в статье речь о судебной реформе.
Бизнесмены а не "рок певцы" - потому что речь шла о присяжных в комерческих спорах
Андестенд? Или лично для вас нужно по слогам и заглавными?
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Взагалі то навпаки, бізнес з політики і з судей виганяти треба, відмежовуючи їх так, щоб вони були як два полюси. Аваков он рюкзачник відомий, Гройсман бізнесмен-недороблений, про Порошенка - то взагалі, не скажу нічого, бо забанять, а оті його друзі - починаючи з Кличка й закінчуючи олігархами без особливого роду занять і понять, хіба у в'язницю годні. Ага, Вакарчук, отакий от рок-н-рол...
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Про обновление , про реформирование уже столько сказано, а воз и ныне там.
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Так Вакарчук и написал, что для реального обновления и реформирования нужно, чтобы в процессе обновления и реформирования не принимали участие сами скомпроментированные судьи.
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Реформы надо проводить единовременно по всем направлениям ,а не выдёргивать
ту или иную из общего ряда системы,пусть даже судебную.
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Нам только клоунов в Президентах не хватает!
Вакарчук занимайся музыкой! Мало того что категорически против артистов во власти! Так ещё и Вакарчук! Вспоминаю шоу Голос Країни. Все негры, лесбиянки и педики вечно были в команде Вакарчука!!!!
А по прочитаному тексту:новая-старая идеалистическая утопия! Это не работает! Тк противоречит человеческой природе! На Западе тоже полно идеалистов, и они в контрах с власти.
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А присяжным знание украинского как родного уже не обязательно? Как можно без знания языка как родного быть присяжным? Он же говорит что в Америке учился! Брешит!!!
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Почему брешет? Он официально закончил Стенфордский университет в этом году или в прошлом.
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Вам Клично мало? Как аквариумные рыбки, корм насыпали, давай его обсасывать.
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"Міжнародні експерти" - це, в перекладі з собачого, іноземні шпигуни.
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"а ви друзья как не садитесь все ж в музиканти не годитесь"
Міняти треба не осіб (хабар , халява не має меж), міняти треба систему обрання присяжних.
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Танунах , Славік це "Не твоя війна " , ти вже раз попробував і зрозумів що це болото не твоє . То якого хрена знову намалювався ? Займайся своїм , а тут і без тебе бидла більше ніж досить . Не розмінюйся бо буде тільки гірше , "Це не твоя війна " .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрисяжные-бизнесмены и судьи из-за границы. Вакарчук рассказал, какой видит реформу судебной системы
 
 
 
 
 
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