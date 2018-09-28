 Присяжные-бизнесмены и судьи из-за границы. Вакарчук рассказал, какой видит реформу судебной системы

В Украине между понятиями "закона" и "справедливости" образовалась глубокая яма, которую чиновники и олигархи могут обойти или перелететь, а вот простые украинцы падают в нее, как в пропасть. Об этом в блоге на "Украинской правде" пишет Святослав Вакарчук, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению Вакарчука, для того, чтобы исправить ситуацию, необходима судебная реформа.

"Во-первых, следует осуществить полное обновление судейского корпуса. Сделать это можно, только лишив старых судей возможности контролировать отбор новых," – пишет Вакарчук. К отбору судей он предлагает привлечь тех, кто пользуется доверием общества – волонтеров, гражданских активистов и международных экспертов. "Реформа Верховного Суда показала – старая система не обновит себя добровольно. Как хирург, который не сделает сам себе сложную операцию," – пишет Вакарчук.

Вторым шагом музыкант называет доверие судам со стороны украинского и иностранного бизнеса. Для этого, по его мнению, к ведению дел в Украине нужно привлечь авторитетных иностранных судей. "В конце-концов, те редкие успешные дела, касавшиеся интересов Украины, например, "Нафтогаз" против "Газпрома", или единственное дело против топ-коррупции – дело Лазаренко – рассматривались иностранными судьями", – аргументирует Вакарчук.

Кроме того, он предлагает привлекать к рассмотрению коммерческих споров авторитетных представителей бизнеса. Они могли бы выступать в роли присяжных.

В-третьих, Вакарчук считает, что нужно создать условия, при которых судьи будут бояться заниматься коррупцией. Для этого следует пристально следить за количеством дел, возвращенных после кассации. И если действия судьи окажутся незаконными – тут же увольнять его или ее.

"Честные суды нужны в том числе и для того, чтобы мы могли избавиться от такого явления, как олигархи, – подводит итог Вакарчук. – Их нужно лишить влияния на политические решения, касающиеся их собственного бизнеса и монополий, паразитирующих на ренте".