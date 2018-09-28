 Присяжные-бизнесмены и судьи из-за границы. Вакарчук рассказал, какой видит реформу судебной системы

В Украине между понятиями "закона" и "справедливости" образовалась глубокая яма, которую чиновники и олигархи могут обойти или перелететь, а вот простые украинцы падают в нее, как в пропасть. Об этом в блоге на "Украинской правде" пишет Святослав Вакарчук, сообщает Цензор.НЕТ.
По мнению Вакарчука, для того, чтобы исправить ситуацию, необходима судебная реформа.
"Во-первых, следует осуществить полное обновление судейского корпуса. Сделать это можно, только лишив старых судей возможности контролировать отбор новых," – пишет Вакарчук. К отбору судей он предлагает привлечь тех, кто пользуется доверием общества – волонтеров, гражданских активистов и международных экспертов. "Реформа Верховного Суда показала – старая система не обновит себя добровольно. Как хирург, который не сделает сам себе сложную операцию," – пишет Вакарчук.
Вторым шагом музыкант называет доверие судам со стороны украинского и иностранного бизнеса. Для этого, по его мнению, к ведению дел в Украине нужно привлечь авторитетных иностранных судей. "В конце-концов, те редкие успешные дела, касавшиеся интересов Украины, например, "Нафтогаз" против "Газпрома", или единственное дело против топ-коррупции – дело Лазаренко – рассматривались иностранными судьями", – аргументирует Вакарчук.
Кроме того, он предлагает привлекать к рассмотрению коммерческих споров авторитетных представителей бизнеса. Они могли бы выступать в роли присяжных.
В-третьих, Вакарчук считает, что нужно создать условия, при которых судьи будут бояться заниматься коррупцией. Для этого следует пристально следить за количеством дел, возвращенных после кассации. И если действия судьи окажутся незаконными – тут же увольнять его или ее.
"Честные суды нужны в том числе и для того, чтобы мы могли избавиться от такого явления, как олигархи, – подводит итог Вакарчук. – Их нужно лишить влияния на политические решения, касающиеся их собственного бизнеса и монополий, паразитирующих на ренте".
Оспаривайте по существу - зачем такой срач разводить?!
Или уже "стокгольмский синдром" у заложников нынешней власти развился?
Это очевидно для любого человека, желающего настоящих, а не показушных реформ в стране.
" к ведению дел в Украине нужно привлечь авторитетных иностранных судей"
Тоже очень разумно. Наших судей не прогнивших мало и отобрать их среди гнойной кучи коррумпированных невозможно.
"Кроме того, он предлагает привлекать к рассмотрению коммерческих споров авторитетных представителей бизнеса. Они могли бы выступать в роли присяжных"
А вот тут не уверен. Авторитетные представители бизнеса в Украине как правило порядочными людьми не являются.
"нужно создать условия, при которых судьи будут бояться заниматься коррупцией. Для этого следует пристально следить за количеством дел, возвращенных после кассации. И если действия судьи окажутся незаконными - тут же увольнять его или ее."
Я бы еще заведение уголовного дела добавил бы, а не только увольнение, но тоже разумно, браво!
Но он забыл, что "рабочий" - это не порода...
Посади рабочего за бюрократический стол и он станет бюрократом, может хуже предыдущего...
Якось одна розумна людина сказала - іншого мжна критикувати тільки в тому разі, якщо сам умієш хоча б так же...
Якщо приведете в приклад азірова, то він просто знущався викривляючі дежавну мову...
І що, кожного неграмотного мексиканця що знає розмовну англійску без словника будем до світил науки зараховувати?
"З яким таким ученим ступенем? Він що, кандидат чи доктор наук,"
Кандидат фізико-математичних наук (2009).
Вони відпрацьовують своє пиво і чіпси
Никого даже близко нет, кроме Вакарчука, кто способен на каждый свой концерт собирать полные стадионы поклонников.
русский - не національність, а тип людини...
Bill Clinton, a saxophonist, was president. Why can not Vakarchuk?
Вы от балды придумали что-то и тут же раскритиковали свою же фантазию.
Бизнесмены а не "рок певцы" - потому что речь шла о присяжных в комерческих спорах
Андестенд? Или лично для вас нужно по слогам и заглавными?
ту или иную из общего ряда системы,пусть даже судебную.
Вакарчук занимайся музыкой! Мало того что категорически против артистов во власти! Так ещё и Вакарчук! Вспоминаю шоу Голос Країни. Все негры, лесбиянки и педики вечно были в команде Вакарчука!!!!
А по прочитаному тексту:новая-старая идеалистическая утопия! Это не работает! Тк противоречит человеческой природе! На Западе тоже полно идеалистов, и они в контрах с власти.
Міняти треба не осіб (хабар , халява не має меж), міняти треба систему обрання присяжних.