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 Суд разрешил Насирову снять электронный браслет, - САП

Шевченковский районный суд Киева на заседании в пятницу отменил обязательство экс-председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова носить электронный браслет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Фейсбук

"Судом отменена обязанность носить электронное средство контроля, возложеное до этому времени на Насирова Р.М. Вопрос, каким образом отсутствие электронного средства контроля будет обеспечивать реализацию политических, общественных и других личных прав и интересов Насирова Р.М., на чем акцентировала сторона защиты, прося отказать в удовлетворении ходатайства, остается для стороны обвинения открытым", - говорится в сообщении.

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В САП подчеркнули, что ранее по факту ненадлежащего осуществления контроля за выполнением обязательства по ношению электронного средства контроля Насировым со стороны Национальной полиции Украины на основании письма САП Генеральная прокуратура Украины начала служебную проверку, заключение по которой пока не поступило.

"К сожалению, сегодняшнее решение суда нивелирует усилия прокуроров, направленные на установление фактических обстоятельств прекращения надлежащей работы устройства, примененного по отношению к Насирову Р.М., и лиц, ответственных за фиксацию таких событий и реагирования на них", - констатируют в САП.

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Следующее судебное заседание назначено на 23 октября.

Напоминаем, Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. 

Судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц.

Суд разрешил Насирову снять электронный браслет, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088697
 
 
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схоже суд сьогодні реваншує над суспільством
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Верной дорогой идёте, товарищи! (с)
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Діє таки судова реформа,бля,ще й як діє!
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Нет слов , хотя о чем я . В шоколадном царстве все прекрасно .
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Прямо сегодня сплошные "перемоги"..... Скоро приедет Янукович с Азаровым?
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Еще и иск за Межигорье выставит. А кровосися - за неполученную пенсию.
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Потужно.. Наступний крок - ромчик кандидат в гетьмани..
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100 миллионов уже вернули? Реально эта ублюдочная тварь корупционер и ограбил людей на миллиарды .его должны были расстрелять и всё награбленное конфисковать , жену с тестем на Колыму .А ему всё как с гуся .В каком месте здесь вообще существует государство?
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все нормально, сабж в игре, сабж в команде пороха.
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теперь он и клетчатое одеяло отсудит... и моральный ущерб вспомнит... и заставу вернет
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а браслет сдаст ювелирам, шоб брюликами ему его обделали. в память этих бурных дней ))
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Ну прямо перамога за перамогой сегодня в плане правосудия и судебной реформы от Пети.
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Дык, очередная эпическая перемога в рехвармиравании судов.
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А еще вернуть ему Англиский паспорт упаковать все бабки купить билет за счет бюджета и отправить в Великобританию на пмжо.
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Це, я так розумію, і є "пжити по новому". Що не новина, то якесь знущання над законом, правом, здоровим глуздом і людяністю взагалі.
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Завтра решат вернуть паспорта!! проедет покупать новое одеяло на острова! Суд разрешил Насирову снять электронный браслет, - САП - Цензор.НЕТ 4134
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Сняли браслетик УРА!!!!Теперь можно воровать снова!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд разрешил Насирову снять электронный браслет, - САП
 
 
 
 
 
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