 Суд разрешил Насирову снять электронный браслет, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Фейсбук.

"Судом отменена обязанность носить электронное средство контроля, возложеное до этому времени на Насирова Р.М. Вопрос, каким образом отсутствие электронного средства контроля будет обеспечивать реализацию политических, общественных и других личных прав и интересов Насирова Р.М., на чем акцентировала сторона защиты, прося отказать в удовлетворении ходатайства, остается для стороны обвинения открытым", - говорится в сообщении.

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В САП подчеркнули, что ранее по факту ненадлежащего осуществления контроля за выполнением обязательства по ношению электронного средства контроля Насировым со стороны Национальной полиции Украины на основании письма САП Генеральная прокуратура Украины начала служебную проверку, заключение по которой пока не поступило.

"К сожалению, сегодняшнее решение суда нивелирует усилия прокуроров, направленные на установление фактических обстоятельств прекращения надлежащей работы устройства, примененного по отношению к Насирову Р.М., и лиц, ответственных за фиксацию таких событий и реагирования на них", - констатируют в САП.

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Следующее судебное заседание назначено на 23 октября.

Напоминаем, Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия.

Судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, который состоит из 774 страниц.