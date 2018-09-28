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 Антимайдановец Кромской (Топаз) вышел из СИЗО на свободу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Заключенный на 8 лет лишения свободы антимайдановец Игнат Кромской, известный по прозвищу "Топаз", вышел на свободу из следственного изолятора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил адвокат Кромского Александр Шадрин.

"Да, вышел. Где-то полчаса дома ", - сказал адвокат.

Также читайте: К вечеру Топаз должен выйти на свободу, суд пересчитал ему срок отбывания наказания, - адвокат

Антимайдановец Кромской (Топаз) вышел из СИЗО на свободу 01

Антимайдановец Кромской (Топаз) вышел из СИЗО на свободу 02
Антимайдановец Кромской (Топаз) вышел из СИЗО на свободу 03
Антимайдановец Кромской (Топаз) вышел из СИЗО на свободу 04

Фото - издание Медиапорт

Как пишет издание UA:Харків автомобиль с освобожденным антимайдановцем Игнатом Кромским заблокировали на выезде из следственного изолятора.

На обнародованном видео видно, как несколько авто мешали проехать машине с Кромского.

Люди, которые собрались вокруг, спросили "Топаза", признает ли он свои действия преступлением.

"Ребята, вы же понимаете, у каждого свой взгляд", - ответил антимайдановец.

Источник: https://censor.net.ua/n3088696
 
 
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 Топ комментарии
 
Це така потужна реформа суддівського корпусу чи вже перемога? Воно там гнити мінімум років п'ятнадцять повинно було.
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вы тогда вовсю НАДя президент строчили, ну вот и получили закон от героини.А президент ваши желание в лице этой пропащей и подписал. тогда надо было думать, я то всегда была против, а вы нет.
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За закон проголосувала тільки надя? Голосів "коаліції потужних реформаторів" - не було ? Що заважало сивочолому гетьману ветувати закон? Не савченко винна - винен петя, котрий підписав цей закон.. Це закон не савченко, це закон петі-савченко..
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хто винен
невiстка
так ii дома не було
зате спiдниця висiла
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"я то всегда была против")))))
А кто у тебя спрашивал, фрау, против ты или за?
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а вас кто спрашивал? Вы в это время кухню обмывали. Набежали активисты Цензора. Есть что конкретно по Топазу, пишите., а то льете воду впустую
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ты это... фрау, бросай зловжываты бурбоном. Несешь какую-то херь, чес слово.
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гадя хотела убить 400 000 киян с баржи с минометов
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а что ваш на фото это хотел сделать? давайте постить правду, а бредни Жириновскому оставим.
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да вы же прекрасно знаете, что я сама по себе. так что не глупите, бот
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botoks. Порошенко работает привратником в СИЗО или судьёй ? Ты д*****б или ...
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Сегодня тоже какого-то чела арестовали ... по запросу с рф
Антимайданівець Кромський (Топаз) вийшов із СІЗО на волю, - адвокат - Цензор.НЕТ 6868
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будут пить водочку под селёдочку и вспоминать как мачили биндеровцев, суд сошел с ума.
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Да, надюша, прикинь! Топаз лічна Пороху бабла заньос нємєрєнно. Прям із сізо на карточку приват24 пєрєвьол! Луценка з Клімкіним свєчку дєржалі прі етом! В спам, гнида кацапська!!!
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Да Пете лично Кернес отслюнявил за своего титушковода, да? Подождите немного, тут Юлька быстро определит , кто и где и когда был прав...
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Це така потужна реформа суддівського корпусу чи вже перемога? Воно там гнити мінімум років п'ятнадцять повинно було.
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да это же несчастный клоун. Отстаньте от него
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Підтримую. Принаймні, він хоч якось відповів за свої (а може й не свої) дії.
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И шо? Некому угомонить ретивого? Не упустить шанс....
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"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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По его словам, "Топаза" встретили возле СИЗО друзья и знакомые.Источник: https://censor.net.ua/n3088696

Зашибись! И пошли водку жрать !!! и зубы скалить на Майдан.
Какой плевок всем, кто стоял и умирал на Майдане!

Вот и все что нужно знать о петровых "отреформированых" реформах судовых! Потужно, че!
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где ты слово "друзья" увидел в тексте?) авто совсем не друзья топаза заблокировали)
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как вышел так и зайдёт назад в сизо по другой статье или смотается на рашку на пмж как другие беглые.
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Антимайданівець Кромський (Топаз) вийшов із СІЗО на волю, - адвокат - Цензор.НЕТ 6876Назар Приходько‏ @nazareye 2 ч.2 часа назад
"Топаза" випустили з в'язниці за Законом Савченко Сотні Патріотів-Добровольців, активістів сидять.
Ну да - "постмайданна влада"...
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Топазу нужно было ответить вопросом на вопрос - Народ , вы стали жить лучше или хуже ?
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А шо там Петя не ездил ленточку торжественно перерезать когда Топаза выпускали?
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Мабуть не встиг з америки.. Був би в Україні - обов'язково б перерізав..
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в буклет (и может быть промову) жити по новому 2 запишет петрушка:
- саме при мені, запишіть, саме при мені, потужно, був звільнений топаз.
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хотелось бы конечно знать кто спонсор незаслуженно осужденных кровавым режимом. в смысле, кто платил за адвоката\машину\охрану и т.д. и много ли у них еще денег.
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На Майдан курва ледача чому не виходила, коли арештовували патріотів?
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Ця паскуда як був сепаром так і залишився їм, сподіваюсь недовго воно буде насолоджуватись здоров'ям і волею тварюко
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А чего порося ленточку не перерезал , при выходе.
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Теперь создание ХНР ничто не остановит.
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Хай скаже юрист. Закон савченко вже рік як не діє. Його відмінила рада. Як воно вийшло?
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закон обратной силы не имеет, его арестовали в период действия закона.
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закон считается действительным на то время, пока действовал (причем, кажется, исключительно в позитивном для подследственного русле).
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хорошие люди погибают на войне и уезжают в Европу(( всё идёт к тому, что останется в стране общество, где большинство - равнодушные телята, топазы и титушки.
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имхо, про "Топаза" мы еще услышим. так же как услышали о Титушко, "бывших" педофилах, наркоманах и других. чтобы поменять таких людей хоть отчасти, должно поменяться как минимум само общество и государство, чего пока нет.
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Спорим, эта мразь прямиком поедет на Беларусь, а оттуда в Москву и немедленно пойдёт по рукам, в смысле путинским телеканалам?
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его надо отвезти в серую зону и отправить через минное поле к сепарам...
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Завтра увидите его в Донецке с автоматов. Слава нашему гетьману!
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Обменять этого урода на заложника в рашке слабо было? Он сам не хотел А сделать так чтоб захотел в тюрьме блть трудно)))) Пэрэмога, чё.
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От тіко гадя по їїйменному закону не вийде. Так і зогниє в застєнках
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Тьфу, блевотно. А извиниться и моральный ущерб не забыли ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАнтимайдановец Кромской (Топаз) вышел из СИЗО на свободу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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