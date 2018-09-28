 Антимайдановец Кромской (Топаз) вышел из СИЗО на свободу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил адвокат Кромского Александр Шадрин.
"Да, вышел. Где-то полчаса дома ", - сказал адвокат.
Фото - издание Медиапорт
Как пишет издание UA:Харків автомобиль с освобожденным антимайдановцем Игнатом Кромским заблокировали на выезде из следственного изолятора.
На обнародованном видео видно, как несколько авто мешали проехать машине с Кромского.
Люди, которые собрались вокруг, спросили "Топаза", признает ли он свои действия преступлением.
"Ребята, вы же понимаете, у каждого свой взгляд", - ответил антимайдановец.
невiстка
так ii дома не було
зате спiдниця висiла
А кто у тебя спрашивал, фрау, против ты или за?
Зашибись! И пошли водку жрать !!! и зубы скалить на Майдан.
Какой плевок всем, кто стоял и умирал на Майдане!
Вот и все что нужно знать о петровых "отреформированых" реформах судовых! Потужно, че!
"Топаза" випустили з в'язниці за Законом Савченко Сотні Патріотів-Добровольців, активістів сидять.
Ну да - "постмайданна влада"...
- саме при мені, запишіть, саме при мені, потужно, був звільнений топаз.
и много ли у них еще денег.