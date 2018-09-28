 Антимайдановец Кромской (Топаз) вышел из СИЗО на свободу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил адвокат Кромского Александр Шадрин.

"Да, вышел. Где-то полчаса дома ", - сказал адвокат.

Также читайте: К вечеру Топаз должен выйти на свободу, суд пересчитал ему срок отбывания наказания, - адвокат







Фото - издание Медиапорт

Как пишет издание UA:Харків автомобиль с освобожденным антимайдановцем Игнатом Кромским заблокировали на выезде из следственного изолятора.

На обнародованном видео видно, как несколько авто мешали проехать машине с Кромского.

Люди, которые собрались вокруг, спросили "Топаза", признает ли он свои действия преступлением.

"Ребята, вы же понимаете, у каждого свой взгляд", - ответил антимайдановец.