 Луценко лишил Холодницкого премии за август в связи с вынесением выговора

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.
28 августа Луценко издал приказ, в котором, согласно п. 4, было определено не выплачивать Холодницкому премию за август в связи с наложением дисциплинарного взыскания (выговора).
При этом в ответе не указывается размер премии, которой лишили Холодницкого.
Ранее стало известно, что НАБУ обратилось в Верховный Суд с просьбой отменить решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по Холодницкому как противоправное.
Напомним, жалобу на Холодницкого в КДКП подавали Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
"Если коротко, то это слив информации фигурантам дела, принуждение к даче ложных показаний, давление на судью в конкретных делах. И это, как я услышал, нашло свое подтверждение. По моему мнению, это нарушения, которые себе не может позволить любой прокурор, не только прокурор САП", - объяснил свои притензии Сытник.
Сытник и Луценко просили комиссию лишить Холодницкого статуса прокурора, что автоматически привело бы и к освобождению его от должности руководителя САП.
теперь эта голодная смерть будет на совести луценко
Генітальний Плокулол дуууже просив не постить фото де він сідає у безкоштовне таксі їхати клеїти конверти.
Ще просив, не ставити лайки. Дякую за розуміння.
Отож давайте підтримаємо прохання Юри сейшельського.
премии...
Не генпрокулол , а изверг.
Где пеця? Это же прямо какой-то "фейк-ньюс" от начала и до конца.
Но справедлив...
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Премия (от лат. praemium, мн. ч. praemia «награда, отличие») - одна из форм поощрения за выдающиеся результаты, достигнутые в какой-либо области деятельности либо поощрительная плата работнику за высокую квалификацию, перевыполнение норм выработки, за качество работы в дополнение к окладу.