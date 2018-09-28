 Луценко лишил Холодницкого премии за август в связи с вынесением выговора

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

28 августа Луценко издал приказ, в котором, согласно п. 4, было определено не выплачивать Холодницкому премию за август в связи с наложением дисциплинарного взыскания (выговора).

При этом в ответе не указывается размер премии, которой лишили Холодницкого.

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Ранее стало известно, что НАБУ обратилось в Верховный Суд с просьбой отменить решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по Холодницкому как противоправное.

Напомним, жалобу на Холодницкого в КДКП подавали Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Если коротко, то это слив информации фигурантам дела, принуждение к даче ложных показаний, давление на судью в конкретных делах. И это, как я услышал, нашло свое подтверждение. По моему мнению, это нарушения, которые себе не может позволить любой прокурор, не только прокурор САП", - объяснил свои притензии Сытник.

Сытник и Луценко просили комиссию лишить Холодницкого статуса прокурора, что автоматически привело бы и к освобождению его от должности руководителя САП.