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Все про:Луценко (7163) премия (287) Холодницкий (559)

 Луценко лишил Холодницкого премии за август в связи с вынесением выговора

Генеральный прокурор Юрий Луценко лишил заместителя Генпрокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого премии за август.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

28 августа Луценко издал приказ, в котором, согласно п. 4, было определено не выплачивать Холодницкому премию за август в связи с наложением дисциплинарного взыскания (выговора).

При этом в ответе не указывается размер премии, которой лишили Холодницкого.

Также читайте: Луценко утвердил выговор Холодницкому

Луценко лишил Холодницкого премии за август в связи с вынесением выговора 01

Ранее стало известно, что НАБУ обратилось в Верховный Суд с просьбой отменить решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по Холодницкому как противоправное.

Напомним, жалобу на Холодницкого в КДКП подавали Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Если коротко, то это слив информации фигурантам дела, принуждение к даче ложных показаний, давление на судью в конкретных делах. И это, как я услышал, нашло свое подтверждение. По моему мнению, это нарушения, которые себе не может позволить любой прокурор, не только прокурор САП", - объяснил свои притензии Сытник.

Сытник и Луценко просили комиссию лишить Холодницкого статуса прокурора, что автоматически привело бы и к освобождению его от должности руководителя САП.

Источник: https://censor.net.ua/n3088695
 
 
 Топ комментарии
 
ни фига себе!
теперь эта голодная смерть будет на совести луценко
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ни фига себе!
теперь эта голодная смерть будет на совести луценко
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ну все ...3,14...ец ...холодецкий не купить собі нові шнурки на кеди ...
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И на :апачах за грибами . Галлюциногенными .
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А міг би ще й без солодкого не залишить...
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Холодницкий при его безбедной жизни уж как-то переживет сеё премиальное надругательство над его личностью. Просто в следующий раз получит двойную премию - но народ уж об этом факте вряд ли узнает.
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блин.... и как он теперь электричество оплатит...
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Збиткуються вже у відкриту над людьми, падлюки.
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В нормальной стране срок бы впаяли, а у нас только выговор и лишение премии.
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Совок жив! А ведь мог и просто наорать! Это страшная жестокость к тем, кого приручил)
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Ще питання, якщо антикорупційні органи у нас відокремлені і незалежні, то як луцик може скасовувати премії?
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Ой цирк. Раздеребанили миллиарды, а ради прикола 2000гривень премии урезали. Да он и не ездил за той зарплатой и тем более премией.
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Та ладно........Вони люди хазяйські, живуть по принципу копійка долЯр береже. У депутатів по три-чотири хати в Києві, але жодна падла не відмовилась від компенсації на житло. Не здивуюсь, якщо і цей пончик в суд на алкаша подасть.
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но зарплату в 200 косарей-то хоть получил?
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О режим , Овощ отдыхает......... все реформаторы себе премии выписывают Луценко лишил Холодницкого премии за август в связи с вынесением выговора - Цензор.НЕТ 259.... за что? В чем вы передовики производства ? В какой отрасли ?Как вы твари уже народу надоели Луценко лишил Холодницкого премии за август в связи с вынесением выговора - Цензор.НЕТ 7579
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Даже самые проевропейские адекватные граждане, как один, говорят о том, что коррупция и воровство нынешних властей приняли центральноафриканские масштабы и давно превысили дореволюционный уровень..
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Свіжа фото з сторінки головного юриста і генерального кума ГПУ.
Генітальний Плокулол дуууже просив не постить фото де він сідає у безкоштовне таксі їхати клеїти конверти.
Ще просив, не ставити лайки. Дякую за розуміння.
Отож давайте підтримаємо прохання Юри сейшельського.

Луценко позбавив Холодницького премії за серпень у зв'язку з винесенням догани - Цензор.НЕТ 9487
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Що це, взагалі за зарплата в слуг УСІХ, якщо отримують в 4-5 разів більше чим заробили постійно??? Чому кошторис на зарплату не відповідає штатному розпису?Ситий голодному не брат.......! Звідси прорва між нвародом і слугами!
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И погасли с горя красные щечки))
Не генпрокулол , а изверг.
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Генеральный прокурор Юрий Луценко лишил заместителя Генпрокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого премии за август.

Где пеця? Это же прямо какой-то "фейк-ньюс" от начала и до конца.
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Не видать Назарке новых красных чулок🙄
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Во, пля, а у нас уже пятый год з/п урезана на 20% из-за кризиса. А в ГПУ кризиса нет.
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а за что премия?
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Премия (от лат. praemium, мн. ч. praemia «награда, отличие») - одна из форм поощрения за выдающиеся результаты, достигнутые в какой-либо области деятельности либо поощрительная плата работнику за высокую квалификацию, перевыполнение норм выработки, за качество работы в дополнение к окладу.
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Это сногсшибательная новость. Никогда не слышал, чтобы с людей такого уровня снимали премии. Зато с нас, рабов, премии драли постоянно. Жив, как видите. Правда, уже давненько не работаю. Ни в коем разе не злорадствую по поводу снятия премии с Холодницкого. Хоть он мне чем-то неприятен. Как и Сытник. Как и Луценко. Как и другие власть предержащие.
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Ну, шо Холодницкий? Не хочеш пива во Франкфурте (на пример, или откуда семью прокуЛола пинками выгоняли) или будешь у Юлола сосать в Киеве?
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В штатах вчера прошли драмматические слушания по номинанту от Трампа в Высший Суд за якобы его " sexual assault " будучи тинейжером...всё как на другой планете, и сенаторы такие правильные аж зло берёт ни одной морды похожей на Мосийчука или Свинарчука-Гладковского, никто землю не ел, и корову не целовал, аж противно стало
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Виявляється неробам ще й премії дають!Отож то казна і пуста!
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Да, что и говорить тут, переплюнул генитальный олигархов начисто. Ну, что значит юра енакиевский по сравнению с сейшельским?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛуценко лишил Холодницкого премии за август в связи с вынесением выговора
 
 
 
 
 
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