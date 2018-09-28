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Все про:минирование (702) поезд (667)

 С поезда "Киев-Мариуполь" эвакуировали 700 пассажиров после сообщения о минировании, - Нацполиция

В пятницу, 28 сентября, на столичном железнодорожном вокзале с поезда "Киев-Мариуполь" эвакуировали 700 пассажиров из-за сообщения о минировании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В полиции сообщают, что в 18:42 на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что на площади Вокзальной заминирован поезд сообщением "Киев-Мариуполь".

На место происшествия выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, взрывотехники и кинологи. Правоохранители эвакуировали более 700 пассажиров.

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета территориального управления полиции".

Источник: https://censor.net.ua/n3088693
 
 
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Чем ближе Украина к получению Томоса и предстоящим выборам, начинают активизироваться всякие твари и отморозки. За бабло Шо хоШ творить будут. А хуйло с гундяем на это денег жалеть не будут.
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С поезда "Киев-Мариуполь" эвакуировали 700 пассажиров после сообщения о минировании"

А могли ж и не сообщить.. З поїзда "Київ-Маріуполь" евакуювали 700 пасажирів після повідомлення про мінування, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2247
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Пора начинать "хулиганить" на "рассеянском" пространстве... Они уже настолько запугали своё "быдло" "вездесущими врагами", что любой вопль о "заминировании" вызовет панику на российских вокзалах и других общественных местах... С "невменяемыми" нужно бороться их, "невменяемыми" методами...
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Сумнівний метод. Ґебня на цьому зуби з'їла. Вся кацапська історія -- суцільна підлість і брехня. Я сумніваюся, що комусь вдасться їх перепідлити та перебрехати.
Просто треба змащувати кулемети.
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Не згоден... Читав колись фантастичне оповідання. Там дві планети ворогували. Боролися у біологічній сфері - знищували рослини, що являлися основою для забезпечення продовольством. Жителі однієї планети почали вирощувать ті продовольчі рослини, які були притаманні ворожій планеті. Та почала розроблять віруси, що приводять для їх загибелі. В результаті ті патогени, що були вирощені ворогами, були повернуті на ворожу планету, що не ждала подібного...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС поезда "Киев-Мариуполь" эвакуировали 700 пассажиров после сообщения о минировании, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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