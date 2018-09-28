 С поезда "Киев-Мариуполь" эвакуировали 700 пассажиров после сообщения о минировании, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В полиции сообщают, что в 18:42 на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что на площади Вокзальной заминирован поезд сообщением "Киев-Мариуполь".

На место происшествия выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, взрывотехники и кинологи. Правоохранители эвакуировали более 700 пассажиров.

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета территориального управления полиции".