 Заместитель мэра задержан на Львовщине при получении 20 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник организовал преступную схему вымогательства взяток от субъектов хозяйствования за подписание актов выполненных работ и перечисление средств за их выполнение. Размеры "откатов" доходили до 20 процентов от суммы договоров.

Читайте: Чиновники Одесского горсовета попались на получении 125 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 28 сентября, оперативники задержали чиновника при получении очередного "отката" - 20 тыс. гривен. Средства заместитель мэра требовал от предпринимателя за выделение бюджетных средств, предназначенных для прокладки брусчатки.

В рамках уголовного производства работники полиции задокументировали несколько фактов получения неправомерной выгоды в размере 110 тыс. гривен.

Читайте также: Сотруднику академии Госпогранслужбы сообщено о подозрении в получении 58 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.