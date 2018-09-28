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 Заместитель мэра задержан на Львовщине при получении 20 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники Нацполиции разоблачили коррупционную деятельность заместителя мэра одного из городов во Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Заместитель мэра задержан на Львовщине при получении 20 тыс. грн отката, - Нацполиция 01

Чиновник организовал преступную схему вымогательства взяток от субъектов хозяйствования за подписание актов выполненных работ и перечисление средств за их выполнение. Размеры "откатов" доходили до 20 процентов от суммы договоров.

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Сегодня, 28 сентября, оперативники задержали чиновника при получении очередного "отката" - 20 тыс. гривен. Средства заместитель мэра требовал от предпринимателя за выделение бюджетных средств, предназначенных для прокладки брусчатки.

Заместитель мэра задержан на Львовщине при получении 20 тыс. грн отката, - Нацполиция 02

В рамках уголовного производства работники полиции задокументировали несколько фактов получения неправомерной выгоды в размере 110 тыс. гривен.

Заместитель мэра задержан на Львовщине при получении 20 тыс. грн отката, - Нацполиция 03

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3088692
 
   
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что за тайны-одного из городов....таких лжегероев должны знать в лицо
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такие в каждом городе, особенного где выкладывают брусчатку! в Ужгороде мэр, практически сам и своего производства, выкладывает и всё по закону!
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Нормал бу, ежели пушистым попрыгаям-попугаям за откаты-дукаты будут впиливать пожизню.
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Мабуть це падло також рядилося в патріотичні одежі та вдавало з себе такого українця, що ну.
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Ну и как теперь он за коммуналку будет платить?
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За такое бабло, когда придет время, в его доме будет играть красивая и печальная музыка - да он её уже не услышит, и памятника своего гранитно-мраморного не увидит.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаместитель мэра задержан на Львовщине при получении 20 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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