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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:Венгрия (690) Госпогранслужба (2986) Закарпатье (1433) Москаль (1791) паспорт (632)

 Госпогранслужба ищет автора скандального видео раздачи венгерских паспортов в консульстве в Берегово

В ведомстве проверяют информацию Геннадия Москаля о том, что кадры снял кто-то из пограничников.

В Госпогранслужбе ищут автора скандального видео раздачи паспортов Венгрии в консульстве, расположенном в Берегово. Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве хотят проверить информацию главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля о том, что видео снял кто-то из пограничников.

"Мы информацию от Москаля проверяем, но пока подтверждения она не нашла", – сказал спикер ведомства.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Геннадий Москаль заявил, что, по его мнению, видео происходящего в консульстве Берегово снял пограничник. Также глава Закарпатской ОГА высказал предположение, что скоро может возникнуть аналогичная проблема с раздачей паспортов Чехии. По его словам, даже после прихода советской власти в 1944 году местные жители сохранили паспорта и Венгрии, и Чехословакии. Москаль считает что, та же Венгрия не "предоставляет" свое гражданство, а "возвращает" его этническим венграм по наследственному признаку.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3088691
 
 
 Топ комментарии
 
А Москаль не пробовал сначала сопоставить и проштудировать законодательство о гражданстве Украины и Венгрии? Он ведь - "человек Закона", "мент"? "Москаль считает что, та же Венгрия не "предоставляет" свое гражданство, а "возвращает" его этническим венграм по наследственному признаку...". И как это "состыковывается" с законодательством обоих стран? Подобное этим "наследственным признаком" предусмотрено?
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Мент и закон - разные планеты, прям противоположные полюса )))
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москалик танцует под венгров!! администрацию упаковал себе почти полностью из "талантливых" венгров!???? все его выходки тяжело даже перечислить, у него свои собственные Мусорские стандарты порядочности, ума, находчивости и прочих типа житейских качеств! Госпогранслужба ищет автора скандального видео раздачи венгерских паспортов в консульстве в Берегово - Цензор.НЕТ 1592
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а если найдут то что? наградят, уволят....
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А Москаль не пробовал сначала сопоставить и проштудировать законодательство о гражданстве Украины и Венгрии? Он ведь - "человек Закона", "мент"? "Москаль считает что, та же Венгрия не "предоставляет" свое гражданство, а "возвращает" его этническим венграм по наследственному признаку...". И как это "состыковывается" с законодательством обоих стран? Подобное этим "наследственным признаком" предусмотрено?
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Мент и закон - разные планеты, прям противоположные полюса )))
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"Не гоните волну..." я ещё встречал "могикан"... Тех, кто даже при "Яныке" противостоял "донецким"...Там тоже есть ЛЮДИ... Просто многих, "ломает "система"...
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Безусловно, но как известно - исключения только подтверждают правило, в целом данное сословие имеет негативный знак
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Так що, "Лес рубят - щепки летят..."? У же раз "порубали"...
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москалик танцует под венгров!! администрацию упаковал себе почти полностью из "талантливых" венгров!???? все его выходки тяжело даже перечислить, у него свои собственные Мусорские стандарты порядочности, ума, находчивости и прочих типа житейских качеств!
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Москаль -- банальний побрязкач і пустомеля.
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Ні-і-і... Подібні типи - "вужаки"... В будь-яку шпарину пройдуть.... То "хитровиї..на сука"... Інші там - не виживають... Людина була послана туди з конкретною метою, з конкретними настановами. Питання - КИМ ПОСЛАНА?... ДЛЯ ЧОГО? Зараз він пробує "паралізувать" дії Києва по наведенню порядку з діями Угорщини в Закарпатті...
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Та з тих венгрів такі українці як з мене пуерторіканець. Запитую одного такого біля Хуста нормальною українською мовою -Де тут можна олiй поміняти, гальмівні колодки, і рідину в радіатор долити - воно на мене дивиться як баран і говорить Что??Янипанимаю
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"Лемке", я тебе теж-би, не зрозумів... "Олеум", українською, "машинне масло". А "олія" - це "рослинні харчові, рідкі рослинні жири"... Так ви і "палитеся", "неукраїнці"... На "Гугл" менше треба надію мать...
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так так ) ти мене повчи ще синку українською говорити..)Падазрительный ти наш )
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"Лемке", у мене робота була така - "падазревать"... Так що не корч з себе "щирого українця" - просто "будь ним"... "Дідусю"...
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Кумедний ти падазреватель ))))А думка така не приходила тобі в твою ментовську голову шо менi не тре нiчого корчити бо я і є звичайний щирий українець ?)
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Тут есть одна крупнейшая правовая коллизия, которая подпадает сразу под кучу уголовщины, причкм и в Венгрии тоже. А именно: один человек может проголосовать дважды, в одной стране и другой, а это уже нарушение избирательного законодательства и фальсификация результатов выборов Госпогранслужба ищет автора скандального видео раздачи венгерских паспортов в консульстве в Берегово - Цензор.НЕТ 6598
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Эта "крупнейшая правовая коллизия" без проблем давно решается всеми странами где разрешено двойное гражданство, в том числе Венгрией в которой разрешено двойное гражданство.
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Отже старий слизняк . Мерзота . В голові не вкладається усвідомлення глибини людської продажності . Та щоб ти здох паскуда , і хутчіш.
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если не как сведетеля, то извините, а зачем его искать, вожнее видио фиксация произшедшего или кто заснял видео.
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Закон України "Про громадянство" не містить поняття "повернення громадянства". Він містить поняття "добровільний вступ у громадянство іншої держави" і, відповідно, однозначно зазначає наслідки цього добровільного вступу - втрата громадянства України.
Доречі, ніхто нічого і нікому не може повернути без згоди отримувача. Окрім стусанів, звісно.
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Да все знали про эти паспорта .Власть всегда занимала страусиную позицию и только грабила и корупционерила , ублюдочным чиновникам было не до государственных дел .А тут человек поставил власть в сложную ситуацию и нагнул раком .Вот и хотят найти и отомстить
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«Ветер веет, собака лает, а караван идёт»(с).
Если сложить вместе принявших иностранные гражданства жителей Крыма, ОРДЛО, Закарпатья (Венгрия), Черновцов (Румыния), иных, ранее выехавших по разным причинам, - получатся миллионы. А когда речь идёт о миллионах в государстве, насчитывающем около 3 десятков миллионов, то это уже не государственная измена а демографическая дезинтеграция. Ранее сообщалось, что планируется призвать 18'000 призывников и с этим, якобы, намечаются проблемы. Всего-то 18 тысяч и проблемы? Как по мне, настоящие проблемы начнутся тогда, когда демографическая дезинтеграция преодолеет «точку невозврата» (если это уже не произошло) и перейдёт в дезинтеграцию самого государства. От тогда и начнётся самое «веселье».
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоспогранслужба ищет автора скандального видео раздачи венгерских паспортов в консульстве в Берегово
 
 
 
 
 
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