 Госпогранслужба ищет автора скандального видео раздачи венгерских паспортов в консульстве в Берегово

В Госпогранслужбе ищут автора скандального видео раздачи паспортов Венгрии в консульстве, расположенном в Берегово. Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве хотят проверить информацию главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля о том, что видео снял кто-то из пограничников.

"Мы информацию от Москаля проверяем, но пока подтверждения она не нашла", – сказал спикер ведомства.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Геннадий Москаль заявил, что, по его мнению, видео происходящего в консульстве Берегово снял пограничник. Также глава Закарпатской ОГА высказал предположение, что скоро может возникнуть аналогичная проблема с раздачей паспортов Чехии. По его словам, даже после прихода советской власти в 1944 году местные жители сохранили паспорта и Венгрии, и Чехословакии. Москаль считает что, та же Венгрия не "предоставляет" свое гражданство, а "возвращает" его этническим венграм по наследственному признаку.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.