 Госпогранслужба ищет автора скандального видео раздачи венгерских паспортов в консульстве в Берегово

В Госпогранслужбе ищут автора скандального видео раздачи паспортов Венгрии в консульстве, расположенном в Берегово. Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве хотят проверить информацию главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля о том, что видео снял кто-то из пограничников.
"Мы информацию от Москаля проверяем, но пока подтверждения она не нашла", – сказал спикер ведомства.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Геннадий Москаль заявил, что, по его мнению, видео происходящего в консульстве Берегово снял пограничник. Также глава Закарпатской ОГА высказал предположение, что скоро может возникнуть аналогичная проблема с раздачей паспортов Чехии. По его словам, даже после прихода советской власти в 1944 году местные жители сохранили паспорта и Венгрии, и Чехословакии. Москаль считает что, та же Венгрия не "предоставляет" свое гражданство, а "возвращает" его этническим венграм по наследственному признаку.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.
28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.
Доречі, ніхто нічого і нікому не може повернути без згоди отримувача. Окрім стусанів, звісно.
https://censor.net.ua/news/3088431/441_gosslujaschiyi_ukrainy_s_dopuskom_k_gostayine_imeet_inostrannoe_grajdanstvo_institut_strategicheskih
Если сложить вместе принявших иностранные гражданства жителей Крыма, ОРДЛО, Закарпатья (Венгрия), Черновцов (Румыния), иных, ранее выехавших по разным причинам, - получатся миллионы. А когда речь идёт о миллионах в государстве, насчитывающем около 3 десятков миллионов, то это уже не государственная измена а демографическая дезинтеграция. Ранее сообщалось, что планируется призвать 18'000 призывников и с этим, якобы, намечаются проблемы. Всего-то 18 тысяч и проблемы? Как по мне, настоящие проблемы начнутся тогда, когда демографическая дезинтеграция преодолеет «точку невозврата» (если это уже не произошло) и перейдёт в дезинтеграцию самого государства. От тогда и начнётся самое «веселье».