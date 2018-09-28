 Считаем желание украинцев об автокефалии справедливым и будем действовать в этом направлении, как постановил наш Синод, - Варфоломей - Кириллу

Как передает Цензор.НЕТ текст переговоров размещен на официальном сайте Вселенского патриарха, а уточненный и адаптированный перевод с греческого проведен изданием Cerkvarium

Публикуемые фрагменты стенограммы разговора Патриарха Кирилла и Патриарха Варфоломея в Стамбуле. Какие аргументы, бурные диалоги и разногласия были во время встречи Константинополя и Москвы? Впервые сайт Вселенского патриарха публикует часть разговора, который имели Константинопольский и Московский патриархи 31 августа на Фанаре.

В течение трех часов Варфоломей и Кирилл обсудили вопросы, которые разделяют две Церкви: Украина, демарш РПЦ на Всеправославном Соборе и межхристианский диалог.

Как видно из диалога, который провели два руководителя церквей, Вселенский Патриархат считает, что Украина не входит в юрисдикцию Москвы, в то время как РПЦ пытается каким-то образом этому возразить.

"Нас никогда не покидало осознание, что мы - (одна) страна и (один) народ. Невозможно отделить Киев от нашей страны, поскольку это начало нашей истории. Национальное самосознание россиян и украинцев сохраняет единство с Русской Православной Церковью", - сказал патриарх Московский, который считает, что источником всех проблем в регионе есть Ферраро-Флорентийская Уния.

"Если бы не уния, россияне бы не посвятили митрополита Иова (Иону - Cerkvarium) без согласия Константинополя. Автономия не была бы провозглашена и юрисдикция Константинополя в тех землях продолжалась еще долго "- патриарх Кирилл подчеркнул, что идея отдельной украинской нации разработана в конце XIX-го века униатами, для расширения сферы своего влияния и чтобы избавиться отЦаря.

Полное несогласие

Из диалогов двух Предстоятелей очевидна полная противоположность во взглядах между патриархом Константинопольским и патриархом Московским. Последний не согласен не только с провозглашением автокефальной Украинской Церкви, но и с самой государственной независимостью. Показателен следующий диалог:

Вселенский патриарх: Однако украинцы чувствуют себя не комфортно под властью России и стремятся к полной свободе - религиозной, так же, как они имеют ее политически. Они возносили свои просьбы к Матери Церкви, считаем их желание справедливым и будем действовать в этом направлении в соответствии с решением, уже принятого на последней сессии Священного Синода.

... За исключением президента Януковича, которого я встретил десять лет назад, все остальные (президенты) приезжали к Вселенскому Патриархату и умоляли о предоставлении автокефалии. В последние годы не только президент Порошенко и премьер-министр (Арсений Яценюк - Cerkvarium)], но и Парламент принял официальное решение ...

Московский патриарх: Ваше Святейшество, те, кого вы вспоминаете, является одной и той же политической силой.

Вселенский патриарх: Но они представляют украинский народ.

Московский патриарх: Они не представляют этих людей. Они получили власть в результате государственного переворота на "Майдане". Они просят автокефалии для того, чтобы укрепить свою власть, потому что их власть незаконна. Люди повалят эту власть и выгонят ее. Именно поэтому они хотят заручиться поддержкой и использовать авторитет Вселенского Патриархата.

Вскоре они продолжают:

Вселенский патриарх: Предоставление автокефалии Церкви в Украине - это дело Матери-Церкви.

Московский патриарх: Предоставление автокефалии Церкви в Украине является вопросом не только Константинопольской Церкви, но делом, которое касается всего православия, а следовательно, и нашей Церкви.

Вселенский Патриарх напомнил патриарху Московскому и митрополиту Илариону, что они не могут посетить Украину, а священнослужители не упоминают имя Кирилла на литургии. "Разве это не вызывает беспокойства? Это ли не является четким доказательством того, что вы нежелательны в Украине? "- спросил Вселенский патриарх.

"Вы утверждаете об отношении украинского народа ко мне или нынешней политической силы? Я считаю, что это два различных аспекта. Политическая сила, которая имеет поддержку 8% населения, сегодня против меня, а православный народ Украины молится и поддерживает меня", - ответил патриарх Московский. "Те, кто не вспоминает ваше Блаженство - это церковные люди, а не политики", - сказал Вселенский патриарх.

Попытка унизить Мать-Церковь

Во многих частях обсуждение двух Предстоятелей, которые подает orthodoxia.info, присутствует радикальное отличие Церквей относительно толкования исторических событий. Московский патриарх несколько раз просил организовать международную научную конференцию, которая будет анализировать и объяснять события, однако Вселенский патриарх отметил, что "такой процесс отложит дело в греческих календ".

"Я считаю, что диалог - более выгодный, нежели ошибка, которая разрушит единство православия" - ответил Московский патриарх, продолжая следующий диалог:

Вселенский патриарх: Единство и единодушие нарушил не Вселенский Патриархат. А те, кто подрывает авторитет Константинопольской Церкви Матери и пытается унизить ее.

Московский патриарх: Вы имеете в виду нас, Ваше Всесвятость?

Вселенский патриарх: Именно так.

Московский патриарх: Поэтому мы здесь, Ваше Всесвятость, чтобы обсудить с Вами этот вопрос.

Вселенский патриарх: Вы говорите, Блаженнейший, что у Вас есть миллионы ваших верных, что дает Вам политическую власть. Но сколько этих миллионов были крещены? Сколько из них ходят на богослужения? Для Православие никогда численность ни была критерием. Но критерием были священные правила, традиция и канонический порядок.

Большие различия

Среди вещей, которые обсуждались на встрече в Стамбуле, кроме известного права Константинопольского патриархата на территорию Украины, Русская Церковь отрицает его как высшую апелляционную инстанцию, так и право Константинополя предоставлять автокефалию.

По апелляции, Вселенский патриарх попросил Московского патриарха прислать "дело Филарета", который неоднократно просил рассмотреть его дело.

Патриарх Варфоломей ссылался на правила 9 и 17 Халкидонского Собора, который дал архиепископу Нового Рима право принимать и рассматривать такие апелляции. Однако патриарх Московский оспаривает это право.

"В нашем понимании правила 9 и 17 Вселенского Халкидонского собора дают право архиепископу Нового Рима принимать обращения епископов, находящихся под его юрисдикцией. Если я правильно помню, Педалион именно так интерпретирует эти правила. И мы должны вместе обсудить этот вопрос", - сказал патриарх Кирилл.

Что касается автокефалии, то патриарх Кирилл выразил позицию Русской Церкви: "Мы рассматриваем эту практику иначе. Привилегия Вселенского Патриархата предоставлять автокефалию осуществляется не потому, что он имеет эту власть, а потому, что поместные православные церкви были созданы в пределах юрисдикции Вселенского патриархата. Украина является частью территории Российской Церкви".

Ложь митрополита Волоколамского

Особенно жестким был Вселенский патриарх относительно митрополита Илариона, которого обвинил перед патриархом Кириллом во враждебности по отношению ко Вселенскому патриархату и систематической лжи против него.

Патриарх Варфоломей был очень строгим, особенно по поводу недавнего интервью митрополита, в котором тот намекал на подкуп Вселенского патриархата.

"Вы заявили, что Президент Порошенко подкупил Вселенский Патриархат. Я Вас прямо спрашиваю: Можете ли вы это доказать? Если вы не можете доказать это - вы хулите Мать-Церковь, и будете под ее проклятием", - сказал патриарх митрополиту, продолжая, что "это нельзя прощать, когда Вы намеренно лжете ... ".

Митрополит ответил, что в своем интервью он не упомянул имя Порошенко. "Я сказал, что раскольники, которые посещают Вселенскую патриархию, как нам в России известно, приезжают не с пустыми руками". Тогда Вселенский Патриарх ответил: "Все с Вами понятно".

Этот интенсивный диалог был прерван Патриархом Московским, который попросил патриарх Варфоломей окружить епископа Илариона любовью, но ответ Вселенского Патриарха был окончательным. "Его Преосвященство сделал это не один раз, а постоянно был агрессивен и враждебен Матери-Церкви Константинопольской. Я прошу вас наказать его, чтобы он вел себя в соответствии со своим саном, потому что он причиняет вам вред".

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.