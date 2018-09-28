 Считаем желание украинцев об автокефалии справедливым и будем действовать в этом направлении, как постановил наш Синод, - Варфоломей - Кириллу

Как передает Цензор.НЕТ текст переговоров размещен на официальном сайте Вселенского патриарха, а уточненный и адаптированный перевод с греческого проведен изданием Cerkvarium
Публикуемые фрагменты стенограммы разговора Патриарха Кирилла и Патриарха Варфоломея в Стамбуле. Какие аргументы, бурные диалоги и разногласия были во время встречи Константинополя и Москвы? Впервые сайт Вселенского патриарха публикует часть разговора, который имели Константинопольский и Московский патриархи 31 августа на Фанаре.
В течение трех часов Варфоломей и Кирилл обсудили вопросы, которые разделяют две Церкви: Украина, демарш РПЦ на Всеправославном Соборе и межхристианский диалог.
Как видно из диалога, который провели два руководителя церквей, Вселенский Патриархат считает, что Украина не входит в юрисдикцию Москвы, в то время как РПЦ пытается каким-то образом этому возразить.
"Нас никогда не покидало осознание, что мы - (одна) страна и (один) народ. Невозможно отделить Киев от нашей страны, поскольку это начало нашей истории. Национальное самосознание россиян и украинцев сохраняет единство с Русской Православной Церковью", - сказал патриарх Московский, который считает, что источником всех проблем в регионе есть Ферраро-Флорентийская Уния.
"Если бы не уния, россияне бы не посвятили митрополита Иова (Иону - Cerkvarium) без согласия Константинополя. Автономия не была бы провозглашена и юрисдикция Константинополя в тех землях продолжалась еще долго "- патриарх Кирилл подчеркнул, что идея отдельной украинской нации разработана в конце XIX-го века униатами, для расширения сферы своего влияния и чтобы избавиться отЦаря.
Полное несогласие
Из диалогов двух Предстоятелей очевидна полная противоположность во взглядах между патриархом Константинопольским и патриархом Московским. Последний не согласен не только с провозглашением автокефальной Украинской Церкви, но и с самой государственной независимостью. Показателен следующий диалог:
Вселенский патриарх: Однако украинцы чувствуют себя не комфортно под властью России и стремятся к полной свободе - религиозной, так же, как они имеют ее политически. Они возносили свои просьбы к Матери Церкви, считаем их желание справедливым и будем действовать в этом направлении в соответствии с решением, уже принятого на последней сессии Священного Синода.
... За исключением президента Януковича, которого я встретил десять лет назад, все остальные (президенты) приезжали к Вселенскому Патриархату и умоляли о предоставлении автокефалии. В последние годы не только президент Порошенко и премьер-министр (Арсений Яценюк - Cerkvarium)], но и Парламент принял официальное решение ...
Московский патриарх: Ваше Святейшество, те, кого вы вспоминаете, является одной и той же политической силой.
Вселенский патриарх: Но они представляют украинский народ.
Московский патриарх: Они не представляют этих людей. Они получили власть в результате государственного переворота на "Майдане". Они просят автокефалии для того, чтобы укрепить свою власть, потому что их власть незаконна. Люди повалят эту власть и выгонят ее. Именно поэтому они хотят заручиться поддержкой и использовать авторитет Вселенского Патриархата.
Вскоре они продолжают:
Вселенский патриарх: Предоставление автокефалии Церкви в Украине - это дело Матери-Церкви.
Московский патриарх: Предоставление автокефалии Церкви в Украине является вопросом не только Константинопольской Церкви, но делом, которое касается всего православия, а следовательно, и нашей Церкви.
Вселенский Патриарх напомнил патриарху Московскому и митрополиту Илариону, что они не могут посетить Украину, а священнослужители не упоминают имя Кирилла на литургии. "Разве это не вызывает беспокойства? Это ли не является четким доказательством того, что вы нежелательны в Украине? "- спросил Вселенский патриарх.
"Вы утверждаете об отношении украинского народа ко мне или нынешней политической силы? Я считаю, что это два различных аспекта. Политическая сила, которая имеет поддержку 8% населения, сегодня против меня, а православный народ Украины молится и поддерживает меня", - ответил патриарх Московский. "Те, кто не вспоминает ваше Блаженство - это церковные люди, а не политики", - сказал Вселенский патриарх.
Попытка унизить Мать-Церковь
Во многих частях обсуждение двух Предстоятелей, которые подает orthodoxia.info, присутствует радикальное отличие Церквей относительно толкования исторических событий. Московский патриарх несколько раз просил организовать международную научную конференцию, которая будет анализировать и объяснять события, однако Вселенский патриарх отметил, что "такой процесс отложит дело в греческих календ".
"Я считаю, что диалог - более выгодный, нежели ошибка, которая разрушит единство православия" - ответил Московский патриарх, продолжая следующий диалог:
Вселенский патриарх: Единство и единодушие нарушил не Вселенский Патриархат. А те, кто подрывает авторитет Константинопольской Церкви Матери и пытается унизить ее.
Московский патриарх: Вы имеете в виду нас, Ваше Всесвятость?
Вселенский патриарх: Именно так.
Московский патриарх: Поэтому мы здесь, Ваше Всесвятость, чтобы обсудить с Вами этот вопрос.
Вселенский патриарх: Вы говорите, Блаженнейший, что у Вас есть миллионы ваших верных, что дает Вам политическую власть. Но сколько этих миллионов были крещены? Сколько из них ходят на богослужения? Для Православие никогда численность ни была критерием. Но критерием были священные правила, традиция и канонический порядок.
Большие различия
Среди вещей, которые обсуждались на встрече в Стамбуле, кроме известного права Константинопольского патриархата на территорию Украины, Русская Церковь отрицает его как высшую апелляционную инстанцию, так и право Константинополя предоставлять автокефалию.
По апелляции, Вселенский патриарх попросил Московского патриарха прислать "дело Филарета", который неоднократно просил рассмотреть его дело.
Патриарх Варфоломей ссылался на правила 9 и 17 Халкидонского Собора, который дал архиепископу Нового Рима право принимать и рассматривать такие апелляции. Однако патриарх Московский оспаривает это право.
"В нашем понимании правила 9 и 17 Вселенского Халкидонского собора дают право архиепископу Нового Рима принимать обращения епископов, находящихся под его юрисдикцией. Если я правильно помню, Педалион именно так интерпретирует эти правила. И мы должны вместе обсудить этот вопрос", - сказал патриарх Кирилл.
Что касается автокефалии, то патриарх Кирилл выразил позицию Русской Церкви: "Мы рассматриваем эту практику иначе. Привилегия Вселенского Патриархата предоставлять автокефалию осуществляется не потому, что он имеет эту власть, а потому, что поместные православные церкви были созданы в пределах юрисдикции Вселенского патриархата. Украина является частью территории Российской Церкви".
Ложь митрополита Волоколамского
Особенно жестким был Вселенский патриарх относительно митрополита Илариона, которого обвинил перед патриархом Кириллом во враждебности по отношению ко Вселенскому патриархату и систематической лжи против него.
Патриарх Варфоломей был очень строгим, особенно по поводу недавнего интервью митрополита, в котором тот намекал на подкуп Вселенского патриархата.
"Вы заявили, что Президент Порошенко подкупил Вселенский Патриархат. Я Вас прямо спрашиваю: Можете ли вы это доказать? Если вы не можете доказать это - вы хулите Мать-Церковь, и будете под ее проклятием", - сказал патриарх митрополиту, продолжая, что "это нельзя прощать, когда Вы намеренно лжете ... ".
Митрополит ответил, что в своем интервью он не упомянул имя Порошенко. "Я сказал, что раскольники, которые посещают Вселенскую патриархию, как нам в России известно, приезжают не с пустыми руками". Тогда Вселенский Патриарх ответил: "Все с Вами понятно".
Этот интенсивный диалог был прерван Патриархом Московским, который попросил патриарх Варфоломей окружить епископа Илариона любовью, но ответ Вселенского Патриарха был окончательным. "Его Преосвященство сделал это не один раз, а постоянно был агрессивен и враждебен Матери-Церкви Константинопольской. Я прошу вас наказать его, чтобы он вел себя в соответствии со своим саном, потому что он причиняет вам вред".
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.
№ 844 від 26.09.2018 р.
Про проведення заходу, присвяченого Дню пам'яті преподобного Кукши Одеського, у м. Одесі
Розпорядження
Одеського міського голови
№ 844 від 26.09.2018 р.
Про проведення заходу, присвяченого Дню пам'яті
преподобного Кукши Одеського, у м. Одесі
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку зі зверненням Митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела:
1. Надати сприяння Українській Православній Церкві у проведенні заходу, присвяченого Дню пам'яті преподобного Кукши Одеського, в м. Одесі у Свято-Успенському чоловічому монастирі за адресою: м. Одеса, пров. Монастирський, 6 з 28 по 30 вересня 2018 року.
2. Відповідальний за проведення заходу - протоієрей Терлецький Володимир Михайлович.
3. Орієнтовна кількість учасників - 5000 осіб.
4. Комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Одеса» надати залу офіційних делегацій під час прибуття до міста Одеси та відбуття з нього Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія 29 вересня 2018 року.
5. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку у місцях масового скупчення людей:
- 29 вересня 2018 року під час прибуття до Міжнародного аеропорту «Одеса» та відбуття з нього Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія (м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2);
- з 28 по 30 вересня 2018 року на території та вулицях, прилеглих до Свято-Успенського чоловічого монастиря (м. Одеса, пров. Монастирський, 6).
6. Департаменту міського господарства Одеської міської ради забезпечити встановлення на території, прилеглій до Свято-Успенського чоловічого монастиря, біотуалетів і додаткових контейнерів для сміття.
7. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради спільно з комунальною установою «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» забезпечити посилене чергування аварійно-рятувальних змін у місці проведення заходу.
8. Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради надати запит до департаменту охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації для забезпечення чергування машин «швидкої допомоги» та бригад фахівців під час проведення заходу з 28 по 30 вересня 2018 року.
9. Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надати допомогу департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради у вирішенні питання перевезення учасників заходу (за заявками).
10. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції:
10.1. Посилити контроль за рухом автотранспорту та дотриманням Правил дорожнього руху:
- 29 вересня 2018 року під час прибуття та відбуття Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія до Міжнародного аеропорту «Одеса» (м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2);
- з 29 вересня 2018 року по вулицях, прилеглих до пров. Монастирського, під час перебування паломників у Свято-Успенському чоловічому монастирі.
10.2. Забезпечити супровід колони представників релігійної громадськості та гостей міста Одеси (за заявками).
11. Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку та висвітлення заходу у засобах масової інформації.
12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Котляра А.І.
В.о. міського голови А. Орловський
В зв'язку з підвищеною небезпекою провокацій на релігійному грунті проведення заходу рекомендується обмежити молебнем всередині церкви чоловічого монастиря.
Прес-служба СБУ.
-----
Ключевые слова. В Кремле ждут смены украинской власти. Наша задача - не сделать им такой подарок.
"Московский патриарх: Они не представляют этих людей. Они получили власть в результате государственного переворота на "Майдане". Они просят автокефалии для того, чтобы укрепить свою власть, потому что их власть незаконна. Люди повалят эту власть и выгонят ее. "
А то что все они одним "благодатным огнем" мазаны, так это от того что миллионы рабов Яхве позволяют обвешать их лапшой. Кстати об "огне".... хотя ну его туда откуда они высасывают свои сказки о "чудесах" древних бомжей)
должен умереть.. но мы должны иметь свою украинскую церковь без Мерседесов,а с Богом..вот в этом я и сомневаюсь..
Представьте себе новую,обновлённую РПЦ:
Под гимн СССР,звучащий из матюгальников на месте колоколов,прихожане собираются в храме,верхушки куполов которого украшены пятиконечными звёздами.Батюшка в кумачёвой рясе с погонами майора,кобурой на поясе и фуражке НКВД с синим околышем,под иконами Ленина,Сталина и Николая 2-го,торжественно поёт во славу товарища Сталина,хор пионеров на заднем плане ему подпевает.После службы батюшка обходит прихожан скармливая им кусочек хлеба за 16-ть копеек(тело тов. Сталина) и 200 грамм водки (кровь тов. Сталина).
Представляете себе популярность такой обновлённой РПЦ среди россиян?
Чи він просто купа прокацапського лайна?
Речь Пороха так поплавила платы на главном процессоре, что паяльщики всея Московии денно и нощно, проклиная импорт замещение, паяли пять суток подряд. Но кроме, как козлиного блеяния московитов, мы более вменяемой речи не услышали, гены берут свое. После позавчерашнего высказывания, когда Порошенко назвал Украину самой большой православной страной Европы, главный процессор опять подвис, заискрил, пошел дым и монитор потух. В этот раз без кувалды не обойтись.
Московиты - потомки Золотой Орды и дикарей мокшанских болот мокши и эрзи, ваша история начиналась не с Киева, а с вонючего костра из конского навоза и коровьих кизяков в тех местах, где текут молочные реки с кисельными берегами (ну, как там у вас, в ваших сказках про Ивана дурака).
2. В Крыму контрактники и срочники мечтают попасть в Сирию, т.к. оккупанты платят там 70$ в день. Ни о возможности погибнуть, ни о том, что участвуют в геноциде, они не думают. После возвращения домой денег хватает на хорошую машину из салона. Остальное пробухивается за месяц-полгода.3. В Крыму самолеты оккупантов нанесли ракетно-бомбовый удар по кораблям условного противника: "В качестве морской цели использовались щиты-мишени, имитирующие боевые корабли. Для их поражения авиация применила более 40 авиационных бомб и около 60 управляемых и неуправляемых ракет". А когда-то Крым был курортом https://ru.krymr.com/a/news-rossia-provodit-voennie-uchenia-v-krimu/29514646.html
4. Российские оккупанты вновь проводят беседы "о борьбе с терроризмом и экстремизмом" в школах Севастополя. Слово "терроризм" теперь у нас звучит часто, а на роль "террористов" всегда назначают невиновных. Детей и учителей знакомят со Статьей 282 УК рф - "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". По этой статье, как правило, оккупанты и репрессируют крымчан https://ru.krymr.com/a/news-policia-rossii-visevastopole-beseduet-s-detmi/29513534.html 5. Ряженые имбецилы отметили третью годовщину создания "донской станицы" в Ялте https://twitter.com/nv_krym/status/1045557851794677760 (фото), https://twitter.com/KrimRt/status/1045634074428297216 На этот мерзкий шабаш традиционно притащили детей с оружием и в камуфляже https://twitter.com/KrimRt/status/1045635153714925571 А ватницы обкокошились https://twitter.com/KrimRt/status/10456364174713036806. Когда мы уже проснемся? Почему я пишу про ЭТО? Хочу домой, в человеческую жизнь! В Алуште проходит "фестиваль кизячьей культуры" https://twitter.com/KrimRt/status/1045639695672201216 (фото). Оккупанты приглашают "всех желающих казаков для участия в турнире по рубке шашкой" https://twitter.com/KrimRt/status/1045642252519903232
7. В Еды-Кую тоже не скучают: "В Ленинской районной библиотеке прошла встреча с Атаманом Ленинского отдела Общероссийской Общесоюзной организации Союза казаков Крымского казачьего войска". На шабаше в БИБЛИОТЕКЕ присутствовало два десятка подростков https://twitter.com/KrimRt/status/10456608747515740168. Предатели Украины в Симферополе отметили "День крымского Иуды". Смешно? Мне тоже! Это иуды в этот день гнобят Сергея Цекова, ныне сидящего в Госдуре, которого представители "Русского общества Крыма" обвиняют в "развале русского движения полуострова в 90-е годы". Иуды восстали против Иуды https://ru.krymr.com/a/news-den-krimskogo-iudi-v-simferopole/29513263.html
9. 26 сентября оккупанты связали вспышку менингита в Севастополе с ростом количества понаехавших, что является объективной правдой. Но сегодня уже заявили, что вспышка связана с "повышением качества проводимых анализов". Видимо, эта версия им понравилась больше - тут и себя можно похвалить - даже на фоне вспышки заболеваний https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045619309228298241 Странно, что эти медицинские нанотехнологии не доехали до отравленного Армянска, где люди продолжают испытывать проблемы со здоровьем https://twitter.com/KrimRt/status/104558031296786841810. Заместитель главного врача по медицинской части Крымского центра профилактики и борьбы со СПИДом Татьяна Богатырева считает, что ВИЧ-инфекция на полуострове распространяется, "потому что в Крым идут большие миграционные потоки и больше людей начали обследовать на ВИЧ". На диспансерном учете в Крыму состоит 11 211 инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и только 55% из них получают антиретровирусную терапию. На материковой Украине такую терапию получают свыше 70% инфицированных. Напомню, по данным оккупантов, за 8 месяцев 2018 года в Крыму зарегистрировали на 14,8% больше зараженных ВИЧ, чем за тот же период 2017 года https://ru.krymr.com/a/krym-territoriya-vich-zarazheniya/29514577.html11. Запоребриковый рашист написал на ватофоруме Севастополя: "Важны СВОИ РЕБЯТА КРУГОМ. Я бы (будучи президентом) назначил не Овсо (Овсянникова), а какого-нибудь своего бывшего генерала охраны. Типа Золотова. Вместе с 10-тью ком заместителей-мордоворотов. Без перевыборов, лет на 5 в командировку. А иначе нельзя. Запущено всё и неустойчиво". Севастопольский ватник ответил: "Вы понимаете, что именно вы написали? Вы подтвердили косвенно, что считаете нас военным трофеем, а не союзниками. Что же вы тогда хотите от соседей, если сами в нас «не уверены» вплоть до назначения карателя губернатором? Кстати, приведите пример, где это помогло удержаться долго" https://twitter.com/Kosstik8/status/1045626774682554369 12. Гоблин попросил у оккупантов еще 140 млрд на дороги. Говорит, что нынешнего финансирования хватает только на поддержание текущего состояния дорог - ни о каком ремонте и строительстве не может быть и речи. По словам Гоблина, "климат в Крыму настолько сложный, что уничтожает асфальт". Гоблин, проси больше! А то совсем климат, как в Сибири, стал! http://fresh.org.ua/novosti/150101/krymu-ne-khvataet-deneg-na-dorogi-iz-za-plokhoy-pogody_2018-09-2813. В Феодосии на дорогах установлены ловушки для солдат НАТО https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1045413796330831873
14. В Солнечной Долине под Судаком закрасили граффити с путиным, которые были нарисованы в 2014 году. Нацист Горный разразился в истерике. Считает это "провокацией негодяев" https://twitter.com/KrimRt/status/104535649126235750515. Феодосия. Зашёл в городскую стоматологию. Вдоль стенки стоят лавочки. Люди ждут очередь. На стене висит телевизор и громкость такая, что хочешь не хочешь, но слушать будешь. А там, как обычно, поносят Порошенко, Украину. И так во многих местах, где собираются люди.P.S. Севастопольский ватник возмущенно ответил рашисту: "Вы подтвердили косвенно, что считаете нас военным трофеем, а не союзниками. Что же вы тогда хотите от соседей, если сами в нас «не уверены» вплоть до назначения карателя губернатором?". Ой-ой-ой. Неужели еще до одного дошло, что никакими "союзниками" жителей захваченной территории оккупанты не считают? Википедия гласит, что военный трофей - это "добыча, захваченная при победе над неприятелем. Кроме того, «трофеями» могут называть награбленное простые солдаты-победители - в частности, мебель, машины, часы, спирт и прочее". Помните, как российские оккупанты, уходя с Чонгара, вырвали с корнем даже унитазы и розетки? Помните, как российские оккупанты грабили жителей Грузии, вынося из их домов матрасы, ковры, стулья и даже вилки? Посмотрите на уничтоженные и доведенные до нищеты захваченные территории Донецкой и Луганской областей! Это и есть тот самый "русский мир" - мир мародерства и рабства, мир убийств и отсутствия человеческих ценностей. Поэтому для меня удивительно, что ватники продолжают на пятом году бесчинств, которые творят оккупанты в Крыму, взывать к тому, с чьего позволения эти бесчинства осуществляются…КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
... За исключением президента Януковича, ...все остальные (президенты) приезжали к Вселенскому Патриархату и умоляли о предоставлении автокефалии. В последние годы не только президент Порошенко и премьер-министр (Арсений Яценюк - Cerkvarium)], но и Парламент принял официальное решение ......
Московский патриарх: ....они получили власть в результате государственного переворота на "Майдане". Они просят автокефалии для того, чтобы укрепить свою власть, потому что их власть незаконна. Люди повалят эту власть и выгонят ее. "....
Слышим тут такие речи речи тут на Цензоре...Понятно откуда они...