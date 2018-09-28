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Все про:голодовка (691) здоровье (1200) Россия (70588) Сенцов (851)

 Российские тюремщики вывезли Сенцова из колонии в больницу для "планового обследования"

Осуждённый в России украинский политзаключенный Олег Сенцов вывезен из колонии в городскую больницу для планового обследования.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу РФ, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с плановым обследованием 28.09.2018 осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов", - говорится в сообщении.

Читайте: Представитель РФ сообщил, что врачи оценили здоровье Сенцова как стабильное: сомневаюсь в достоверности предоставленной информации, - Денисова. ДОКУМЕНТ

Напомним, 24 сентября, сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3088687
 
 
 Топ комментарии
 
это тревожный сигнал...
чтобы там не брехала хабалка москалькова... это настораживает
могут начать принудительно-унизительно кормить... если уже (еще) не поздно
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читала, что состояние стабильное, но вот вопрос- стабильно тяжелое или
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им кто-то предъявил материалы, где журналистка самостоятельно сознается в фальсификации материала про взрывчатку?
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Весь мир должен запомнить голодовку Сенцова, и после развала параши никаких окорочков туда не посылать. Пусть сперва всю кору с деревьев и ягель сожрут. Российские тюремщики вывезли Сенцова из колонии в больницу для "планового обследования" - Цензор.НЕТ 1693
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это тревожный сигнал...
чтобы там не брехала хабалка москалькова... это настораживает
могут начать принудительно-унизительно кормить... если уже (еще) не поздно
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Его уже давно принудительно кормят и колят, иначе столько не продержался бы
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читала, что состояние стабильное, но вот вопрос- стабильно тяжелое или
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Значит, состояние критическое... Могут действительно кормить принудительно.
Дают укол, и когда человек засыпает, его руки, ноги, голову и туловище туго привязывают ремнями. Под наркозом через нос прямо в желудок вводится катетер (трубка), через которую закачивают пюреобразную еду. Перегрызть, вырвать трубку невозможно...
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зачем под наркозом то питательный зонд? Я вам его за 2 сек. и без наркоза поставлю....Кстати, она фиксируется только пластырем. Думаю, вы имели ввиду другое питание через зонд, но не через нос, а через живот
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У вас котлеты там горят.
Под наркозом для того, что это "кормление" принудительное, потому что человек протестует, добровольно голодая, и сопротивляется введению зонда.
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не пишите ерунды, а я на диете и вообще не готовлю
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им кто-то предъявил материалы, где журналистка самостоятельно сознается в фальсификации материала про взрывчатку?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские тюремщики вывезли Сенцова из колонии в больницу для "планового обследования"
 
 
 
 
 
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