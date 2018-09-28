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 Дело Каснера: Верховный Суд лишил скандальных застройщиков права на многоэтажку в центре Днепра

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда принял решение в пользу Днепровского городского совета по делу о возобновлении договора аренды земельного участка на улице Князя Владимира Великого, 15 К (бывшая ул. Плеханова). Как известно, по этому адресу располагается скандальная недострой, которую горожане прозвали "каракатицей Каснера".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Обозреватель.

Эту многоэтажку построили самовольно. В суде право на постройку пытались отстаивать тестье братьев Каснера - Александр Добровольский и Александр Прокофьев. Однако, решением высшей судебной инстанции Украины подтверждено отсутствие у них каких-либо прав на этот многоквартирный дом. Так, Верховный Суд отказал Александру Добровольскому в удовлетворении кассационной жалобы на решение Апелляционного суда Днепропетровской области, которым было отказано в удовлетворении его иска о восстановлении договора аренды земельного участка на улице Князя Владимира Великого, 15 К.

Дело было одним из главных споров между городским советом и братьями Каснерами.

Как известно, во время бурных событий 2013-2014 годов братья Каснера захватили в Днепре ряд земельных участков, имущества и коммуникаций, которые были в муниципальной собственности. Только в течение года в городе без разрешительных документов было возведено несколько новостроек.

Дело Каснера: Верховный Суд лишил скандальных застройщиков права на многоэтажку в центре Днепра 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088685
 
 
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Хто тепер їх буде зносити і за чий кошт?
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вопрос а как те что купили там квартиры и отдали последнее что было
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Юлебенегрицецапы, где коменты про "шоколадную реформу"?
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