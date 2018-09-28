 Дело Каснера: Верховный Суд лишил скандальных застройщиков права на многоэтажку в центре Днепра

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Обозреватель.

Эту многоэтажку построили самовольно. В суде право на постройку пытались отстаивать тестье братьев Каснера - Александр Добровольский и Александр Прокофьев. Однако, решением высшей судебной инстанции Украины подтверждено отсутствие у них каких-либо прав на этот многоквартирный дом. Так, Верховный Суд отказал Александру Добровольскому в удовлетворении кассационной жалобы на решение Апелляционного суда Днепропетровской области, которым было отказано в удовлетворении его иска о восстановлении договора аренды земельного участка на улице Князя Владимира Великого, 15 К.

Дело было одним из главных споров между городским советом и братьями Каснерами.

Как известно, во время бурных событий 2013-2014 годов братья Каснера захватили в Днепре ряд земельных участков, имущества и коммуникаций, которые были в муниципальной собственности. Только в течение года в городе без разрешительных документов было возведено несколько новостроек.