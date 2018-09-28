 Перепутали чиновников с "Правым сектором": полиция объяснила, что церковь на Ивано-Франковщине никто не захватывал. ФОТО

Сообщение УПЦ МП о захвате Свято-Троицкого храма в пгт. Богородчаны не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Причиной конфликта является передача комиссией Богородчанского районного совета и администрации имущественного комплекса памятника архитектуры – Мирополичьих палат (духовенства и келий) Доминиканского монастыря, расположенного на улице Шевченка, на баланс музыкальной школы. Против такого решения выступил представитель УПЦ МП, обратившийся в полицию," – говорится в сообщении.
Как сообщает местное издание "Курс", депутатская комиссия Богородчанского райсовета попыталась попасть в помещение "Митрополичьих палат", которые решением сессии райсовета переданы в пользование местной музыкальной школе. Представители УПЦ МП решили им помешать.
"Это помещение музыкальной школы, которое когда-то, распоряжением (райгосадминистрации, – ред.) было передано во временное пользование церкви. Они не использовали его по назначению. Тем более, были обращения со стороны музыкальной школы, что им не хватает учебных помещений. Мы обратились в районный совет, чтобы вернуть имущество музыкальной школе. И хочу подчеркнуть, что это было единогласное решение сессии", – рассказал глава Богородчанской райгосадминистрации Франко Ежак.
По данным издания "Курс", представители полиции опечатали спорное помещение до выяснения обстоятельств. Некоторые верующие УПЦ МП, присутствовавшие при этом, вели себя агрессивно, – сообщают журналисты.
В пресс-службе полиции в Ивано-Франковской области подчеркивают, что конфлик не является межконфессиональным.
Вследствие спора за медицинской помощью обратились двое мужчин: у одного диагностирован ушиб мягких тканей головы, у другого – растяжение связок локтевого сустава и ссадина на лице.
Напомним, ранее сегодня, 28 Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила о захвате Свято-Троицкого храма, расположенного в пгт. Богородчаны Ивано-Франковской области. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте УПЦ МП, храм был захвачен представителями "Правого сектора", которые в процессе сломали двери и выбили окна. Церковь также сообщала о двоих пострадавших, у одного из которых якобы сотрясение мозга, а у другого сломана рука.
Отсутствие фото- и видеодоказательств случившегося в УПЦ МП объясняли тем, что события развивались чрезвычайно быстро, и зафиксировать их не было никакой возможности.
Ви також схожі на провокатора. Принаймні своїми висловлюваннями.
Первые сообщения в росс.СМИ прошли около 15-00
Первые сообщения в украинских сми (УП) появились около 16-00... (со ссылкой на росс. СМИ)
делайте выводы
Повторяя: «Суди его бог!»,
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами...
"В свою очередь издание римо-католической церкви в 2017 году сообщало, что доминиканский костел Посещения Елизаветы Пресвятой Девой Марией по праву принадлежит католикам, а католическое сообщество требует передачи святыни исключительно в правовом поле.
28 апреля 2017 года Богородчанский райсовет одноголосно проголосовал разрыв договора бессрочной аренды помещения костела с УПЦ МП, утвердив «Об отказе от договора бесплатного использования культового учреждения». На основании этого документа и обращения сельского совета главой Богородчанской райгосадминистрации было подписано распоряжение «Об отказе от договора бесплатного использованию культового учреждения». 9 августа было отправлено письмо в адрес УПЦ МП с сообщением о создании комиссии для приема-передачи костела.
По информации католической церкви, комиссия уже прибывала в костел 21 августа 2017 года, но прихожане УПЦ МП тогда отказались передавать святыню и подписывать соответствующий акт."
https://inforesist.org/v-ivano-frankovskoy-oblasti-protivostoyanie-za-hram-mezhdu-upts-mp-i-katolikami-novosti-ukrainyi/
Для з'ясування конфліктної ситуації на місце події виїхали працівники груп реагування патрульної поліції.
Встановлено, що причиною конфлікту є передача комісією Богородчанської районної ради та адміністрації майнового комплексу пам'ятки архітектури - Митрополичних палат (духівництва і келій) Домініканського монастиря, що по вулиці Шевченка на баланс музичній школі, проти такого рішення виступив представник УПЦ Московського патріархату, який звернувся з повідомленням до поліції.
На цей час на місці події працюють правоохоронці. Відомості за цим фактом поліцією зареєстровані у встановленому порядку та проводиться перевірка.
Наразі інших причин конфлікту в тому числі на міжконфесійному грунті не встановлено.
Жодної протизаконної дії щодо культової споруди не здійснювалось.
Внаслідок суперечки з приводу отримання тілесних ушкоджень за медичною допомогою звернулися двоє місцевих жителів. Одному з них діагностовано забій м'яких тканин надбрівної ділянки голови, іншому - розтяжка зв'язок ліктьового суглобу та забійну ссадину ока. © Івано-Франківська область: https://if.npu.gov.ua/news/zagalna-informacziya/u-bogorodchanax-policziya-z-yasovuje-konflikt-pri-peredachi-vladoyu-primishhen-budivli-u-vlasnist-muzichnoji-shkoli/
https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9pZi5ucHUuZ292LnVhL25ld3MvemFnYWxuYS1pbmZvcm1hY3ppeWEvdS1ib2dvcm9kY2hhbmF4LXBvbGljeml5YS16LXlhc292dWplLWtvbmZsaWt0LXByaS1wZXJlZGFjaGktdmxhZG95dS1wcmltaXNoaGVuLWJ1ZGl2bGktdS12bGFzbmlzdC1tdXppY2hub2ppLXNoa29saS8=
вон на паРашу, на срани-рязани, в Украине-Руси вам, гнидам гэбистским, делать нечего. ишь, оне еще чего-то там вякают.))
То виходить, що мокшанські церковники збрехали?
І ЧОМУ Я НЕ ЗДИВОВАНИЙ???
Провокації Кремля, в тому числі провокації руками "мирян" чи руками націоналістів, треба гасити в зародку і жорстко.
Радикалы захватили храм на западе Украины
28.09.2018 19:20
В поселке Богородчаны Ивано-Франковской области члены запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» захватили храм и избили прихожан, сообщает пресс-служба Украинской православной церкви.28 сентября около 13:00 бойцы ворвались в здания при Свято-Троицком храме, находящиеся в пользовании религиозной общины УПЦ Московского патриархата. Нападавшие взломали двери, разбили окна и избили верующих. Один из мужчин получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, настоятелю храма протоиерею Владимиру Шувару заломили руки и пинками выгнали на улицу. Разогнав прихожан, нападавшие сменили замки.
https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/radikaly-zahvatili-hram-na-zapade-ukrainy/