 Перепутали чиновников с "Правым сектором": полиция объяснила, что церковь на Ивано-Франковщине никто не захватывал. ФОТО

Сообщение УПЦ МП о захвате Свято-Троицкого храма в пгт. Богородчаны не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Причиной конфликта является передача комиссией Богородчанского районного совета и администрации имущественного комплекса памятника архитектуры – Мирополичьих палат (духовенства и келий) Доминиканского монастыря, расположенного на улице Шевченка, на баланс музыкальной школы. Против такого решения выступил представитель УПЦ МП, обратившийся в полицию," – говорится в сообщении.





Как сообщает местное издание "Курс", депутатская комиссия Богородчанского райсовета попыталась попасть в помещение "Митрополичьих палат", которые решением сессии райсовета переданы в пользование местной музыкальной школе. Представители УПЦ МП решили им помешать.

"Это помещение музыкальной школы, которое когда-то, распоряжением (райгосадминистрации, – ред.) было передано во временное пользование церкви. Они не использовали его по назначению. Тем более, были обращения со стороны музыкальной школы, что им не хватает учебных помещений. Мы обратились в районный совет, чтобы вернуть имущество музыкальной школе. И хочу подчеркнуть, что это было единогласное решение сессии", – рассказал глава Богородчанской райгосадминистрации Франко Ежак.

По данным издания "Курс", представители полиции опечатали спорное помещение до выяснения обстоятельств. Некоторые верующие УПЦ МП, присутствовавшие при этом, вели себя агрессивно, – сообщают журналисты.





В пресс-службе полиции в Ивано-Франковской области подчеркивают, что конфлик не является межконфессиональным.

Вследствие спора за медицинской помощью обратились двое мужчин: у одного диагностирован ушиб мягких тканей головы, у другого – растяжение связок локтевого сустава и ссадина на лице.

Напомним, ранее сегодня, 28 Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила о захвате Свято-Троицкого храма, расположенного в пгт. Богородчаны Ивано-Франковской области. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте УПЦ МП, храм был захвачен представителями "Правого сектора", которые в процессе сломали двери и выбили окна. Церковь также сообщала о двоих пострадавших, у одного из которых якобы сотрясение мозга, а у другого сломана рука.

Отсутствие фото- и видеодоказательств случившегося в УПЦ МП объясняли тем, что события развивались чрезвычайно быстро, и зафиксировать их не было никакой возможности.