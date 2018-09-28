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Все про:райсовет (53) УПЦ (684) церковь (891) райгосадминистрация (28) Правый сектор (725) Ивано-Франковская область (308)

 Перепутали чиновников с "Правым сектором": полиция объяснила, что церковь на Ивано-Франковщине никто не захватывал. ФОТО

Верующие УПЦ МП отказываются освободить принадлежащее музыкальной школе помещение, которое им ранее предоставили в аренду местные власти.

Сообщение УПЦ МП о захвате Свято-Троицкого храма в пгт. Богородчаны не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Причиной конфликта является передача комиссией Богородчанского районного совета и администрации имущественного комплекса памятника архитектуры – Мирополичьих палат (духовенства и келий) Доминиканского монастыря, расположенного на улице Шевченка, на баланс музыкальной школы. Против такого решения выступил представитель УПЦ МП, обратившийся в полицию," – говорится в сообщении.

Перепутали чиновников с Правым сектором: полиция объяснила, что церковь на Ивано-Франковщине никто не захватывал 01


Перепутали чиновников с Правым сектором: полиция объяснила, что церковь на Ивано-Франковщине никто не захватывал 02

Как сообщает местное издание "Курс", депутатская комиссия Богородчанского райсовета попыталась попасть в помещение "Митрополичьих палат", которые решением сессии райсовета переданы в пользование местной музыкальной школе. Представители УПЦ МП решили им помешать.

"Это помещение музыкальной школы, которое когда-то, распоряжением (райгосадминистрации, – ред.) было передано во временное пользование церкви. Они не использовали его по назначению. Тем более, были обращения со стороны музыкальной школы, что им не хватает учебных помещений. Мы обратились в районный совет, чтобы вернуть имущество музыкальной школе. И хочу подчеркнуть, что это было единогласное решение сессии", – рассказал глава Богородчанской райгосадминистрации Франко Ежак.

Перепутали чиновников с Правым сектором: полиция объяснила, что церковь на Ивано-Франковщине никто не захватывал 03

По данным издания "Курс", представители полиции опечатали спорное помещение до выяснения обстоятельств. Некоторые верующие УПЦ МП, присутствовавшие при этом, вели себя агрессивно, – сообщают журналисты.


Перепутали чиновников с Правым сектором: полиция объяснила, что церковь на Ивано-Франковщине никто не захватывал 04

В пресс-службе полиции в Ивано-Франковской области подчеркивают, что конфлик не является межконфессиональным.

Вследствие спора за медицинской помощью обратились двое мужчин: у одного диагностирован ушиб мягких тканей головы, у другого – растяжение связок локтевого сустава и ссадина на лице.

Напомним, ранее сегодня, 28 Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила о захвате Свято-Троицкого храма, расположенного в пгт. Богородчаны Ивано-Франковской области. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте УПЦ МП, храм был захвачен представителями "Правого сектора", которые в процессе сломали двери и выбили окна. Церковь также сообщала о двоих пострадавших, у одного из которых якобы сотрясение мозга, а у другого сломана рука.

Отсутствие фото- и видеодоказательств случившегося в УПЦ МП объясняли тем, что события развивались чрезвычайно быстро, и зафиксировать их не было никакой возможности.

Источник: https://censor.net.ua/n3088677
 
   
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 Топ комментарии
 
как можно захватывать своё собственное имущество?
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А по какому праву Моцковско-монгольский патриархат вообще впёрся в западноукраинский храм на сто процентов католической архитектуры, расположенный в Ивано-Франковской области, которая никогда не входила даже в состав Российской империи ?
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А мальчиков в трусиках не распинали? Тогда это не Правый Сектор...
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В УПЦ МП утверждают: события развивались так быстро, что не было никакой возможности сфотографировать происходящее или заснять на видео


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Ок, а скрепные фото визиток Яроша тогда где? Конфлікт довкола храму в Івано-Франківській області: УПЦ МП повідомляє про захоплення будівлі "Правим сектором" - Цензор.НЕТ 8478
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возможно провокация кацапов для картинки. или дебилы уже начали "томос" осваивать раньше срока. получив томос власть не будет знать, что делать с религиозной войной.
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Якою війною?
Ви також схожі на провокатора. Принаймні своїми висловлюваннями.
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А треба було онуфрію бути людиною, а не свинею та не влаштовувати демонстративної неповаги до України та українського війська , відмовившись вставанням вшанувати пам'ять полеглих вохнів ЗСУ... Не співчуваю.. Але на період переговорів з Вселенським Патріархом - остерігатись треба провокацій.. Гарячі голови можуть зіграти на руку хуйлу та гундяю..
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А цього не треба. Гарячкувати не потрібно. Ше пару місяців і самі прийдуть і самі все дадуть..
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Cкоро от самосвятов Лавру освободим. Да не одну Конфлікт довкола храму в Івано-Франківській області: УПЦ МП повідомляє про захоплення будівлі "Правим сектором" - Цензор.НЕТ 307
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Скоро от самосвятов Лавру освободим. Да не одну Конфлікт довкола храму в Івано-Франківській області: УПЦ МП повідомляє про захоплення будівлі "Правим сектором" - Цензор.НЕТ 5107
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Поліція вже з'ясувала, що це майнова суперечка з місцевими чиновниками. Там здали в аренду якесь приміщення і з-за цього сварка.
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"Виявилося, що Болгородчанська районна рада та адміністрація передавала у власність музичній школі майновий комплекс пам'ятки архітектури "Митрополичі палати", - розповіли в поліції. У відомстві додали, що до правоохоронців звернулися люди, які виступали проти відчуження будівлі від храму. За словами представника прес-служби, в УПЦ МП переплутали представників влади з радикалами. (с)
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ну это просто смешно-в Украине захватили мацковскую церковь....
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Звонок в полицию поступил около 14-00
Первые сообщения в росс.СМИ прошли около 15-00
Первые сообщения в украинских сми (УП) появились около 16-00... (со ссылкой на росс. СМИ)

делайте выводы
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Самое время кремлевским попам крутить педали пока им не дали да, да именно то что Вы подумали.
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Правий сектор і на Майдані здійснював лише провокації, а Ярош бігав на інструктажі до Януковича!
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Роблять "правосеки" картинку для російського ТВ!
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Богу -Боогово ,а попам - пидсрачник.Так держать.Украина получит не Патриархию ,а Митрополитов из Константинополя,для канонизации православных Украины.Самосвятов -на права Свидетелей Иеговы в Таёжной Папуасии.Со временем будет и Патриархия.Но вообще- лучше -митрополия.Не будет типа зазнайства настоятеля Киево Печерской Лавры ,великого Хама Павла.В Украине весь высший клир -агенты КГБ, и теперешнего ФСБ.
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....И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его бог!»,
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами...
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Судячи з архітектури храму - РПЦ не вклала в нього жодної копійки, а просто вкрала у католиків або греко-католиків..
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комплекса памятника архитектуры - Мирополичьих палат (духовенства и келий) Доминиканского монастыря,Источник: https://censor.net.ua/n3088677
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Взагалі то тут такі от справи:
"В свою очередь издание римо-католической церкви в 2017 году сообщало, что доминиканский костел Посещения Елизаветы Пресвятой Девой Марией по праву принадлежит католикам, а католическое сообщество требует передачи святыни исключительно в правовом поле.

28 апреля 2017 года Богородчанский райсовет одноголосно проголосовал разрыв договора бессрочной аренды помещения костела с УПЦ МП, утвердив «Об отказе от договора бесплатного использования культового учреждения». На основании этого документа и обращения сельского совета главой Богородчанской райгосадминистрации было подписано распоряжение «Об отказе от договора бесплатного использованию культового учреждения». 9 августа было отправлено письмо в адрес УПЦ МП с сообщением о создании комиссии для приема-передачи костела.

По информации католической церкви, комиссия уже прибывала в костел 21 августа 2017 года, но прихожане УПЦ МП тогда отказались передавать святыню и подписывать соответствующий акт."

https://inforesist.org/v-ivano-frankovskoy-oblasti-protivostoyanie-za-hram-mezhdu-upts-mp-i-katolikami-novosti-ukrainyi/
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Ну, раз фигурирует "Правый сектор", значит - брехня.
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"двум мужчинам сломали руки и разбили головы Источник: https://censor.net.ua/n3088677" почему только двум!????
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Региональное управление полиции в Ивано-Франковской области опровергло информацию о пострадавших при "столкновениях". По данным полиции, в ходе конфликта "в отношении культового сооружения ни одного противозаконного действия не осуществлялось", другими словами, информация о выбитых окнах, дверях и других повреждениях не соответствует действительности.

Конфлікт довкола храму в Івано-Франківській області: УПЦ МП повідомляє про захоплення будівлі "Правим сектором" - Цензор.НЕТ 3258

Для з'ясування конфліктної ситуації на місце події виїхали працівники груп реагування патрульної поліції.
Встановлено, що причиною конфлікту є передача комісією Богородчанської районної ради та адміністрації майнового комплексу пам'ятки архітектури - Митрополичних палат (духівництва і келій) Домініканського монастиря, що по вулиці Шевченка на баланс музичній школі, проти такого рішення виступив представник УПЦ Московського патріархату, який звернувся з повідомленням до поліції.
На цей час на місці події працюють правоохоронці. Відомості за цим фактом поліцією зареєстровані у встановленому порядку та проводиться перевірка.
Наразі інших причин конфлікту в тому числі на міжконфесійному грунті не встановлено.
Жодної протизаконної дії щодо культової споруди не здійснювалось.
Внаслідок суперечки з приводу отримання тілесних ушкоджень за медичною допомогою звернулися двоє місцевих жителів. Одному з них діагностовано забій м'яких тканин надбрівної ділянки голови, іншому - розтяжка зв'язок ліктьового суглобу та забійну ссадину ока. © Івано-Франківська область: https://if.npu.gov.ua/news/zagalna-informacziya/u-bogorodchanax-policziya-z-yasovuje-konflikt-pri-peredachi-vladoyu-primishhen-budivli-u-vlasnist-muzichnoji-shkoli/

https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9pZi5ucHUuZ292LnVhL25ld3MvemFnYWxuYS1pbmZvcm1hY3ppeWEvdS1ib2dvcm9kY2hhbmF4LXBvbGljeml5YS16LXlhc292dWplLWtvbmZsaWt0LXByaS1wZXJlZGFjaGktdmxhZG95dS1wcmltaXNoaGVuLWJ1ZGl2bGktdS12bGFzbmlzdC1tdXppY2hub2ppLXNoa29saS8=
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"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз...для ума"...(с)
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руцкие попы и их шакалаты - проваливайте в парашу к педрилле гундяеву !!!!
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филиал мокальскага сатаната в Украине - сами захватчики и оккупанты.


вон на паРашу, на срани-рязани, в Украине-Руси вам, гнидам гэбистским, делать нечего. ишь, оне еще чего-то там вякают.))




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визитка яроша так и осталась лежать во дворе ?
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Ось вам і Західна Україна, бандерівці- московська церква в яку купу рагулів ходило і славило Путіна.
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Не я шото не понял а что гундяевская секта забыла в Ивано-Франковской области и с какого перепугу это сектанство на что то претендует Ребята охренели и куда смотрит правый сектор
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Это нужно пресекать, нехватало чтоб титуханы стали глубоко верующими, и обнесли национальное достояние, или сами попы МП по заказу кремльТВ симулировали "БЕСчинства".
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Белый и пушистый юра бирюков изобличает. Бугага.
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Я уверен, что Юра попушистие тебя и твоей газовой принцессы
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А хто ж бідним вірянам руку поламав та струс мозку зробив? Хто священника побив?
То виходить, що мокшанські церковники збрехали?
І ЧОМУ Я НЕ ЗДИВОВАНИЙ???
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Треба, щоб все пройшло тихо і спокійно. Церква є церква.
Провокації Кремля, в тому числі провокації руками "мирян" чи руками націоналістів, треба гасити в зародку і жорстко.
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а кацапам по телевизору уже рассказали, что правый сектор поломал попам руки и пенками их выгнали их храма, там истерика и вонь жуткая.
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Достаточно сбить самим себе ИЛ-20 и дело пошло.Мавзолейное быдло не имеет границ ...,сказал однажды Плешивый Педофил....
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от блин... испортят же картинку гебельсТВ... и что им сегодня обговаривать у соловьева?
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Гундяевского попа привязать к столбу позора за клевету на ПС.
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В 1939 году 28 сентября,Степан Бандера из Ивано-Франковска поехал в Москву и подписал Братский Договор Молотов-Риббентроп....
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Це якшо у франківській області паства до поломаних кісток стоїть за кирилом, то шо вже казати за "юго-восток"!
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Но пердаки уже горят

Радикалы захватили храм на западе Украины

28.09.2018 19:20
В поселке Богородчаны Ивано-Франковской области члены запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» захватили храм и избили прихожан, сообщает пресс-служба Украинской православной церкви.28 сентября около 13:00 бойцы ворвались в здания при Свято-Троицком храме, находящиеся в пользовании религиозной общины УПЦ Московского патриархата. Нападавшие взломали двери, разбили окна и избили верующих. Один из мужчин получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, настоятелю храма протоиерею Владимиру Шувару заломили руки и пинками выгнали на улицу. Разогнав прихожан, нападавшие сменили замки.
https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/radikaly-zahvatili-hram-na-zapade-ukrainy/
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та ладно, они и самого Бандеру выдели в первых рядах захватчиков.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПерепутали чиновников с "Правым сектором": полиция объяснила, что церковь на Ивано-Франковщине никто не захватывал. ФОТО
 
 
 
 
 
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