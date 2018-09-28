 Конфликт вокруг храма в Ивано-Франковской области: УПЦ МП сообщает о захвате здания "Правым сектором"

Украинская православная церковь Московского патриархата сообщает о захвате представителями "Правого сектора" Свято-Троицкого храма, расположенного в пгт. Богородчаны Ивано-Франковской области. Информация о захвате опубликована на официальном сайте УПЦ МП, передает Цензор.НЕТ.
Так, на сайте указано, что во время захвата были сломаны двери, разбиты окна.
"Верующих избили, один мужчина получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, также пострадал настоятель храма протоиерей Владимир Шувар", – говорится в сообщении.
Свято-Троицкий храм в пгт. Богородчаны Ивано-Франковской области
"Крепких мужчин у храма заметили прихожане. Поступила информация, что глава "Правого сектора" собирает людей возле церкви, чтобы зайти в храм и захватить его. Поэтому сюда пришли прихожане Свято-Троицкого храма и попытались помешать захвату", – утверждают авторы сообщения на сайте УПЦ МП.
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"По словам очевидцев, активисты смогли проникнуть в церковь через внутренний двор - музыкальную школу, которая примыкает к зданию. Ворвавшись в храм, они устроили драку с прихожанами, которые находились внутри, в результате несколько человек получили серьезные травмы - двум мужчинам сломали руки и разбили головы. Настоятеля же храма, заломив ему руки, пинками выбросили на улицу. Изгнав таким образом всех прихожан, мужчины сменили замки", – говорится в сообщении.
В УПЦ МП утверждают: события развивались так быстро, что не было никакой возможности сфотографировать происходящее или заснять на видео. К тому же, это могло быть просто опасно, считают в церкви.
"Сейчас ситуация на месте происшествия остается напряженной", – сообщает официальный сайт УПЦ.
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фелшку с видео видать забыли выслать
СталинаЯхве. Наоборот надо стремиться стать терпилой за эту чуму))
1) може їх якраз засилля вірунства настільки дістало що "зцілювали"?
2) Лєнін проти Яхве як мужик що би кинув гранату в ХСС в Москві проти самера який підірвав його
І дідусь Ілліч не підкачав - косив народи, що не підкорялись направо та наліво,\\\\\\\\\\\
Де було те Яхве коли його рабів мочили дуже злі мужики? Ах так, він і сам не проти вирізати мільйон-другий під хороший настрій)
І мальовані дощечки за кордон продали, разом з іншим хламом.\\\\\\\\\\
і шматки сушених бомжів, курячі кістки, цеглу, ганчір.я - все те що попи видавали за "мощі чудотворні"? так хоч грошей виручили - менше українців здохло як худоба мимрячи "спасипоможибошемилостивий" - до твого Яхве, між іншим!!
22.09.2018 12:58
Відправте в небуття вже цього ідіота! Краще б з таким усердям боровся з віруючими в чесне слово політиків!
А этой "быкотой" недалёкой, действительно, пользуются... "Для "картинки"... "картинки гонений и разжигания "бандерами" религиозной войны"...
Тревога...Провокация московских попов. В Одессу везут 5000 православнутых уродов
№ 844 від 26.09.2018 р.
Про проведення заходу, присвяченого Дню пам'яті преподобного Кукши Одеського, у м. Одесі
Розпорядження
Одеського міського голови
№ 844 від 26.09.2018 р.
Про проведення заходу, присвяченого Дню пам'яті
преподобного Кукши Одеського, у м. Одесі
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку зі зверненням Митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела:
1. Надати сприяння Українській Православній Церкві у проведенні заходу, присвяченого Дню пам'яті преподобного Кукши Одеського, в м. Одесі у Свято-Успенському чоловічому монастирі за адресою: м. Одеса, пров. Монастирський, 6 з 28 по 30 вересня 2018 року.
2. Відповідальний за проведення заходу - протоієрей Терлецький Володимир Михайлович.
3. Орієнтовна кількість учасників - 5000 осіб.
4. Комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Одеса» надати залу офіційних делегацій під час прибуття до міста Одеси та відбуття з нього Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія 29 вересня 2018 року.
5. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку у місцях масового скупчення людей:
- 29 вересня 2018 року під час прибуття до Міжнародного аеропорту «Одеса» та відбуття з нього Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія (м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2);
- з 28 по 30 вересня 2018 року на території та вулицях, прилеглих до Свято-Успенського чоловічого монастиря (м. Одеса, пров. Монастирський, 6).
6. Департаменту міського господарства Одеської міської ради забезпечити встановлення на території, прилеглій до Свято-Успенського чоловічого монастиря, біотуалетів і додаткових контейнерів для сміття.
7. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради спільно з комунальною установою «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» забезпечити посилене чергування аварійно-рятувальних змін у місці проведення заходу.
8. Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради надати запит до департаменту охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації для забезпечення чергування машин «швидкої допомоги» та бригад фахівців під час проведення заходу з 28 по 30 вересня 2018 року.
9. Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надати допомогу департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради у вирішенні питання перевезення учасників заходу (за заявками).
10. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції:
10.1. Посилити контроль за рухом автотранспорту та дотриманням Правил дорожнього руху:
- 29 вересня 2018 року під час прибуття та відбуття Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія до Міжнародного аеропорту «Одеса» (м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2);
- з 29 вересня 2018 року по вулицях, прилеглих до пров. Монастирського, під час перебування паломників у Свято-Успенському чоловічому монастирі.
10.2. Забезпечити супровід колони представників релігійної громадськості та гостей міста Одеси (за заявками).
11. Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку та висвітлення заходу у засобах масової інформації.
12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Котляра А.І.
В.о. міського голови А. Орловський
к тому же я уверен что озвучена только версия МП . думаю не было там ни какого правого сектора . а были другие жители Богородчан которые просто пришли и заявили свои права на культовое сооружение . и судя по тому что сектантов выгнали было их куда как больше
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чтл это за прихожане-с кулаками кидаются зразу? Боевые попы фсб мп?
В мп оружия не цураются ((
А он воно як. Ні тобі фото, ні тобі відео. Один лиш Правий сектор...
Давно грозились кацапы распедалить эту тему, похоже уже началось.