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Все про:захват (687) УПЦ (684) церковь (891) Правый сектор (725) Ивано-Франковская область (308)

 Конфликт вокруг храма в Ивано-Франковской области: УПЦ МП сообщает о захвате здания "Правым сектором"

Согласно сообщению УПЦ МП, при захвате пострадали несколько человек, а обстановка вокруг храма остается "напряженной".

Украинская православная церковь Московского патриархата сообщает о захвате представителями "Правого сектора" Свято-Троицкого храма, расположенного в пгт. Богородчаны Ивано-Франковской области. Информация о захвате опубликована на официальном сайте УПЦ МП, передает Цензор.НЕТ.

Так, на сайте указано, что во время захвата были сломаны двери, разбиты окна.

"Верующих избили, один мужчина получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, также пострадал настоятель храма протоиерей Владимир Шувар", – говорится в сообщении.

Конфликт вокруг храма в Ивано-Франковской области: УПЦ МП сообщает о захвате здания Правым сектором 01

Свято-Троицкий храм в пгт. Богородчаны Ивано-Франковской области

"Крепких мужчин у храма заметили прихожане. Поступила информация, что глава "Правого сектора" собирает людей возле церкви, чтобы зайти в храм и захватить его. Поэтому сюда пришли прихожане Свято-Троицкого храма и попытались помешать захвату", – утверждают авторы сообщения на сайте УПЦ МП.

Также на Цензор.НЕТ: Украина станет главной православной страной и заявит, что Москва уже - не "третий Рим", - Жириновский. ВИДЕО

"По словам очевидцев, активисты смогли проникнуть в церковь через внутренний двор - музыкальную школу, которая примыкает к зданию. Ворвавшись в храм, они устроили драку с прихожанами, которые находились внутри, в результате несколько человек получили серьезные травмы - двум мужчинам сломали руки и разбили головы. Настоятеля же храма, заломив ему руки, пинками выбросили на улицу. Изгнав таким образом всех прихожан, мужчины сменили замки", – говорится в сообщении.

В УПЦ МП утверждают: события развивались так быстро, что не было никакой возможности сфотографировать происходящее или заснять на видео. К тому же, это могло быть просто опасно, считают в церкви.

"Сейчас ситуация на месте происшествия остается напряженной", – сообщает официальный сайт УПЦ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минкульт проведет оценку имущества УПЦ МП

Источник: https://censor.net.ua/n3088677
 
   
VEhrNGRrdzVRek13VEVSU2FHUkRlVEJNUkZKbmJucFJiemxEWmpCTFdqZ3dXV0pSZEdSSFFUQk1jbEYyZEVONU1GbDRPREJLTDFKblRrTjNNRXhNVW1rNVF6VkpUa2RDTUV4WVVYVjBSME13VERkU1owaDZVVzFPUTNrd1RFUlJkbVJESzB4a1Eyc3dXVVJSYzA1RE9UQk1jbEYyZEVONU1GbElVWFYwUTNjd1dUaG5NRXczVVhOa1F6Y3dURVJTWjJSSFF6QlpkejA9
 Топ комментарии
 
как можно захватывать своё собственное имущество?
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А по какому праву Моцковско-монгольский патриархат вообще впёрся в западноукраинский храм на сто процентов католической архитектуры, расположенный в Ивано-Франковской области, которая никогда не входила даже в состав Российской империи ?
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Ищите визитку Яроша. В ней вся причина Конфликт вокруг храма в Ивано-Франковской области: УПЦ МП сообщает о захвате здания "Правым сектором" - Цензор.НЕТ 2336
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как можно захватывать своё собственное имущество?
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Зачем захватывать,если сказали что могут мирно служит при УПЦ ?
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так раися не давно и фек снимала что Правый сектор СБУ захватывала, Видать "актеров" сюда перекинула
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В УПЦ МП утверждают: события развивались так быстро, что не было никакой возможности сфотографировать происходящее или заснять на видео

фелшку с видео видать забыли выслать Конфлікт довкола храму в Івано-Франківській області: УПЦ МП повідомляє про захоплення будівлі "Правим сектором" - Цензор.НЕТ 4094
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Ищите визитку Яроша. В ней вся причина Конфликт вокруг храма в Ивано-Франковской области: УПЦ МП сообщает о захвате здания "Правым сектором" - Цензор.НЕТ 2336
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В чем проблема, я не понимаю? Нерон вообще эту заразу искоренял как сам хотел(жаль что недодавил), все кто подох "за веру" - вечно поет песенки во славу Сталина Яхве. Наоборот надо стремиться стать терпилой за эту чуму))
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Щось не бачу подібних коментарів, де в пух та пірья розносиш політиків за їх "казки", а також "віруючих" саме в того політика, хто мотає локшину від політиків на обидва вуха.
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Yuriy Smith

1) може їх якраз засилля вірунства настільки дістало що "зцілювали"?
2) Лєнін проти Яхве як мужик що би кинув гранату в ХСС в Москві проти самера який підірвав його

І дідусь Ілліч не підкачав - косив народи, що не підкорялись направо та наліво,\\\\\\\\\\\

Де було те Яхве коли його рабів мочили дуже злі мужики? Ах так, він і сам не проти вирізати мільйон-другий під хороший настрій)

І мальовані дощечки за кордон продали, разом з іншим хламом.\\\\\\\\\\

і шматки сушених бомжів, курячі кістки, цеглу, ганчір.я - все те що попи видавали за "мощі чудотворні"? Конфлікт довкола храму в Івано-Франківській області: УПЦ МП повідомляє про захоплення будівлі "Правим сектором" - Цензор.НЕТ 4077 так хоч грошей виручили - менше українців здохло як худоба мимрячи "спасипоможибошемилостивий" - до твого Яхве, між іншим!!
22.09.2018 12:58


Відправте в небуття вже цього ідіота! Краще б з таким усердям боровся з віруючими в чесне слово політиків!
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ищите ... ру сми, ведущее прямую трансляцию с места событий.
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По расіітваццатьчітирє показували))))
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у Франківську? Там лячно, батьківщина Бандери.
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всё правильно. нам не нужна секта мп под руководством кгб
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А нам не потрібні московські попи разом з їх паствою .
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заблудившая овца так и не поняла что ходит в СЕКТУ КГБШНУЮ которая не имеет ни чего общего с провославием.
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мпц такая же секта как и белое братство и тысячи других раскольников.
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Наденька оставте свое мнение при себе.Прочитайте Библию от Бытие и до Апокалипсис и тогда будете коментировать.А накалять и без того злых людей нехорошо.
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раися привела в действие свой план.... типа их бьют для КАРТИНКИ Варфоломею?
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Вот именно... Дьявола нужно не из молельного помещения изгонять, а из людских голов... И не кулаком, а собственным примером. "Не каждый дом с крестом храмом господним есть...". "Бог не в брёвнах (здании церкви), а в рёбрах...(то есть, в самом человеке)...". (А это - протопоп Аввакум).
А этой "быкотой" недалёкой, действительно, пользуются... "Для "картинки"... "картинки гонений и разжигания "бандерами" религиозной войны"...
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Конфликт вокруг храма в Ивано-Франковской области: УПЦ МП сообщает о захвате здания "Правым сектором" - Цензор.НЕТ 8274
Тревога...Провокация московских попов. В Одессу везут 5000 православнутых уродов
№ 844 від 26.09.2018 р.
Про проведення заходу, присвяченого Дню пам'яті преподобного Кукши Одеського, у м. Одесі
Розпорядження
Одеського міського голови
№ 844 від 26.09.2018 р.
Про проведення заходу, присвяченого Дню пам'яті
преподобного Кукши Одеського, у м. Одесі

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку зі зверненням Митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела:

1. Надати сприяння Українській Православній Церкві у проведенні заходу, присвяченого Дню пам'яті преподобного Кукши Одеського, в м. Одесі у Свято-Успенському чоловічому монастирі за адресою: м. Одеса, пров. Монастирський, 6 з 28 по 30 вересня 2018 року.

2. Відповідальний за проведення заходу - протоієрей Терлецький Володимир Михайлович.

3. Орієнтовна кількість учасників - 5000 осіб.

4. Комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт Одеса» надати залу офіційних делегацій під час прибуття до міста Одеси та відбуття з нього Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія 29 вересня 2018 року.

5. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку у місцях масового скупчення людей:
- 29 вересня 2018 року під час прибуття до Міжнародного аеропорту «Одеса» та відбуття з нього Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія (м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2);
- з 28 по 30 вересня 2018 року на території та вулицях, прилеглих до Свято-Успенського чоловічого монастиря (м. Одеса, пров. Монастирський, 6).
6. Департаменту міського господарства Одеської міської ради забезпечити встановлення на території, прилеглій до Свято-Успенського чоловічого монастиря, біотуалетів і додаткових контейнерів для сміття.

7. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради спільно з комунальною установою «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» забезпечити посилене чергування аварійно-рятувальних змін у місці проведення заходу.

8. Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради надати запит до департаменту охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації для забезпечення чергування машин «швидкої допомоги» та бригад фахівців під час проведення заходу з 28 по 30 вересня 2018 року.

9. Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надати допомогу департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради у вирішенні питання перевезення учасників заходу (за заявками).

10. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції:
10.1. Посилити контроль за рухом автотранспорту та дотриманням Правил дорожнього руху:
- 29 вересня 2018 року під час прибуття та відбуття Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія до Міжнародного аеропорту «Одеса» (м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2);
- з 29 вересня 2018 року по вулицях, прилеглих до пров. Монастирського, під час перебування паломників у Свято-Успенському чоловічому монастирі.
10.2. Забезпечити супровід колони представників релігійної громадськості та гостей міста Одеси (за заявками).

11. Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку та висвітлення заходу у засобах масової інформації.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Котляра А.І.

В.о. міського голови А. Орловський
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Та нічого страшного. "яр холодний" все "разруліт". Ну щоб "картінкі " для ординського смі не було. Лишній раз впевнююсь, що "яр холодний" - ГНИДА прокацапська.
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согласен . не гуманно . ну а если по другому русские попы не понимают ? Конфликт вокруг храма в Ивано-Франковской области: УПЦ МП сообщает о захвате здания "Правым сектором" - Цензор.НЕТ 6471
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В "московському патріархаті" і попи московські.
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Вот забирай этих своих "наших" попов к себе, в "Британию" ("ВнутриМКАДовскую")... Чтобы народ не баламутили... Мы в Украине геноцид не устраивали и устраивать не собираемся... А вот Сенат США признал "геноцидом" Голодомор в Украине... А "ваше" "ВнутриМКАДье" само себя признало "правопреемником СССР". Вот и будете теперь за свой геноцид отвечать...
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Украинские попы никогда не назовут себя московским пархатом, а на хер это туда Конфлікт довкола храму в Івано-Франківській області: УПЦ МП повідомляє про захоплення будівлі "Правим сектором" - Цензор.НЕТ 6354 вместе с чекистской сектой.
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как бы тебе старый английский пользователь объяснить по доходчивее . скажи можно ли назвать украинскими попов ( многие из которых родились и выросли не в Украине ) и которые выполняют приказы исходящие из России ? называть их нашими только на том основании что они живут ( и гадят ) рядом с нами ? а прихожане . ну я имею опыт общения с некоторыми людьми которые не просто в церковь ходят а именно живут этим . так вот более внушаемых чем прихожане УПЦ МП я не встречал . реально секта . я сейчас имею в виду именно тех кто постоянно трется возле церкви . те кто ходит раз в год освятить паску не в счет

к тому же я уверен что озвучена только версия МП . думаю не было там ни какого правого сектора . а были другие жители Богородчан которые просто пришли и заявили свои права на культовое сооружение . и судя по тому что сектантов выгнали было их куда как больше
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так там такой же Правый сектор, как визитка Яроша в сгоревшем джипе....
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да понятно что озвучена версия МП . уверен что не было там ни какого правого сектора . а были другие жители Богородчан . и судя по тому что сектантам ввалили и выгнали было их значительно больше
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А по какому праву Моцковско-монгольский патриархат вообще впёрся в западноукраинский храм на сто процентов католической архитектуры, расположенный в Ивано-Франковской области, которая никогда не входила даже в состав Российской империи ?
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Неймовірно! ФСБ-церква кіріла в Івано-франківській області????
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Ворвавшись в храм, они устроили драку с прихожанами, которые находились внутриИсточник:https://censor.net.ua/n3088677

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чтл это за прихожане-с кулаками кидаются зразу? Боевые попы фсб мп?
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=== Боевые попы фсб мп===

В мп оружия не цураются ((
Конфликт вокруг храма в Ивано-Франковской области: УПЦ МП сообщает о захвате здания "Правым сектором" - Цензор.НЕТ 9891
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Под видом правого сектора могут быть и про российские титушки направленные тем же московским патриархатом чтобы показать , что Украине томос давать нельзя. Да и создать картинку для рос тв. Так что не очень нужно верить всем этим заявлениям.
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секта агента кгб михайлова-геть з України!!!
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А може це прихильники самого "московського патріархата" скоїли цю провокацію ? Будь хто може назвати себе "Правим сектором" і навіть відповідну символіку дістати не проблема. Випадки коли буцімто "українські патріоти" скоювали напади на представництва Польщі або Угорщини, плюндрували пам'ятники нацменьшин вже були і розслідування з'ясовувало, що це найманці виконували накази з Москви для дискредитації українців в Світі.
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Это не захват, а изгнание бесов из своего дома и востановление исторической справедливости.
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Украинцы предлагают отобрать Киево-Печерскую Лавру у УПЦ МП Что нужно для этого сделать: https://inforesist.org/ukraintsyi-predlagayut-otobrat-kievo-pecherskuyu-lavru-u-upts-mp/ …
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Визитку Яроша уже показывали? А распятого мальчика в трусиках?😳😄
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Скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України про передачу в безоплатне користування УПЦ будівель і споруд https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/1863 …
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Що ти мелеш, московине ? Це майнова суперечка за арендовану будівлю.
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Конечно, заснять не удалось... почему бы тогда не сказать что десятерым проломили головы и тридцати людям поломали конечности? Так бы поубедительнее звучало...
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Догралися! "Дядьку, прости нас": Кіріла посилають до Варфоломія просити прощення http://puer.org.ua/news/801/
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та да...сразу захватывать не стали,подождали пока слух по селу разнесется и соберутся верующие Конфликт вокруг храма в Ивано-Франковской области: УПЦ МП сообщает о захвате здания "Правым сектором" - Цензор.НЕТ 8896.совсем не паливный сценарий.
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нет ждали пока приедут журналисты Мертвечука с 112 канала или мураевского ньюз ван) Жулька сегодня давала напимер прессконференцию чьи там торчали микрофоны: 112 канал, ньюз ван, 24 канал и 1+1 бени
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не было никакой возможности сфотографировать происходящее или заснять на видео Источник: https://censor.net.ua/n3088677
А он воно як. Ні тобі фото, ні тобі відео. Один лиш Правий сектор...
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А "визитку Яроша" обнаружили ? Нелигитимная секта московского сатаната как всегда жжёт не по детски. Вон из Православной Украины, сатанинское отребье !
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заснять они не успели???????? сотни прихожан, кто то имеет смартфон на руках чтобы заснять!!!!!!!! Это мокшанский ФЭЙК, они же говорили о провокациях, вот они и начали!!!
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Когда ПС узнает об этом случае то вряд ли расстроится. А вообще начинаются ли это кацапские провокации или нет,а с гундяевскими ряжеными пусть решают громады на местах. Не устраивают-вон. Устраивают-посочувствовать,не более.
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возможно провокация кацапов для картинки. или дебилы уже начали "томос" осваивать раньше срока. получив томос власть не будет знать, что делать с религиозной войной.
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Такс, ну потихоньку начались кацапские фейки с распятыми мальчиками с крестиками, при участии Правого Сектора, понятно с кучей "свидетелей" и без видео-фото-доказательств.
Давно грозились кацапы распедалить эту тему, похоже уже началось.
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Между кем конфликт? Некое Бородатые Чмо Самозванец Раскольник заявило о себе как о представителей Бога на земле и пыталась вводить в заблуждение мещан. МЕЩАНЕ обязаны испепелить посланника Сатаны. Храм Божий. Бог для Людей
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все ще попереду... збирайте манатки на мацкву, ординці
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А мальчиков в трусиках не распинали? Тогда это не Правый Сектор...
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В УПЦ МП утверждают: события развивались так быстро, что не было никакой возможности сфотографировать происходящее или заснять на видео


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Ок, а скрепные фото визиток Яроша тогда где? Конфлікт довкола храму в Івано-Франківській області: УПЦ МП повідомляє про захоплення будівлі "Правим сектором" - Цензор.НЕТ 8478
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возможно провокация кацапов для картинки. или дебилы уже начали "томос" осваивать раньше срока. получив томос власть не будет знать, что делать с религиозной войной.
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А треба було онуфрію бути людиною, а не свинею та не влаштовувати демонстративної неповаги до України та українського війська , відмовившись вставанням вшанувати пам'ять полеглих вохнів ЗСУ... Не співчуваю.. Але на період переговорів з Вселенським Патріархом - остерігатись треба провокацій.. Гарячі голови можуть зіграти на руку хуйлу та гундяю..
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А цього не треба. Гарячкувати не потрібно. Ше пару місяців і самі прийдуть і самі все дадуть..
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Cкоро от самосвятов Лавру освободим. Да не одну Конфлікт довкола храму в Івано-Франківській області: УПЦ МП повідомляє про захоплення будівлі "Правим сектором" - Цензор.НЕТ 307
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Скоро от самосвятов Лавру освободим. Да не одну Конфлікт довкола храму в Івано-Франківській області: УПЦ МП повідомляє про захоплення будівлі "Правим сектором" - Цензор.НЕТ 5107
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Поліція вже з'ясувала, що це майнова суперечка з місцевими чиновниками. Там здали в аренду якесь приміщення і з-за цього сварка.
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