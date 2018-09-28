 Конфликт вокруг храма в Ивано-Франковской области: УПЦ МП сообщает о захвате здания "Правым сектором"

Украинская православная церковь Московского патриархата сообщает о захвате представителями "Правого сектора" Свято-Троицкого храма, расположенного в пгт. Богородчаны Ивано-Франковской области. Информация о захвате опубликована на официальном сайте УПЦ МП, передает Цензор.НЕТ.

Так, на сайте указано, что во время захвата были сломаны двери, разбиты окна.

"Верующих избили, один мужчина получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, также пострадал настоятель храма протоиерей Владимир Шувар", – говорится в сообщении.

Свято-Троицкий храм в пгт. Богородчаны Ивано-Франковской области

"Крепких мужчин у храма заметили прихожане. Поступила информация, что глава "Правого сектора" собирает людей возле церкви, чтобы зайти в храм и захватить его. Поэтому сюда пришли прихожане Свято-Троицкого храма и попытались помешать захвату", – утверждают авторы сообщения на сайте УПЦ МП.

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"По словам очевидцев, активисты смогли проникнуть в церковь через внутренний двор - музыкальную школу, которая примыкает к зданию. Ворвавшись в храм, они устроили драку с прихожанами, которые находились внутри, в результате несколько человек получили серьезные травмы - двум мужчинам сломали руки и разбили головы. Настоятеля же храма, заломив ему руки, пинками выбросили на улицу. Изгнав таким образом всех прихожан, мужчины сменили замки", – говорится в сообщении.

В УПЦ МП утверждают: события развивались так быстро, что не было никакой возможности сфотографировать происходящее или заснять на видео. К тому же, это могло быть просто опасно, считают в церкви.

"Сейчас ситуация на месте происшествия остается напряженной", – сообщает официальный сайт УПЦ.

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