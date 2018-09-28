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 Двое украинских воинов ранены, наемники 13 раз обстреляли позиции ВСУ, в т.ч. из БМП, минометов и зенитных установок, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Днем враг открывал прицельный огонь из минометов, вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Золотое, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

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"Опорные пункты вблизи Новолуганского, что на Светлодарском направлении, и Гнутово на Приазовье оккупанты обстреляли из минометов 82-го калибра. Также защитников Гнутово и защитников Золотого противник накрыл шквальным огнем зенитных установок ЗУ-23-2. По позициям Объединенных сил у того же Гнутово и вблизи Крымского велся огонь из вооружения БМП", - говорится в сообщении..

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил сегодня были ранены.

Также читайте: Враг за сутки осуществил 22 обстрела, потерь среди украинских воинов нет, четверо оккупантов уничтожены, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3088675
 
   
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Двое украинских воинов ранены
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одужання хлопцям.........
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Все добре, минские угоды не порушены. До 100мм - можно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских воинов ранены, наемники 13 раз обстреляли позиции ВСУ, в т.ч. из БМП, минометов и зенитных установок, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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