 Двое украинских воинов ранены, наемники 13 раз обстреляли позиции ВСУ, в т.ч. из БМП, минометов и зенитных установок, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Днем враг открывал прицельный огонь из минометов, вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Золотое, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

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"Опорные пункты вблизи Новолуганского, что на Светлодарском направлении, и Гнутово на Приазовье оккупанты обстреляли из минометов 82-го калибра. Также защитников Гнутово и защитников Золотого противник накрыл шквальным огнем зенитных установок ЗУ-23-2. По позициям Объединенных сил у того же Гнутово и вблизи Крымского велся огонь из вооружения БМП", - говорится в сообщении..

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил сегодня были ранены.

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