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 Политика Украины, Экономика
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Все про:промышленность (214) Гройсман (4326) инновации (34)

 До конца года включим механизм господдержки инноваций в промышленности, - Гройсман

До конца текущего года заработает механизм государственной поддержки технологических инноваций в промышленности, средства на реализацию которого в размере 300 млн грн впервые заложены в госбюджет 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Национального комитета по промышленному развитию.

Как отмечается, сегодня только 18% предприятий в Украине считаются инновационными и вкладывают средства в развитие продукта. Преимущественно это производители машин и оборудования для различных отраслей, прежде всего, для агросектора, дорожного строительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три года Украина поднялась на 20 позиций и заняла 43 место в рейтинге инновационных стран, - Порошенко

"Наша задача - перестроить экономику из сырьевой в экономику добавленной стоимости. А это невозможно сделать без поддержки инноваций, - сказал Гройсман. - Сегодня только пятая часть предприятий в Украине являются инновационными. Но мы создали реальный механизм бюджетной поддержки создания инновационных продуктов в различных сферах".

При этом он подчеркнул, что сейчас вопрос – за формированием специальной комиссии, которая будет определять предоставление бюджетного ресурса.

"Мы уже до конца года включим механизм государственной поддержки. Такое задание я поставил перед Нацкомитетом по промышленному развитию. Выбор проектов будет утверждаться не чиновниками, а предпринимателями. Это обеспечит прозрачность и качество, и мы также минимизируем проявления любых коррупционных рисков при распределении средств. И в следующем году работу продолжим", - цитирует пресс-служба Кабинета министров Гройсман.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088670
 
 
 Топ комментарии
 
"Инновации" так тебе и потекут...
Чтобы создать что-то новое надо иметь квалификацию, думать и работать...
Не знал, торговец трусами?... Очковтирательство ты получишь, а не новации...
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Вы не о тех инновациях услышали! Мышь не может родить гору!
У продавца трусов инновация только одна - в сфере тарифов и цен! Это будет "Программа инновационного повышения цен" До кінця року включимо механізм держпідтримки інновацій у промисловості, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8474
До кінця року включимо механізм держпідтримки інновацій у промисловості, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8399
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Если, ты, не в состоянии заработать, нечего на кого-то кивать!!!
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Причем здесь я ? Рева слышал ,что говорил ? Про всех людей.
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А ты в состоянии зарабатывать, когда тебе не дают это делать? Я имею ввиду именно зарабатывать, а не коммуниздить
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"Инновации" так тебе и потекут...
Чтобы создать что-то новое надо иметь квалификацию, думать и работать...
Не знал, торговец трусами?... Очковтирательство ты получишь, а не новации...
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Вы не о тех инновациях услышали! Мышь не может родить гору!
У продавца трусов инновация только одна - в сфере тарифов и цен! Это будет "Программа инновационного повышения цен"
До кінця року включимо механізм держпідтримки інновацій у промисловості, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8399
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К большому сожалению, он что хотел то и добился, как и остальные чиновники. А вот очки втер рабам здорово.
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Включим - выключим, включим-выключим...
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Надеюсь, что базарник в состоянии отличить производственника от афериста- это про ГиперЛупа. Но это на врядли До конца года включим механизм господдержки инноваций в промышленности, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8889
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Это что значит, что у сына Литвина сбудется мечта присосаться к бюджету?
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Гнося, я тебя умоляю, ничего не включай. После твоих включений народ протягивает руки за милостынью
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300 млн грн впервые заложены в госбюджет 2018 года.

Чуть больше 10 млн $.
Один современный станок может стоить более миллиона. Организация одного какого то высоко технологического участка на одном заводе запросто может стоит дороже этих средств. До конца года включим механизм господдержки инноваций в промышленности, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8609
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Після 18 жовтня побачим *інновації * віід барижних !
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Гнойсман, до конца годы ты уже падла включай 5-ю передачу и нах. вали отсюда пока по тебе как по Януковощу не начали стрелять. Господдержку он видите ли включит за бюджетный счет своих заводов чтобы потом продать их по дороже. Хватит нам уже вашего Косюка и Ахметова которые за бюджетный счет подымают производства в Европе.
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Было уже! Было...
Инновационный проект, инвестиционный проект, технопарк, инновационный продукт, инновационная продукция....
Коррупция на коррупционерах!
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В нормальных странах для подьема економики снижают до предела налоги и закручивают гайки бюрократам, а здесь все наоборот, давят бизнес как могут, а своим из бюджета деньги подкидывают.
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А я верю что иновация произойдет После выборов и иновационный Грося таки понесет чемоданы Петручио по взлетной полосе Липецка
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300 лямов на промышленность?в 2 раза меньше чем дотация куриному королю ?вот это я понимаю.... Живем по Новому!!!! До кінця року включимо механізм держпідтримки інновацій у промисловості, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5119
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДо конца года включим механизм господдержки инноваций в промышленности, - Гройсман
 
 
 
 
 
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