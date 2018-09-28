 До конца года включим механизм господдержки инноваций в промышленности, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Национального комитета по промышленному развитию.
Как отмечается, сегодня только 18% предприятий в Украине считаются инновационными и вкладывают средства в развитие продукта. Преимущественно это производители машин и оборудования для различных отраслей, прежде всего, для агросектора, дорожного строительства.
"Наша задача - перестроить экономику из сырьевой в экономику добавленной стоимости. А это невозможно сделать без поддержки инноваций, - сказал Гройсман. - Сегодня только пятая часть предприятий в Украине являются инновационными. Но мы создали реальный механизм бюджетной поддержки создания инновационных продуктов в различных сферах".
При этом он подчеркнул, что сейчас вопрос – за формированием специальной комиссии, которая будет определять предоставление бюджетного ресурса.
"Мы уже до конца года включим механизм государственной поддержки. Такое задание я поставил перед Нацкомитетом по промышленному развитию. Выбор проектов будет утверждаться не чиновниками, а предпринимателями. Это обеспечит прозрачность и качество, и мы также минимизируем проявления любых коррупционных рисков при распределении средств. И в следующем году работу продолжим", - цитирует пресс-служба Кабинета министров Гройсман.
Чтобы создать что-то новое надо иметь квалификацию, думать и работать...
Не знал, торговец трусами?... Очковтирательство ты получишь, а не новации...
У продавца трусов инновация только одна - в сфере тарифов и цен! Это будет "Программа инновационного повышения цен"
Чуть больше 10 млн $.
Один современный станок может стоить более миллиона. Организация одного какого то высоко технологического участка на одном заводе запросто может стоит дороже этих средств.
Труссельман наиновачит!
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Инновационный проект, инвестиционный проект, технопарк, инновационный продукт, инновационная продукция....
Коррупция на коррупционерах!
увікну, умікну,увімкну.