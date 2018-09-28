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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:маршрутки (372) пьянство (661) угрозы (577)

 Конфликт в маршрутке: двое пьяных угрожали пассажирам пистолетами. ФОТО

Выпившие граждане решили, что один из пассажиров выкрал ребенка и везет его продавать на органы, и принялись "спасать" малыша.

В Киеве в рейсовой маршрутке возник конфликт между пассажирами. Автобус должен был следовать по маршруту "Киев-Городище". Но в него сели двое пьяных мужчин, которые стали цепляться к пассажирам, угрожая им пистолетами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.

Конфликт в маршрутке: двое пьяных угрожали пассажирам пистолетами 01

Подвыпившие граждане решили, что один из пассажиров, который сидел в маршрутке с полуторалетним сыном, на самом деле выкрал ребенка и везет "продавать его на органы". Угрожая оружием, они заявили, что никого не выпустят из автобуса. Когда с ними попыталась поспорить одна пассажирка, женщину толкнули, и теперь у нее синяк на лице, сообщают в полиции.

Конфликт в маршрутке: двое пьяных угрожали пассажирам пистолетами 02

Пассажиры вызвали полицейских. "Патрульные задержали двух правонарушителей, у них обнаружили пистолеты, по предварительным данным – травматические. Следственно-оперативная группа общается со всеми участниками конфликта для выяснения обстоятельств случившегося", говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Также на Цензор.НЕТ: "Ну неправ я, камандир, отпусти": Пьяный мужчина с саблей нападал на прохожих в Киеве, один человек ранен. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3088668
 
 
 Топ комментарии
 
"Угрожать" они осмелились только потому, что были уверены на 99%, что у остальных пассажиров стволов нет...
А первая петиция к вновь избранному президенту была именно о коросткоствольном нарезном, и выполнена НЕ БЫЛА! Пора бы исправить ошибку, Пётр Алексеевич!
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зрадойобу не понятно, что после принятия разрешительного закона на короткостволы, трупами будут усеяны не только кабаки по пятницам, но и маршрутки. но виноват у них все равно Порох.
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Уявляю, якщо у кожного був би пістолет і всц почали стріляти🔫
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совсем не так
там же написано - Выпившие граждане решили, что один из пассажиров выкрал ребенка и везет его продавать на органы, и принялись "спасать" малыша. Источник: https://censor.net.ua/n3088668

небайдужи, пускай и выпившие, проявили бдительность и выполняли свой гражданский долг Конфлікт у маршрутці: двоє п'яних погрожували пасажирам пістолетами - Цензор.НЕТ 8833
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Нічого собі долг,дитину ву смерть налякали,алкашня!!
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правда луцик на 9 мая немцев гонял, а эти своих.
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Могли еще кого-то за инопланетянина принять или за выходца с того света...)))
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Смысл пить,чтобы оказаться в каталажке ?
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думаю, пьяному в каталажке всёж веселее да и покомфортней будет
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что пьяные - очень плохо.... но ведь дите защищали ... от черных трансплантологов...
охренеть!
ну и как тут не вспомнить классику - надо меньше пить!!! (с)
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Смех смехом, но народ дремучий и агрессивный. Понять и простить. Хотели как лучше, а получилось как всегда.
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"Угрожать" они осмелились только потому, что были уверены на 99%, что у остальных пассажиров стволов нет...
А первая петиция к вновь избранному президенту была именно о коросткоствольном нарезном, и выполнена НЕ БЫЛА! Пора бы исправить ошибку, Пётр Алексеевич!
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зрадойобу не понятно, что после принятия разрешительного закона на короткостволы, трупами будут усеяны не только кабаки по пятницам, но и маршрутки. но виноват у них все равно Порох.
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хорошо что у нас только 450 депутатов и поэтому трупами страна не усеяна!
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Первыми получат пулю в лоб как раз зрадодрочеры . А потом начнут скулить ,что оружие для населения надо отменить.... У них каждый раз всё наоборот. Как ужи на сковороде выкрутятся и найдут зраду в любой ситуации.
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Ага, шоб защищая дите от черных трансплантологов, они еще и перстрелялись в маршрутке.
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Уявляю, якщо у кожного був би пістолет і всц почали стріляти🔫
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Был в подобном положении в 1995-м, на ж/д вокзале г. Нежин. Только там "спасать ребёнка" (дочку мою), по сигналу "небайдужих", менты прибежали... Слава богу, трезвые... Хорошо, что документы при себе были...И свои, и дочкино "Свидетельство о рождении"... Ничего приятного... А тут ещё "быки пьяные " оказались "небайдужими"...
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попробовали бы они поугрожать травматом, если бы у трезвых граждан был бы законный короткоствол.
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Вот давайте честно, как много среднестатистических людей, да еще в подобной стрессовой ситуации смогут сходу отличить травмат от огнестрела?
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в том то и дело. стрельнул травмат в пьяном виде - а тебя насмерть застрелили. и поделом, нефиг бухать и стрелять из травмата.
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Я сторонник разрешения на короткостволы и сам владелец помпы. Однако скажу вам так - в переполненной маршрутке я бы не решился размахивать стволом и постарался бы максимально мирно всё решить
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонфликт в маршрутке: двое пьяных угрожали пассажирам пистолетами. ФОТО
 
 
 
 
 
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