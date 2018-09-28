 Конфликт в маршрутке: двое пьяных угрожали пассажирам пистолетами. ФОТО

В Киеве в рейсовой маршрутке возник конфликт между пассажирами. Автобус должен был следовать по маршруту "Киев-Городище". Но в него сели двое пьяных мужчин, которые стали цепляться к пассажирам, угрожая им пистолетами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.

Подвыпившие граждане решили, что один из пассажиров, который сидел в маршрутке с полуторалетним сыном, на самом деле выкрал ребенка и везет "продавать его на органы". Угрожая оружием, они заявили, что никого не выпустят из автобуса. Когда с ними попыталась поспорить одна пассажирка, женщину толкнули, и теперь у нее синяк на лице, сообщают в полиции.

Пассажиры вызвали полицейских. "Патрульные задержали двух правонарушителей, у них обнаружили пистолеты, по предварительным данным – травматические. Следственно-оперативная группа общается со всеми участниками конфликта для выяснения обстоятельств случившегося", говорится в сообщении пресс-службы полиции.

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