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 Спецслужбы РФ разослали украинским госучреждениям фейковые сообщения с вредоносным ПО, - СБУ

На электронные ящики правоохранительных органов, Минобороны, посольств Украины за рубежом и иностранных дипломатических миссий пришли фейковые сообщения с вирусным программным обеспечением якобы от Антитеррористического центра о минировании правительственных зданий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

"Накануне ключевых событий общественно-политической жизни нашей страны "запаребриком" активизируется и предсказуемо растет волна гибридной агрессии. Все мы помним о кибератаках вирусами "NotPetya", "BlackEnergy" и другие выпады России. Поэтому сообщаем об очередных происках российских спецслужб. Сейчас все гораздо скромнее, но все же. "Этонемы" не были оригинальными и воспользовались известным примитивным способом - совершили рассылку фейковых сообщений с вирусным программным обеспечением. 17 и 27 сентября якобы от имени Антитеррористического центра при СБ Украины на электронные ящики правоохранительных органов, Минобороны, посольств Украины за рубежом и иностранных дипломатических миссий поступили письма о псевдоминирование правительственных объектов", - сообщают в СБУ.

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Спецслужбы РФ разослали украинским госучреждениям фейковые сообщения с вредоносным ПО, - СБУ 01

Сотрудниками спецслужбы при проверке было установлено, что настоящие IP-адреса отправителей оказались российскими.

СБУ сообщает, что на адреса соответствующих ведомств были разосланы методические рекомедации по усилению информационной безопасности, и напоминает, что в случае реальных угроз Антитеррористический центр уведомляет субъекты борьбы с терроризмом в установленном порядке по конфиденциальной связи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088665
 
 
 Топ комментарии
 
Фи, как пошло. Если так дальше пойдет, то скоро начнут рассылать посылки с какашками. Придурки.
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Це тому що там з"явився інший ВВП, а вірніше ВВХ.
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Яким дурнем треба бути щоби відкрити месідж з незнайомої кацапськрї адреси. Там айтішницями працюють бабусі третього віку?
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Сейчас мы наблюдаем продолжение распада Российской империи, которое началось с распада Советского Союза. У этого есть объективные причины. Если Советский Союз имел экономику, которая составляла 10-15% от мирового ВВП, то сейчас у России, по разным методикам подсчета, максимум 1,5-3%. В 2001 году Россия имела ВВП больше, чем Китай на 1%. Сейчас, через 17 лет, ВВП России в 10 раз меньше ВВП Китая, в 15 раз меньше ВВП Европейского Союза и ВВП США.😂😂😂😂😂

https://charter97.org/ru/news/2018/9/28/307013/
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Це тому що там з"явився інший ВВП, а вірніше ВВХ.
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выиграли только Зорян и Шкиряк. У них два почтовых ящика.
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Фи, как пошло. Если так дальше пойдет, то скоро начнут рассылать посылки с какашками. Придурки.
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"Спецслужбы РФ разослали украинским госучреждениям фейковые сообщения с вредоносным ПО, - СБУ" - интересно, украинские хакеры отвечают аналогичным образом Кацапстану, или только фиксируют и жалуются на "работу" наших православных братьев?
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Яким дурнем треба бути щоби відкрити месідж з незнайомої кацапськрї адреси. Там айтішницями працюють бабусі третього віку?
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ні,шановний,на державній службі працюють найвисокоосвіченіші спеціалісти,справжні фахівці .
Навіщо питаєте, якщо насправді знаєте?
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ну вообщет основная цель это недопуск газопровода из катара, а эти фосфаты уже приятные мелочи

ну и разрастание исламского государства в сторону бывших среднеазиатских республик нежелательно

но блок трубы на первом месте
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Ну, если бараны открывают без проверки любые приложения в мыле, то проблем точно не избежать
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надо жеж ...как неожиданно!
28.09.2018 13:00:05 http://rusvesna.su/economy/1538131193
Минфин России пригрозил Европе зимой без газа

Спецслужби РФ розіслали фейкові повідомлення з шкідливим ПЗ українським держустановам, - СБУ - Цензор.НЕТ 9986
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даю властям подсказку: лучший выход из данной ситуации, усугубляющейся по мере приближения выборов, изыскать возможность отсрочить на пару лет все выборы. Рашка и ее прихлебатели от злости будут вытворять непостижимые развлекательные номера (попкорн гарантировано будет в дефиците)
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Я ща посмотрел на картинку-она вся фейковая.
Кому: мне
В любой почте пишется
Кому: я
Ну и чтоб понять,что это шутка(если не самопиар от сбу) достаточно зайти на офсайт и глянуть(а по сути знать) почту-Email: atc@ssu.gov.ua
Майора мне положенно уже?
А сварганить такую почту и послать картинку сегодня сможет любой школьник.Но нет.Хацкеры!!СБУ не дремлет!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпецслужбы РФ разослали украинским госучреждениям фейковые сообщения с вредоносным ПО, - СБУ
 
 
 
 
 
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