 Спецслужбы РФ разослали украинским госучреждениям фейковые сообщения с вредоносным ПО, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

"Накануне ключевых событий общественно-политической жизни нашей страны "запаребриком" активизируется и предсказуемо растет волна гибридной агрессии. Все мы помним о кибератаках вирусами "NotPetya", "BlackEnergy" и другие выпады России. Поэтому сообщаем об очередных происках российских спецслужб. Сейчас все гораздо скромнее, но все же. "Этонемы" не были оригинальными и воспользовались известным примитивным способом - совершили рассылку фейковых сообщений с вирусным программным обеспечением. 17 и 27 сентября якобы от имени Антитеррористического центра при СБ Украины на электронные ящики правоохранительных органов, Минобороны, посольств Украины за рубежом и иностранных дипломатических миссий поступили письма о псевдоминирование правительственных объектов", - сообщают в СБУ.

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Сотрудниками спецслужбы при проверке было установлено, что настоящие IP-адреса отправителей оказались российскими.

СБУ сообщает, что на адреса соответствующих ведомств были разосланы методические рекомедации по усилению информационной безопасности, и напоминает, что в случае реальных угроз Антитеррористический центр уведомляет субъекты борьбы с терроризмом в установленном порядке по конфиденциальной связи.

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