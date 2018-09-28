 Спецслужбы РФ разослали украинским госучреждениям фейковые сообщения с вредоносным ПО, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.
"Накануне ключевых событий общественно-политической жизни нашей страны "запаребриком" активизируется и предсказуемо растет волна гибридной агрессии. Все мы помним о кибератаках вирусами "NotPetya", "BlackEnergy" и другие выпады России. Поэтому сообщаем об очередных происках российских спецслужб. Сейчас все гораздо скромнее, но все же. "Этонемы" не были оригинальными и воспользовались известным примитивным способом - совершили рассылку фейковых сообщений с вирусным программным обеспечением. 17 и 27 сентября якобы от имени Антитеррористического центра при СБ Украины на электронные ящики правоохранительных органов, Минобороны, посольств Украины за рубежом и иностранных дипломатических миссий поступили письма о псевдоминирование правительственных объектов", - сообщают в СБУ.
Сотрудниками спецслужбы при проверке было установлено, что настоящие IP-адреса отправителей оказались российскими.
СБУ сообщает, что на адреса соответствующих ведомств были разосланы методические рекомедации по усилению информационной безопасности, и напоминает, что в случае реальных угроз Антитеррористический центр уведомляет субъекты борьбы с терроризмом в установленном порядке по конфиденциальной связи.
https://charter97.org/ru/news/2018/9/28/307013/
Навіщо питаєте, якщо насправді знаєте?
ну и разрастание исламского государства в сторону бывших среднеазиатских республик нежелательно
но блок трубы на первом месте
28.09.2018 13:00:05 http://rusvesna.su/economy/1538131193
Минфин России пригрозил Европе зимой без газа
Кому: мне
В любой почте пишется
Кому: я
Ну и чтоб понять,что это шутка(если не самопиар от сбу) достаточно зайти на офсайт и глянуть(а по сути знать) почту-Email: atc@ssu.gov.ua
Майора мне положенно уже?
А сварганить такую почту и послать картинку сегодня сможет любой школьник.Но нет.Хацкеры!!СБУ не дремлет!