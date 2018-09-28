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Все про:зарплата (1770) заробитчане (261) Рева Андрей (399)

 Для решения проблемы трудовой миграции средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. грн, - Рева

Единственным способом сохранения квалифицированных кадров в Украине является приближение уровня зарплат к показателям тех стран, в которые сегодня украинцы выезжают на заработки.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"На сегодняшний день, в пересчете на гривни, украинские заробитчане в Польше в среднем получают 19 200 гривен в месяц. Для уменьшения уровня трудовой миграции средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 000 гривен. Мы планируем, что в этом году средняя зарплата в декабре выйдет на размер 10 000 гривен, и нам нужно три-четыре года, чтобы наша средняя зарплата вышла на нужные показатели", - пояснил министр.

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По мнению Ревы росту доходов способствует и ситуация, сложившаяся на рынке труда - работодатели не имеют другого выхода, как устанавливать конкурентный размер заработных плат своим работникам.

Чиновник отметил, что, по данным Госпогранслужбы, за рубежом на постоянной основе работают 3,2 млн украинских граждан, и это вторая волна миграции - во время первой волны в 90-х годах эта цифра достигала показателя в 7 млн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088664
 
 
 Топ комментарии
 
но мы то помним, что лодку-будку шатать нельзя.
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Рева,не надо нам 15000 гривен,нам надо 500 долларов.
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вывод - поднять всем судьям, депутатам и прочей шелупени с 300 тыш до миллиона!!! Тогда все сходится. В аккурат средня по 15 тыш, не? пузатый "гений"?
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тут комплексная проблема! например, нет нормальных профсоюзов, которые бы имели во все дыры зажравшихся собственников бизнеса! для нашей страны классика - коллектив получает 3-5 тысячную зп, а хозяин ездит на бентли, причём каждый год меняет на новую модель...
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но мы то помним, что лодку-будку шатать нельзя.
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колектив і буде отримувати 5к, якщо податки на зп/ фонд становиттимуть 40%
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шо, девальвировать гривну будете?

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Для решения проблемы трудовой миграции, нужно чтобы министры , депутаты судьи с прокурорами жили одной жизнью с народом, с зарплатой равной установленному ими прожиточному минимуму, ездили на работу в метро и маршрутках и отдыхали в Одессе на общественном пляже, а не на Мальдивах!
А так они постоянно жируют, а народу кричать " Потерпите, сцепите зубы, потом будет хорошо"!
Не будет хорошо, пока власть не будет жить в тех же условиях, как весь народ!
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Замполит из винницкого собеса в курсе дела Для решения проблемы трудовой миграции средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. грн, - Рева - Цензор.НЕТ 8306
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Он в паралельной реальности живет.
Пусть хоть свою же статистику посмотрит. По ней же половина трудоспособного населения не платит в ПФ. То есть формально нигде не работает. Теоретически можно и 1к$ сделать среднюю зарплату для 10%. Остальных просто уволят или закроются. А вот чтобы такая зарплата была у всех, то надо увеличить ВВП ну хотя бы раз в 10. Какой там у нас рост ВВП? 2% ? Таким темпом ресурсы для зарплат 1k$ для всех будут лет через 200
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Одна поправочка. Увеличить в десяток раз не ВВП (это нереально), а рост ВВП
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ну так пусть работодатели себе любимым немножко урежут няшки..и 15 тыс это реально
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Вам Грося сделает доллар по 80 грн и будет Вам счастье!
Будете зарплату получать в тележке как в Зимбабве!
И радоваться что получаете больше 15 тыс на два кг фантиков!
Для вирішення проблеми трудової міграції середня зарплата в Україні має бути не менше 15 тис. грн, - Рева - Цензор.НЕТ 6191
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вывод - поднять всем судьям, депутатам и прочей шелупени с 300 тыш до миллиона!!! Тогда все сходится. В аккурат средня по 15 тыш, не? пузатый "гений"?
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Замполит качает будку? Партия сказала 4173 грн ,и ни каких конфет, ну вот они сами и будут лепить ПАПе конфеты за 4 шт , а мы лучше мыть туалеты чужому дяде за 25 шт Для решения проблемы трудовой миграции средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. грн, - Рева - Цензор.НЕТ 8981
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Калированный недоносок . Во-первых , работающий в Польше официально , по умове о праце или злецения , платит налоги и сможет получать пенсию , проработав лет 10 ... А в этой выгребной яме , как не оформлен , так на минималке . Идите вы хором в опу со своими выкладками .
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Рева,не надо нам 15000 гривен,нам надо 500 долларов.
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Нужно делать необлагаемый налогами минимальный доход 800 долларов/ месяц, как в США. И назначать матпомошь тем, у кого доход меньше. И только после этого повышать на что-то цены.
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Хватит дурить людей в гривнах...
Попробуйте надурить в долларах...
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"Повышают" зарплату в бумажках, которые сами же печатают...
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Зарплата разнорабочего 15 тысяч,а вот квалифицированный рабочий тысяч 25-30 ,при условии теперешнего курса, вот тогда миграции возможно избежим.
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О, МногоЖрете проснулся, они уже давно себе европейские зарплаты наделали.
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Да в Европе у чиновников таких и не найти...
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И эти твари еще хотят сидеть 4 года в своих кабинетах ??. А эта зажравшиеся свинья скажет какой курс будет через 4 года.
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Оччень хорошо )) На-ко-нец- то ! Рева наревел то,о чем парашенко с гросманом замалчивали. - Теперь понятно,что перспектив с ними, никаких ? Три -четыре года (что не факт - вспомните ато за личени дни...) чтобы только выйти на нужную сумму ! )))) Слава Богу ,что они такие тупые ,шо сами и проболтались )) Короче штуку баксов они предложат лет через сто.- Если кто-то останется.
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Так глядишь к выборам она может возрасти и до 50 тыс. в среднем (ВОЗМОЖНО)!!!! По словам ревы.
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Конечно будет 15000 грн зарплата очень скоро! При курсе доллара 50 грн. Те же 300 баксов, что и сейчас. Кстати, многие ли получают 9000 грн? Это же как средняя температура в больнице - у кого-то миллион, а у кого-то 3700, а в среднем очень, очень много.........................
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А навіщо людям платити більше ніж 5000 грн? Знімати квартиру 2500 грн, на їжу 1500 грн і 1000 на одежу та проїзд. То ви просто зажралися, ледачі курви.
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Ага, давай, Рева, повышай ещё в десятки раз судьям, прокурорам, газовым прокладкам, депутатам, ж/д менеджерам и прочей всякой гос. шушере, потом всё суммируешь с
копеечными зарплатами работяг, медиков, педагогов, разлелишь на количество работающих и получишь желаемую цифру в 15 тысяч. Всё просто, да, "умник"?
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Великий изобличитель обжор, мудрый диетолог и знатный гастрономовед Рева всё верно говорит. Добавят Коболеву с правлением, всей чиновничей братии, судейским, прокурорским, воякам, силовикам и всё нормуль - средняя зарплата превысит 15 тыс. грн. Трудовые мигранты перестанут раздражать своими дурацкими поездками и переводами - свалят на ПМЖ с семьями и весь хрен. Проблема отпадёт сама собой, Реве понравится.
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Пэтя с Ахметовым поделятся доходами?...
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Не надо считать в гривнах, если у нас все привязано к доллару. Это раз. Во вторых- что такое средняя зарплата? Люди , которые уезжают не получали среднюю, а получали минимальную или чуть больше. Ну а Рева своей зарплатой разбавлял им показатель. Вот и едут те, у кого копейки. А рассказывает , как хорошо будет тот, кто и сейчас отлично получает. Европейские чиновники столько не получают.
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У этого дебила хоть какое-нибудь соображение есть?
рева, 15т должно было быть при януковоще !!! Сейчас минимум 40 000!
У самого ЗП 130т, и оно рассказывает за 15т, козел!
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)) он шо неизлечимо больной? за 450 ойро в месяц сёдня и прыщ не вскочит!
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Кожна людина платить податки, але багато хто про це не підозрює. Навіть, якщо Ви ніколи власноруч не відносили грошей у бюджет, Ви все-рівно поповнюєте скарбницю щоразу, коли отримуєте зарплату або коли купуєте щось у магазині.
Цей рахунок показує, скільки Ви сплачуєте податків на рік та на що ці гроші витрачаються. І ще цей рахунок показує, що жодна з державних послуг не є безкоштовною - ні освіта, ні медицина, ні охорона порядку. При середній зп 9000 грн.
2018 РІК РАХУНОК ВІД ДЕРЖАВИ

Пенсії-35510

Соціальний захист-6773
Підтримка економіки-6508
Освіта-8704
Відсотки за запозиченнями-5335
Правоохоронні органи-4667
Медицина-4702
Збройні сили-3656
Чиновницький апарат-3313
Культура та спорт-1216
Комунальне господарство-1148
Охорона довкілля-402
СУМА: 81934 грн сплачено у вигляді податків.
Дякуємо, що користуєтесь послугами держави!
CASE Україна Ціна держави
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Хто небудь може сказати, за якими показниками оцінюють діяльність пана Реви? Чи може десь є контракт глянути?
Бо щось мені підказує, що за 130т.грн в місяць ми могли найняти в Нархозі пучок найкращіх випускників за фахом і отримати навіть більше, чим теперішнє повне ніхрена...
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При курсе доллара 8 гривен за доллар? Так для этого нам нужна Тимошенко президент. А она Реву как минимум выгонит.
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Вона і так напевно більша ніж 15 тис. У Реви за сто тищ, а є ще чуваки які отримують мільйон. Якщо додати до ревиних 3500 і поділить на два то середня буде 65 тищ.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДля решения проблемы трудовой миграции средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. грн, - Рева
 
 
 
 
 
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