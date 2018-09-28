 Для решения проблемы трудовой миграции средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. грн, - Рева

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"На сегодняшний день, в пересчете на гривни, украинские заробитчане в Польше в среднем получают 19 200 гривен в месяц. Для уменьшения уровня трудовой миграции средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 000 гривен. Мы планируем, что в этом году средняя зарплата в декабре выйдет на размер 10 000 гривен, и нам нужно три-четыре года, чтобы наша средняя зарплата вышла на нужные показатели", - пояснил министр.

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По мнению Ревы росту доходов способствует и ситуация, сложившаяся на рынке труда - работодатели не имеют другого выхода, как устанавливать конкурентный размер заработных плат своим работникам.

Чиновник отметил, что, по данным Госпогранслужбы, за рубежом на постоянной основе работают 3,2 млн украинских граждан, и это вторая волна миграции - во время первой волны в 90-х годах эта цифра достигала показателя в 7 млн.

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