 Для решения проблемы трудовой миграции средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. грн, - Рева

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"На сегодняшний день, в пересчете на гривни, украинские заробитчане в Польше в среднем получают 19 200 гривен в месяц. Для уменьшения уровня трудовой миграции средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 000 гривен. Мы планируем, что в этом году средняя зарплата в декабре выйдет на размер 10 000 гривен, и нам нужно три-четыре года, чтобы наша средняя зарплата вышла на нужные показатели", - пояснил министр.
По мнению Ревы росту доходов способствует и ситуация, сложившаяся на рынке труда - работодатели не имеют другого выхода, как устанавливать конкурентный размер заработных плат своим работникам.
Чиновник отметил, что, по данным Госпогранслужбы, за рубежом на постоянной основе работают 3,2 млн украинских граждан, и это вторая волна миграции - во время первой волны в 90-х годах эта цифра достигала показателя в 7 млн.
А так они постоянно жируют, а народу кричать " Потерпите, сцепите зубы, потом будет хорошо"!
Не будет хорошо, пока власть не будет жить в тех же условиях, как весь народ!
Пусть хоть свою же статистику посмотрит. По ней же половина трудоспособного населения не платит в ПФ. То есть формально нигде не работает. Теоретически можно и 1к$ сделать среднюю зарплату для 10%. Остальных просто уволят или закроются. А вот чтобы такая зарплата была у всех, то надо увеличить ВВП ну хотя бы раз в 10. Какой там у нас рост ВВП? 2% ? Таким темпом ресурсы для зарплат 1k$ для всех будут лет через 200
Будете зарплату получать в тележке как в Зимбабве!
И радоваться что получаете больше 15 тыс на два кг фантиков!
Попробуйте надурить в долларах...
копеечными зарплатами работяг, медиков, педагогов, разлелишь на количество работающих и получишь желаемую цифру в 15 тысяч. Всё просто, да, "умник"?
рева, 15т должно было быть при януковоще !!! Сейчас минимум 40 000!
У самого ЗП 130т, и оно рассказывает за 15т, козел!
Цей рахунок показує, скільки Ви сплачуєте податків на рік та на що ці гроші витрачаються. І ще цей рахунок показує, що жодна з державних послуг не є безкоштовною - ні освіта, ні медицина, ні охорона порядку. При середній зп 9000 грн.
2018 РІК РАХУНОК ВІД ДЕРЖАВИ
Пенсії-35510
Соціальний захист-6773
Підтримка економіки-6508
Освіта-8704
Відсотки за запозиченнями-5335
Правоохоронні органи-4667
Медицина-4702
Збройні сили-3656
Чиновницький апарат-3313
Культура та спорт-1216
Комунальне господарство-1148
Охорона довкілля-402
СУМА: 81934 грн сплачено у вигляді податків.
Дякуємо, що користуєтесь послугами держави!
CASE Україна Ціна держави
Бо щось мені підказує, що за 130т.грн в місяць ми могли найняти в Нархозі пучок найкращіх випускників за фахом і отримати навіть більше, чим теперішнє повне ніхрена...