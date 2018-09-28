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 К вечеру Топаз должен выйти на свободу, суд пересчитал ему срок отбывания наказания, - адвокат

Октябрьский районный суд города Харькова в пятницу, 28 сентября, принял решение о немедленном освобождении из-под стражи антимайдановца Игната Кромского, известного по прозвищу Топаз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил адвокат Дмитрий Горшколепов.

"Суд удовлетворил ходатайство адвоката о пересчете срока отбытого наказания исходя из реального пребывания под стражей. Согласно разъяснению Верховного Суда о применении "закона Савченко" получается, что он (Кромской. - Ред.) провел под стражей более 8 лет. С учетом приговора Киевского райсуда, который назначил наказаний в виде 8 лет лишения свободы, Октябрьский суд принял определение о немедленном освобождении его из-под стражи. Сейчас идет оформление документов. Сегодня к вечеру он должен выйти на свободу", - сказал Горшколепов

Как сообщалось, 12 июля апелляционный суд Харьковской области частично удовлетворил апелляцию, поданную защитой на приговор, вынесенный Киевским райсудом города антимайдановцу Игнату Кромскому (Топазу).

"Суд удовлетворил нашу жалобу частично и направил в части гражданского иска (по решению суда первой инстанции Кромской должен был заплатить что-то около миллиона) на новое рассмотрение. В остальной части жалобы отказано, оставлен в силе приговор Киевского райсуда", - сказал тогда адвокат Кромского Александр Шадрин.

По его словам, защита намерена обратиться в Верховный Суд.

"Будем подавать кассацию. Во-первых, мы настаиваем на оправдательном приговоре. Во-вторых, мы не согласны с тем, как суд первой инстанции определил применение "закона Савченко". Мы считаем, что он должен применяться ко всему периоду, который Кромской провел под стражей, вплоть до сегодняшнего дня. При таком применении есть основания отпустить его из-под стражи уже сегодня", - сказал Шадрин.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Киевский райсуд Харькова признал И.Кромского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.110 (посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества.

Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014 года, с 26 апреля по 12 сентября 2014 года, с 17 декабря 2014 до 20 июня 2017 года) должна быть засчитана в срок отбывания наказания из расчета день за два. После 20 июня 2017 года предварительное заключение засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному. Таким образом, в соответствии с приговором И.Кромскому надо провести в тюрьме еще около двух лет. Прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием ужесточить наказание. Защита также обжаловала приговор суда первой инстанции, требуя отменить его и направить дело на новое рассмотрение.

Харьковчанин Игнат Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному Топаз после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И.Кромскому: "Топаз, дай команду!".

Смотрите: "Я человек Зинченко, "Топаз", дай команду", - в Мариинском парке "титушки" избили "своего" журналиста. ВИДЕО

И.Кромской был задержан 28 марта 2014г. в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. 29 марта 2014 г. Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля 2014 г. И.Кромской сбежал из-под домашнего ареста.

25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.Кромского во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.

26 апреля 2014 г. Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.

18 декабря 2014г Киевский райсуд Харькова по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения в отношении И.Кромского на содержание под стражей без возможности внесения залога.

В ходе дебатов 25 января 2018г. прокуратура требовала признать И.Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.1 ст.110 УК) , участии в массовых беспорядках (ч.1 ст. 28 ч.1, 2 ст.294 УК) и незаконном завладении автомобилем Mazda-6 (ч.2 ст. 28 ч.2 ст.289 УК) и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3088661
 
 
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 Топ комментарии
 
Всё нормуль, Топаз осознал исправился, и теперь он за Петра Порошенко будет голосовать! Кстати, Топазик нуждается в охране чтоб циничные бандеры ему ещё кое что не укоротили.
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А то шо? Плакугатуге как раз пару месяцев не хватило, шоб доказать вину этого индейца? После пяти лет. Эгеж? Суд пересчитал срок отбывания наказания Топазу, к вечеру он должен выйти на свободу, - адвокат - Цензор.НЕТ 1582
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Читать научись. Вина доказана. Приговор (8 лет) был. По закону, который приняли ради прокремлёвской эфэсбэшной проститутки, он отсидел. Згинь нах, мразь подкремлёвская.
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Козлорылина, а чего ты ругаешься? Знаешь, что в интернете в роговой отсек ответку не получишь? Так это временно. Теперь к твоему пустопорожнему гавкоту. Твой коллега по Антимайдану Топаз провел в СИЗО 4 (четыре!!!) года. 4 года твоим хозяевам не хватало клепки посадить твоего другана, топившего за Януковича. А теперь позагибай надрезы на копытах, заменяющие пальцы, и пророхкай, сколько лет сидел бы ещё твой кореш, если бы его осудили хотя бы за полгода после Майдана?
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Убийца майдановцев на Рымарской должен был получить пожизненное, а не 8 лет, которые
ему дал наш реформированный суд. То, что гадя дура, которую используют все, кому не лень,
известно всем, но не Савченко создавала этот очень реформированный суд и реформированную прокуратуру. Так, что это еще вопрос, кто тут прокремлевские проститутки.
Генеральный прокурор договорился до того, что активисты, которых убивают и калечат,
виноваты в этом сами. Порошенко озаботился нападениями на активистов после того как
пострадало 50 человек, очень своевременно. А до этого Порошенко, вовремя выступления на Генеральной Ассамблее ООН, пропиарился на гибели наших воинов - это, вообще, дно.
Как результат - в Украине уничтожают, гнобят патриотов и отпускают на свободу убийц
патриотов.
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закон её -её По нему выходит фирюза по нему так что не ннадо
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Та причем там Гадя. Ето Петя с Йулей етот закон придумали и приняли, чтобы освободить своих корешей из Зоны. А чтобы рабы не подняли визг так спихнули все на Гадю, типо она инициатор.
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Она прям повторяет слова Леши-минометчика и Климкинда о своих невестах из Кацапурдии
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Ну, Топаз -- точно не найбільше зло для України. Просто став цапом відбувайлом за всі злочини проти Майдану -- адже треба було хоч щось кинути, як кістку. А справжні кати гуляють на свободі. тому забудьмо про "топаза".
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Сабжу пора завязывать с кустарщиной и идти в нардепы...)))
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О! Как раз.
Уже начинают формировать антипорошенковский электорат под выборы 2019, по серьезному...
А там дальше и ХНР не за горами...
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и кто ему виноват? во всех креслах кумовья
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провладних тітушок вони починають формувати.
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Ага. Штепу, Топаза, Добкіна, Мураєва...
Як раз знаних "порохоботів"
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При чому, ці особи якраз при Порошенкові добре себе в Україні почувають.
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так, справді враження, що зараз проходить мобілізація антимайданівської тітушні.
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И изолентой под цвет флага обмотали, шоб злочынни шипы реформаторские руки не покололи Суд пересчитал срок отбывания наказания Топазу, к вечеру он должен выйти на свободу, - адвокат - Цензор.НЕТ 4656
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Ти так кажеш,немов ізострічка національних кольорів-це щось погане.
І потім-навіщо псувати кацапську залишками української?
Не стримуй себе,пише вже,як пишуть в твоїх мухосранях ,через протяжне "а",типу- "и изаалентай пад цвет флагаа абмаатали..."
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Я з Києва, соєве? З яких пір це крижопільські пацюки стали вважати столицю Мухосранями?
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В тому і різниця,недолуге-що ти з Києва,а я киянин.
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Давно? Как Гойсману понадобился любимый чистильщик обуви тебя и выписали? Именно этому ж ремеслу ты обучался, когда в школе проходили сложноподчинённые предложения? И да, пацюче, расскажи, когда у тебя в молодости был сезон брачных игр, то сворованные с клумбы розочки, ты обматывал тряпками, когда шел на свидание к пацючихе?
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Этот "робин гуд" знаменитая мразь пропутинская. Из ольгинской братии. Гоните тварюгу в спам
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Тебя спасает только твоя енакиевская прописка
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И что,эта гнида будет спокойно лазить по улицам? Скорее в дырляндию умотает в качестве очередного пассажира лифта.
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топаз для олигархов и кланов не опасен - будет делать черную работу. А вот волонтеры, атошники, разоблачители бриллиатновых прокуроров - этот главные враги гаранта коррупции и кланов
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Давно пора! А то уже мест для добровольцев на киче не хватает
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Скоро выборы. Будут и не довольные и бунтари. Камер нужно побольше.
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Такси до Белгорода иногда полезнее для здоровья чем зарядка по утрам.
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провел под стражей более 8 лет Суд пересчитал срок отбывания наказания Топазу, к вечеру он должен выйти на свободу, - адвокат - Цензор.НЕТ 2203 Напринимали блин законов...
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Всё нормуль, Топаз осознал исправился, и теперь он за Петра Порошенко будет голосовать! Кстати, Топазик нуждается в охране чтоб циничные бандеры ему ещё кое что не укоротили.
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Делать рашке информационный повод конечно не надо...он сам всё сделает правильно когда растяжку заденет пробираясь в Лугандон...
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А ведь этот закон ей кстати подсунул ее российский адвокат...
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не подсунул, а принес на подпись...подсунули "патриёты" типа Геращенко Пашиский Кононенко для примера....это вопрос серьёзного расследования для нормальной власти!
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А точно не руководитель ее фракции? она этот закон еще и рекламировала
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давить таких гнид надо , а не в тюрьмах за народные деньги кормить.
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Ну вот вам и рехвормы соевые . Уже все сепары и убийцы на воле а патриоты или мертвы или по зонах сидят.
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Мені вже по людські шкода того дурника. Знайшли цапа відбувайла - ідіотика і впаяли йому за всіх.
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И ще есть пара кадров. Нелька Штепа и красномордый. Остальные все пристроялись, кто в минтовке, кто в прокуратуре, а кто и повыше.
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перепрошую,але лояльне ставлення до ворогів - латентне самогубство . Бережіть себе.
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Класно, не правда ли? Война даже еще не закончилась а враги уже отбыли наказание и готовы к новым приключениям. Не удивлюсь если Авакав его в свои мусора возьмет чтобы он не ушел в боевики.
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забрать паспорт и на дыынэр подсрачником..
будет у пениса "команду давать"..
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иксигрекле - это шо? это на хлеб или на %уй намазывать?
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Как нетрудно догадаться, икс = х, игрек = у, ле = ле. Можешь себе на %уй намазать.
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Дебил - это у вас тупые цензоры, а у нас в Украине на форумах - модераторы До вечора Топаз має вийти на свободу, суд перерахував йому термін відбування покарання, - адвокат - Цензор.НЕТ 1898 спалилась пригожинская подстилка До вечора Топаз має вийти на свободу, суд перерахував йому термін відбування покарання, - адвокат - Цензор.НЕТ 1898
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Во ты рагуль! До вечора Топаз має вийти на свободу, суд перерахував йому термін відбування покарання, - адвокат - Цензор.НЕТ 142 С3,14здел (ну вот, опять), как в болото пукнул
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Та то херня...то все зрозумiло..Треба вершити свій суд ,народний..як з тим педофілом, тому що в Україні ПРАВОсуддя немає, а є імітація його
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Нее, да пусть выходит, тем более мы все его давно ждем...

( двое с носилками и трое с лопатами )
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Починається перехід "топаз"а з тимчасового сидінні в постійне лежання. Земля чекає, "топаз" з землі прийшов в землю й піде.
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баба ЮЛЯ глюбоко ЗАКОНСПИРИРОВАННЫЙ московский шпиён ((((( и сидела ОНА по ходу МНОГОХОДОВОЧКОЙ !!! сценарий был расписан на ВСЕХ !!!
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надеюсь благодаря неравнодушным харьковчанам Топаз из СИЗО сразу переедет в травматологию До вечора Топаз має вийти на свободу, суд перерахував йому термін відбування покарання, - адвокат - Цензор.НЕТ 8723
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Скоро в дырляндии появится новый херой типа гиви и моторолы?
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В данном случае можно скопировать действия засрахи. Навального выпустили по решению суда, довели до ворот и вновь арестовали. Эта "полудрагоценность" должна сгнить в тюрьме
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все начинается с тебя... когда перестанете писать эти вопросы на заборах и начнете менять - тогда и НАЧНЕТСЯ!....
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Країну почнемо змінювати, коли позбудемося кремлівських підлабузників накшталт іуди володиміровни, гриценок, мураєвих, серлещенок, наємов, гнапів, шабуніних та іншої гидоти, яка видає себе за патріотів а насправді є подкремлівськими посіпаками. Одної тварини сцікашвили позбулися. Черга за іншими. Слава Україні !
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Когда Конченная Заспа начнет висеть на их же столбах, только тогда начнет меняться Украина.
Посмотрите на эти "выборы". Есть выбор? Одни и те же воры тусуются!
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Во хохма: топаз идет снова мочить бандеровцев Не зря на майдане стояли Гы-гы!
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Топаз уже может только себе в штаны намочить.
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А что вы хотели? Время идет. Тем, кому был запрещен въезд в Украину на три года в 14-15 годах (например, за посещение Крыма) в этом году уже получают возможность свободно приезжать в Украину. И много чего еще интересного вскрывается из-за "истечения срока давности"
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А как там Нелька Штепа? Вставила в браслет стразики? Что-то про нее перстали вспоминать?
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Вся сепарня жирует в Киеве, один даже на трибуну ВР однажды взобрался, а сидит одна Нелька
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Во во, вся сепарня в Киеве: Иуда Владимировна, её подельники мертвечук, мураев и прочая мерзость... Это да.
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это существо больное, оставьте его уже в покое...
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Убежит.Утром уже его не будет в Украине.
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а ведь мог ещё пожить в безопасносте, ну чтож - пусть будет так, куринный генерал тоже думал пронесёт, ну нет же, не пронесёт.
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Грязную вату клинит от одного упоминания Порошенко. Ибо этот Президент сделал для Украины столько, сколько не снилось всем его "попереднЫкам". А вата мечтает об Иуде Володымиравне. Которая хочет бросить Украину в объятия кремлёвским людоедам. Люди, очнитесь ! Сегодня кто против Порошенко - тот против Украины и нашего народа !
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заткнись ты уже . На батончик заработал иди чаю попей. Как вы уже проститутки продажные задрали. Не совести не чести . За карамельку сосать хйу готовы.
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Надеюсь, его встретят як треба! До вечора Топаз має вийти на свободу, суд перерахував йому термін відбування покарання, - адвокат - Цензор.НЕТ 9117
Топазик, мож одумаешься? 3х разовое питание и хоть какая то безопасность!
А на свободе одни бандеровцы! До вечора Топаз має вийти на свободу, суд перерахував йому термін відбування покарання, - адвокат - Цензор.НЕТ 3162
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Прибитий мокрим мішком нарокоман Топаз виявився найголовнішим злочинцем, який таки був засуджеим. Отаке наше правосуддя , коли до влади приходять нечестивці.
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Прибитий мокрим мішком нарокоман Топаз виявився найголовнішим злочинцем, який таки був засуджеим. Отаке наше правосуддя , коли до влади приходять нечестивці.
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Галава замотана, шырка в рукаве, след кровавый стелится по сырой земле.Хлопцы чьи вы будете ,кто вас в бой ведет ?..... тут Топаз обдвиганный четкий дал приказ.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК вечеру Топаз должен выйти на свободу, суд пересчитал ему срок отбывания наказания, - адвокат
 
 
 
 
 
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