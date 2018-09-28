 К вечеру Топаз должен выйти на свободу, суд пересчитал ему срок отбывания наказания, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил адвокат Дмитрий Горшколепов.

"Суд удовлетворил ходатайство адвоката о пересчете срока отбытого наказания исходя из реального пребывания под стражей. Согласно разъяснению Верховного Суда о применении "закона Савченко" получается, что он (Кромской. - Ред.) провел под стражей более 8 лет. С учетом приговора Киевского райсуда, который назначил наказаний в виде 8 лет лишения свободы, Октябрьский суд принял определение о немедленном освобождении его из-под стражи. Сейчас идет оформление документов. Сегодня к вечеру он должен выйти на свободу", - сказал Горшколепов

Как сообщалось, 12 июля апелляционный суд Харьковской области частично удовлетворил апелляцию, поданную защитой на приговор, вынесенный Киевским райсудом города антимайдановцу Игнату Кромскому (Топазу).

"Суд удовлетворил нашу жалобу частично и направил в части гражданского иска (по решению суда первой инстанции Кромской должен был заплатить что-то около миллиона) на новое рассмотрение. В остальной части жалобы отказано, оставлен в силе приговор Киевского райсуда", - сказал тогда адвокат Кромского Александр Шадрин.

По его словам, защита намерена обратиться в Верховный Суд.

"Будем подавать кассацию. Во-первых, мы настаиваем на оправдательном приговоре. Во-вторых, мы не согласны с тем, как суд первой инстанции определил применение "закона Савченко". Мы считаем, что он должен применяться ко всему периоду, который Кромской провел под стражей, вплоть до сегодняшнего дня. При таком применении есть основания отпустить его из-под стражи уже сегодня", - сказал Шадрин.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Киевский райсуд Харькова признал И.Кромского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.110 (посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества.

Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014 года, с 26 апреля по 12 сентября 2014 года, с 17 декабря 2014 до 20 июня 2017 года) должна быть засчитана в срок отбывания наказания из расчета день за два. После 20 июня 2017 года предварительное заключение засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному. Таким образом, в соответствии с приговором И.Кромскому надо провести в тюрьме еще около двух лет. Прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием ужесточить наказание. Защита также обжаловала приговор суда первой инстанции, требуя отменить его и направить дело на новое рассмотрение.

Харьковчанин Игнат Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному Топаз после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И.Кромскому: "Топаз, дай команду!".

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И.Кромской был задержан 28 марта 2014г. в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. 29 марта 2014 г. Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля 2014 г. И.Кромской сбежал из-под домашнего ареста.

25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.Кромского во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.

26 апреля 2014 г. Киевский райсуд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.

18 декабря 2014г Киевский райсуд Харькова по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения в отношении И.Кромского на содержание под стражей без возможности внесения залога.

В ходе дебатов 25 января 2018г. прокуратура требовала признать И.Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.1 ст.110 УК) , участии в массовых беспорядках (ч.1 ст. 28 ч.1, 2 ст.294 УК) и незаконном завладении автомобилем Mazda-6 (ч.2 ст. 28 ч.2 ст.289 УК) и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.