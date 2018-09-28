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 Экономика
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Все про:зарплата (1770) Госстат (127)

 Средняя зарплата в Украине в августе составила 9 тыс. грн, - Госстат

Средняя заработная плата в Украине в августе составила 8 977 грн, что в 2,4 раза больше установленной законом минимальной зарплаты в 3 723 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост реальной зарплаты (август к августу) составило 15,7%.

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Так же выросли и показатели доходов и сбережений населения. Так, за II квартал текущего года прирост сбережений составил 13 млрд грн (доходы - 758,6 млрд грн). Имеющийся доход в расчете на одного человека составил 13 178,5 грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3088658
 
 
 Топ комментарии
 
А где находится эта Украина, в которой средняя зарплата составила 9 тыс. грн?
Я пока знаю только одну Украину, но там реальная средняя наверное не более 4-5 тыс.
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А находится она там, где живет Кобелев, получивший премию 1 млн., за то что собрал бумажки и передал юрфирме, где министр Рева с животом до колен кричит "Украинцы бедные, потому что много едят". Там, где нищая страна оплачивает бронированный Мерседесик ошибке с винницкого рынка, возомнившему, что он может быть премьером Украины без высшего образования! Это потусторонняя Украина, где у министров миллионные зарплаты и почти наступил коммунизм, где нет войны с Хуйлостаном, а только Мальдивы с попугаями три раза в год!
Пузатый Рева вам может детально рассказать, про эту "потустороннюю Украину" зажравшихся воров, которые нам установили прожиточный минимум 1800 грн/месяц! И обязательно порекомендует меньше есть и спать под забором, чтоб меньше платить коммуналку!
Середня зарплата в Україні в серпні становила 9 тис. грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 2173

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А где находится эта Украина, в которой средняя зарплата составила 9 тыс. грн?
Я пока знаю только одну Украину, но там реальная средняя наверное не более 4-5 тыс.
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А находится она там, где живет Кобелев, получивший премию 1 млн., за то что собрал бумажки и передал юрфирме, где министр Рева с животом до колен кричит "Украинцы бедные, потому что много едят". Там, где нищая страна оплачивает бронированный Мерседесик ошибке с винницкого рынка, возомнившему, что он может быть премьером Украины без высшего образования! Это потусторонняя Украина, где у министров миллионные зарплаты и почти наступил коммунизм, где нет войны с Хуйлостаном, а только Мальдивы с попугаями три раза в год!
Пузатый Рева вам может детально рассказать, про эту "потустороннюю Украину" зажравшихся воров, которые нам установили прожиточный минимум 1800 грн/месяц! И обязательно порекомендует меньше есть и спать под забором, чтоб меньше платить коммуналку!


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один всю жизнь ест мясо.... другой капусту... среднестатистически они едят голубцы
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А где находится эта Украина, в которой средняя зарплата не более 4-5 тыс?
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Поза Києвом-скрізь.Запитайте продавця будь-якого сільмага ,4-5 тис то для них недосяжна мрія.
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считать правильно нужно. сколько % украинцев получает зарплату в диапазоне 4-6 тыс, в диапазоне 6-8 тыс, в диапазоне 8-10 тыс, 10-12, 12-15 , 15 и выше? тогда это будет корректные данные ,а не это фуфло как заголовке!
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Министерство финансов Сингапура выделило 511 миллионов долларов жителям за вклад в развитие страны, размер единоразовой выплаты будет зависеть от их дохода. - сообщается со ссылкой на сайт сингапурского Министерства финансов.

Единоразовая выплата для жителей была предусмотрена в бюджете Сингапура на 2018 год. Ее размер будет зависеть от уровня их дохода (это от 100 до 400 сингапурских долларов каждому). Так, 100 сингапурских долларов = $73
Как отметили в Минфине, данную выплату получат все совершеннолетние граждане страны (около 2,8 миллиона).
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Якщо населенням рахувати урядовців і їх однокоритників,то звичайно....
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Если убрать зарплаты ублюдочных корупционеров судей , министров , депутатов , прокуроров , то средняя зарплата по Украине не будет выше 5 000 гривен .
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кому нужна средняя зарплата если минималка 4200 а мурло провластное модет получать в 10 раз больше это как в налоговой где нужно декларировать не чистую прибыль а оборот с которого зарабатываешь . добоежики совковые
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Я їм капусту, а ти їси м"ясо - в середньому ми їмо голубці.
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когда минималка была 1600..у меня средняя была 9 тыс..сейчас минималка уже под 4..а у меня ничего не изменилось (((
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9 тис. грн. середньої ЗП, це добре чи погано? Добре, для тих хто таку ЗП отримує і погано для тих, хто отримує пенсію, особливо мінімальну. Така середня ЗП провокує підвищення цін і на ті продукти, якими харчуються бідні старі люди. Подивіться навкруги себе. Ви їх побачите.
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Судячи по пузу Реви - туди кожного дня заходить одна мінімалка як мінімум, вибачте за тавтологію.
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Это они себя так успокаивают или утешают , или оправдывают перед повышением рекетерского сбора за газ с населения!
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Сколько не говори халва, а во рту слаще не станет, рост цен на все значительно опережает рост зарплат. Пенсию и не собираются поднимать, а цены на лекарства уже скакнули.
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я хз, но среди моих знакомых, кто хоть както работает, никого получающего или зарабатывающего меньше 8-9 тысяч нет.
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в основном все получают больше. Но возможно это потому что мы в основном порохоботы (самодостаточные и успешные)
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В основном вы клоуны. Успешные пока, потому что Минстець вам пока платит.
--
Сепары-донбасята в 2013 году тоже были "успешными" при Шапкокраде! Вон сынок его Сашенька-стоматолог из врачей за год миллиардером стал!
Успешный! Вся семья успешных миллиардеров!
Середня зарплата в Україні в серпні становила 9 тис. грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 2492
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Да ты что? А продавцы? А учителя? Водители?медпесонал сестрички, технички? Строители!
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в Киеве-может быть. Или ты видимо из херсонских или николаевских степей пишешь. Пол страны живет в сельской местности , где работы даже на минималку хватает только для 15% работоспособного населения, остальные выживают кто как может сезонными зароботками и натуральным хозяйством как в 19 веке. Да что там в селе- в том же Херсоне работы нет. все крупные предприятия ( ХБК, комбайновый, нефтезавод, полупроводники, и др. давно порезаны на метал)
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Суд признал нелегитимным прожиточный минимум в Украине.

Согласно вердикту от 11 сентября, Киевский апелляционный административный суд признал незаконным прожиточный минимум в Украине, который составляет 1777 гривен.

Из-за этого общественные организации объявили инициативу по формированию новой "потребительской корзины" и пересмотра размера прожиточного минимума в Украине.

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"11 сентября 2018 года Киевский апелляционный административный суд в составе судей: Безименная Н.В., Кучма А.Ю., Алименко В.А. рассмотрел дело № 826/5661/16 и решил удовлетворить иск руководителя проекта "Открытый Суд" Станислава Батрина к Кабинету Министров Украины, при участии третьих лиц: Министерство здравоохранения Украины, Министерство социальной политики Украины, Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство финансов Украины,- о незаконности установления прожиточного минимума в Украине", - сообщил руководитель проекта "Открытый Суд" Станислав Батрин.
https://uainfo.org/blognews/1536854227-sud-priznal-nelegitimnym-prozhitochnyy-minimum-v-ukraine.html
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Вже хоч би мовчали ,бо реальні доходи більшості громадян скоротились ,арифметика проста судді ВС і КС понад 300 тисяч і не тільки в них ,а в більшості населення 3-7 тисяч гривень отже середня виходить 9 тисяч гривень, ну а в пенсіонерів взагалі 1,5-2 тисячі гривень ,як прожити ?
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Зарплата медиков в Запорожской области - 3,5-4,5 тысяч гривен. Хотя сейчас набегут порохоботы и будут доказывать, что уборщицы в Украине по 7-9 тысяч получают Середня зарплата в Україні в серпні становила 9 тис. грн, - Держстат - Цензор.НЕТ 7973
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Діюча методика розрахунку середньої зарплати дісталася колишнім країнам СНД від радянських часів і не відображає реальну картину. В європейських країнах існує інша методика розрахунку середнього заробітку, що базується на визначенні медіальної зарплати. При розрахунку середньої зарплати медіана ділить ринок навпіл, одна половина працівників заробляє більше цього рівня, а інша менше. Економісти називають медіанний розрахунок середньої зарплати більш об'єктивним. Наприклад, п'ять українців заробляють 1000, 1100, 1200, 1300 і 100 000 гривень відповідно. Середня арифметична зарплата в такій ситуації становить 20 920 гривень, а медіанна - 1200 гривень. Це зарплата людини, яка перебуває в середині ряду зарплат. Дані по медіанній заробітній платі українців Держкомстат приховує.
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На хрена мне ваша средняя,если большинство на минимальной сидят?!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСредняя зарплата в Украине в августе составила 9 тыс. грн, - Госстат
 
 
 
 
 
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