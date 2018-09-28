 Средняя зарплата в Украине в августе составила 9 тыс. грн, - Госстат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост реальной зарплаты (август к августу) составило 15,7%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все социальные нормативы в 2019 г. увеличатся и будут опережать инфляцию, - Маркарова. ВИДЕО

Так же выросли и показатели доходов и сбережений населения. Так, за II квартал текущего года прирост сбережений составил 13 млрд грн (доходы - 758,6 млрд грн). Имеющийся доход в расчете на одного человека составил 13 178,5 грн.