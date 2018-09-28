 Средняя зарплата в Украине в августе составила 9 тыс. грн, - Госстат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост реальной зарплаты (август к августу) составило 15,7%.
Так же выросли и показатели доходов и сбережений населения. Так, за II квартал текущего года прирост сбережений составил 13 млрд грн (доходы - 758,6 млрд грн). Имеющийся доход в расчете на одного человека составил 13 178,5 грн.
Я пока знаю только одну Украину, но там реальная средняя наверное не более 4-5 тыс.
Пузатый Рева вам может детально рассказать, про эту "потустороннюю Украину" зажравшихся воров, которые нам установили прожиточный минимум 1800 грн/месяц! И обязательно порекомендует меньше есть и спать под забором, чтоб меньше платить коммуналку!
Министерство финансов Сингапура выделило 511 миллионов долларов жителям за вклад в развитие страны, размер единоразовой выплаты будет зависеть от их дохода. - сообщается со ссылкой на сайт сингапурского Министерства финансов.
Единоразовая выплата для жителей была предусмотрена в бюджете Сингапура на 2018 год. Ее размер будет зависеть от уровня их дохода (это от 100 до 400 сингапурских долларов каждому). Так, 100 сингапурских долларов = $73
Как отметили в Минфине, данную выплату получат все совершеннолетние граждане страны (около 2,8 миллиона).
Покажи расчёт!
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Сепары-донбасята в 2013 году тоже были "успешными" при Шапкокраде! Вон сынок его Сашенька-стоматолог из врачей за год миллиардером стал!
Успешный! Вся семья успешных миллиардеров!
Согласно вердикту от 11 сентября, Киевский апелляционный административный суд признал незаконным прожиточный минимум в Украине, который составляет 1777 гривен.
Из-за этого общественные организации объявили инициативу по формированию новой "потребительской корзины" и пересмотра размера прожиточного минимума в Украине.
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"11 сентября 2018 года Киевский апелляционный административный суд в составе судей: Безименная Н.В., Кучма А.Ю., Алименко В.А. рассмотрел дело № 826/5661/16 и решил удовлетворить иск руководителя проекта "Открытый Суд" Станислава Батрина к Кабинету Министров Украины, при участии третьих лиц: Министерство здравоохранения Украины, Министерство социальной политики Украины, Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство финансов Украины,- о незаконности установления прожиточного минимума в Украине", - сообщил руководитель проекта "Открытый Суд" Станислав Батрин.
https://uainfo.org/blognews/1536854227-sud-priznal-nelegitimnym-prozhitochnyy-minimum-v-ukraine.html
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