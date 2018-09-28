 В России есть непубличный "черный список" украинских интернет-СМИ, – Миссия США в ОБСЕ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, по его словам, согласно исследованию группы контроля безопасности в интернете, существует "непубличный "черный список" веб-сайтов, который включает, по меньшей мере восемь сайтов, принадлежащих независимым украинским СМИ и гражданскому обществу".
"Подавление Россией свободы слова в Крыму не ослабевает. Растущий список крымских татар и других критиков оккупации сталкивается с обвинениями в сообщениях в социальных сетях, которые якобы "подстрекают вражду к россиянам", – добавил Камиан.
Ранее украинская Лаборатория цифровой безопасности сообщила, что крымские интернет-провайдеры блокируют украинские информационные ресурсы, которых нет в официальных списках Роскомнадзора – ведомства, которое регулирует запрет интернет-страниц в соседней России и оккупированном ею Крыму.
Лаборатория цифровой безопасности совместно с Крымской правозащитной группой провели 46 тестов в разных местах, интернет доступ к которым обеспечивается провайдерами FarLine, RealWeb, Elite-Net, Giganet, Крэлком, Ланком и Севстар, в оккупированных городах Симферополь и Севастополь в августе 2018 года. Всего в рамках исследования проверяли 83 сайта, среди которых в основном украинские и крымские новостные ресурсы, а также сайты правозащитных и общественных организаций.
Тихая гибель нескрепных героев
28.09.2018 17:00
Плачевное состояние братских могил, разбросанных по горам и степям, еще можно объяснить: в Крыму их сотни. Но есть и десятки «гражданских» памятников - они тоже разваливаются. Ухаживать за ними никто не хочет. Вместо этого лепят все новые - то вымышленному Примирению, то царским отпрыскам, то американскому президенту. https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/tihaya-gibel-neskrepnyh-geroev/
мы б за двадцать лет могли
сделать пастбищами парки
и кефир под нашей маркой
был в любом ларьке земли.
Если б Путин был пилотом,
мы б стремились в высоту,
и за двадцать лет работы
самым лучшим самолетом
стали наши ИЛ и ТУ.
Если б Путин был проктолог,
иностранцы к нам горой
приезжали с жопой голой,
а во всех российских школах
изучали геморрой.
Но поскольку он не пекарь,
не художник, не аптекарь,
а разведчик КГБ,
мы всё время лицемерим,
всех боимся, всем не верим,
мажем ядом чьи-то двери
и за это в полной мере
получаем по губе.