 В России есть непубличный "черный список" украинских интернет-СМИ, – Миссия США в ОБСЕ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, по его словам, согласно исследованию группы контроля безопасности в интернете, существует "непубличный "черный список" веб-сайтов, который включает, по меньшей мере восемь сайтов, принадлежащих независимым украинским СМИ и гражданскому обществу".

"Подавление Россией свободы слова в Крыму не ослабевает. Растущий список крымских татар и других критиков оккупации сталкивается с обвинениями в сообщениях в социальных сетях, которые якобы "подстрекают вражду к россиянам", – добавил Камиан.

Смотрите также: YouTube намерен заблокировать видеоролик "Цензор.НЕТ" по требованию Роскомнадзора из-за упоминания "Правого сектора". ДОКУМЕНТ

Ранее украинская Лаборатория цифровой безопасности сообщила, что крымские интернет-провайдеры блокируют украинские информационные ресурсы, которых нет в официальных списках Роскомнадзора – ведомства, которое регулирует запрет интернет-страниц в соседней России и оккупированном ею Крыму.

Лаборатория цифровой безопасности совместно с Крымской правозащитной группой провели 46 тестов в разных местах, интернет доступ к которым обеспечивается провайдерами FarLine, RealWeb, Elite-Net, Giganet, Крэлком, Ланком и Севстар, в оккупированных городах Симферополь и Севастополь в августе 2018 года. Всего в рамках исследования проверяли 83 сайта, среди которых в основном украинские и крымские новостные ресурсы, а также сайты правозащитных и общественных организаций.