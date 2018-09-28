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 В России есть непубличный "черный список" украинских интернет-СМИ, – Миссия США в ОБСЕ

В России, помимо официального "черного списка" сайтов украинских независимых СМИ, которые блокируют в аннексированном Крыму, существует еще один список, заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан 27 сентября в Вене.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, по его словам, согласно исследованию группы контроля безопасности в интернете, существует "непубличный "черный список" веб-сайтов, который включает, по меньшей мере восемь сайтов, принадлежащих независимым украинским СМИ и гражданскому обществу".

"Подавление Россией свободы слова в Крыму не ослабевает. Растущий список крымских татар и других критиков оккупации сталкивается с обвинениями в сообщениях в социальных сетях, которые якобы "подстрекают вражду к россиянам", – добавил Камиан.

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Ранее украинская Лаборатория цифровой безопасности сообщила, что крымские интернет-провайдеры блокируют украинские информационные ресурсы, которых нет в официальных списках Роскомнадзора – ведомства, которое регулирует запрет интернет-страниц в соседней России и оккупированном ею Крыму.

Лаборатория цифровой безопасности совместно с Крымской правозащитной группой провели 46 тестов в разных местах, интернет доступ к которым обеспечивается провайдерами FarLine, RealWeb, Elite-Net, Giganet, Крэлком, Ланком и Севстар, в оккупированных городах Симферополь и Севастополь в августе 2018 года. Всего в рамках исследования проверяли 83 сайта, среди которых в основном украинские и крымские новостные ресурсы, а также сайты правозащитных и общественных организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3088657
 
   
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В нас всі їхні змі в чорному спискові, крім дощу, мабуть..
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И традиционная рубрика "а шо там за поребриком."

Тихая гибель нескрепных героев

28.09.2018 17:00
Плачевное состояние братских могил, разбросанных по горам и степям, еще можно объяснить: в Крыму их сотни. Но есть и десятки «гражданских» памятников - они тоже разваливаются. Ухаживать за ними никто не хочет. Вместо этого лепят все новые - то вымышленному Примирению, то царским отпрыскам, то американскому президенту. https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/tihaya-gibel-neskrepnyh-geroev/
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Будем знать, что читать в первую очередь. У Росії є непублічний "чорний список" українських інтернет-ЗМІ, - Місія США в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4536
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Если б Путин был дояркой,
мы б за двадцать лет могли
сделать пастбищами парки
и кефир под нашей маркой
был в любом ларьке земли.
Если б Путин был пилотом,
мы б стремились в высоту,
и за двадцать лет работы
самым лучшим самолетом
стали наши ИЛ и ТУ.
Если б Путин был проктолог,
иностранцы к нам горой
приезжали с жопой голой,
а во всех российских школах
изучали геморрой.
Но поскольку он не пекарь,
не художник, не аптекарь,
а разведчик КГБ,
мы всё время лицемерим,
всех боимся, всем не верим,
мажем ядом чьи-то двери
и за это в полной мере
получаем по губе.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ России есть непубличный "черный список" украинских интернет-СМИ, – Миссия США в ОБСЕ
 
 
 
 
 
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