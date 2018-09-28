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 "На каждого вампира найдется свой кол", - западные аналитики рассуждают, как противостоять подводной ракете, которую Россия строит, чтобы вызывать цунами, - National Interest

"Посейдон" движется при помощи ядерного реактора со скоростью около 200 км/ч и несет боеголовку в 100 мегатонн. С ее помощью уничтожать города на побережье.

О новом российском оружии пишет журнал National Interest, сообщает Цензор.НЕТ. Длина "Посейдона" составляет 24 метра. Большинство его возможностей остается загадкой. Известно только, что подводная баллистическая ракета несет  боеголовку мощностью в 100 мегатонн и движется со скоростью 200 км/ч.

По данным издания, при помощи этого оружия можно вызвать огромное цунами, которое сметет города на побережье.

На каждого вампира найдется свой кол, - западные аналитики рассуждают, как противостоять подводной ракете, которую Россия строит, чтобы вызывать цунами, - National Interest 01

Насколько полезно в бою такое оружие – это открытый вопрос, отмечает National Interest. "Посейдон" слишком медленная, чтобы ее можно было сравнивать с пользой межконтинентальных баллистических ракет или бомбардировщиков во время первого удара или быстрого удара в ответ. К тому же она создает так много шума, что средства борьбы с субмаринами ее очень легко обнаружат. А автономный характер "Посейдона" наводит на вопрос о вооруженных роботах, особенно если под их контролем сверхмощные бомбы.

Но с ролью психологического оружия подводная ракета справляется отлично, отмечают журналисты американского издания. Она кажется похожей на монстра из Голливудских фильмов, который вместе с мощной бомбой ползет по морскому дну, готовясь устроить цунами.

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"Но на каждого вампира найдется свой кол", – пишет National Inerest. Аналитик по вопросам военно-морских сил Х. И. Саттон предлагает некоторые варианты того, как с помощью имеющихся технологий НАТО может остановить российского "Посейдона".

По мнению эксперта, оперативные режимы российской торпеды, вероятно, будут простыми и относительно прямыми. Они будут зависеть от скорости и глубины, чтобы добиться выживания оружия. Если это так, тогда в качестве "противоядия" можно было бы засеять морское дно целой сетью сенсорных мин, которые бы выявляли и уничтожали российских "Посейдонов".

"При идеальном сценарии, сенсорные сети включали бы собственные решения, например, торпедные мины, для минимизации задержки между точкой обнаружения и моментом нейтрализации. Поскольку цель подвижна и гораздо быстрее, чем традиционные субмарины", – пояснил Саттон.

Он также допускает, что "Посейдоны" можно было бы уничтожить сверхзвуковыми поверхностными снарядами, которые бы запускались с американских субмарин.

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"Это могли бы быть легкие торпеды следующего поколения, похожие на списанные Subroc. Короткое время полета и дальний радиус действия таких систем позволяет уничтожать цели за пределами реалистичного района действия торпед. Таким образом, субмарины могли бы нести службу в Северной части Атлантического океана, чтобы реагировать на запуски "Посейдонов" и уничтожать их, пока они еще достаточно близко к сенсорам, которые их засекли", – пояснил эксперт.

Источник: https://censor.net.ua/n3088655
 
 
 Топ комментарии
 
100% что если кацапы такую ракету создадут, то цунами в первую очередь на себя же и навлекут
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Есть у меня чуйство что куда Посейдон не запусти а приплывет он все равно в Воронеж.
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200 км в час? а почему подводные лодки не гоняют с такой скоростью? в них по два реактора стоит, можно и 4 поставить, это мне напоминает очередную сказку хуйла про ракету которая летит как метеорит и не горит потому шо железная НАТО думает, как противостоять подводной ракете, которую Россия строит, чтобы вызывать цунами, - National Interest - Цензор.НЕТ 3815
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Извиняюсь... Вы сильно изменили моё видение мира...
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Если она действительно мощнее "царь бомбы" - то вероятно изменение орбиты земли.

Впрочем кого это будет волновать после ядерной войны? Разве что светящихся от радиации бактерий. "На кожного вампіра знайдеться свій кілок", - західні аналітики міркують, як протистояти підводній ракеті, яку Росія будує, щоб викликати цунамі, - National Interest - Цензор.НЕТ 9068
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Земля за свою историю переживала такое, что 100 мегатонн для неё комариный укус.
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Ракета на ядреном реакторе... значит она оставляет след из низкорадиоактивной воды проходящей через теплообменник реактора и выбрасывающейся в виде реактивной струи...
Интересно кто производитель микросхем управления? Я думаю штатам не составит особых усилий создать подводную РЭБ и отключить мозг ракеты
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Сказки про гравитационный, тепловой, радиоактивный след оставьте бабке Параске. Все уже давно не так. Да и торпеда это не подводная лодка
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Торпеда уливливается по шумам и гидролокатором со стороны цели, а также по "кильватерному" следу сзади, определяемому гидрооптическими методами.
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Подводную РЭБ создать затруднительно. Вода поглощает радиоволны.
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Что за бред! Даже если они 140 000 000 ным кодлом пернут в Мировой океан - то получится в лучшем случае душ шарко!
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Журнал National Interest фінансується із російських джерел. Там завжди страхають російською "суперзброєю, "не имеющей аналогов в мире".
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"Дми́трий Саймс (англ. Dimitri K. Simes, при рождении Дмитрий Константинович Симис. В1973 году эмигрировал в США. Является издателем журнала «The National Interest». С 3 сентября 2018 года ведёт вместе с Вячеславом Никоновым политическую программу «Большая игра» на Первом канале российского телевидения."
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Для того, чтобы нанести непоправимый урон авианосной группе США, даже мощнейшую атомную бомбу надо взорвать на расстоянии не более 3 километров от неё. Никто рашистский металлолом на такое расстояние не подпустит.
На снимке американский линкор Пенсакола, участвующий в атомных испытаниях и находившийся в 650 метрах от эпицентра атомного взрыва. Повреждений, существенно повлиявших на боеспособность, не было.
"На кожного вампіра знайдеться свій кілок", - західні аналітики міркують, як протистояти підводній ракеті, яку Росія будує, щоб викликати цунамі, - National Interest - Цензор.НЕТ 8070
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Почитал я немного про нее, короче эти придурки собрались ею рыбу глушить реально.
Ну и влажные мечты про Нью-Йорк еще.
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Как я понял это торпеда ответного ядерного удара, она не предназначена для уничтожения кораблей. Ответный удар наносится не по военным базам и кораблям, так как они уже пустые, а по густонаселённым городам агрессора. В этом и заключается смысл ядерного сдерживания, что даже несколько уцелевших ракет нанесут ужасный ущерб, хотя в слух об этом предпочитают не говорить.
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....а что МОСКАЛИ еще могут придумать как не УБИТЬ ????!!! реально ощущение , что они на Земле какие то пришельцы !!!!
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"У Збройних силах України (ЗСУ) в якості паролів доступу до сервера автоматизованої системи управління військами «Дніпро» були встановлені паролі типу admin і 123456. Про це повідомив журналіст Олександр Дубинський.
За його словами, це "дозволяло ворогу сканувати інформацію українських військових аж до літа 2018 року" і коштувало життя бійців на фронті. Згідно з документами, які журналіст має в своєму розпорядженні, 22 травня цього року під час налаштування і проведення тестування мереж Автоматизованої системи управління військами «Дніпро» фахівець з баз даних Дмитро Власюк виявив, що на багатьох серверах і комутаторах з IP-адресами доступ відбувається за стандартним логіном та паролем.
Журналіст зазначив, що Дмитро Власюк, згідно резюме, на даний момент проходить службу у військовій частині А1586 за призовом офіцера запасу. "Про вразливі місця Власюк повідомив оперативному черговому даної військової частини А0334.При подальшому налаштуванні обладнання було виявлено, що його звернення було проігноровано і паролі не були змінені. Після чого він звернувся на гарячу лінію СБУ, і в той же день представник військової розвідки зустрівся з ним на території військової частини, де Власюк проходив службу", - повідомляє Дубинський.
За даними журналіста, така ж ситуація була виявлена 25 травня 2018 року на поштових серверах ЗСУ. "Таким чином, без будь-яких спеціальних знань можна вільно мати доступ до світчів, роутера, АРМ, серверів, голосових шлюзів, принтерів, сканерів і т. п. - тобто, мати можливість аналізувати величезний масив секретної інформації Збройних сил", - підкреслює журналіст.
Він пише, що враховуючи такий обсяг витоку інформації, супротивнику досить було лише кілька днів, щоб просканувати всю мережу АСУ "Дніпро" і створити топологію всіх мереж за родом і видом військ, структурними підрозділами і використовувати цю мережу для з'ясування поставлених завдань, враховуючи те, що послуги зв'язку надаються Укртелекомом.
"Оскільки звернення Власюка до керівництва військової частини було проігноровано, він 25 травня 2018 року рекомендованим листом, звертається в РНБО та Службу зовнішньої розвідки, де викладає всю описану ситуацію", - повідомляє журналіст.
Дубинський призводить хронологію з листом Власюка, повідомляючи, що через 10 днів, 5 червня 2018 року, РНБО перенаправляє дане звернення Міністерству оборони і СБУ, і підписаний даний лист - офшорним помічником президента Свинарчуком-Гладковським.
Ще через 8 днів 13 червня 2018 року Служба зовнішньої розвідки (СЗР) повідомляє Власюку, що проблема захищеного налаштування АСУ «Дніпро» не належить до компетенції Служби зовнішньої розвідки, оскільки Служба не використовує дану систему в своїй діяльності, і не має можливості впливати на інформаційні системи інших держорганів, і крім усього іншого - центр забезпечення кібербезпеки з'явився на базі департаменту контррозвідки СБУ, а центр кіберзахисту ІТС на базі ГУ зв'язку ЗСУ.
"Тобто, «розвідники» вирішили, що держслужба спецзв'язку і захисту інформації, взагалі не стосується СЗР, тому запропонували заявнику звернутися до інших компетентних органів. Вдумайтеся, СЗР навіть не перенаправила звернення у відповідні служби", - висловлює думку журналіст.
Через місяць, 26 червня 2018 року, Міноборони (ВЧ0106), згідно з листом РНБО, надала відповідь Власюку, в якому вказала що Міноборони і ЗСУ провели наступні заходи: заборона використання слабких паролів і періодична перевірка всіх АРМ, мережевих приладів, серверного обладнання ІТС ЗСУ на наявність слабких логінів і паролів. Повідомили що низка IP-адрес є елементом навчальним і не потребує, на їхню думку, у зміцненні. Також, не являє небезпеки один з серверів, який є тестовим, а ще один взагалі не використовується. Також Власюк отримав 05 липня 2018 року відповідь від Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційного захисту СБУ, згідно з яким, всі порушення доступу в мережі АСУ «Дніпро» усунені.
Проте 12 липня 2018 року при черговому тестуванні АСУ «Дніпро» Власюк виявив що низка обладнання з конкретними IP-адресами і далі використовує стандартний пароль та логін, а в деяких випадках - доступ в мережу з комп'ютерів і на комп'ютери Міноборони, пов'язаних в єдину сітку, взагалі відбувається без пароля. Велика частина технічних засобів використовується, при цьому, в різних військових частинах і закріплена за конкретними військовослужбовцями, які за дані порушення мають нести персональну відповідальність.
"Власюк 13 липня 2018 року повторно звернувся до РНБО, де вказав на відсутність реакції на його звернення. Одночасно він відправив додатково інформацію в Апарат ВР України, який в свою чергу 20 липня 2018 року відповів, що інформація передана в комітет ВР з питань національної безпеки і оборони", - розповідає журналіст.
РНБО на повторне звернення відповіла, що направила звернення в СБУ та Міноборони для повторного розгляду. Підпис поставив все той же Гладковський. "Пішов четвертий місяць, а паролі доступу до технічних засобів, серверів і комп'ютерів Міноборони залишаються тими ж: 123654 і admin...", - констатує Дубинський.
"Що ж стосується Власюка, то після звернень в РНБО і СБУ його повністю відключили від мереж АСУ «Дніпро», організували перевірку Генштабу і погрожують йому кримінальним переслідуванням...", - повідомляє він, - "В якості цікавої деталі цієї історії, додам інформацію про те, що в Україні працює вісім трастових фондів НАТО з кіберзахисту, які займаються розвитком оперативних здібностей та сприяння трансформації ЗСУ".
У 2017 році НАТО виділило на ці цілі близько 40 млн євро. Відповідальним за реалізацію даного проекту є СБУ, нагадує журналіст.
Ще в лютому 2018 року начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявляв, що в армії освоюють нові технології, а також проводять навчання складу, а основні елементи автоматизованої системи управління військами будуть створені до кінця 2018 року. "Результат - очевидний", - підсумував Дубинський."
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От так в нашій державі працює все.......ладно наші дебіли. а амери нащо дивляться ?
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У москалiв i так цунами на весь свiт - тiльки iз гiвна, а бiльше вони нi на шо не здатнi.
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Ска зачем печатать с кацапской помойки сказки про симпонов-посейдонов))) Это пипец! Детям известно, что эту помойку используют для инфо-вбросов а Цензор пакостит собственному рейтингу перепечатывая кацапские влажные мечты реализованные в фантастических рассказах. Детский сад - штаны на лямках! Они автомобиль не могут сделать! Хотя может "северный притык" по 24 м порезать, вон сколько посейдонов получится....
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Был летающий, но он чёт упал, теперь плавучий Чернобыль.
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делали суперторпеду, а получили как всегда, гибрид робота Игорька с Ё-мобилем ИЖ-комби...и теперь у расеи тока две альтернативы, либо принять ислам, либо учить китайский...
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Есть хороший способ. Даю тонкий намек: Мертвые стерхи не срут.
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Цензор все статьи про восхищения и страх США перед срузьким оружием пишут по заказу и за деньги москвы.
При подводных взрывах как атомных так и водородных никаких ЦУНАМИ НЕ ВОЗНИКАЕТ, доказано этими же взрывами
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100 мегатонн в воде рядом с берегом никто не взрывал, так что ничего не доказано.
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никто атомные бомбы на поверхности не взрывает так как сила взрыва уйдет вверх, взрывают все атомные бомбы на высоте что бы ударная волна шла к Земле.
так и при подводном взрыве все сила взрыва направлеться вверх а не в стороны
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подводный ядерный взрыв, никакой волны нету, все улетело вверх
https://www.youtube.com/watch?v=5gHaya3utZk
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"На каждого вампира найдется свой кол", - западные аналитики рассуждают, как противостоять подводной ракете, которую Россия строит, чтобы вызывать цунами, - National Interest
 
 
 
 
 
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