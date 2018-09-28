 "На каждого вампира найдется свой кол", - западные аналитики рассуждают, как противостоять подводной ракете, которую Россия строит, чтобы вызывать цунами, - National Interest

О новом российском оружии пишет журнал National Interest, сообщает Цензор.НЕТ. Длина "Посейдона" составляет 24 метра. Большинство его возможностей остается загадкой. Известно только, что подводная баллистическая ракета несет боеголовку мощностью в 100 мегатонн и движется со скоростью 200 км/ч.

По данным издания, при помощи этого оружия можно вызвать огромное цунами, которое сметет города на побережье.

Насколько полезно в бою такое оружие – это открытый вопрос, отмечает National Interest. "Посейдон" слишком медленная, чтобы ее можно было сравнивать с пользой межконтинентальных баллистических ракет или бомбардировщиков во время первого удара или быстрого удара в ответ. К тому же она создает так много шума, что средства борьбы с субмаринами ее очень легко обнаружат. А автономный характер "Посейдона" наводит на вопрос о вооруженных роботах, особенно если под их контролем сверхмощные бомбы.

Но с ролью психологического оружия подводная ракета справляется отлично, отмечают журналисты американского издания. Она кажется похожей на монстра из Голливудских фильмов, который вместе с мощной бомбой ползет по морскому дну, готовясь устроить цунами.

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"Но на каждого вампира найдется свой кол", – пишет National Inerest. Аналитик по вопросам военно-морских сил Х. И. Саттон предлагает некоторые варианты того, как с помощью имеющихся технологий НАТО может остановить российского "Посейдона".

По мнению эксперта, оперативные режимы российской торпеды, вероятно, будут простыми и относительно прямыми. Они будут зависеть от скорости и глубины, чтобы добиться выживания оружия. Если это так, тогда в качестве "противоядия" можно было бы засеять морское дно целой сетью сенсорных мин, которые бы выявляли и уничтожали российских "Посейдонов".

"При идеальном сценарии, сенсорные сети включали бы собственные решения, например, торпедные мины, для минимизации задержки между точкой обнаружения и моментом нейтрализации. Поскольку цель подвижна и гораздо быстрее, чем традиционные субмарины", – пояснил Саттон.

Он также допускает, что "Посейдоны" можно было бы уничтожить сверхзвуковыми поверхностными снарядами, которые бы запускались с американских субмарин.

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"Это могли бы быть легкие торпеды следующего поколения, похожие на списанные Subroc. Короткое время полета и дальний радиус действия таких систем позволяет уничтожать цели за пределами реалистичного района действия торпед. Таким образом, субмарины могли бы нести службу в Северной части Атлантического океана, чтобы реагировать на запуски "Посейдонов" и уничтожать их, пока они еще достаточно близко к сенсорам, которые их засекли", – пояснил эксперт.