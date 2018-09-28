 Константинополь обнародовал историческое исследование, доказывающее право Вселенского патриархата предоставить Украине автокефалию

Об этом говорится в исследовании греческих и российских ученых, имевших доступ к оригинальным текстам архива Константинополя, опубликованном изданием Orthodoxia.info, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Вселенский патриархат считает уместным напомнить всю историческую и каноническую правду о взаимоотношениях Константинопольской церкви с церковью Украины, о чем свидетельствуют сохранившиеся официальные документы, которые, к сожалению, либо игнорируются, либо сознательно скрываются по понятным соображениям", – сказано в предисловии к исследованию.

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В нем указано, что Вселенский патриархат никогда не передавал Киевскую митрополию, на основе которой возникла Украинская православная церковь, в каноническую территорию Московского патриархата. Таким образом в документе доказывается право Вселенского патриархата предоставить автокефалию православной церкви в Украине.

Отмечается, что право хиротонии (рукоположение в одну из степеней священства для священников) было предоставлено Москве "по финансовым причинам" и "носило временный характер".

Таким образом в Константинополе отреагировали на обвинения Московской патриархии против Вселенского патриархата в "незаконном вторжении в ее каноническую территорию".

Исследование, в котором приводятся сведения из церковных архивов со времен крещения Киевской Руси, проводилось при поддержке образовательного фонда банка National Bank of Greece. В 29-страничном документе приводится аргументация Константинополя, с помощью которой Вселенский патриархат опровергает все обвинения Москвы.

В исследовании также указано, что "Московский патриархат пренебрег правилами Патриаршего и Синодального Акта 1686 года Вселенского патриархата, нарушение которых Вселенский патриархат из-за тяжелых условий был вынужден терпеть и молчать о них, но никогда не забывал и прощал".

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Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.