 Задержаны организаторы канала контрабанды психотропов в Украину, изъято "товара" на 5 млн грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Иностранный гражданин, временно проживая в Одессе, организовал незаконную переправку наркотиков из-за рубежа. Злоумышленник заказывал крупные партии особо опасного психотропного вещества N-этилпентилона. "Товар" он получал через сервисы международной почтовой связи. "Продукцию" иностранец вместе с сообщником, гражданином Украины, реализовывали в розницу на территории региона.
Оперативники спецслужбы задержали сообщника в одном из почтовых отделений областного центра во время получения очередной "посылки". При осмотре у наркодельца изъяли два килограмма психотропа. Организатора наркобизнеса правоохранители задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Киеве, куда он приехал по делам.
Во время обыска сотрудники СБУ обнаружили в помещениях фигурантов еще почти килограмм незаконно ввезенных психотропов.
Стоимость обнаруженной "партии" по ценам "черного рынка" составляет почти 5 млн гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.