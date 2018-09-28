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 Киевские новости
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Все про:Киев (16534) Кличко (2578)

 Я не позволю построить небоскреб на месте бассейна "Чайка", - Кличко

Городская власть делает все, чтобы вернуть бассейн "Чайка" в собственность общины и привести спортивный объект в надлежащее состояние.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии журналистам после открытия парка "Сырецкий" в Шевченковском районе столицы, сообщили в пресс-службе мэра.

Он напомнил, что в 2001 году на территории Сырецкого парка было приватизировано здание бассейна "Чайка". После этого бассейн закрыли и уже много лет помещение разрушается.

"Мы обратились к владельцу, чтобы он вернул бассейн в коммунальную собственность или за свой счет отремонтировал объект, - отметил Кличко. - Мы знаем о планах построить здесь небоскреб на 25 этажей. И не допустим этого. Здесь будет бассейн. Мы вернем помещение общине, как вернули ранее Киевский велотрек, парк "Наталка", другие объекты", - добавил он.

По словам городского головы, столичная власть обратилась в прокуратуру относительно законности приватизиции бассейна "Чайка". Прокуратура возбудила уголовное дело.

"Наша задача, чтобы дети и взрослые, которые живут в этом районе, имели возможность плавать в бассейне, заниматься спортом. И мы делаем все, чтобы вернуть в муниципальную собственность этот объект. На месте стадионов и парков не должны расти небоскребы", - отметил Виталий Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3088644
 
 
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небоскреб - нет. но высотку или ТРЦ - да

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Ну, это пока тебе твои дружбаны девелоперы-откатчики не прикажут
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Что вы такое на голову наговариваете. "прикажут" - такого с мэром не может случиться. Нужно говорить "заинтересуют" или "вдохновят". Ну и есно "по многочисленным просьбам киевлян". )
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Боксер оказался не только тупицей,но и заядлым коррупционером. Оказывается,воровать - ума не надо.
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Как это применимо к нынешней ситуации? Вы считаете, что требование не строить высотку на месте бассейна - коррупционное?
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Гоффноедам Мавзолея еще при Индюковиче хотелось построить Кемеровский детский Концлагерь чтобы дети сгорели... Крысы рюсские....
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Рюсские...вы гоффноедды Плешивого Окурка..нафиг вам Украина? вам Мавзолея чЛЕНИНа и РАБссии обосраной мало? Я не позволю построить небоскреб на месте бассейна "Чайка", - Кличко - Цензор.НЕТ 242Быдло пля...
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Підалік, поясни, що то за синя ратиця на Хрещатику. І скільки це коштувало?
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это не на крещатике,а по бульвару тараса шевченка,напротив бессарабки
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если ,так ,как заявлено - это хорошо
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЯ не позволю построить небоскреб на месте бассейна "Чайка", - Кличко
 
 
 
 
 
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