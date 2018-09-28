 Я не позволю построить небоскреб на месте бассейна "Чайка", - Кличко

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в комментарии журналистам после открытия парка "Сырецкий" в Шевченковском районе столицы, сообщили в пресс-службе мэра.



Он напомнил, что в 2001 году на территории Сырецкого парка было приватизировано здание бассейна "Чайка". После этого бассейн закрыли и уже много лет помещение разрушается.



"Мы обратились к владельцу, чтобы он вернул бассейн в коммунальную собственность или за свой счет отремонтировал объект, - отметил Кличко. - Мы знаем о планах построить здесь небоскреб на 25 этажей. И не допустим этого. Здесь будет бассейн. Мы вернем помещение общине, как вернули ранее Киевский велотрек, парк "Наталка", другие объекты", - добавил он.



По словам городского головы, столичная власть обратилась в прокуратуру относительно законности приватизиции бассейна "Чайка". Прокуратура возбудила уголовное дело.



"Наша задача, чтобы дети и взрослые, которые живут в этом районе, имели возможность плавать в бассейне, заниматься спортом. И мы делаем все, чтобы вернуть в муниципальную собственность этот объект. На месте стадионов и парков не должны расти небоскребы", - отметил Виталий Кличко.