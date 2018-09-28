 Венгерские паспорта: прокуратура возбудила дело о государственной измене

Уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области расследуется по статье о государственной измене. Об этом агентству "Интерфакс-Украина"сообщили в прокуратуре Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 111 УК (государственная измена). Это предварительная правовая квалификация", – сказали в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу.

"Сведения внесены в ЕРДР по сообщениям в СМИ относительно совершения гражданами Украины действий, направленных во вред суверенитету и территориальной целостности Украины", – добавили в ведомстве.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.