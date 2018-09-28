EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  3947  27
Все про:Венгрия (690) Закарпатье (1433) паспорт (632) прокуратура (3324)

 Венгерские паспорта: прокуратура возбудила дело о государственной измене

По версии прокуратуры, граждане Украины совершали действия во вред суверенитету и территориальной целостности Украины.

Уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области расследуется по статье о государственной измене. Об этом агентству "Интерфакс-Украина"сообщили в прокуратуре Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 111 УК (государственная измена). Это предварительная правовая квалификация", – сказали в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу.

"Сведения внесены в ЕРДР по сообщениям в СМИ относительно совершения гражданами Украины действий, направленных во вред суверенитету и территориальной целостности Украины", – добавили в ведомстве.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

Источник: https://censor.net.ua/n3088642
 
   
 Топ комментарии
 
а израильский пачпорт Рабиновича забыли?
 показать весь комментарий
 
тобто угорські паспорти є зрада,
а російській паспорт труханова, то не зрада
 показать весь комментарий
 
Граждан Украины которые взяли паспорта лишить Украинского гражданства и всех прав на территории Украины. В течении трех месяцев пускай чешут к венграм.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тобто угорські паспорти є зрада,
а російській паспорт труханова, то не зрада
 показать весь комментарий
 
 
Тобто это очередная показуха и тупость генпрокурора, открыть уголовное дело против "граждан Украины" это то же самое что открыть дело против Мики Мауса, если нет конкретной фамилии реального человека, любой исход по этому делу-пшик.
 показать весь комментарий
 
 
Луцик, у тебя двойные стандарты. Почему у многих властьимущих есть двойное гражданство и оно тебя не волнует? Это ли не госизмена? Всех надо судить и сажать или выселять из Украины за 24 часа.
 показать весь комментарий
 
а израильский пачпорт Рабиновича забыли?
 показать весь комментарий
 
 
+труханов +кернес +допкін +медведчук... до них нема питань?

 показать весь комментарий
 
 
Граждан Украины которые взяли паспорта лишить Украинского гражданства и всех прав на территории Украины. В течении трех месяцев пускай чешут к венграм.
 показать весь комментарий
 
 
пффф
Конституція України

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
 показать весь комментарий
 
Они по собственной воле захотели их никто не заставлял. Закон очень устарел, но двойное гражданство тоже нет.
 показать весь комментарий
 
а писали что неправда об заведенном деле. Вчера нашу студентку с Косово вернули домой, опоздала с документами на визу. Все охали, а я спросила-в чем то проблема? Ответили-ваша Украина это страна, наше Косово-яма. Была приятно удивлена. Так что паспортами Украины надо дорожить, а не менять на кисельные берега.
 показать весь комментарий
 
 
да понабирали на учебу с разных мест, конфликтуют не по детски, вражда и откровенная. Один заходит в кабинет, другая выскакивает. Тоже и Украину ожидает, когда эти заблудшие овцы вернутся к пастырю
 показать весь комментарий
 
 
Албанцам так и надо. В Италии они почти все с криминалом связаны. Торгуют наркотой. Даже украинские военные, воевавшие в Косово, говорят, что албанцы затеяли резню сербов с целью открытия героинового тракта. Якобы из Афганистана через мусульманские страны, потом через Грецию и Албанию он идет. Ну а до Италии там уже рукой подать. Сербов вырезали, христианские храмы осквернили. А теперь, видите ли, "яма". Так им и надо. Итальянцы плачут от этих "гостей".
 показать весь комментарий
 
 
Высылайте дипломатов нахер, все кто принял второе гражданство - лишить украинского. Депутатов и чиновников в первую очередь.
 показать весь комментарий
 
 
Закрыть в Береговом венгерское посольство . Возможно открытие ТОЛЬКО в Киеве а если там есть то филиал аннулировать
 показать весь комментарий
 
 
На випадок угорсько-української війни власник угорського паспорта буде воювати на чиїй стороні?
 показать весь комментарий
 
 
Спокусившиеся на йобический паспорт не имеют ничего святого в душе. Если им завтра предложат поменять маму за возможные, но далеко не очевидные выгоды, они с легкостью пойдут и на это. Эти люди моральные калеки
 показать весь комментарий
 
шо там с паспортами порошенко , не вывалили в сеть ещё ?
 показать весь комментарий
 
Вообще то должны уже принять закон о недопустимости двойного гражданства. Или ты гражданин Украины, либо ты иностранец. Если ты иностранец, то соответсвенно бери вид на жительство и живи "не отсвечивая". Выборы для таких исключены.
 показать весь комментарий
 
Когда на остальных заведут такие дела?
У Коломойского три паспорта (сам признался), у Вальцмана французский и панамский, ...
Или государственными изменниками могут быть только чернорабочие?
 показать весь комментарий
 
Садить в тюрьму предателей.
Или пусть убираются в свою угорщину.
 показать весь комментарий
 
Блин, вы еще статью "враг народа" возродите. "Государственная измена" за паспорт Угорські паспорти: прокуратура порушила справу про державну зраду - Цензор.НЕТ 1420 Не, не разу не совок.
 показать весь комментарий
 
йобики нашим бездарям проблему нарисовали крупным шрифтом...
 показать весь комментарий
 
Не одобряю получение второго гражданства, особенно в период войны, но по-моему прокуратура грибов нехороших объелась - где тут государственная измена и угроза территориальной целостности ? Потому что уйко Лоци из Берегова получил венгерский паспорт, чтобы иметь возможность шабашить спокойно на всей территории ЕС ?
Основание для лишения гражданства Украины - есть, безусловно, по закону. А уголовки тут нет. Тем более, что государственная измена - это бредовая квалификация в данном случае.
Типа Киев заистерил, поэтому Ужгороду показать работу надо, но так, чтобы оно потом в суде здохло, как бред сивой кобылы, чтобы уйко Лоци под раздачу не попал из-за того, что Климкин с Сийярто сцепились . . .

Не вопрос - можно это и в уголовный кодекс внести - типа "Получение второго гражданства без предварительного выхода из гражданства Украины карается . . ." Но так надо же внести сначала, а не привлекать людей за то, что они не делали. Что такое госизмена в уголовном законодательстве прописано. И это явно не получение второго паспорта.

А вообще, если такое дело дошло бы до суда и успешно - от обделались бы все собственники вторых паспортов, от простых людей, до депутатов-министром. Было бы над чем поржать с хитросделанных . . .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгерские паспорта: прокуратура возбудила дело о государственной измене
 
 
 
 
 
 вверх