 Венгерские паспорта: прокуратура возбудила дело о государственной измене

Уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области расследуется по статье о государственной измене. Об этом агентству "Интерфакс-Украина"сообщили в прокуратуре Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.
"Сведения внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 111 УК (государственная измена). Это предварительная правовая квалификация", – сказали в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу.
"Сведения внесены в ЕРДР по сообщениям в СМИ относительно совершения гражданами Украины действий, направленных во вред суверенитету и территориальной целостности Украины", – добавили в ведомстве.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.
а російській паспорт труханова, то не зрада
Конституція України
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.
У Коломойского три паспорта (сам признался), у Вальцмана французский и панамский, ...
Или государственными изменниками могут быть только чернорабочие?
Или пусть убираются в свою угорщину.
Основание для лишения гражданства Украины - есть, безусловно, по закону. А уголовки тут нет. Тем более, что государственная измена - это бредовая квалификация в данном случае.
Типа Киев заистерил, поэтому Ужгороду показать работу надо, но так, чтобы оно потом в суде здохло, как бред сивой кобылы, чтобы уйко Лоци под раздачу не попал из-за того, что Климкин с Сийярто сцепились . . .
Не вопрос - можно это и в уголовный кодекс внести - типа "Получение второго гражданства без предварительного выхода из гражданства Украины карается . . ." Но так надо же внести сначала, а не привлекать людей за то, что они не делали. Что такое госизмена в уголовном законодательстве прописано. И это явно не получение второго паспорта.
А вообще, если такое дело дошло бы до суда и успешно - от обделались бы все собственники вторых паспортов, от простых людей, до депутатов-министром. Было бы над чем поржать с хитросделанных . . .