 Поезд "четырех столиц": из Киева запустили рейс в Ригу через Минск и Вильнюс

Первый рейс поезда "четырех столиц" Киев (Украина) – Минск (Беларусь) – Вильнюс (Литва) – Рига (Латвия) 28 сентября 2018 года в 14:07 по киевскому времени отправился со столичного вокзала с заполненностью 55%.

Об этом сообщил во время брифинга руководитель акционерный компании "Укрзализныця" Евгений Кравцов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Фото из Facebook Евгения Кравцова

"На сегодняшний рейс у нас заполненность 55%. Это очень хороший показатель. Рентабельность международного направления наступает с 30% заполненности", – сказал Кравцов

Руководитель "Укразализныци" отметил, что пятая столица – Таллинн – скорее всего будет добавлена к маршруту поезда в конце текущего или в начале следующего года.

Поезд был капитально отремонтирован на предприятиях "Укрзализныци". В составе поезда будут курсировать десять вагонов, из которых девять класса "купе" и один "люкс". В шестом вагоне купе делятся на мужские и женские.

Вагоны поезда "четырех столиц" оформлены с использованием обновленного логотипа УЗ, который представляет собой две объединенные буквы "УЗ". Кроме того, в логотипе переделали силуэт поезда. Дизайнеры, приложившие руку к ребрендингу УЗ, назвали цвет вагонов поезда цветом "белой устрицы".

Стоимость проезда в поезде от Киева до Риги по состоянию на сегодня составляет в вагоне купе – 2248,41 грн, в вагоне СВ – 4487, 21 грн.

"Я убежден, что направление будет популярным и заполненность поезда достаточной, чтобы понизить тариф", – сказал присутствовавший на брифинге заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

На вокзале станции Киев-Пассажирский уже обустроены "красный" и "зеленый" коридоры, где будет осуществляться таможенный контроль пассажиров. Проверка документов пограничниками будет проходить в поезде уже в пути.

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