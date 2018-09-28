 Поезд "четырех столиц": из Киева запустили рейс в Ригу через Минск и Вильнюс

Первый рейс поезда "четырех столиц" Киев (Украина) – Минск (Беларусь) – Вильнюс (Литва) – Рига (Латвия) 28 сентября 2018 года в 14:07 по киевскому времени отправился со столичного вокзала с заполненностью 55%.
Об этом сообщил во время брифинга руководитель акционерный компании "Укрзализныця" Евгений Кравцов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Фото из Facebook Евгения Кравцова
"На сегодняшний рейс у нас заполненность 55%. Это очень хороший показатель. Рентабельность международного направления наступает с 30% заполненности", – сказал Кравцов
Руководитель "Укразализныци" отметил, что пятая столица – Таллинн – скорее всего будет добавлена к маршруту поезда в конце текущего или в начале следующего года.
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Поезд был капитально отремонтирован на предприятиях "Укрзализныци". В составе поезда будут курсировать десять вагонов, из которых девять класса "купе" и один "люкс". В шестом вагоне купе делятся на мужские и женские.
Вагоны поезда "четырех столиц" оформлены с использованием обновленного логотипа УЗ, который представляет собой две объединенные буквы "УЗ". Кроме того, в логотипе переделали силуэт поезда. Дизайнеры, приложившие руку к ребрендингу УЗ, назвали цвет вагонов поезда цветом "белой устрицы".
Стоимость проезда в поезде от Киева до Риги по состоянию на сегодня составляет в вагоне купе – 2248,41 грн, в вагоне СВ – 4487, 21 грн.
"Я убежден, что направление будет популярным и заполненность поезда достаточной, чтобы понизить тариф", – сказал присутствовавший на брифинге заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.
На вокзале станции Киев-Пассажирский уже обустроены "красный" и "зеленый" коридоры, где будет осуществляться таможенный контроль пассажиров. Проверка документов пограничниками будет проходить в поезде уже в пути.
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Гриб Павло Ігорович (1 липня 1998) - студент Києво-Могилянської академії, викрадений у Білорусі 24 серпня 2017 та таємно перевезений на територію РФ.[1] Зі слів батька, Ігоря Гриба, його 19-річний син 24 серпня поїхав у Гомель, щоб зустрітися з дівчиною з Росії, з якою до цього спілкувався тільки у соцмережах. Після цього зв'язок з ним перервався. Зі слів Павла Гриба, він був вивезений з Гомеля невідомими людьми і переданий іншим невідомим, приблизно через декілька днів у Смоленській області був оформлений протокол затримання. Після цього його доставили в Краснодар.[2]
Потребує медичного нагляду, має інвалідність, через що змушений постійно приймати підтримуючі препарати, в ув'язненні не отримує належної медичної допомоги, має портальну гіпертензію.[2][3][4] Звинувачується у організації тероризму: за версією обвинувачення пропонував своїй знайомій у Краснодарському краї влаштувати вибух на лінійці в школі № 26 у м. Сочі за допомогою саморобного вибухового пристрою.[5][6]
Наразі, Октябрський районний суд Краснодара продовжив строк тримання у СІЗО до 4 липня 2018р[7]