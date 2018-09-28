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 Поезд "четырех столиц": из Киева запустили рейс в Ригу через Минск и Вильнюс

К четырем столицам планируют добавить пятую – Таллинн в Ригу через Минск и Вильнюс.

Первый рейс поезда "четырех столиц" Киев (Украина) – Минск (Беларусь) – Вильнюс (Литва) – Рига (Латвия) 28 сентября 2018 года в 14:07 по киевскому времени отправился со столичного вокзала с заполненностью 55%.

Об этом сообщил во время брифинга руководитель акционерный компании "Укрзализныця" Евгений Кравцов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Поезд четырех столиц: из Киева запустили рейс в Ригу через Минск и Вильнюс 01

Фото из Facebook Евгения Кравцова

"На сегодняшний рейс у нас заполненность 55%. Это очень хороший показатель. Рентабельность международного направления наступает с 30% заполненности", – сказал Кравцов

Руководитель "Укразализныци" отметил, что пятая столица – Таллинн – скорее всего будет добавлена к маршруту поезда в конце текущего или в начале следующего года.

Также на Цензор.НЕТ: Из Киева в Лисичанск будет ходить ночной экспресс: первый рейс - 30 сентября, - Кравцов

Поезд был капитально отремонтирован на предприятиях "Укрзализныци". В составе поезда будут курсировать десять вагонов, из которых девять класса "купе" и один "люкс". В шестом вагоне купе делятся на мужские и женские.

Вагоны поезда "четырех столиц" оформлены с использованием обновленного логотипа УЗ, который представляет собой две объединенные буквы "УЗ". Кроме того, в логотипе переделали силуэт поезда. Дизайнеры, приложившие руку к ребрендингу УЗ, назвали цвет вагонов поезда цветом "белой устрицы".

Стоимость проезда в поезде от Киева до Риги по состоянию на сегодня составляет в вагоне купе – 2248,41 грн, в вагоне СВ – 4487, 21 грн.

"Я убежден, что направление будет популярным и заполненность поезда достаточной, чтобы понизить тариф", – сказал присутствовавший на брифинге заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

На вокзале станции Киев-Пассажирский уже обустроены "красный" и "зеленый" коридоры, где будет осуществляться таможенный контроль пассажиров. Проверка документов пограничниками будет проходить в поезде уже в пути.

Читайте на Цензор.НЕТ: Железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь" строится с опережением графика, уже сэкономлено 120 млн грн, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3088638
 
 
 Топ комментарии
 
Гарний напрямок, як би не було Мінська а через Польщу, то можно з'їздити на вихідні.
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Мінськ - це обласний центр растікової педераски
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А нет варианта такого же, только без Минска? Поезд "четырех" столиц: из Киева запустили рейс в Ригу через Минск и Вильнюс - Цензор.НЕТ 5680
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Гарний напрямок, як би не було Мінська а через Польщу, то можно з'їздити на вихідні.
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Мінськ - це обласний центр растікової педераски
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А нет варианта такого же, только без Минска? Поезд "четырех" столиц: из Киева запустили рейс в Ригу через Минск и Вильнюс - Цензор.НЕТ 5680
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Пока нет. Но будет. Когда Таллинн и Варшаву соединит европейская железнодорожная колея.
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Вовка, ты не дрыгайся. Смотри. Вот мы, вот Земля. А вот Альфа. На Альфе из нас кактусы делают. Земля в антитентуре, родной, и мы до нее никак долететь не можем, понимаешь? Не может пепелац на Землю попасть, и хватит трепаться, ясно? (с) Кин-Дза-Дза.
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Если решить с батькой проблемы получения транзитной визы (скажем, сразу на границе, то поезд можно за счёт туристов заполнить и на 100проц. Хорошая реклама и хороший в поезде ресторан украинской кухни тоже не помешают.
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Ну да, Грибу розкажіть про візу і українську кухню.
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Если Гриб имеет что-то против украинской кухни - он мой личный враг. А украинская кухня со стопкой украинской горилкой с перчиком против гриппа эффективней прививки
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Ви не в курсі бачу?
Гриб Павло Ігорович (1 липня 1998) - студент Києво-Могилянської академії, викрадений у Білорусі 24 серпня 2017 та таємно перевезений на територію РФ.[1] Зі слів батька, Ігоря Гриба, його 19-річний син 24 серпня поїхав у Гомель, щоб зустрітися з дівчиною з Росії, з якою до цього спілкувався тільки у соцмережах. Після цього зв'язок з ним перервався. Зі слів Павла Гриба, він був вивезений з Гомеля невідомими людьми і переданий іншим невідомим, приблизно через декілька днів у Смоленській області був оформлений протокол затримання. Після цього його доставили в Краснодар.[2]
Потребує медичного нагляду, має інвалідність, через що змушений постійно приймати підтримуючі препарати, в ув'язненні не отримує належної медичної допомоги, має портальну гіпертензію.[2][3][4] Звинувачується у організації тероризму: за версією обвинувачення пропонував своїй знайомій у Краснодарському краї влаштувати вибух на лінійці в школі № 26 у м. Сочі за допомогою саморобного вибухового пристрою.[5][6]
Наразі, Октябрський районний суд Краснодара продовжив строк тримання у СІЗО до 4 липня 2018р[7]
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Для полной заполняемости можно местных дачников(грибников) подсаживать.
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