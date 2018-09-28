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 Политика Украины
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 Кабмин решил не повышать цену на газ: действие спецобязательств продлили до 18 октября, - пресс-секретарь премьера

Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене до 18 октября.

"Продлили PSO до 18 октября", - сообщил "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

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Как сообщалось, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая, а еще позже – до конца июля, августа и сентября.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.

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В настоящее время вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3088636
 
 
 Топ комментарии
 
Масштабна афера на державному рівні, якої ще не було в країні, Роттердам+ виявляється це ще спецціна для населення. Ви там не луснете? Шия не жме?
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Как раз на начало сезона отопления. Соя, ау, пойте оды мудрейшему диабетику
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Так это мы 2 года по "сниженной" цене газ покупали или по "обоснованной рыночной"?
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Лидер партии "Батькивщина" и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на президентских выборах в 2019 году ликвидирует "Нафтогаз Украины" и все ее посреднические структуры. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

По мнению Тимошенко, эта компания участвует в коррупционных схемах. "Через полгода [после выборов] первое, что мы сделаем, - ликвидируем "Нафтогаз" как посредника, который не нужен. Если НАК "Нафтогаз" создаст другие посреднические структуры, все это будет ликвидировано", - пообещала Тимошенко.


Заявление знаковое, так как Тимошенко фактически готова сделать подарок Путину. В случае своей победы и выполнения угрозы ликвидировать Нафтагаз возникнет ситуация, катастрофическая для сегодняшних планов "зажать" Газпром на украинском направлении на украинских условиях. Если "Нафтагаз" будет ликвидирован в 19 году, внезапно окажется, что на важнейших для Европы переговорах по украинскому транзиту вдруг не окажется одной из договаривающихся сторон - и вряд ли за полгода удастся создать новую структуру и провести уже с ней полноценные переговоры, ущемляющие Газпром так, как это готовятся сделать сейчас. При этом Европа, естественно, будет просто вынуждена снимать все возможные и наложенные к тому моменту ограничения на все проекты Газпрома - безопасность прежде всего.

Объективно Путин будет вынужден поддерживать Тимошенко - и она делает очень рискованный, но в то же время довольно грамотный ход. По сути, нынешние выборы - ее лебединая песня. Если она их проиграет, у нее уже не будет шанса в будущем. А вот для победы ей нужен серьезный ресурс. Внутреннего нет, но можно найти внешний. И Путин, которого уже зажали в угол с его газовыми авантюрами - прекрасный кандидат на безусловную поддержку. У него, по сути, вообще нет никаких иных вариантов - только надежда на Юлию Владимировну, причем на ее условиях.
Даже такие упоротые москали, как Толя Мюрид, уже что-то начинают подозревать...
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а очёчко то не стальное, решили до выборов дотянуть, в октябре опять продлят))))
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Так это мы 2 года по "сниженной" цене газ покупали или по "обоснованной рыночной"?
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а чому лугандону постачаємо за ціною 2013 року?
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газ туди йде через Новопсков. яка там раша?
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Так шо ты предлагаешь? Взорвать газопровод? Кабмін вирішив не підвищувати ціни газ: дію спецзобов’язань продовжили до 18 жовтня, - прес-секретар прем'єра - Цензор.НЕТ 2086
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за "зниженою" ціною "нижчу за ринкову" коболєвська падла малює собі зарплату 2 млн..круто, еге?
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Масштабна афера на державному рівні, якої ще не було в країні, Роттердам+ виявляється це ще спецціна для населення. Ви там не луснете? Шия не жме?
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Как будто 18 дней отсрочки приговора нас спасут ))))
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Как раз на начало сезона отопления. Соя, ау, пойте оды мудрейшему диабетику
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лучше я заплачу по платежке, чем проголосую за ватную мразь и окажусь в рюзьге мир с разваленным в хлам городом, без каких либо перспектив на нормальную жизнь.
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KharkovCity, а у вас, порохорыгов, перспектива или нищета или "рюзьге мир", другого не дано?
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я не занимаю какую либо должность при власти, не имею никакого отношения к рыгам.
Если ты не можешь прокормить себя и заплатить по платежке - оформи субсидию.
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Ні, ти в стране-Рошенії живеш, яка нічим від запорєбріка не відрізняється!
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Счет "низких цен" уже пошел на дни, скоро на часы и минуты пойдет.
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взять бы всех министров и загнать в один кабинет. И не топить.
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Хорошо, что не поднимут цену, наверное понимают, что если поднимут цену на газ, то тогда придется ставить крест на выборах, за такую власть никто голосовать не будет.
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За такую власть и так никто голосовать не будет. Похоже, что МВФ не даст транша вообще, даже если они повысят цену. Может МВФ боится, что при новой власти после выборов Украина дефолтнется. Государство то банкротом было еще в 2014 году, а после этого только еще больше долгов набралось. Петя- хромая утка, ему денег уже никто не даст.
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Ming Uing b56f719d, а никто ничего и не давал. Все кредиты, транши... прочее вливание под гос.гарантии. Не отдадим, возьмут "натурой": земелькой, ликвидной гос.недвижимостью (такой пока хватает) процентов за 25% от реальной стоимости (у того же Пецы опыт ого-го какой - "кондитерки", "ленинские кузни" и пр., все же на халяву забрал).
Что бы не отдавать украденные уже транши, нужно как с 3 ярдами Яныка. Овоща в .... Ростов, рашку на ***. Так и с этими.
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Так значит дефолт не поможет? Тогда можно будет отдавать имуществом олигархов. Той же Лениськой Кузней и Ахметовскими шахтами.
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При дефолті ніхто борги не списує. Просто переносять на пізніший термін. Тут питання скоріше політичне, ніж економічне. Україна оголошує дефолт -- уявляєте який хай буде за пАрєбрікам? Ну, тіпо -- і що вам дали ваші янкі(майже по Гоголю) А бариги до цього ведуть.
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Но главное, МВФ похоже денег не дает. Приехали, поговорили, и оставив без тарнша, уехали. Опять говорю, меньше будете должны.
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Ох эти жидовские мансы.
Ну дотянете до отопительного сезона - поднимите цены и рейтинги у вас упадут.
А оно вам надо?
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Ой, відкрийте будь яке соціологічне дослідження там у кожного 146 відсотків.
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лучше вообще не платить, а деньги на депозит складывать
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Если народ терпит - можно повышать цены!
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Единицей некомпетентности в системе СИ является один журналюга (допустимо использование внесистемной единицы "один слуга народа". Международные организации от Украины требуют прозрачного рыночного ценообразования и при необходимости их прозрачного и компетентного регулирования (нормативная база ЕС разрешает регулировать цены монополистов). При выполнении этого условия и рыночные цены на энергию могут уменьшаться. У нас цены на отопления уменьшились на 30 проц. Правда, в этом сезоне из-за не комплексного развития теплового хозяйства увеличатся на 10 проц.
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Хотілося б знати що ці мародери-урядовці розуміють під терміном "знижені ціни на газ"?!!!!!
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Поцікавтесь яка ціна на газ для промисловості. Вони її до небес підняли, МВФ хоче щоб ціна для всіх одна була...........знижувати ніхто нічого не буде, не для цього бариги всі промисли під себе підімняли.
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Давайте, медлите, чтобы гривна опустилась до 30 - 40 за доллар. Народ обеднеет, цены вырастут. Потом и на газ можно будет поднять.
Зато бабушки совковые пока будут довольны.
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КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0

Грузія, яку реформував Саакашвілі, в міжнародних рейтингах входить у топ-10 успішних країн. Україна, яку реформував Сивий Шмат Лайна на пару з Путіним, знаходиться в останній 10, поряд з такими країнами як Конго, Лаос, Лівія, Алжир. Порохоботи, як після цього до вас ставитись?!
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Ура!!! Аж на целых 18 дней будет газ ДЕШЕВЫЙ!!! Всего по 280 баксов! Старайтесь все исправно платить по таким низким ценам!!! Потом Гнойсман скажет - мы вам старались не повышать долго, а вы снова недовольны. Но нужно повышать! МВФ требует, кредит не даст, украсть будет нечего.............
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Как нас обворовывают на газе

28.09.2018 551

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Кабмін вирішив не підвищувати ціни газ: дію спецзобов’язань продовжили до 18 жовтня, - прес-секретар прем'єра - Цензор.НЕТ 3001
Схемы Фирташа и чиновников Нефтегаза по выкачиванию денег из бюджета и наших карманов с помощью повышения тарифов.

С 1 октября цена на газ для населения вырастет на 25%. То есть, составит 8,75 гривен за 1 куб.м. Если бы в следствии действий правительства росли экономики и благосостояние населения, мы, возможно, и не заметили данного повышения. Но на практике происходит абсолютно иначе, - повышение тарифов больно бьет по карманам населения, и вымывает огромные средства из бюджета для субсидирования малоимущих, а также для закупки газа бюджетным учреждениям.
При этом, основная сумма денег от реализации газа «оседает» в карманах нескольких человек, которые никакого отношения к бюджету страны не имеют. Главным бенефициаром газовых схем - остается Дмитрий Фирташ, который, наверняка, делится с высшими чиновниками государства (как Ахметов со схемы «Роттердам+»)
Фирташ владеет 22-мя облгазами (70% рынка), и фактически является монополистом распределения голубого топлива: сегодня его «облгазы» являются единственными поставщиками природного газа населению Украины
Наибольшей компанией, которая владеет облгазами Фирташа является "Региональная газовая компания" (РГК). Еще часть рынка поделена с его партнерами - Сергеем и Юлией Левочкиными , Иваном Фурсином и Юрием Бойко, которые относятся к неформальной группе "РосУкрЭнерго".
Кроме населения - «облгазы» Фирташа также поставляют газ бюджетным учреждениям страны, таких как садики, школы, больницы. Такие учреждения выделяют колоссальные деньги на отопление своих помещений, котельные которых работают от газа. Тема эта выгодная, - даже не большой районный отдел образования может потреблять в год природного газа на 10 млн. гривен, и значительная часть выделенных денег попадает в частные руки.
Чтобы понять, как олигарх со слугами народа зарабатывают на повышении тарифов, предлагаю вам ознакомится с одной из самых простых схем на примере аукционов по продаже газа бюджетным предприятиям.
Нашим героем будет управление СБУ в Житомирской области, поставщиком которого стала дочерняя компания Фирташа ООО «Житомиргаз Збут».
Благодаря манипуляциям с ценами одна из «дочек» Фирташа ООО «Житомиргаз збут» совместно с Управлением СБУ в Житомирской области только в феврале 2018 года смогла незаконно завладеть бюджетными средствами в размере порядка 130 тыс. гривен, а годовой дополнительный заработок может составить 0,5 млн. гривен.
Простыми словами 26% от выделенных на закупку газа средств бюджета могут быть просто украдены. И это всего лишь «крупица» в пирамиде хищений денежных средств по одному конкретному тендеру.
Одна иллюстрация. А если вдуматься в объёмы хищений по всей стране, то становиться понятным происхождения состояния Фирташа и приближенных к нему людей + власти.
Как «пилят» газ
На территории Житомирской области поставки природного газа бытовым потребителям, а также ряду промышленных и бюджетных учреждений данной области осуществляет ООО «Житомиргаз сбыт» (за исключением Коростышевского района - поставки осуществляет ООО «Полiссягаз»).
Основными собственниками данной компании через ПАО «Житомиргаз» является ПАО «Хмельницкгаз» (24,3 %), ЧАО «Газтек» (50,4 %). Данные компании связывают с Дмитрием Фирташем, где он практически является монополистом по распределению природного газа и осуществляет контроль над его поставками.
С 2015 года компания активно участвует в аукционах по поставке природного газа. Один из таких аукционов состоялся 5 февраля 2018 года, заказчиком которого было Управление СБУ в Житомирской области.
Запланированный объем потребления газа на 2018 год, согласно тендерных документов составил 222,7 тыс. куб.м. газа. Победителем аукциона по цене 8,5 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м. газа стал «Житомиргаз сбыт» Фирташа.
6 марта 2018 года УСБУ в Житомирской области был подписан договор на поставку природного газа начиная с 15 февраля по 31 декабря 2018 года.
Общая сумма договора - 1,9 млн. грн.
На момент подписания договора - март 2018 года - рыночная цена газа составляла 8,9 тыс. грн. за 1 тыс. куб.м. газа.
В этот же день - 06 марта 2018 года ООО «Житомиргаз сбыт» дополнительным соглашением №1 повышает цену природного газа сразу на 9%. Причем, цена меняется не с момента подписания доп. соглашения, а с 15 февраля 2018 года, - то есть, с момента победы в аукционе, где компания Фирташа подтвердила свое согласие на поставку газа по более низкой цене 8,5 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м. газа.
Основания для повышения якобы заключаются в том, что рыночная цена газа по данным НАК Нефтегаз по итогам февраля составляла 10,1тыс. грн. за 1 тыс. куб. м. газа, то есть выше чем цена по которой был выигран аукцион.
И здесь нужно вникнуть в законодательные нюансы. Согласно п.2 р.4 ст.36 Закона-922, рост цены на природный газ может происходить только в том случае, если увеличивается цена НАКа. Но рыночная цена природного газа в марте 2018 года, когда был подписан договор, - не росла, а опустилась на 11,9% или на 1,3 тыс. грн.
Таким образом, повысить цену компания Фирташа не могла, поскольку в марте 2018 года колебание цены в сторону увеличения не происходило. А в феврале 2018 года цена на газ не менялась и была стабильной.
12 марта 2018 года цена природного газа, дополнительным соглашением №2, снова была поднята уже до 10,1 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м. И снова данное соглашение вступает в силу с 15 февраля 2018 года, когда закупить нужный для СБУ-шников объем газа «Житомиргаз сбыт» мог по 8,5 грн за куб.
13 марта 2018 года цена природного газа дополнительным соглашением №3 снова подымается уже до 10,8 тыс. грн. за 1 тыс. куб.м. И это соглашение также вступает в силу с 15 февраля 2018 года.
Все соглашения вступали в силу одним днем, при этом регистрировались тремя разными датами, чтобы обойти Закон 922 (допускает разовое повышение цены не более чем на 10%).
Эта афера дала возможность ООО «Житомиргаз збут» поставлять газ с момента заключения договора по цене 10,8 тыс. грн. за 1 тыс. куб.м., при законной цене 8,5 тыс. грн. за тысячу куб.м.
То есть, что цена газа с 15 февраля 2018 года фактически была поднята на 27,3%.
За счет повышения цены был уменьшен объем запланированного потребления газа почти на 50 тыс. кубометров - до 175 тыс. куб.м. за год, а возможное хищение бюджетных средств составило около 2,3 тыс. грн. на 1 тыс. куб.м. газа
Данная схема не является каким-либо исключением, а применяется уже довольно давно. Совсем недавно мы сообщали о подобных махинациях «Львовгаз сбыт», которая так же подконтрольна Фирташу.
Это не единственная мошенническая схема незаконного обогащения «Житомиргаза». Как сообщают многие коммерческие потребители природного газа Житомирской области: махинации также происходят при начислении производственно-технологических потерь (ПТП).
Так, многим абонентам ОАО «Житомиргаз» при фактически одном и том же типе и технически стабильном состоянием ГРО (газорегуляторное оборудование) Фирташ увеличивал объемы производственно-технологических потерь (ПТП) природного газа.
И это при том, что полное техническое обслуживание газового оборудования проводит сам же «Житомиргаз» и даже создаются совместные комиссии предприятий-потребителей газа и «Житомиргаза», где определяются фактические объемы газа производственно-технологических потерь (ПТП), которые фиксируют потери (создание комиссии предусмотрено п. 5.8 Методики, утвержденной приказом Министерства топлива и энергетики Украины 30 мая 2003 N 264).
По результатам таких проверок создаются заключения и корректировки потерь. Но по истечению определенного периода потребления (не смотря на полное техническое обслуживание газового оборудования и контроля со стороны Житомиргаза) объемы ПТП увеличиваются в 10 раз, а то и в 100 раз, в зависимости от общего объёма потребления.
Таким образом фактически неучтенный газ, присвоенный ПАО «Житомиргаз» и ООО «Житомгаз сбыт», снова продается, что является еще мошен
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Значит не договорились. Значит, МВФ денег не дает. Значит, отдавать взятые ранее долги (включая летние краткосрочные бонды под дикий процент) придется из казны. Значит, курс бакса к зиме начнет расти. Значит, к выборам будем иметь высокие цены на все, потому что в любом товаре большой процент экспорта.
Слава Гройсману-Порошенко!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин решил не повышать цену на газ: действие спецобязательств продлили до 18 октября, - пресс-секретарь премьера
 
 
 
 
 
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