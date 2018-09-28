 Кабмин решил не повышать цену на газ: действие спецобязательств продлили до 18 октября, - пресс-секретарь премьера

"Продлили PSO до 18 октября", - сообщил "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.
Как сообщалось, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая, а еще позже – до конца июля, августа и сентября.
Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.
В настоящее время вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.
По мнению Тимошенко, эта компания участвует в коррупционных схемах. "Через полгода [после выборов] первое, что мы сделаем, - ликвидируем "Нафтогаз" как посредника, который не нужен. Если НАК "Нафтогаз" создаст другие посреднические структуры, все это будет ликвидировано", - пообещала Тимошенко.
Заявление знаковое, так как Тимошенко фактически готова сделать подарок Путину. В случае своей победы и выполнения угрозы ликвидировать Нафтагаз возникнет ситуация, катастрофическая для сегодняшних планов "зажать" Газпром на украинском направлении на украинских условиях. Если "Нафтагаз" будет ликвидирован в 19 году, внезапно окажется, что на важнейших для Европы переговорах по украинскому транзиту вдруг не окажется одной из договаривающихся сторон - и вряд ли за полгода удастся создать новую структуру и провести уже с ней полноценные переговоры, ущемляющие Газпром так, как это готовятся сделать сейчас. При этом Европа, естественно, будет просто вынуждена снимать все возможные и наложенные к тому моменту ограничения на все проекты Газпрома - безопасность прежде всего.
Объективно Путин будет вынужден поддерживать Тимошенко - и она делает очень рискованный, но в то же время довольно грамотный ход. По сути, нынешние выборы - ее лебединая песня. Если она их проиграет, у нее уже не будет шанса в будущем. А вот для победы ей нужен серьезный ресурс. Внутреннего нет, но можно найти внешний. И Путин, которого уже зажали в угол с его газовыми авантюрами - прекрасный кандидат на безусловную поддержку. У него, по сути, вообще нет никаких иных вариантов - только надежда на Юлию Владимировну, причем на ее условиях.
Даже такие упоротые москали, как Толя Мюрид, уже что-то начинают подозревать...
Если ты не можешь прокормить себя и заплатить по платежке - оформи субсидию.
Что бы не отдавать украденные уже транши, нужно как с 3 ярдами Яныка. Овоща в .... Ростов, рашку на ***. Так и с этими.
Ну дотянете до отопительного сезона - поднимите цены и рейтинги у вас упадут.
А оно вам надо?
Зато бабушки совковые пока будут довольны.
Грузія, яку реформував Саакашвілі, в міжнародних рейтингах входить у топ-10 успішних країн. Україна, яку реформував Сивий Шмат Лайна на пару з Путіним, знаходиться в останній 10, поряд з такими країнами як Конго, Лаос, Лівія, Алжир. Порохоботи, як після цього до вас ставитись?!
28.09.2018 551
171
Схемы Фирташа и чиновников Нефтегаза по выкачиванию денег из бюджета и наших карманов с помощью повышения тарифов.
С 1 октября цена на газ для населения вырастет на 25%. То есть, составит 8,75 гривен за 1 куб.м. Если бы в следствии действий правительства росли экономики и благосостояние населения, мы, возможно, и не заметили данного повышения. Но на практике происходит абсолютно иначе, - повышение тарифов больно бьет по карманам населения, и вымывает огромные средства из бюджета для субсидирования малоимущих, а также для закупки газа бюджетным учреждениям.
При этом, основная сумма денег от реализации газа «оседает» в карманах нескольких человек, которые никакого отношения к бюджету страны не имеют. Главным бенефициаром газовых схем - остается Дмитрий Фирташ, который, наверняка, делится с высшими чиновниками государства (как Ахметов со схемы «Роттердам+»)
Фирташ владеет 22-мя облгазами (70% рынка), и фактически является монополистом распределения голубого топлива: сегодня его «облгазы» являются единственными поставщиками природного газа населению Украины
Наибольшей компанией, которая владеет облгазами Фирташа является "Региональная газовая компания" (РГК). Еще часть рынка поделена с его партнерами - Сергеем и Юлией Левочкиными , Иваном Фурсином и Юрием Бойко, которые относятся к неформальной группе "РосУкрЭнерго".
Кроме населения - «облгазы» Фирташа также поставляют газ бюджетным учреждениям страны, таких как садики, школы, больницы. Такие учреждения выделяют колоссальные деньги на отопление своих помещений, котельные которых работают от газа. Тема эта выгодная, - даже не большой районный отдел образования может потреблять в год природного газа на 10 млн. гривен, и значительная часть выделенных денег попадает в частные руки.
Чтобы понять, как олигарх со слугами народа зарабатывают на повышении тарифов, предлагаю вам ознакомится с одной из самых простых схем на примере аукционов по продаже газа бюджетным предприятиям.
Нашим героем будет управление СБУ в Житомирской области, поставщиком которого стала дочерняя компания Фирташа ООО «Житомиргаз Збут».
Благодаря манипуляциям с ценами одна из «дочек» Фирташа ООО «Житомиргаз збут» совместно с Управлением СБУ в Житомирской области только в феврале 2018 года смогла незаконно завладеть бюджетными средствами в размере порядка 130 тыс. гривен, а годовой дополнительный заработок может составить 0,5 млн. гривен.
Простыми словами 26% от выделенных на закупку газа средств бюджета могут быть просто украдены. И это всего лишь «крупица» в пирамиде хищений денежных средств по одному конкретному тендеру.
Одна иллюстрация. А если вдуматься в объёмы хищений по всей стране, то становиться понятным происхождения состояния Фирташа и приближенных к нему людей + власти.
Как «пилят» газ
На территории Житомирской области поставки природного газа бытовым потребителям, а также ряду промышленных и бюджетных учреждений данной области осуществляет ООО «Житомиргаз сбыт» (за исключением Коростышевского района - поставки осуществляет ООО «Полiссягаз»).
Основными собственниками данной компании через ПАО «Житомиргаз» является ПАО «Хмельницкгаз» (24,3 %), ЧАО «Газтек» (50,4 %). Данные компании связывают с Дмитрием Фирташем, где он практически является монополистом по распределению природного газа и осуществляет контроль над его поставками.
С 2015 года компания активно участвует в аукционах по поставке природного газа. Один из таких аукционов состоялся 5 февраля 2018 года, заказчиком которого было Управление СБУ в Житомирской области.
Запланированный объем потребления газа на 2018 год, согласно тендерных документов составил 222,7 тыс. куб.м. газа. Победителем аукциона по цене 8,5 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м. газа стал «Житомиргаз сбыт» Фирташа.
6 марта 2018 года УСБУ в Житомирской области был подписан договор на поставку природного газа начиная с 15 февраля по 31 декабря 2018 года.
Общая сумма договора - 1,9 млн. грн.
На момент подписания договора - март 2018 года - рыночная цена газа составляла 8,9 тыс. грн. за 1 тыс. куб.м. газа.
В этот же день - 06 марта 2018 года ООО «Житомиргаз сбыт» дополнительным соглашением №1 повышает цену природного газа сразу на 9%. Причем, цена меняется не с момента подписания доп. соглашения, а с 15 февраля 2018 года, - то есть, с момента победы в аукционе, где компания Фирташа подтвердила свое согласие на поставку газа по более низкой цене 8,5 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м. газа.
Основания для повышения якобы заключаются в том, что рыночная цена газа по данным НАК Нефтегаз по итогам февраля составляла 10,1тыс. грн. за 1 тыс. куб. м. газа, то есть выше чем цена по которой был выигран аукцион.
И здесь нужно вникнуть в законодательные нюансы. Согласно п.2 р.4 ст.36 Закона-922, рост цены на природный газ может происходить только в том случае, если увеличивается цена НАКа. Но рыночная цена природного газа в марте 2018 года, когда был подписан договор, - не росла, а опустилась на 11,9% или на 1,3 тыс. грн.
Таким образом, повысить цену компания Фирташа не могла, поскольку в марте 2018 года колебание цены в сторону увеличения не происходило. А в феврале 2018 года цена на газ не менялась и была стабильной.
12 марта 2018 года цена природного газа, дополнительным соглашением №2, снова была поднята уже до 10,1 тыс. грн. за 1 тыс. куб. м. И снова данное соглашение вступает в силу с 15 февраля 2018 года, когда закупить нужный для СБУ-шников объем газа «Житомиргаз сбыт» мог по 8,5 грн за куб.
13 марта 2018 года цена природного газа дополнительным соглашением №3 снова подымается уже до 10,8 тыс. грн. за 1 тыс. куб.м. И это соглашение также вступает в силу с 15 февраля 2018 года.
Все соглашения вступали в силу одним днем, при этом регистрировались тремя разными датами, чтобы обойти Закон 922 (допускает разовое повышение цены не более чем на 10%).
Эта афера дала возможность ООО «Житомиргаз збут» поставлять газ с момента заключения договора по цене 10,8 тыс. грн. за 1 тыс. куб.м., при законной цене 8,5 тыс. грн. за тысячу куб.м.
То есть, что цена газа с 15 февраля 2018 года фактически была поднята на 27,3%.
За счет повышения цены был уменьшен объем запланированного потребления газа почти на 50 тыс. кубометров - до 175 тыс. куб.м. за год, а возможное хищение бюджетных средств составило около 2,3 тыс. грн. на 1 тыс. куб.м. газа
Данная схема не является каким-либо исключением, а применяется уже довольно давно. Совсем недавно мы сообщали о подобных махинациях «Львовгаз сбыт», которая так же подконтрольна Фирташу.
Это не единственная мошенническая схема незаконного обогащения «Житомиргаза». Как сообщают многие коммерческие потребители природного газа Житомирской области: махинации также происходят при начислении производственно-технологических потерь (ПТП).
Так, многим абонентам ОАО «Житомиргаз» при фактически одном и том же типе и технически стабильном состоянием ГРО (газорегуляторное оборудование) Фирташ увеличивал объемы производственно-технологических потерь (ПТП) природного газа.
И это при том, что полное техническое обслуживание газового оборудования проводит сам же «Житомиргаз» и даже создаются совместные комиссии предприятий-потребителей газа и «Житомиргаза», где определяются фактические объемы газа производственно-технологических потерь (ПТП), которые фиксируют потери (создание комиссии предусмотрено п. 5.8 Методики, утвержденной приказом Министерства топлива и энергетики Украины 30 мая 2003 N 264).
По результатам таких проверок создаются заключения и корректировки потерь. Но по истечению определенного периода потребления (не смотря на полное техническое обслуживание газового оборудования и контроля со стороны Житомиргаза) объемы ПТП увеличиваются в 10 раз, а то и в 100 раз, в зависимости от общего объёма потребления.
Таким образом фактически неучтенный газ, присвоенный ПАО «Житомиргаз» и ООО «Житомгаз сбыт», снова продается, что является еще мошен
Слава Гройсману-Порошенко!