 Кабмин решил не повышать цену на газ: действие спецобязательств продлили до 18 октября, - пресс-секретарь премьера

"Продлили PSO до 18 октября", - сообщил "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

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Как сообщалось, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая, а еще позже – до конца июля, августа и сентября.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.

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В настоящее время вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.