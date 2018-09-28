 Большинство украинцев хотят, чтобы страна вступила в Евросоюз, - соцопрос

Более половины граждан Украины считает, что стране необходимо быть членом Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им Илька Кучерива и Киевским институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве данным опроса, большинство украинцев (52%) считает, что Украине необходимо стать членом Европейского Союза. В то же время около трети респондентов (34%) с этим не согласны, еще 15% не смогли определиться со своей позицией.

Результаты опроса показывают, что в Украине существуют региональные отличия в отношении украинцев к членству в ЕС: больше всего хотят видеть Украину в ЕС на западе и центре страны (79 и 58% соответственно), при этом в большинстве своем не разделяют евроинтеграционных устремлений украинцы на юге и востоке страны (58% и 57% соответственно).

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Основными преимуществами членства в ЕС, согласно опросу, украинцы считают повышение уровня жизни людей 38%, содействие в борьбе с коррупцией - 27% и свободное передвижение за границу - 26%.

Также опрос показал изменения в представлениях украинцев о ключевых преимуществах членства в ЕС. Так, на протяжении 2005-2015 годов свободное передвижение людей за границу вследствие приобретения членства в ЕС относили к ключевым преимуществам 35-40% граждан, в то время как в 2018 году – уже только 26%.

Стали сдержаннее и ожидания украинцев относительно свободного доступа к обучению в европейских университетах: в 2015 году такое потенциальное преимущество от вступления отмечали 34%, а в 2018 – 21%.

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Основным негативным последствием вступления в Евросоюз может стать миграция, считают опрошенные. Ее в числе рисков назвали 46%. При этом процент опасающихся таких последствий значительно вырос в сравнении с 2015 годом, тогда такую негативную перспективу членства видели 33% опрошенных.

Среди негативов членства в Евросоюзе украинцы также называют наплыв иностранцев и мигрантов – 26%, ухудшение отношений с РФ и странами СНГ- 18%, падение уровня жизни – 16% и безработицу – 16%.

Опрос проводился с 16 по 28 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, теоретическая ошибка выборки составляет 2,3%.

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