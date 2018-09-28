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Все про:опрос (1580) Евросоюз (12077)

 Большинство украинцев хотят, чтобы страна вступила в Евросоюз, - соцопрос

В ЕС привлекает уровень жизни и борьба с коррупцией, а отпугивает возможная массовая эмиграция из Украины и наплыв мигрантов в нашу страну

Более половины граждан Украины считает, что стране необходимо быть членом Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им Илька Кучерива и Киевским институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве данным опроса, большинство украинцев (52%) считает, что Украине необходимо стать членом Европейского Союза. В то же время около трети респондентов (34%) с этим не согласны, еще 15% не смогли определиться со своей позицией.

Результаты опроса показывают, что в Украине существуют региональные отличия в отношении украинцев к членству в ЕС: больше всего хотят видеть Украину в ЕС на западе и центре страны (79 и 58% соответственно), при этом в большинстве своем не разделяют евроинтеграционных устремлений украинцы на юге и востоке страны (58% и 57% соответственно).

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко на Генассамблее ООН провел переговоры с Туском и призвал ЕС усилить давление на Россию. ФОТО

Основными преимуществами членства в ЕС, согласно опросу, украинцы считают повышение уровня жизни людей 38%, содействие в борьбе с коррупцией - 27% и свободное передвижение за границу - 26%.

Также опрос показал изменения в представлениях украинцев о ключевых преимуществах членства в ЕС. Так, на протяжении 2005-2015 годов свободное передвижение людей за границу вследствие приобретения членства в ЕС относили к ключевым преимуществам 35-40% граждан, в то время как в 2018 году – уже только 26%.

Стали сдержаннее и ожидания украинцев относительно свободного доступа к обучению в европейских университетах: в 2015 году такое потенциальное преимущество от вступления отмечали 34%, а в 2018 – 21%.

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Основным негативным последствием вступления в Евросоюз может стать миграция, считают опрошенные. Ее в числе рисков назвали 46%. При этом процент опасающихся таких последствий значительно вырос в сравнении с 2015 годом, тогда такую негативную перспективу членства видели 33% опрошенных.

Среди негативов членства в Евросоюзе украинцы также называют наплыв иностранцев и мигрантов – 26%, ухудшение отношений с РФ и странами СНГ- 18%, падение уровня жизни – 16% и безработицу – 16%.

Опрос проводился с 16 по 28 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, теоретическая ошибка выборки составляет 2,3%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088633
 
   
 Топ комментарии
 
Здрысни со своей русней, просрали вы Украину.
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Твой запах ни с чем не перепутаешь.
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Купи себе мозги, эти сгнили давно.
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Большинство украинцев хотят что бы Украина Евросоюз с говном в очередной раз не спутала.
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Ты в интересном положении, добрый человек?
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Иисуса только из себя не строй, с рогов дерьмо капает...
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з ЄС , поки що можемо дозволити собі тільки їхні тарифи ЖКГ )))
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А что, уже Украина была в ЕС получается?
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вы предпочитаете, чтобы мы сидели на шее у россии?
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Простите, а лично вам зачем, чтобы мы сидели у вас на шее?
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Я шота не понял. Ты то с какого боку к Украине??? Ты там со своим лукой без нас как-то подлизывайте хуйлу опу.
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Вы точно про запад? Такое ощущение, что вы рф описали, все вами вышеперечисленное и не только, мы с лихвой получали и продолжаем получаем от рашки.
Так что ваши ватные фантазии про "далжныбытьвмести" и "адиннарот" держите при себе, сбыться им, к счастью, уже не суждено.
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ПНХ.
Вместе со своей рассеей.
Твоя рассея пусть долги сначала Украине выплатит , Крым вернёт, заберёт своих кандидатов на груз 200 с оккупированного Донбасса, а потом кукарекать только начнёшь
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почему Кремль не расстроит коварные планы хитро.опого запада и не перестанет нас грызть?
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правильно я понимаю, что Кремль играет на руку коварному Западу? куда же смотрит путин?
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Я тебе скажу , как Немцов про хуйло. Ты @бнутая !!!
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Тупенькая назови хоть одного националиста у власти.
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Здрысни со своей русней, просрали вы Украину.
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Наивные дети телевизора, до Крыма и Донбасса даже на западе Украины про Бандеру не очень помнили, а теперь шествия в его честь проводят на Донбассе, мозги купите.
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))) а что у вас по математике в школе было?
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Уважаемая госпожа из Беларусии. Если вам нравиться кацапо-татарское Иго, будьте в нем. не нужно навязівать свое мнение другим
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та нет, батенька, скинете хуйла, извинитесь перед матерями, выплатите контрибуции, а мы посмотрим.....
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Кого может вернуть страна-туалет, которая под сектой вместо церкви?
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Тролль , ты новенький на лубянке ? В каком звании?
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Это конечно хорошо, но Евросоюз сам по себе постоянно меняется, и кто знает каким он будет через десять лет? Нам нужно строить развитое государство здесь, строить Украину, а там глядишь, и кто то захочет присоединиться к нам, и не нужно будет никуда проситься. Единственное чего Украинцам не хватает это единства, мы разобщены и в этом наша слабость. А еще какая то совковая наивность, что кто то сделает наши уроки, за нас. Какой то мудрый Президент, или богатый и правильный Евросоюз...
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Нам нужен Евросоюз -- очень нужен так как и НАТО !!! Потому что кацапское быдло недает нам жить и развиваться Большинство украинцев хотят, чтобы страна вступила в Евросоюз, - соцопрос - Цензор.НЕТ 621
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Я согласен, только никто за нас его в Украине не построит.
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Скажи это десяткам тысяч убитых Украинцев.
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Болеешь, бандеровцев всего было около 9 000 за всю историю.
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Та вот не знаю, с одной стороны конечно идиот, с другой стороны эпически безграмотный в истории лапоть, народ хоть посмеется над уровнем знаний у мокшей.
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Это не елена . Это майор петров с бутылкой бояры в обнимку.
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поедь на Домбасс..посмотри на заботу)))
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)))) не баньте это, пожалуйста. Посмеемся трошки
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І з чого тобі смішно? З десятків тисяч вбитих бандерівців, як ця лядь назвала патріотів?
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Мне смешно с ее тупой и примитивной пропаганда, не надо везде тянуть за собой зраду
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І де тут про зраду? Вам - смішно. Мені - огидно. І я не хочу бачити подібні коментарі. Своєї мразоти вистачає, що б ще з запорєбріка читати.
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Вона мала на увазі під час другої світової.
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Адміни, і де тут оперативні хрестики?
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Мне шота кажется ,что это помолова или хирскл Большинство украинцев хотят, чтобы страна вступила в Евросоюз, - соцопрос - Цензор.НЕТ 3374
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"Это все потому что мы братья с Россией"
Єлєна, ти трансгендерне?
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Склянка наполовину повна чи пуста? Фігня, просто поміряйте точніше об'єми рідини та місткість і заявіть що більша частина склянки повна чи пуста.
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и без ЕС проживем, а вот без НАТО кацапье нам жизни не даст.
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Если Украина хочет в ЕС - она там будет. Но перед этим Украина должна очень тщательно анализировать все плюсы и минусы ЕС. Чтобы идеально воспользоваться всеми преимуществами ЕС, но полностью нейтрализовать его недостатки.
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Ну не знаю. Ничего общего что сейчас творится в Украине с Евросоюзом не вижу. Кроме цен конечно же, хотя даже цены уже больше чем в странах ЕС. Странные какие то взгляды у нашей соевой власти о жизни в Евросоюзе.
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Я думаю, просто уверена, что мы будем в НАТО. К этому есть осень много предпосылок. И потом мы соседи срашки, НАТО не упустит такой возможности разместить у нас свои защитные базы от казлов.
По поводу ЕС - есть сомнения, так как слишком уж мы погрязли в коррупции , в остальном , все вопросы решаемы.
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Що за Горький, Пєшков? Це той котрий поїхав провідати професуру в Гулаг і сказав що вони сидять в нормальних умовах і вони через півроку померли? Чи той що жив на Капрі і був посередником з продажу мародерки з вбитих росіян?
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Тут згоден, ЄС не має сильного фундаменту, але таєжний союз ще гірше, видно по білорусам.
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Так її кацапи рокуячили до вас, нагадати про Смоленськ, про храми перероблені в арсенали і підірвані кацапами, ви ренегат свого народу а не білорус, про русько-московськи війни чули ?
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Що дивного 52 за, 15 не визначились, до 2014 52% були проти, фуйло геній правда?
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Ти звідки впав, більшовиків в 1917 і 5000 не було, революції завжди робить меншість, інша справа скільки людей її підтримають.
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Так в тому і справа, незрозуміло чого росіяне почали вбивати українців. Ви так питаєте, буцім то це я напав на Крим і Донбас, а так звісно що люди зроблять свій вибір, але очікування того що люди почнуть волати " які гарні російські вбивці, хочу щоб росіяни прийшли до мене в місто і всіх повбивали" марні.
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Яких? Зайдіть у нас в любу школу і подивитесь портрети вбитих кацапами, а ті покидьки з російськи паспортам що одесити спалаи в ДП, в якій школі їх згадують?
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Росіяне вбили в 30-х роках 6 млн українців, багато понесли покарання?
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Какой-то гений-сторонник федерализации занес на первый этаж бензиновый генератор, наверное, чтобы бандеровцы не скоммуниздили. В ходе потасовок он загорелся и большинство находящихся в здании задохнулось угарным газом. Их не жалеть надо, а премию Дарвина коллективную вручить за нелепое самосожжение. Думаю, для них пойти на такое за Путина было и не грех.
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На самом деле донбассцы после правления Захера и крымчане пятый год без туристов будут скорей около 90% за ЕС. А то, что упомянутый в новости опрос не соответствует реальному положению дел не вызывает сомнений. Скорей всего, проводился среди пенсионеров или в психбольнице, что в принципе одно и то же. В действительности за ЕС около 70% украинцев, а за НАТО - больше 80%. В такие данные можно было бы поверить.
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Причина настороженности ЕС к Украине не в том, что Украине не делает всё, что надо для вступления в ЕС. Причина настороженности только в том, что Украина не делает всё, что может
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Немного не так: большинство граждан Украины желают жить достойно человека, а не как им предлагает соевая команда и так называемый попоблок.
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Жительница Мордовки намерена продать свою девственность за 1,39 миллиона долларов Большинство украинцев хотят, чтобы страна вступила в Евросоюз, - соцопрос - Цензор.НЕТ 5748
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хорошее желание и я к нему полностью присоединяюсь
но только не с такой тотальной коррупцией
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Большинство украинцев хотят, чтобы страна вступила в Евросоюз, - соцопрос


Судя по удаленному комменту, в ЕС очень хочет и здешний админ. )

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Хотят-то многие, вот только готовы эти многие жить по европейским правилам:
1. Налоги. В Германии, например, ставка налогов физических лиц колеблется от 14 до 45% (в зависимости от размеров доходов). В Украине пока с этим делом все плохо - как сказал один предприниматель "неуплата налогов в Украине - признак психического здоровья". Эту "национальную особенность" нужно будет ломать, налоги должны будут платить все, борьба с теневой экономикой очень жесткая.
2. Дорожные штрафы. Учитывая недавние изменения в Украине тема актуальная. В населенных пунктах скорость не может превышать 50 км/ч, а в отдельных зонах (у школ, например) и 30 км/ч. Фотофиксация - обычное явление, причем погрешность четко регламентирована и составляет 3%. Иными словами, нельзя отмазаться по типу "камера показала 65, а я ехал 50, она ошиблась". Шкала штрафов также прогрессивная, стартует от 15 евро (превышение до 10 км/ч) и достигает до 680 евро. Кроме того, есть система пунктов и хроническим нарушителям грозит лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Даже в городках с 10-15 тысячами населения весьма активно работают эвакуаторы и инспекторы, штрафующие за неверную парковку - и с ними не удастся договорится "а мне вон в аптеку на 5 минут за лекарством".
3. Борьба с алкоголем. Недавний запрет Киеврады на продажу алкоголя в ночное время вызвал у некоторых киевлян бурное жжение в пятой точке - мол, что за запреты, совок. Господа, во многих европейских странах существуют и более жесткие запреты. Например, запрет на продажу в праздничные дни или выходные. Я уже молчу про размер акцизов на крепкий алкоголь, в результате чего его цена довольно кусается.
4. Ювеналы. Соцслужбы в Европе, особенно Северной и Западной, обладают властью чуть меньше, чем полиция. "Воспитать ремнем" детей не получится - можно влететь как минимум на проверки. А уж прогуливание школы без веской причины также заканчивается приходом домой комиссии.
5. Толерантность - нападение на почве нетерпимости к лицам с нетрадиционной ориентацией наказываются очень жестко - и штрафами и сроками.
Я не хочу сказать, что Европа - это плохо. Наоборот, сочетание жестких мер способствует порядку и высокому уровню жизни. Если скопировать законодательство любой европейской страны - можно "построить ЕС" и у нас. Вот только видя, как те же водители неистово орут против невинного требования включать фары днем - начинаешь сомневаться - а готово ли у нас население к ЕС?
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Короче,те,хто против ЕС,в будущем оберуть нам Додона.Що робиться в Молдове,можно наблюдать в реальном времени Більшість українців хочуть, щоб країна вступила в Євросоюз, - соцопитування - Цензор.НЕТ 8401
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И это не только желание.Это настоятельная необходимость.Если следующим президентом Украины станет та (тот),от которой.которого за версту веет Кремлёвскими курантами,то Украина очень надолго утеряет даже ту дистанцию к ЕС до которой с таким трудом дотянулась.
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Причины желания в ЕС - богаче, культурнее, безопаснее.
Приедет Меркель и будет нам зарабатывать и за нас вырабатывать в себе культурные навыки.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБольшинство украинцев хотят, чтобы страна вступила в Евросоюз, - соцопрос
 
 
 
 
 
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