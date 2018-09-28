 Большинство украинцев хотят, чтобы страна вступила в Евросоюз, - соцопрос

Более половины граждан Украины считает, что стране необходимо быть членом Евросоюза. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им Илька Кучерива и Киевским институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно обнародованным на пресс-конференции в пятницу в Киеве данным опроса, большинство украинцев (52%) считает, что Украине необходимо стать членом Европейского Союза. В то же время около трети респондентов (34%) с этим не согласны, еще 15% не смогли определиться со своей позицией.
Результаты опроса показывают, что в Украине существуют региональные отличия в отношении украинцев к членству в ЕС: больше всего хотят видеть Украину в ЕС на западе и центре страны (79 и 58% соответственно), при этом в большинстве своем не разделяют евроинтеграционных устремлений украинцы на юге и востоке страны (58% и 57% соответственно).
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Основными преимуществами членства в ЕС, согласно опросу, украинцы считают повышение уровня жизни людей 38%, содействие в борьбе с коррупцией - 27% и свободное передвижение за границу - 26%.
Также опрос показал изменения в представлениях украинцев о ключевых преимуществах членства в ЕС. Так, на протяжении 2005-2015 годов свободное передвижение людей за границу вследствие приобретения членства в ЕС относили к ключевым преимуществам 35-40% граждан, в то время как в 2018 году – уже только 26%.
Стали сдержаннее и ожидания украинцев относительно свободного доступа к обучению в европейских университетах: в 2015 году такое потенциальное преимущество от вступления отмечали 34%, а в 2018 – 21%.
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Основным негативным последствием вступления в Евросоюз может стать миграция, считают опрошенные. Ее в числе рисков назвали 46%. При этом процент опасающихся таких последствий значительно вырос в сравнении с 2015 годом, тогда такую негативную перспективу членства видели 33% опрошенных.
Среди негативов членства в Евросоюзе украинцы также называют наплыв иностранцев и мигрантов – 26%, ухудшение отношений с РФ и странами СНГ- 18%, падение уровня жизни – 16% и безработицу – 16%.
Опрос проводился с 16 по 28 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса, теоретическая ошибка выборки составляет 2,3%.
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Так что ваши ватные фантазии про "далжныбытьвмести" и "адиннарот" держите при себе, сбыться им, к счастью, уже не суждено.
Вместе со своей рассеей.
Твоя рассея пусть долги сначала Украине выплатит , Крым вернёт, заберёт своих кандидатов на груз 200 с оккупированного Донбасса, а потом кукарекать только начнёшь
Єлєна, ти трансгендерне?
По поводу ЕС - есть сомнения, так как слишком уж мы погрязли в коррупции , в остальном , все вопросы решаемы.
https://www.youtube.com/watch?v=Qal56UTVSks
https://site.ua/tanyaadams/15066-vybory-vybory-kandidaty-klevye/
но только не с такой тотальной коррупцией
Судя по удаленному комменту, в ЕС очень хочет и здешний админ. )
1. Налоги. В Германии, например, ставка налогов физических лиц колеблется от 14 до 45% (в зависимости от размеров доходов). В Украине пока с этим делом все плохо - как сказал один предприниматель "неуплата налогов в Украине - признак психического здоровья". Эту "национальную особенность" нужно будет ломать, налоги должны будут платить все, борьба с теневой экономикой очень жесткая.
2. Дорожные штрафы. Учитывая недавние изменения в Украине тема актуальная. В населенных пунктах скорость не может превышать 50 км/ч, а в отдельных зонах (у школ, например) и 30 км/ч. Фотофиксация - обычное явление, причем погрешность четко регламентирована и составляет 3%. Иными словами, нельзя отмазаться по типу "камера показала 65, а я ехал 50, она ошиблась". Шкала штрафов также прогрессивная, стартует от 15 евро (превышение до 10 км/ч) и достигает до 680 евро. Кроме того, есть система пунктов и хроническим нарушителям грозит лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Даже в городках с 10-15 тысячами населения весьма активно работают эвакуаторы и инспекторы, штрафующие за неверную парковку - и с ними не удастся договорится "а мне вон в аптеку на 5 минут за лекарством".
3. Борьба с алкоголем. Недавний запрет Киеврады на продажу алкоголя в ночное время вызвал у некоторых киевлян бурное жжение в пятой точке - мол, что за запреты, совок. Господа, во многих европейских странах существуют и более жесткие запреты. Например, запрет на продажу в праздничные дни или выходные. Я уже молчу про размер акцизов на крепкий алкоголь, в результате чего его цена довольно кусается.
4. Ювеналы. Соцслужбы в Европе, особенно Северной и Западной, обладают властью чуть меньше, чем полиция. "Воспитать ремнем" детей не получится - можно влететь как минимум на проверки. А уж прогуливание школы без веской причины также заканчивается приходом домой комиссии.
5. Толерантность - нападение на почве нетерпимости к лицам с нетрадиционной ориентацией наказываются очень жестко - и штрафами и сроками.
Я не хочу сказать, что Европа - это плохо. Наоборот, сочетание жестких мер способствует порядку и высокому уровню жизни. Если скопировать законодательство любой европейской страны - можно "построить ЕС" и у нас. Вот только видя, как те же водители неистово орут против невинного требования включать фары днем - начинаешь сомневаться - а готово ли у нас население к ЕС?
Приедет Меркель и будет нам зарабатывать и за нас вырабатывать в себе культурные навыки.