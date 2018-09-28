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Все про:захват (687) имущество (258) Киев (16534) Киевская область (1517) СБУ (12848)

 Руководство "Электронмаша" незаконно продало родственникам недвижимость завода площадью почти 80 тыс. кв. м, - СБУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины выявили факты незаконного завладения частью целостного имущественного комплекса стратегического госпредприятия "Электронмаш" (г.Киев) площадью почти 80 тыс. кв. м.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководители "Электронмаша" вопреки требованиям нормативно-правовых актов организовали отчуждение объектов недвижимого имущества госпредприятия общей площадью почти 80 тыс. кв. м. Киевская недвижимость "Электронмаш" незаконно стала собственностью коммерческих структур, часть из которых принадлежит близким родственникам руководства госпредприятия", - сообщает пресс-центр СБУ.

Сейчас должностным лицам госпредприятия, причастным к противоправной схеме, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Приказом Министерства экономического развития и торговли Украины директор "Электронмаша" уволен с должности и назначен новый руководитель госпредприятия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088626
 
   
 Топ комментарии
 
Какие стратегические, там уже лет 20 супермаркеты в цехах размещены, этот завод лопнул, когда государство отказалось от кассовых аппаратов и компьютеров, выпускаемых этим заводом, в пользу самсунгов и прочих производителей. Я там практику в молодости проходил, мощный завод был.
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так все правильно)))))
что. .бомжам продавать шо ли?
злые вы... Руководство "Электронмаша" незаконно продало родственникам недвижимость завода площадью почти 80 тыс. кв. м, - СБУ - Цензор.НЕТ 1567
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" Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь..."
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Да никто не виноват, более чем уверен это подтвердит любой суд.
А вот почему так....
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Контррозвідка займається економікою?
А чим займаються підрозділи боротьби з корупцією та захисту економіки?
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Стратегические предприятия находятся в зоне внимания СБУ.
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Какие стратегические, там уже лет 20 супермаркеты в цехах размещены, этот завод лопнул, когда государство отказалось от кассовых аппаратов и компьютеров, выпускаемых этим заводом, в пользу самсунгов и прочих производителей. Я там практику в молодости проходил, мощный завод был.
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а, те в свою очередь занимаются не только контрразведкою,но и разведкою)))
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так все правильно)))))
что. .бомжам продавать шо ли?
злые вы... Руководство "Электронмаша" незаконно продало родственникам недвижимость завода площадью почти 80 тыс. кв. м, - СБУ - Цензор.НЕТ 1567
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" Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь..."
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Романчук стырил у завода "Океан" служебную квартиру в Киеве и вы ему об этом даже не напоминаете.
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Как? Просто уволен? Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
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Проверьте недвижимость Академии Наук с начала независимости... И в частности институт Патона... Ведь ранее писали как прибирали к рукам...кучу государствнной недвижимости.... передача была по моему Схемы.
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Дебилы писаки!!! Отчуждения эти произошли 10-20 лет назад! Тогда Кличко и Порошенко не было на горизонте!!
Хватит зраду разводить!
А СБУ пусть проверяют и другие проектные институты Киева.
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Регионалы с Януковичем брали у мвф деньги на модернизацию, закупали новое оборудование и продавали заводы по дешевке их товарищам из рфии. А потом деньги для мвф отдавать нужно было за счёт народа. Обкрадали как хотели и сейчас у них руки чешутся.
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"Стратегическое предприятие"?!
Да его разосрали за годы "незалежности"!!!
Я в девяностых был в командировке на "Электронмаше", в цехах старые инженеры в фуфайках, в боксах из целофана, обогревались от включённой техники, а их начальнички в кабинетах над проходной от телефона не отрывались, всё свои шкурные вопросы решали!
Больно было на это смотреть.
С тех пор наверняка на "Электронмаше" стало всё гораздо хуже.
И сегодня по Украине полно закрытых предприятий, НО ТАМ ВСЕГДА ЕСТЬ ДИРЕКТОР И ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Подсчитайте сами количество дармоедов и воров.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководство "Электронмаша" незаконно продало родственникам недвижимость завода площадью почти 80 тыс. кв. м, - СБУ
 
 
 
 
 
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