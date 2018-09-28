 Руководство "Электронмаша" незаконно продало родственникам недвижимость завода площадью почти 80 тыс. кв. м, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководители "Электронмаша" вопреки требованиям нормативно-правовых актов организовали отчуждение объектов недвижимого имущества госпредприятия общей площадью почти 80 тыс. кв. м. Киевская недвижимость "Электронмаш" незаконно стала собственностью коммерческих структур, часть из которых принадлежит близким родственникам руководства госпредприятия", - сообщает пресс-центр СБУ.

Сейчас должностным лицам госпредприятия, причастным к противоправной схеме, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Приказом Министерства экономического развития и торговли Украины директор "Электронмаша" уволен с должности и назначен новый руководитель госпредприятия.

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