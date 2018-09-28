 Руководство "Электронмаша" незаконно продало родственникам недвижимость завода площадью почти 80 тыс. кв. м, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что руководители "Электронмаша" вопреки требованиям нормативно-правовых актов организовали отчуждение объектов недвижимого имущества госпредприятия общей площадью почти 80 тыс. кв. м. Киевская недвижимость "Электронмаш" незаконно стала собственностью коммерческих структур, часть из которых принадлежит близким родственникам руководства госпредприятия", - сообщает пресс-центр СБУ.
Сейчас должностным лицам госпредприятия, причастным к противоправной схеме, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Приказом Министерства экономического развития и торговли Украины директор "Электронмаша" уволен с должности и назначен новый руководитель госпредприятия.
А вот почему так....
А чим займаються підрозділи боротьби з корупцією та захисту економіки?
что. .бомжам продавать шо ли?
злые вы...
Хватит зраду разводить!
А СБУ пусть проверяют и другие проектные институты Киева.
Да его разосрали за годы "незалежности"!!!
Я в девяностых был в командировке на "Электронмаше", в цехах старые инженеры в фуфайках, в боксах из целофана, обогревались от включённой техники, а их начальнички в кабинетах над проходной от телефона не отрывались, всё свои шкурные вопросы решали!
Больно было на это смотреть.
С тех пор наверняка на "Электронмаше" стало всё гораздо хуже.
И сегодня по Украине полно закрытых предприятий, НО ТАМ ВСЕГДА ЕСТЬ ДИРЕКТОР И ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Подсчитайте сами количество дармоедов и воров.