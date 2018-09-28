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 C 1 октября в Киеве изменятся правила использования парковочных талонов. ФОТО

В Киеве с первого октября изменятся правила использования месячных парковочных талонов, квартальных абонементов, а также их внешний вид.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"С 1 октября 2018 изменяются правила использования месячных парковочных талонов, квартальных абонементов, а также их внешний вид", - написал он.

Так, на лицевой стороне талона появилось поле для обязательного заполнения номера автомобиля. Отныне каждый талон закреплен только за одной машиной. Без заполнения графы талон недействителен.

C 1 октября в Киеве изменятся правила использования парковочных талонов 01
Фото: Давтян/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о парковке вступил в силу: муниципальные инспекторы получили право эвакуировать неправильно припаркованные автомобили

Купить талоны и абонементы можно:

- онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП ГИВЦ КГГА: https://www.gioc.kiev.ua/cabi.../instant-payments/parkservice/

- в киосках: http://parkservis.kiev.ua/ser.../.../talony-fiksovanoyi-vartosti

- через агентов или непосредственно в офисе "Киевтранспарксервис", для справок (044) 383-20-37

Абонемент на месяц на всех зонах стоит - 630 грн., Во II и III зоне - 441 грн., В III зоне - 315 грн.

Абонемент на квартал - 1465 грн с возможностью пользования любого парковки предприятия в течение трех месяцев.

"Водители должны понимать свою ответственность за порядок в городе. Это не только о бдительности во время вождения, это также о правильной законной парковке", - отметил чиновник.

Приобретенный талон нужно положить на панель под лобовое стекло или воспользоваться держателем и закрепить на зеркале заднего вида.

Напомним, каждый талон на парковку защищен голограммой на лицевой стороне и уникальным идентификационным номером. Дизайн талонов меняется ежемесячно.

C 1 октября в Киеве изменятся правила использования парковочных талонов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3088625
 
 
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С какой целью идет сбор денег на Провалл?
- Чтобы не так проваливался.
С какой целью собираются деньги за парковку на дороге за которую платят автомобилисты? Походу дешевле ездить возле магазина кругами или не глушить двигатель чем припарковаться и пойти спокойно в магаз. А там где затруднено движение вообще парковка должна быть запрещена а не наделали рассадников платных парковок что нельзя проехать. Делайте карманы или во дворах парковки и хоть по 1000 с рыла берите с водителей. А на дороге брать плату за парковку ето незаконно.
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Я вот что-то не понимаю: теперь что, вообще бесплатно нигде постоять нельзя?
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Даёшь абонементы на пользование подземными переходами, лифтами и скамейками
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиC 1 октября в Киеве изменятся правила использования парковочных талонов. ФОТО
 
 
 
 
 
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