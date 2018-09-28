 Песков о разоблачении отравителей Скрипалей: "Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider, об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
На вопрос, проводит ли Россия собственное расследование "отравления в Солсбери", Песков отметил, что разбирательства по этому делу "требуют официальных данных".
"Ведутся разные расследования, их ведут журналисты, общественные организации, какие-то иные структуры. Мы не знаем, насколько они достоверны, на чем они основаны. Вся дискуссия ведется вокруг сообщений СМИ и сообщений о неких результатах неких расследований неких организаций", — отметил пресс-секретарь главы государства.
По его словам, для того, чтобы спецслужбы начали собственное расследование, они должны иметь "официальные исходные материалы".
"Эти материалы могут поступать только из компетентных источников. Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса, тем более муссировать его, имея в качестве партнера средство массовой информации", — подчеркнул Песков.
Кроме того, он заявил, что Кремль отказывается в принципе обсуждать этот вопрос со СМИ.
"Нам невозможно и предельно трудно вести дискуссию на этот счет со СМИ, мы не хотели бы этого делать. Это невозможно. Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу, как инцидент со Скрипалями, в качестве визави иметь СМИ", - заявил Песков.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".
Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
По мнению Тимошенко, эта компания участвует в коррупционных схемах. "Через полгода [после выборов] первое, что мы сделаем, - ликвидируем "Нафтогаз" как посредника, который не нужен. Если НАК "Нафтогаз" создаст другие посреднические структуры, все это будет ликвидировано", - пообещала Тимошенко.
Заявление знаковое, так как Тимошенко фактически готова сделать подарок Путину. В случае своей победы и выполнения угрозы ликвидировать Нафтагаз возникнет ситуация, катастрофическая для сегодняшних планов "зажать" Газпром на украинском направлении на украинских условиях. Если "Нафтагаз" будет ликвидирован в 19 году, внезапно окажется, что на важнейших для Европы переговорах по украинскому транзиту вдруг не окажется одной из договаривающихся сторон - и вряд ли за полгода удастся создать новую структуру и провести уже с ней полноценные переговоры, ущемляющие Газпром так, как это готовятся сделать сейчас. При этом Европа, естественно, будет просто вынуждена снимать все возможные и наложенные к тому моменту ограничения на все проекты Газпрома - безопасность прежде всего.
Объективно Путин будет вынужден поддерживать Тимошенко - и она делает очень рискованный, но в то же время довольно грамотный ход. По сути, нынешние выборы - ее лебединая песня. Если она их проиграет, у нее уже не будет шанса в будущем. А вот для победы ей нужен серьезный ресурс. Внутреннего нет, но можно найти внешний. И Путин, которого уже зажали в угол с его газовыми авантюрами - прекрасный кандидат на безусловную поддержку. У него, по сути, вообще нет никаких иных вариантов - только надежда на Юлию Владимировну, причем на ее условиях.
Даже москали в виде Толка Мюрида, что-то стали подозревать...
где сросияне...а где.. мыкремль!
и главное - вывсеврете - с бритами...как-то не катит
- Обвиняемый, вас видели на месте преступления во время убийства. Что вы можете сказать в свое оправдание?
- Ну-у-у, я не хочу дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса.
то даже страшно представить какого умища там маиоры.
Мало того что детская подготовка легенд , так ещё и педиками выставили. от них.
Лихо закручено.
сколько ж можно вас мордой в ваше ж говно тыкать
а вы все равно гадите и гадите... гадите и гадите... где не попадя
вяличие уделалось до неприличия
Так вот, как говорится : оглянись вокруг себя-не е%т ли кто тебя)))
Так что просто иди мимо, Валера! Впереди у тебя много разочарований,
Вопрос:"Когда Брянская область войдет в состав РФ???)
- А ты муссируй его поменьше.
Даже вранья подходящего уже найти не смогли.
https://www.youtube.com/watch?v=eVkCEAENfyo
Афанасий, а ты не знаешь, что там ООН про Гондурас решил?...
Кто он?
Живу, как пещере...
Борщёв!!!
Меня нет, я на картошке...
Полная изоляция...