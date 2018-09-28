 Песков о разоблачении отравителей Скрипалей: "Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider, об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На вопрос, проводит ли Россия собственное расследование "отравления в Солсбери", Песков отметил, что разбирательства по этому делу "требуют официальных данных".

"Ведутся разные расследования, их ведут журналисты, общественные организации, какие-то иные структуры. Мы не знаем, насколько они достоверны, на чем они основаны. Вся дискуссия ведется вокруг сообщений СМИ и сообщений о неких результатах неких расследований неких организаций", — отметил пресс-секретарь главы государства.

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По его словам, для того, чтобы спецслужбы начали собственное расследование, они должны иметь "официальные исходные материалы".

"Эти материалы могут поступать только из компетентных источников. Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса, тем более муссировать его, имея в качестве партнера средство массовой информации", — подчеркнул Песков.

Кроме того, он заявил, что Кремль отказывается в принципе обсуждать этот вопрос со СМИ.

"Нам невозможно и предельно трудно вести дискуссию на этот счет со СМИ, мы не хотели бы этого делать. Это невозможно. Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу, как инцидент со Скрипалями, в качестве визави иметь СМИ", - заявил Песков.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.