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Все про:Кремль (470) отравление (1196) Песков (855) Скрипаль (415) Чепига (1)

 Песков о разоблачении отравителей Скрипалей: "Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса"

В Кремле заявили, что не собираются проводить собственное расследование отравления в Солсбери, а приведенным доказательствам, что отравители являются офицерами ГРУ, не верят, потому что их опубликовали журналисты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider, об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На вопрос, проводит ли Россия собственное расследование "отравления в Солсбери", Песков отметил, что разбирательства по этому делу "требуют официальных данных".

"Ведутся разные расследования, их ведут журналисты, общественные организации, какие-то иные структуры. Мы не знаем, насколько они достоверны, на чем они основаны. Вся дискуссия ведется вокруг сообщений СМИ и сообщений о неких результатах неких расследований неких организаций", — отметил пресс-секретарь главы государства.

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По его словам, для того, чтобы спецслужбы начали собственное расследование, они должны иметь "официальные исходные материалы".

"Эти материалы могут поступать только из компетентных источников. Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса, тем более муссировать его, имея в качестве партнера средство массовой информации", — подчеркнул Песков.

Кроме того, он заявил, что Кремль отказывается в принципе обсуждать этот вопрос со СМИ.

"Нам невозможно и предельно трудно вести дискуссию на этот счет со СМИ, мы не хотели бы этого делать. Это невозможно. Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу, как инцидент со Скрипалями, в качестве визави иметь СМИ", - заявил Песков.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3088624
 
 
 Топ комментарии
 
В суде:
- Обвиняемый, вас видели на месте преступления во время убийства. Что вы можете сказать в свое оправдание?
- Ну-у-у, я не хочу дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса.
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а кто вас спрашивать будет..вся расея будет отвечать.до полного развала вас будут драть в попку Песков о разоблачении отравителей Скрипалей: "Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса" - Цензор.НЕТ 5046
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Ммнение какого-то туалетного ёршика очень "важно" для Великобритании.😄
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Пясков сказал, что мы - сатанисты сатанячьего Кремля не хотим муссировать те отравления и покушения ,которые совершили, мы и убийства совершали и это не хотим муссировать, мы и в Украине и Сирии убили десятки тысяч людей и об этом не хотим говорить, на то мы и сатанисты, у нас роги и клыки и мы делаем что хотим.
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Лидер партии "Батькивщина" и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на президентских выборах в 2019 году ликвидирует "Нафтогаз Украины" и все ее посреднические структуры. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

По мнению Тимошенко, эта компания участвует в коррупционных схемах. "Через полгода [после выборов] первое, что мы сделаем, - ликвидируем "Нафтогаз" как посредника, который не нужен. Если НАК "Нафтогаз" создаст другие посреднические структуры, все это будет ликвидировано", - пообещала Тимошенко.


Заявление знаковое, так как Тимошенко фактически готова сделать подарок Путину. В случае своей победы и выполнения угрозы ликвидировать Нафтагаз возникнет ситуация, катастрофическая для сегодняшних планов "зажать" Газпром на украинском направлении на украинских условиях. Если "Нафтагаз" будет ликвидирован в 19 году, внезапно окажется, что на важнейших для Европы переговорах по украинскому транзиту вдруг не окажется одной из договаривающихся сторон - и вряд ли за полгода удастся создать новую структуру и провести уже с ней полноценные переговоры, ущемляющие Газпром так, как это готовятся сделать сейчас. При этом Европа, естественно, будет просто вынуждена снимать все возможные и наложенные к тому моменту ограничения на все проекты Газпрома - безопасность прежде всего.

Объективно Путин будет вынужден поддерживать Тимошенко - и она делает очень рискованный, но в то же время довольно грамотный ход. По сути, нынешние выборы - ее лебединая песня. Если она их проиграет, у нее уже не будет шанса в будущем. А вот для победы ей нужен серьезный ресурс. Внутреннего нет, но можно найти внешний. И Путин, которого уже зажали в угол с его газовыми авантюрами - прекрасный кандидат на безусловную поддержку. У него, по сути, вообще нет никаких иных вариантов - только надежда на Юлию Владимировну, причем на ее условиях.
Даже москали в виде Толка Мюрида, что-то стали подозревать...
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и, главное", "через полгода".. Обещает, но не даст.. сама сядет на трубу)
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да родненькая правильно родная, ЕСУ и Пашка тот шо Лазаренко сразу всё наладит, а то попривыкали газ по 250 покупать, я вам по 450 сделаю, вы меня ещё надолго запомните, и Вовочка сразу перестанет нервничать и война в тот же день закончится, и вернётесь вы родненькие назад у стойло, там где до 2014 года стояли.
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"я вам по 450 сделаю" с сегодняшних 517 установленных шоколадными для бизнеса Пєсков про викриття отруйників Скрипалів: "Ми, Кремль, не хочемо далі брати участі в обсмоктуванні цього питання" - Цензор.НЕТ 7136
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меня сироты обездоленные на майбахах не беспокоят Пєсков про викриття отруйників Скрипалів: "Ми, Кремль, не хочемо далі брати участі в обсмоктуванні цього питання" - Цензор.НЕТ 9517 , о людях думать надо.
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рошенки зарабатываешь не отвлекаясь ?
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да я за Пороха, а у тебя самопроизвольное мочеиспускание произошло? из крэмля пишешь? шото вы когда Петра видите часто испорожнятся начали.
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Ты читать умеешь? Она ликвидирует посреднические схемы. Но, ессно, останется юрлицо, которое от имени ГТС будет осуществлять транзит в Европу.
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правильно пишешь Пєсков про викриття отруйників Скрипалів: "Ми, Кремль, не хочемо далі брати участі в обсмоктуванні цього питання" - Цензор.НЕТ 9933 , вспомни как на свечках вся страна сидела, а Юляша через ЕСУ электроэнергию за границу толкала, золотые у воровки были времена.
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Об'єктивно - ти дурак порохоботе, зараз Нафтогаз може бути лише тимчасовим учасником переговорів про транзит росгазу з 20-го року, оскільки мають здійснити анбандлінг й договора підписуватиме майбутній відділений оператор ГТС, його формальний власник вже створений - компанія Магістральні газопроводи України.
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мы, Кремль, не, несолидно как-то..., вот, мы, россия, звучит лучше, ширше и масштабнее...
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мыкремль - отличное название для этого постоянно мычащего сортира
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а кто вас спрашивать будет..вся расея будет отвечать.до полного развала вас будут драть в попку Песков о разоблачении отравителей Скрипалей: "Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса" - Цензор.НЕТ 5046
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піхуй,... время муссирования прошло, теперь вам будут массировать простату, причем без разрешения... не хотят они
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А массировать простату будут пальчиком или битой? Песков о разоблачении отравителей Скрипалей: "Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса" - Цензор.НЕТ 4724
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Оскудела фантазия у хуйловский сприхвостней... Песков о разоблачении отравителей Скрипалей: "Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса" - Цензор.НЕТ 5704
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шок и тупняк
и главное - вывсеврете - с бритами...как-то не катит
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Прямо надо учить их министра . Скажи. " ИХТАМНЕБЫЛО" . 😎😎😎
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ну прям таки и не знаешь! скажи как обычно - долбо.бы бля!!! а то ломаешься как целка! все ты лаврушка знаешь, завел тебя царек плешивый в глубокую ж.пу! а когда то с тобой считались как с настоящим министром. а теперь ты главный дятел по отмазкам вовочкиных хотелок...
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В суде:
- Обвиняемый, вас видели на месте преступления во время убийства. Что вы можете сказать в свое оправдание?
- Ну-у-у, я не хочу дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса.
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Ммнение какого-то туалетного ёршика очень "важно" для Великобритании.😄
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А то что? Уже все без вас расследовали, а ваше брехливое "расследование" с кучей "версий" одна тупее другой никому и так нафиг не надо
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Канешно, обплювали так з різних сторін з доказами, що вже писок не відкривається. Проковтують.
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если на кацапии такие тупорылые новички-полковники,
то даже страшно представить какого умища там маиоры.
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Чудовищная некомпетентность и несмываемый позор ГРУ.
Мало того что детская подготовка легенд , так ещё и педиками выставили. Песков о разоблачении отравителей Скрипалей: "Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса" - Цензор.НЕТ 1310 от них.
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"Быстро же ты спёкся..." (с) Та чого там - давай і далі Ваньку валяти, весело ж Песков о разоблачении отравителей Скрипалей: "Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса" - Цензор.НЕТ 3722
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"в качестве визави по такому чувствительному вопросу"
Лихо закручено.
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Мыкремль с такими визави не муссирует, тока с конкретными...
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дошло до тупых, что то, что они говорят, постоянно оборачивается против них
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Звучит как обещание нацепить на захарову намордник..
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а сейчас на фотках она разве без намордника??? та ну нах!
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та и правильно Песков о разоблачении отравителей Скрипалей: "Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса" - Цензор.НЕТ 5372
сколько ж можно вас мордой в ваше ж говно тыкать
а вы все равно гадите и гадите... гадите и гадите... где не попадя
вяличие уделалось до неприличия
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Абсолютно не интересны высеры из кремля. С ними и так давно всё ясно. Гораздо интереснее реакция стран, чьи граждане подверглись прямой иностранной агрессии. Четыре года жуют сопли с боингом, всё что родили за это время это грозный призыв к россии- "ну скажите, что это вы". С отравлением тоже пока только разговоры. Где реальный ответ на агрессию? И будет ли он вообще.
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Какой то странно прикацапленный у вас подход... Так кацапы обычно говорят:а вы все одно нам ничего не сделаете.
Так вот, как говорится : оглянись вокруг себя-не е%т ли кто тебя)))
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Прикацапленный(с) подход- видеть в том, кто тебя е#ёт и обирает талантливого и сильного руководителя. И в этом вы, порохоботы, как никто схожи с обитателями запоребрика. Вам достаточно вдувать в уши про внешнюю агрессию и лепить перемоги из любого подручного материала, и вы напрочь теряете чувствительность в том месте, куда вас бесцеремонно имеют.
Так что просто иди мимо, Валера! Впереди у тебя много разочарований,
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"Вдувать в уши про внешнюю агрессию"- такая тиррада, и сразу такое палево по кацапски)))
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Врать и не краснеть-это ерунда… Вот ЖРАТЬ и не ТОЛСТЕТЬ! Вот это талант!!! Песков о разоблачении отравителей Скрипалей: "Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса" - Цензор.НЕТ 5459
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конечно, не хотят, уже муссировали, муссировали и только двух боевых педиков вымуссировали
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......ВСЕ ВСРАЛЫСЬ !!! просто по ходу жанра теперь надо ПОКАЗАТЬ героя росии ЧЕПИГУ и фффсё !!!! ёжик СПЕКСЯ ))))!!!
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Крым теперь вошел в состав РФ, зарплаты в N году будут как в РФ. Учителя - 29.000 руб, врачи - 48.000 руб, рабочие - 45.000 руб.
Вопрос:"Когда Брянская область войдет в состав РФ???)
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проект "растикова федераска" себе вичерпав, вялічія не залишилось навіть щоб брехати
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письков что-то как-то бледно выступил. машка захерова и то веселее сказонула.
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димочка писькин, а может соснешь? сразу полегчает!
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Рейган! Ты не прав! Россия - это не империя зла. Россия - это империя лжи!
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Мы обос...лись, и признаем это )))))))))
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"...Мы Кремль..." - Песков окончательно охуел себя так называть? Престарелая секретарша Путина, а в России, как известно, секретарш поебывают. Вот пусть и предоставит доказательства того, что его не ебут... Потом и поговорим...
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Опять кремлевский пургомет гонит пургу! А нах вы их на телевидение вытащили?!
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мы, Кремль, не хотим больше обсуждать, потому что мы, кремль, полностью заврались
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Іншими словами, спроби підрехтувати комусь морду ліца, аби довести, що "боширов" не чупіга, поки що успіху не мають...
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ви по життю щось інше обсмоктуєте) хочете ти цього чи ні)
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- Беспокоит меня Гондурас...
- А ты муссируй его поменьше.
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Равно, как и отказ от муссирования не освобождает от беспокойства...
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Путину проще сделать шизофреничной всю страну, чем признать вину ГРУшников и свою лично.
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Это фиаско, братан!

Даже вранья подходящего уже найти не смогли.
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цікаві ці терористи, про скоєні ними злочини вони, бачиш, не хочуть "обсмоктувати", тоді будете сосати Пєсков про викриття отруйників Скрипалів: "Ми, Кремль, не хочемо далі брати участі в обсмоктуванні цього питання" - Цензор.НЕТ 6977
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Вся Росэя з Крэмлём взятым сегодня: Куравлёв -- Песков, Леонов -- Вовка Путин:
https://www.youtube.com/watch?v=eVkCEAENfyo

Афанасий, а ты не знаешь, что там ООН про Гондурас решил?...
Кто он?
Живу, как пещере...
Борщёв!!!
Меня нет, я на картошке...
Полная изоляция...
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Писькофф лукавит...уже не на уровне СМИ идёт разглашение имён отравителей и их должностей.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПесков о разоблачении отравителей Скрипалей: "Мы, Кремль, не хотим дальше участвовать в продолжении муссирования этого вопроса"
 
 
 
 
 
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