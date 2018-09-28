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Все про:НАБУ (2486) судья (2032) Апелляционный суд (233) детектив (40)

 Апелляционный суд отказал бывшему детективу НАБУ Болгову в отводе судьи

Бывший старший детектив НАБУ Валентин Болгов безуспешно добивался отвода судье Апелляционного админсуда Евгению Чаку. Вместе с адвокатом жалобщики обвинили судью в лояльности к Национальном антикоррупционном бюро.

Ходатайство об отводе было отклонено. Суд пояснил, что для такого решения мало подозрения. Судья считается объективным, пока жалобщик не докажет обратное, информирует Цензор.НЕТ.

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Это постановдение Апелляционный административный суд города Киева принял при рассмотрении дела о восстановлении Болгова в должности руководителя третьего отдела Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро.

Как ранее писал Цензор.НЕТ, его уволили с этой должности летом 2017-го года. Причина - попытка извлечь выгоду от своей работы. В материалах служебного расследования, после которого Болгова уволили, речь шла о том, что старший детектив придумал и начал воплощать схему, как ввести в заблуждение фигурантов одного из его расследований и получить в подарок земельный участок.

Во время служебного расследования поступок детектива классифицировали как использование полномочий в личных интересах, нарушение присяги и правил этического поведения госслужащего, а также - как действия, которые вредят авторитету государственной службы.

Но детектив восстановился на работе. Решение о возобновлении принял Окружной административный суд Киева.

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Национальное антикоррупционное бюро отреагировало на это постановление апелляцией. А Болгов, в свою очередь, обратился с ходатайством об отводе судьи, которому выпало рассматривать это дело. Отрицательное решение по отводу опубликовано в Едином реестре 27 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3088623
 
 
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- Он понял, что может сделаться счастливым наследником незнакомых ему богачей. Он почуял, что по всей стране валяется сейчас великое множество беспризорного золота, драгоценностей ©
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вирус запускают не мытьем так катаньем Ну хотя бы одну паршивую овцу запихнуть
Обидно у всех есть а у них нет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд отказал бывшему детективу НАБУ Болгову в отводе судьи
 
 
 
 
 
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