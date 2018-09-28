 Апелляционный суд отказал бывшему детективу НАБУ Болгову в отводе судьи

Ходатайство об отводе было отклонено. Суд пояснил, что для такого решения мало подозрения. Судья считается объективным, пока жалобщик не докажет обратное, информирует Цензор.НЕТ.
Это постановдение Апелляционный административный суд города Киева принял при рассмотрении дела о восстановлении Болгова в должности руководителя третьего отдела Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро.
Как ранее писал Цензор.НЕТ, его уволили с этой должности летом 2017-го года. Причина - попытка извлечь выгоду от своей работы. В материалах служебного расследования, после которого Болгова уволили, речь шла о том, что старший детектив придумал и начал воплощать схему, как ввести в заблуждение фигурантов одного из его расследований и получить в подарок земельный участок.
Во время служебного расследования поступок детектива классифицировали как использование полномочий в личных интересах, нарушение присяги и правил этического поведения госслужащего, а также - как действия, которые вредят авторитету государственной службы.
Но детектив восстановился на работе. Решение о возобновлении принял Окружной административный суд Киева.
Национальное антикоррупционное бюро отреагировало на это постановление апелляцией. А Болгов, в свою очередь, обратился с ходатайством об отводе судьи, которому выпало рассматривать это дело. Отрицательное решение по отводу опубликовано в Едином реестре 27 сентября.
Обидно у всех есть а у них нет