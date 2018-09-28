 Апелляционный суд отказал бывшему детективу НАБУ Болгову в отводе судьи

Ходатайство об отводе было отклонено. Суд пояснил, что для такого решения мало подозрения. Судья считается объективным, пока жалобщик не докажет обратное, информирует Цензор.НЕТ.

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Это постановдение Апелляционный административный суд города Киева принял при рассмотрении дела о восстановлении Болгова в должности руководителя третьего отдела Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро.

Как ранее писал Цензор.НЕТ, его уволили с этой должности летом 2017-го года. Причина - попытка извлечь выгоду от своей работы. В материалах служебного расследования, после которого Болгова уволили, речь шла о том, что старший детектив придумал и начал воплощать схему, как ввести в заблуждение фигурантов одного из его расследований и получить в подарок земельный участок.

Во время служебного расследования поступок детектива классифицировали как использование полномочий в личных интересах, нарушение присяги и правил этического поведения госслужащего, а также - как действия, которые вредят авторитету государственной службы.

Но детектив восстановился на работе. Решение о возобновлении принял Окружной административный суд Киева.

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Национальное антикоррупционное бюро отреагировало на это постановление апелляцией. А Болгов, в свою очередь, обратился с ходатайством об отводе судьи, которому выпало рассматривать это дело. Отрицательное решение по отводу опубликовано в Едином реестре 27 сентября.