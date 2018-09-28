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Все про:взрыв (4023) Луценко (7163) расследование (2350) Калиновка (166)

 Все возможные правила безопасности, в том числе пожарной, доступа, охраны, были нарушены: к ответственности привлекут несколько десятков должностных лиц, - Луценко о взрывах на складах в Калиновке

Расследование взрывов боеприпасов на складах в Калиновке Винницкой области подходит к завершению.

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга, после заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, отвечая на вопрос о ходе расследования взрывов боеприпасов на складах в Калиновке, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Следствие подходит к концу, проходят экспертизы. Но уже сегодня я могу официально заявить, что все возможные и невозможные правила безопасности, в том числе пожарной, доступа, охраны, были там нарушены. К ответственности будут привлечены несколько десятков должностных лиц, и все зависит от скорости экспертиз. Минобороны с Генштабом должны провести меры для передислокации военного имущества и боезарядов в безопасные места. Насколько я знаю, этот вопрос рассматривался на заседании Совета нацбезопасности и обороны, средства были выделены. Что было сделано, не готов сказать, так как это не моя компетенция", - сказал Луценко.

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Напомним, год назад, 26 сентября 2017 г. около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в случившемся в Калиновке.

29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко допустил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.

Источник: https://censor.net.ua/n3088622
 
 
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Наверно так было задумано. Наш главнокомандующий на дурака не похож.
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Луценко должен привлечь к ответственности тех ,кто допустил такое, чтобы все правила были нарушены, кто регулярно не контролировал ситуацию сверху и кто поставил на эти должности идиотов или воров. Начинать нужно сверху - с президента, министра обороны, начальника Генштаба и они обязаны все возместить ущерб стране, которая воюет,а это несколько миллиардов долларов.- напомню сгорело 4 склада за каденцию Порошенка. Думаю у них средств хватит, они не бедные и все возместят и отсидят в тюрьме положенные сроки.
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Президент Порошенко это президент мира. Он не любит оружие.
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Ответственность бывает разной...)) "сувору догану" всем))
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А на кого 1 лярд баксів збитків покласти?
В армії за все відповідає командир.
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и мне кажется...что и кто-то в Министерстве Обороны тоже...(ну хоть..теоретически?)
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"к ответственности привлекут" уже смешно....а в итоге привлекут лося и кабана за нарушение режимного объекта вплоть до высшей меры
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Хто буде відшкодовувати втрати боєприпасів на 1...1,5 млрд.$, пане Юрко Луценко?!!!
Де кримінальні подання на керівництво ЗСУ і самого міністра оборони, пане Луценко, з відчудженням майна генералів на відшкодування втрат?!!!
Втрачено саме ті боєприпаси, що будуть необхідні в першу чергу на передовій... а тепер підприємства, які контролюють фінансові структури, що прямо чи косвено пов'язані з Головнокомандувачем, починають виробництво за рахунок бюджетних коштів тих боєприпасів, що втрачені...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе возможные правила безопасности, в том числе пожарной, доступа, охраны, были нарушены: к ответственности привлекут несколько десятков должностных лиц, - Луценко о взрывах на складах в Калиновке
 
 
 
 
 
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