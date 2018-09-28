 Все возможные правила безопасности, в том числе пожарной, доступа, охраны, были нарушены: к ответственности привлекут несколько десятков должностных лиц, - Луценко о взрывах на складах в Калиновке

Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга, после заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, отвечая на вопрос о ходе расследования взрывов боеприпасов на складах в Калиновке, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Следствие подходит к концу, проходят экспертизы. Но уже сегодня я могу официально заявить, что все возможные и невозможные правила безопасности, в том числе пожарной, доступа, охраны, были там нарушены. К ответственности будут привлечены несколько десятков должностных лиц, и все зависит от скорости экспертиз. Минобороны с Генштабом должны провести меры для передислокации военного имущества и боезарядов в безопасные места. Насколько я знаю, этот вопрос рассматривался на заседании Совета нацбезопасности и обороны, средства были выделены. Что было сделано, не готов сказать, так как это не моя компетенция", - сказал Луценко.

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Напомним, год назад, 26 сентября 2017 г. около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.



По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.



Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".



В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в случившемся в Калиновке.



29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко допустил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.