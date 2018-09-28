 Признание вины не сработало: Верховный Суд вернул САП приговор по делу о растрате на Южно-Украинской АЭС 10 млн гривен

Причина формальная - ходатайство по законодательству в принципе не подлежит кассационному обжалованию, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: Посол США взяла на себя ответственность за антикоррупционную политику Украины, - Бутусов

Об этом говорится в постановлении, которое приняла коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда. Документ обнародован 25 сентября.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (далее - ОСП) пыталась обжаловать в Верховном суде решение Апелляционного суда Харьковской области об отмене соглашения о признании виновности одной из подозреваемых, Валентиной Пелых. Уголовное производство тогда было повторно направлено в САП - для осуществления досудебного расследования в общем порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-главу "Харьковоблэнерго" Яворского, причастного к растрате 152 млн грн, амнистировали благодаря пожилой матери

Соглашение о признании виновности могло стать заключительным аккордом в этом деле, поскольку послужило основанием для вынесения приговора Валентине Пелых. Ее как главного бухгалтера фирмы ЗАО "СКБ" Электрощит ", что в преступной схеме выполняла роль фиктивной фирмы для вывода незаконно полученных денег, суд приговорил к 5 годам лишения свободы. Но, учитывая соглашение о признании виновности, приговор был заменен на год условно.

С таким решением не согласились другие подозреваемые по делу. Их адвокаты подали на апелляцию, выступив против упоминаний фамилий их клиентов в приговоре и в использовании соглашения о признании вины Пелых как доказательной базы против других подозреваемых. И Апелляционный суд Харьковской области поддержал жалобу защиты.

Напомним, согласно материалам дела, гендиректор государственной компании "Энергоатом" (подразделение Южно-Украинской АЭС) имел уже взрослого сына, а тот - товарища, руководителя ОАО "Унис-Центр". Последние разработал схему, как украсть государственные деньги. Вместе два друга нашли поставщика (ООО "Арстрейд"), который согласился продать атомной электростанции электротехническое оборудование по завышенным ценам. Госпредприятие должно было покупать его себе в убыток. Разницу в цене перечисляли на счета фиктивного предприятия, ЗАО "СКБ" Электрощит ", где и была главным бухгалтером Валентина Пелых. Фирма распределяла украденные таким образом деньги между участниками схемы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разоблачены должностные лица предприятия, которые подделали документы для участия в тендерах, чтобы поставить на атомные электростанции средства защиты производства РФ. ФОТОрепортаж

Электрощитовое оборудование в завода-производителя стоило 2,3 млн грн. На Южно-украинской АЭС объявила торги, где обещала купить это за 14, 15 млн грн. Участие в тендере приняли две фирмы, но они были связаны между собой: ОАО "Унис-Центр" и ООО "Арстрейд". 25 апреля 2012 победителем был признан "Арстрейд" и у него закуплено оборудование по 12,37 млн грн.

Обвинения в отношении каждого участника схемы в этом деле выведено в отдельное дело.