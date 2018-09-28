 Признание вины не сработало: Верховный Суд вернул САП приговор по делу о растрате на Южно-Украинской АЭС 10 млн гривен

Причина формальная - ходатайство по законодательству в принципе не подлежит кассационному обжалованию, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом говорится в постановлении, которое приняла коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда. Документ обнародован 25 сентября.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (далее - ОСП) пыталась обжаловать в Верховном суде решение Апелляционного суда Харьковской области об отмене соглашения о признании виновности одной из подозреваемых, Валентиной Пелых. Уголовное производство тогда было повторно направлено в САП - для осуществления досудебного расследования в общем порядке.
Соглашение о признании виновности могло стать заключительным аккордом в этом деле, поскольку послужило основанием для вынесения приговора Валентине Пелых. Ее как главного бухгалтера фирмы ЗАО "СКБ" Электрощит ", что в преступной схеме выполняла роль фиктивной фирмы для вывода незаконно полученных денег, суд приговорил к 5 годам лишения свободы. Но, учитывая соглашение о признании виновности, приговор был заменен на год условно.
С таким решением не согласились другие подозреваемые по делу. Их адвокаты подали на апелляцию, выступив против упоминаний фамилий их клиентов в приговоре и в использовании соглашения о признании вины Пелых как доказательной базы против других подозреваемых. И Апелляционный суд Харьковской области поддержал жалобу защиты.
Напомним, согласно материалам дела, гендиректор государственной компании "Энергоатом" (подразделение Южно-Украинской АЭС) имел уже взрослого сына, а тот - товарища, руководителя ОАО "Унис-Центр". Последние разработал схему, как украсть государственные деньги. Вместе два друга нашли поставщика (ООО "Арстрейд"), который согласился продать атомной электростанции электротехническое оборудование по завышенным ценам. Госпредприятие должно было покупать его себе в убыток. Разницу в цене перечисляли на счета фиктивного предприятия, ЗАО "СКБ" Электрощит ", где и была главным бухгалтером Валентина Пелых. Фирма распределяла украденные таким образом деньги между участниками схемы.
Электрощитовое оборудование в завода-производителя стоило 2,3 млн грн. На Южно-украинской АЭС объявила торги, где обещала купить это за 14, 15 млн грн. Участие в тендере приняли две фирмы, но они были связаны между собой: ОАО "Унис-Центр" и ООО "Арстрейд". 25 апреля 2012 победителем был признан "Арстрейд" и у него закуплено оборудование по 12,37 млн грн.
Обвинения в отношении каждого участника схемы в этом деле выведено в отдельное дело.
Это показания обвиняемого по уголовному делу и свидетеля по уголовному делу, как это адвокаты других обвиняемых могут требовать, чтобы она не давала показаний против других обвиняемых?? Что за бред?
И как это у судьи связаны руки, если она может просто отказать адвокатам в их неправомерном требовании?
Какое вообще право адвокаты имеют требовать, чтобы из свидетельских показаний убрали имена их клиентов??
Сделка со следствием, включающая показания против соучастников преступления - обычное дело для обвинения в тех же США - как это их адвокаты не додумались до такой простой вещи - требовать, чтобы при этом из свидетельских показаний убрали имена их клиентов??
такого не бывает. или то или другое
в том то и дело что требования правомерны. адвокаты не дебилы чтобы заявить "мы так хотим". они сослались на какой то прецедент который судья не мог игнорировать.
сделка со следствием в обмен на отказ об обвинения и сделка с признанием вины две большие разницы. если признал вину то быть свидетелем против других ой как неудобно.
скажи спасибо, что это не США. там бы такого "свидетеля" адвокаты просто на фарш порвали
В смысле? Почему один из обвиняемых не может свидетельствовать против других обвиняемых?
"они сослались на какой то прецедент"
У нас ведь не прецедентное право.
Да и потому - если какой-то судья когда-то взял взятку и согласился с адвокатами - другие судьи что - теперь должны так же поступать?
"если признал вину то быть свидетелем против других ой как неудобно. "
Почему это неудобно? Допустим - взяли мелкого драгдилера, он признал вину, но пошел на сделку со следствием и согласился свидетельствовать против поставщика - почему это его показания не должны учитываться??
"там бы такого "свидетеля" адвокаты просто на фарш порвали"
Какого такого? Того, кто знает и сдал всю преступную схему во всех подробностях??
Соглашение о признании вины существует в следующих странах:СШААнглия и УэльсИндияИталияФранцияЭстонияИзраильГрузияУкраинаКазахста