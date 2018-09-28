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 Политика Украины
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Все про:АЭС (343) Верховный Суд (643) растрата (139) САП (886)

 Признание вины не сработало: Верховный Суд вернул САП приговор по делу о растрате на Южно-Украинской АЭС 10 млн гривен

Верховный суд отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в ходатайстве о кассационное обжалование решения Апелляционного суда Харьковской области по приговору в деле о растрате 10 млн государственных гривен при закупке оборудования для Южно-Украинской АЭС.

Причина формальная - ходатайство по законодательству в принципе не подлежит кассационному обжалованию, информирует Цензор.НЕТ.

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Об этом говорится в постановлении, которое приняла коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда. Документ обнародован 25 сентября.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (далее - ОСП) пыталась обжаловать в Верховном суде решение Апелляционного суда Харьковской области об отмене соглашения о признании виновности одной из подозреваемых, Валентиной Пелых. Уголовное производство тогда было повторно направлено в САП - для осуществления досудебного расследования в общем порядке.

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Соглашение о признании виновности могло стать заключительным аккордом в этом деле, поскольку послужило основанием для вынесения приговора Валентине Пелых. Ее как главного бухгалтера фирмы ЗАО "СКБ" Электрощит ", что в преступной схеме выполняла роль фиктивной фирмы для вывода незаконно полученных денег, суд приговорил к 5 годам лишения свободы. Но, учитывая соглашение о признании виновности, приговор был заменен на год условно.

С таким решением не согласились другие подозреваемые по делу. Их адвокаты подали на апелляцию, выступив против упоминаний фамилий их клиентов в приговоре и в использовании соглашения о признании вины Пелых как доказательной базы против других подозреваемых. И Апелляционный суд Харьковской области поддержал жалобу защиты.

Напомним, согласно материалам дела, гендиректор государственной компании "Энергоатом" (подразделение Южно-Украинской АЭС) имел уже взрослого сына, а тот - товарища, руководителя ОАО "Унис-Центр". Последние разработал схему, как украсть государственные деньги. Вместе два друга нашли поставщика (ООО "Арстрейд"), который согласился продать атомной электростанции электротехническое оборудование по завышенным ценам. Госпредприятие должно было покупать его себе в убыток. Разницу в цене перечисляли на счета фиктивного предприятия, ЗАО "СКБ" Электрощит ", где и была главным бухгалтером Валентина Пелых. Фирма распределяла украденные таким образом деньги между участниками схемы.

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Электрощитовое оборудование в завода-производителя стоило 2,3 млн грн. На Южно-украинской АЭС объявила торги, где обещала купить это за 14, 15 млн грн. Участие в тендере приняли две фирмы, но они были связаны между собой: ОАО "Унис-Центр" и ООО "Арстрейд". 25 апреля 2012 победителем был признан "Арстрейд" и у него закуплено оборудование по 12,37 млн грн.

Обвинения в отношении каждого участника схемы в этом деле выведено в отдельное дело.

Источник: https://censor.net.ua/n3088619
 
   
 Топ комментарии
 
Воруйте дальше! А юридическая казуистика найдётся. То запятая не там, то снимать розенблата , мосийчука НИЗЗЗЗЯ было, то просрочили................
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О как Визнання вини не спрацювало: Верховний суд повернув прокурорам вирок у справі про розтрату на АЕС 10 млн грн - Цензор.НЕТ 6602 .... вор признался , а судья говорит этого не может быть ,ты не воровал--- пусть докажут!!! Да здравствует реформировано-чоколадное правосудие , самое лучшее в мире для корытных воров!!!!
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НАБУ приходится работать не благодаря а вопреки судейскому произволу, трешевому законодательству (ну что могут мосийчуки дейдеи розенпляды путнего сделать для НАБУ) Клиенты НАБУ создают правила для работы НАБУ, как вам такое?
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Воруйте дальше! А юридическая казуистика найдётся. То запятая не там, то снимать розенблата , мосийчука НИЗЗЗЗЯ было, то просрочили................
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все это рано или поздно кончится, но кончится плохо для так называемой ЫЫллиты, убежать успеют не все,многие останутся висеть....
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это никогда не кончится. элита будет всегда
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Предлагаем гнать нахрен судей, ибо это не судьи, а саботажники, от них вреда для страны больше чем толку.
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интересно а сколько заплатили этой конторе? Специализированная антикоррупционная прокуратура (далее - ОСП) Источник: https://censor.net.ua/n3088619 что бы замять это дело, а на дворе 2018 год.
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Заплатили суду, а не прокуратуре. Суд же решения принимал.
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О как Визнання вини не спрацювало: Верховний суд повернув прокурорам вирок у справі про розтрату на АЕС 10 млн грн - Цензор.НЕТ 6602 .... вор признался , а судья говорит этого не может быть ,ты не воровал--- пусть докажут!!! Да здравствует реформировано-чоколадное правосудие , самое лучшее в мире для корытных воров!!!!
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заключить сделку еще не значит признаться. реформировано-чоколадное правосудие здесь вообще не при чем. сделку заключила САП.
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ну ты привел шикарный комментарий ,а ну ка приведи в криминальном деле хоть один пример где сделку с обвиняемым заключает судья на законном основании? я весь во внимание Визнання вини не спрацювало: Верховний суд повернув прокурорам вирок у справі про розтрату на АЕС 10 млн грн - Цензор.НЕТ 8607
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на законном основании сделку может заключить только прокуратура. что и сделала САП
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А судья сделку отменил и не принял показания обвиняемой в качестве доказательств. У нас судья всегда на стороне обвиняемых коррупционеров - в этом и проблема.
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Адвокаты требуют (и у них есть на это основания) чтобы она изменила показания так чтобы их клиенты вообще в деле не упоминались. таким образом те кто все это затеял не только не сядут, но и их имена будут полностью чисты. В данном случае у судьи связаны руки.
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В смысле руки связаны??
Это показания обвиняемого по уголовному делу и свидетеля по уголовному делу, как это адвокаты других обвиняемых могут требовать, чтобы она не давала показаний против других обвиняемых?? Что за бред?
И как это у судьи связаны руки, если она может просто отказать адвокатам в их неправомерном требовании?
Какое вообще право адвокаты имеют требовать, чтобы из свидетельских показаний убрали имена их клиентов??
Сделка со следствием, включающая показания против соучастников преступления - обычное дело для обвинения в тех же США - как это их адвокаты не додумались до такой простой вещи - требовать, чтобы при этом из свидетельских показаний убрали имена их клиентов??
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"показания обвиняемого по уголовному делу и свидетеля по уголовному делу "?

такого не бывает. или то или другое
в том то и дело что требования правомерны. адвокаты не дебилы чтобы заявить "мы так хотим". они сослались на какой то прецедент который судья не мог игнорировать.
сделка со следствием в обмен на отказ об обвинения и сделка с признанием вины две большие разницы. если признал вину то быть свидетелем против других ой как неудобно.
скажи спасибо, что это не США. там бы такого "свидетеля" адвокаты просто на фарш порвали
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"такого не бывает. или то или другое"

В смысле? Почему один из обвиняемых не может свидетельствовать против других обвиняемых?

"они сослались на какой то прецедент"

У нас ведь не прецедентное право.
Да и потому - если какой-то судья когда-то взял взятку и согласился с адвокатами - другие судьи что - теперь должны так же поступать?

"если признал вину то быть свидетелем против других ой как неудобно. "

Почему это неудобно? Допустим - взяли мелкого драгдилера, он признал вину, но пошел на сделку со следствием и согласился свидетельствовать против поставщика - почему это его показания не должны учитываться??

"там бы такого "свидетеля" адвокаты просто на фарш порвали"

Какого такого? Того, кто знает и сдал всю преступную схему во всех подробностях??
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тогда снова о наших баранах-- что в этом нашло плохого чоколадное правовудие которое признание не считает фактом доказывающее вину ?,что на зуб надо было присягнуть или поклясться кондитерской мамой ?
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САП надо было найти доказательства на эту парочку кроме показаний Пелых. Но они не потрудились. И вот результат.
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Соглашение о признании вины (англ. Plea bargain) - разрешённая законом письменная сделка обвиняемого и защитника с обвинителем, в которой зачастую в обмен на признание обвиняемым (подсудимым) своей вины в менее тяжком преступлении обвинитель отказывается от всестороннего исследования обстоятельств дела, которое прояснило бы истину, а также от поддержания обвинения в более тяжком преступлении.
Соглашение о признании вины существует в следующих странах:СШААнглия и УэльсИндияИталияФранцияЭстонияИзраильГрузияУкраинаКазахста
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НАБУ приходится работать не благодаря а вопреки судейскому произволу, трешевому законодательству (ну что могут мосийчуки дейдеи розенпляды путнего сделать для НАБУ) Клиенты НАБУ создают правила для работы НАБУ, как вам такое?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризнание вины не сработало: Верховный Суд вернул САП приговор по делу о растрате на Южно-Украинской АЭС 10 млн гривен
 
 
 
 
 
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